Sines do ES têm 2.310 vagas de emprego e estágio nesta quinta-feira

Com a semana mais curta por conta do carnaval, as agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo reabrem nesta quinta-feira (23) com 2.310 vagas de emprego e estágio em diversas áreas. Todos os cargos podem ser conferidos mais abaixo.
Os postos são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargo como carpinteiro, pintor, operador de logística, auxiliar de carga e descarga, artífice, ajudante de caminhão, motorista, vendedor de consórcio, gerente administrativo, gerente de cobrança, fiscal de loja, ajudante de carga e descarga, etiquetador, arrumador, conferente de carga e auxiliar de obra.
Na Grande Vitória, as chances estão nos Sines de Vila Velha (106), Cariacica (217), Serra (426) e Vitória (115), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (801). No interior, os candidatos podem procurar as unidades de Anchieta (22), Aracruz (176), Colatina (80), Linhares (147), Nova Venécia (41) e São Mateus (179).
Confira as vagas
Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 106
- Açougueiro (2)
- Ajudante de açougueiro (4)
- Ajudante de estruturas metálicas (3)
- Assistente de contadoria fiscal (1)
- Auxiliar de armazenamento (5)
- Auxiliar de confeiteiro (1)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Balconista de açougue (5)
- Cabeleireiro tinturista (2)
- Carpinteiro (2)
- Churrasqueiro (1)
- Costureira em geral (3)
- Embalador, a mão (18)
- Empregado doméstico faxineiro (1)
- Entregador de gás (ajudante de caminhão) (1)
- Jardineiro (1)
- Manicure (8)
- Mecânico de automóvel (4)
- Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil (1)
- Motorista carreteiro (1)
- Office-boy (1)
- Operador de caixa (17)
- Padeiro (1)
- Pintor de obras (2)
- Promotor de vendas (5)
- Serralheiro (1)
- Técnico de rede (telecomunicações) (8)
- Técnico em fibras ópticas (2)
- Técnico mecânico (2)
- Vendedor interno (2)
Agência do Trabalhador de Cariacica
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 801
- Acabador em granitos (2)
- Açougueiro (3)
- Ajudante (6)
- Ajudante de caminhão (10)
- Ajudante de caminhão e armazém (7)
- Ajudante de carga e descarga (14)
- Ajudante de mecânico (4)
- Ajudante de obras (4)
- Ajudante de serralheiro (1)
- Ajudante geral (1)
- Almoxarife (1)
- Analista de compras (1)
- Analista de contas a pagar e receber (1)
- Arrumador (3)
- Art finalista (1)
- Artífice (1)
- Assistente de licitação (1)
- Assistente de prestação de contas (1)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente operacional (2)
- Atendente de lanchonete (1)
- Atendente de loja (1)
- Atendente de padaria (1)
- Atendente de telemarketing (1)
- Auxiliar administrativo (4)
- Auxiliar de amostra (2)
- Auxiliar de carga e descarga (80)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de confeitaria (1)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de cozinha (doceria) (2)
- Auxiliar de depósito (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de expedição (90)
- Auxiliar de logística (4)
- Auxiliar de manutenção automotivo (2)
- Auxiliar de obra (3)
- Auxiliar de operações (30)
- Auxiliar de produção (4)
- Auxiliar de programação (1)
- Auxiliar de rh (1)
- Auxiliar de sac (atendimento ao cliente) (1)
- Auxiliar de serviços gerais (66)
- Auxiliar de setor comercial (1)
- Auxiliar de vendas (1)
- Auxiliar financeiro (2)
- Auxiliar operacional de pátio (3)
- Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)
- Babá (1)
- Balconista de farmácia (3)
- Balconista forneira (1)
- Caixa (1)
- Camareira (10)
- Carga e descarga (diarista) (50)
- Carpinteiro (13)
- Comprador (a) (2)
- Condutor de máquina de papel (1)
- Conferente (7)
- Conferente de carga (7)
- Conferente de mercadoria (3)
- Consultor comercial (4)
- Cozinheira (1)
- Doméstica (2)
- Eletricista automotivo (3)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista predial/industrial (1)
- Eletricista veicular (1)
- Embalador (3)
- Empregada doméstica (2)
- Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)
- Estágio engenharia de produção (1)
- Estágio ensino médio (3)
- Estoquista (50)
- Etiquetador (2)
- Fiscal de loja (11)
- Gerente administrativo (1)
- Gerente de cobrança (1)
- Lanterneiro (2)
- Lavador automotivo (1)
- Manobrista (1)
- Marceneiro (4)
- Mecânico de manutenção (11)
- Mecânico de motor diesel ou motor gasolina (1)
- Mecânico de refrigeração automotivo (caminhões) (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico montador (2)
- Montador de veículo (1)
- Motoboy cnh A (1)
- Motorista (10)
- Motorista carreteiro cnh E (1)
- Motorista cegonheiro cnh E (1)
- Motorista cnh B (1)
- Motorista cnh C (2)
- Motorista cnh D (4)
- Motorista cnh E (1)
- Motorista de caminhão cnh D (1)
- Motorista entregador cnh C ou D (2)
- Motorista truck (2)
- Oficial pleno pedreiro (6)
- Operador de caixa (3)
- Operador de call center (10)
- Operador de máquinas pesadas (2)
- Operador de perecíveis (3)
- Operador industrial (5)
- Operador logística (1)
- Pedreiro (1)
- Pedreiro pleno (1)
- Pedreiro/oficial A (2)
- Perfumista (3)
- Pintor (1)
- Pintor automotivo (1)
- Pintor civil (1)
- Pintor de marcenaria (1)
- Programador de manutenção (1)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista (2)
- Recuperador de crédito (2)
- Repositor (3)
- Representante comercial (1)
- Sac (2)
- Serralheiro (2)
- Soldador (2)
- Soldador de chaparia (1)
- Soldador mig - mag (1)
- Supervisor de logística (2)
- Técnico de manutenção em ar condicionado automotivo (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico mecânico (2)
- Vendedor (a) (4)
- Vendedor de consórcio (4)
- Vendedor externo (20)
- Vendedor prospector (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de carga e descarga (10)
- Atendente de loja (2)
- Auxiliar administrativo (8)
- Auxiliar administrativo e financeiro (1)
- Auxiliar de amostra (2)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de logística (4)
- Auxiliar de manutenção automotivo (3)
- Auxiliar de produção (4)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de transportes (10)
- Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)
- Carregador (10)
- Conferente (1)
- Consultor comercial (3)
- Embalador (4)
- Enfermeiro (6)
- Operador de call center (10)
- Porteiro (1)
- Técnico de enfermagem (6)
Sine da Serra
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 426
- Açougueiro (12)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de obras (15)
- Armador de ferros (6)
- Atendente de mesa (1)
- Atendente de restaurante (2)
- Atendente do setor de frios e laticínios (7)
- Auxiliar confeiteiro (1)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de estoque (5)
- Auxiliar de limpeza (10)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar de produção (3)
- Auxiliar operacional de logística (20)
- Balconista de açougue (2)
- Cabeleireiro - mega hair (1)
- Cabeleireiro (1)
- Carpinteiro (26)
- Carpinteiro auxiliar (2)
- Chapeiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Conferente mercadoria - exceto carga e descarga (2)
- Construtor (1)
- Controlador de fluxo pcd (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cozinheiro geral (2)
- Cozinheiro (2)
- Eletricista pcd (2)
- Embalador (3)
- Encarregado de manutenção (1)
- Estoquista (20)
- Fiscal de loja (6)
- Forneiro de padaria (3)
- Frentista (3)
- Garçom (1)
- Lavador de carros e caminhões (2)
- Líder de manutenção mecânica (1)
- Lixador de peças de metal (25)
- Manicure (1)
- Marteleteiro (3)
- Mecânico de automóvel (2)
- Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais (60)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Montador de andaimes (3)
- Operador de caixa (12)
- Operador de carrinho (travelling) (5)
- Operador de escavadeira (2)
- Operador de injetora de plástico (3)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de retroescavadeira (4)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (12)
- Porteiro (5)
- Repositor de mercadorias (1)
- Retificador completo na linha leve e pesada (1)
- Serralheiro (2)
- Soldador (105)
- Supervisor de vendas comercial (1)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 115
- Ajudante de obras (5)
- Ajudante de polidor de veículos (1)
- Asfaltador (1)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de lanchonete (2)
- Atendente de lojas (1)
- Atendente de padaria (3)
- Audiodescritor (1)
- Auxiliar de confeiteiro (1)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de limpeza pcd (5)
- Auxiliar operacional de logística pcd (1)
- Auxiliar técnico eletrônico (1)
- Cabista (1)
- Caixa no comércio (1)
- Caminhoneiro carreteiro (2)
- Chapista de lanchonete (1)
- Churrasqueiro (1)
- Controlador de pragas (1)
- Eletricista de instalações (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Encanador (10)
- Jardineiro (1)
- Lavador de automóveis (2)
- Lavador de veículos pcd (1)
- Motofretista (2)
- Motorista de basculante (2)
- Oficial carpinteiro (2)
- Operador de caixa (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de rolo compactador (1)
- Pedagogo (3)
- Pedreiro (29)
- Pedreiro de acabamento (3)
- Servente de obras (2)
- Tradutor-intérprete de libras (11)
- Vendedor ambulante (3)
- Vendedor pracista (3)
Sine de Cariacica
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 217
- Ajudante de carga e descarga (120)
- Ajudante de obras (1)
- Auxiliar técnico eletrônico (1)
- Carpinteiro (9)
- Conferente de mercadoria (5)
- Coordenador de projetos (1)
- Eletricista industrial (3)
- Encarregado de produção (1)
- Fiscal de loja (7)
- Fotógrafo (1)
- Gerente de crédito (1)
- Limpador de fachadas (2)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico industrial (3)
- Motorista de caminhão (5)
- Nutricionista (8)
- Recuperador de crédito (41)
- Serralheiro (1)
- Técnico de refrigeração (3)
- Técnico em segurança (1)
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 22
- Ajudante de obras (2)
- Ajudante prático (2)
- Atendente de farmácia (1)
- Atendente de ótica (1)
- Artífice de manutenção (1)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de sondagem (2)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Estagiário de educação física (3)
- Frentista (2)
- Limpador de fachadas (1)
- Oficial polivalente (2)
- Servente de obras (2)
Sine de Aracruz
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 176
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (6)
- Almoxarife (1)
- Armador (1)
- Armador (2)
- Artífice (1)
- Auxiliar de pedreiro (6)
- Caldeireiro (5)
- Caldeireiro alpinista (10)
- Carpinteiro (4)
- Cozinheiro (1)
- Doméstica/cuidadora (1)
- Eletricista (2)
- Eletricista FC (2)
- Encarregado de obras (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Lavador de veículos (1)
- Lixador (5)
- Marinheiro (2)
- Mecânico alpinista (10)
- Mecânico automotivo (1)
- Montador de estruturas (4)
- Motoboy (2)
- Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (5)
- Operador de equipamento escavadeira (5)
- Operador de equipamento caçamba (10)
- Pedreiro (9)
- Pedreiro de acabamento (2)
- Rigger sinaleiro (6)
- Servente de obras (8)
- Soldador alpinista (10)
- Soldador mig (45)
- Soldador mig e eletrodo (2)
- Técnico de edificações (1)
- Vigia (2)
- Zelador (1)
Sine de Colatina
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 80
- Ajudante de cozinha (4)
- Analista de contrato e licitações (1)
- Analista de ferragens (2)
- Armador de ferragens (8)
- Atendente de padaria (2)
- Auxiliar de banho e tosa (1)
- Auxiliar de costura (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Carpinteiro (6)
- Corretor de seguro (2)
- Cortador de roupas (1)
- Costureira (o) (2)
- Costureira (reta, overlock e colareti) (4)
- Cozinheiro (2)
- Empregada doméstica (5)
- Motorista entregador com cnh c (1)
- Garçom (2)
- Motorista de caminhão cnh c ou d (5)
- Motorista carreteiro com cnh e (4)
- Movimentador de mercadoria - chapa (4)
- Operador de caldeira (1)
- Pedreiro (6)
- Recepcionista atendente (homens) (2)
- Servente de obras pcd (3)
- Servente de obras (12)
- Vendedor de loja de ferramentas com cnh ab (1)
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 147
- Ajudante de obras (4)
- Ajudante de produção (26)
- Analista administrativo (1)
- Armador oficial (3)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de carga e descarga (4)
- Auxiliar de confeiteiro (1)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de linha produção (3)
- Auxiliar de obras (20)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar eletricista (2)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Carpinteiro (5)
- Cobrador / entregador (1)
- Comprador (1)
- Conferente (3)
- Consultor de vendas externas (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista auxiliar (1)
- Eletricista de carro (1)
- Entregador (1)
- Expedidor (4)
- Fatiador de frios (1)
- Instalador de máquinas (3)
- Mecânico de motos (1)
- Mecânico de suspensão (2)
- Oficial (pedreiro) (14)
- Operador de carregadeira (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de máquinas (2)
- Operador de motoniveladora (1)
- Pedreiro (4)
- Porteiro (2)
- Profissional de logística (1)
- Representante comercial (1)
- Supervisor de produção (1)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Técnico em atendimento (5)
- Técnico em cabeamento (4)
- Técnico em edificações (1)
- Vendedor (2)
- Vendedor de energia solar (1)
- Vendedor de festa (2)
- Vendedor de peças automotivas (1)
- Vendedor interno (5)
Sine de Nova Venécia
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Rua Jussara, 10, Margareth.
- Vagas: 41
- Ajudante civil (6)
- Armador (1)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente comercial (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de serviços gerais (4)
- Balconista de padaria pcd (1)
- Carpinteiro (1)
- Consultor (5)
- Estagiário de Educação Física (1)
- Operador de caixa pcd (1)
- Pedreiro (2)
- Professor de educação física (1)
- Recepcionista (1)
- Representante de negócios (3)
- Trabalhador rural (8)
- Vendedor externo (2)
- Vendedor interno (1)
Sine de São Mateus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 179
- Agente de microcrédito (1)
- Ajudante geral (4)
- Ajudante de obras (1)
- Atendente de loja pcd (1)
- Atendente de balcão (1)
- Atendente de padaria (1)
- Ajudante de motorista (24)
- Ajudante de pizzaiolo (forneiro) (2)
- Auxiliar administrativo (2)
- Assistente de T.I pcd (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de eletricista (4)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de açougue (1)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Balconista atendente (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Camareira (1)
- Caldeireiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro (2)
- Conferente (3)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheiro (1)
- Estoquista (1)
- Estágio (área administrativa) (1)
- Eletricista (2)
- Eletricista de automóvel (3)
- Encarregado de manutenção (1)
- Frentista (1)
- Funileiro (1)
- Fisioterapeuta (1)
- Garçom (2)
- Gerente de restaurante (1)
- Instalador fotovoltaico (3)
- Líder de logística (1)
- Limpador de sofá (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico industrial (1)
- Mecânico de veículos (1)
- Montador automotivo (1)
- Motorista de automóveis (3)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista carreteiro (48)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de exploração de petróleo (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de caixa (1)
- Pedreiro (6)
- Padeiro (1)
- Publicitário (1)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista de hotel (1)
- Supervisor de loja (1)
- Técnico em mecânica (1)
- Trabalhador rural (1)
- Técnico de instalação de internet (2)
- Técnico de informática (1)
- Torneiro (2)
- Vendedor (10)
- Vendedor interno (3)