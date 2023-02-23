Sines do ES têm 2.310 vagas de emprego e estágio nesta quinta-feira

Vaga de emprego no Sine para trabalhar como pintor Crédito: Pixabay

Com a semana mais curta por conta do carnaval, as agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo reabrem nesta quinta-feira (23) com 2.310 vagas de emprego e estágio em diversas áreas. Todos os cargos podem ser conferidos mais abaixo.

Os postos são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargo como carpinteiro, pintor, operador de logística, auxiliar de carga e descarga, artífice, ajudante de caminhão, motorista, vendedor de consórcio, gerente administrativo, gerente de cobrança, fiscal de loja, ajudante de carga e descarga, etiquetador, arrumador, conferente de carga e auxiliar de obra.

Na Grande Vitória, as chances estão nos Sines de Vila Velha (106), Cariacica (217), Serra (426) e Vitória (115), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (801). No interior, os candidatos podem procurar as unidades de Anchieta (22), Aracruz (176), Colatina (80), Linhares (147), Nova Venécia (41) e São Mateus (179).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 106

106 Açougueiro (2)

Ajudante de açougueiro (4)

Ajudante de estruturas metálicas (3)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Auxiliar de armazenamento (5)

Auxiliar de confeiteiro (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Balconista de açougue (5)

Cabeleireiro tinturista (2)

Carpinteiro (2)

Churrasqueiro (1)

Costureira em geral (3)

Embalador, a mão (18)

Empregado doméstico faxineiro (1)

Entregador de gás (ajudante de caminhão) (1)

Jardineiro (1)

Manicure (8)

Mecânico de automóvel (4)

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil (1)

Motorista carreteiro (1)

Office-boy (1)

Operador de caixa (17)

Padeiro (1)

Pintor de obras (2)

Promotor de vendas (5)

Serralheiro (1)

Técnico de rede (telecomunicações) (8)

Técnico em fibras ópticas (2)

Técnico mecânico (2)

Vendedor interno (2)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 801

801 Acabador em granitos (2)

Açougueiro (3)

Ajudante (6)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de caminhão e armazém (7)

Ajudante de carga e descarga (14)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de serralheiro (1)

Ajudante geral (1)

Almoxarife (1)

Analista de compras (1)

Analista de contas a pagar e receber (1)

Arrumador (3)

Art finalista (1)

Artífice (1)

Assistente de licitação (1)

Assistente de prestação de contas (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente operacional (2)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de loja (1)

Atendente de padaria (1)

Atendente de telemarketing (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de amostra (2)

Auxiliar de carga e descarga (80)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de cozinha (doceria) (2)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (90)

Auxiliar de logística (4)

Auxiliar de manutenção automotivo (2)

Auxiliar de obra (3)

Auxiliar de operações (30)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de sac (atendimento ao cliente) (1)

Auxiliar de serviços gerais (66)

Auxiliar de setor comercial (1)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar operacional de pátio (3)

Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)

Babá (1)

Balconista de farmácia (3)

Balconista forneira (1)

Caixa (1)

Camareira (10)

Carga e descarga (diarista) (50)

Carpinteiro (13)

Comprador (a) (2)

Condutor de máquina de papel (1)

Conferente (7)

Conferente de carga (7)

Conferente de mercadoria (3)

Consultor comercial (4)

Cozinheira (1)

Doméstica (2)

Eletricista automotivo (3)

Eletricista industrial (1)

Eletricista predial/industrial (1)

Eletricista veicular (1)

Embalador (3)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)

Estágio engenharia de produção (1)

Estágio ensino médio (3)

Estoquista (50)

Etiquetador (2)

Fiscal de loja (11)

Gerente administrativo (1)

Gerente de cobrança (1)

Lanterneiro (2)

Lavador automotivo (1)

Manobrista (1)

Marceneiro (4)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de motor diesel ou motor gasolina (1)

Mecânico de refrigeração automotivo (caminhões) (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico montador (2)

Montador de veículo (1)

Motoboy cnh A (1)

Motorista (10)

Motorista carreteiro cnh E (1)

Motorista cegonheiro cnh E (1)

Motorista cnh B (1)

Motorista cnh C (2)

Motorista cnh D (4)

Motorista cnh E (1)

Motorista de caminhão cnh D (1)

Motorista entregador cnh C ou D (2)

Motorista truck (2)

Oficial pleno pedreiro (6)

Operador de caixa (3)

Operador de call center (10)

Operador de máquinas pesadas (2)

Operador de perecíveis (3)

Operador industrial (5)

Operador logística (1)

Pedreiro (1)

Pedreiro pleno (1)

Pedreiro/oficial A (2)

Perfumista (3)

Pintor (1)

Pintor automotivo (1)

Pintor civil (1)

Pintor de marcenaria (1)

Programador de manutenção (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (2)

Recuperador de crédito (2)

Repositor (3)

Representante comercial (1)

Sac (2)

Serralheiro (2)

Soldador (2)

Soldador de chaparia (1)

Soldador mig - mag (1)

Supervisor de logística (2)

Técnico de manutenção em ar condicionado automotivo (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (a) (4)

Vendedor de consórcio (4)

Vendedor externo (20)

Vendedor prospector (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (10)

Atendente de loja (2)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar administrativo e financeiro (1)

Auxiliar de amostra (2)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (4)

Auxiliar de manutenção automotivo (3)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de transportes (10)

Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)

Carregador (10)

Conferente (1)

Consultor comercial (3)

Embalador (4)

Enfermeiro (6)

Operador de call center (10)

Porteiro (1)

Técnico de enfermagem (6)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 426

426 Açougueiro (12)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obras (15)

Armador de ferros (6)

Atendente de mesa (1)

Atendente de restaurante (2)

Atendente do setor de frios e laticínios (7)

Auxiliar confeiteiro (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de limpeza (10)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar operacional de logística (20)

Balconista de açougue (2)

Cabeleireiro - mega hair (1)

Cabeleireiro (1)

Carpinteiro (26)

Carpinteiro auxiliar (2)

Chapeiro (1)

Confeiteiro (1)

Conferente mercadoria - exceto carga e descarga (2)

Construtor (1)

Controlador de fluxo pcd (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (2)

Cozinheiro (2)

Eletricista pcd (2)

Embalador (3)

Encarregado de manutenção (1)

Estoquista (20)

Fiscal de loja (6)

Forneiro de padaria (3)

Frentista (3)

Garçom (1)

Lavador de carros e caminhões (2)

Líder de manutenção mecânica (1)

Lixador de peças de metal (25)

Manicure (1)

Marteleteiro (3)

Mecânico de automóvel (2)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (60)

Mecânico de motor a diesel (1)

Montador de andaimes (3)

Operador de caixa (12)

Operador de carrinho (travelling) (5)

Operador de escavadeira (2)

Operador de injetora de plástico (3)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de retroescavadeira (4)

Padeiro (1)

Pedreiro (12)

Porteiro (5)

Repositor de mercadorias (1)

Retificador completo na linha leve e pesada (1)

Serralheiro (2)

Soldador (105)

Supervisor de vendas comercial (1)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 115

115 Ajudante de obras (5)

Ajudante de polidor de veículos (1)

Asfaltador (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente de lanchonete (2)

Atendente de lojas (1)

Atendente de padaria (3)

Audiodescritor (1)

Auxiliar de confeiteiro (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de limpeza pcd (5)

Auxiliar operacional de logística pcd (1)

Auxiliar técnico eletrônico (1)

Cabista (1)

Caixa no comércio (1)

Caminhoneiro carreteiro (2)

Chapista de lanchonete (1)

Churrasqueiro (1)

Controlador de pragas (1)

Eletricista de instalações (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encanador (10)

Jardineiro (1)

Lavador de automóveis (2)

Lavador de veículos pcd (1)

Motofretista (2)

Motorista de basculante (2)

Oficial carpinteiro (2)

Operador de caixa (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Pedagogo (3)

Pedreiro (29)

Pedreiro de acabamento (3)

Servente de obras (2)

Tradutor-intérprete de libras (11)

Vendedor ambulante (3)

Vendedor pracista (3)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 217

217 Ajudante de carga e descarga (120)

Ajudante de obras (1)

Auxiliar técnico eletrônico (1)

Carpinteiro (9)

Conferente de mercadoria (5)

Coordenador de projetos (1)

Eletricista industrial (3)

Encarregado de produção (1)

Fiscal de loja (7)

Fotógrafo (1)

Gerente de crédito (1)

Limpador de fachadas (2)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico industrial (3)

Motorista de caminhão (5)

Nutricionista (8)

Recuperador de crédito (41)

Serralheiro (1)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em segurança (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 22

22 Ajudante de obras (2)

Ajudante prático (2)

Atendente de farmácia (1)

Atendente de ótica (1)

Artífice de manutenção (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de sondagem (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Estagiário de educação física (3)

Frentista (2)

Limpador de fachadas (1)

Oficial polivalente (2)

Servente de obras (2)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 176

176 Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (6)

Almoxarife (1)

Armador (1)

Armador (2)

Artífice (1)

Auxiliar de pedreiro (6)

Caldeireiro (5)

Caldeireiro alpinista (10)

Carpinteiro (4)

Cozinheiro (1)

Doméstica/cuidadora (1)

Eletricista (2)

Eletricista FC (2)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro mecânico (1)

Lavador de veículos (1)

Lixador (5)

Marinheiro (2)

Mecânico alpinista (10)

Mecânico automotivo (1)

Montador de estruturas (4)

Motoboy (2)

Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (5)

Operador de equipamento escavadeira (5)

Operador de equipamento caçamba (10)

Pedreiro (9)

Pedreiro de acabamento (2)

Rigger sinaleiro (6)

Servente de obras (8)

Soldador alpinista (10)

Soldador mig (45)

Soldador mig e eletrodo (2)

Técnico de edificações (1)

Vigia (2)

Zelador (1)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 80

80 Ajudante de cozinha (4)

Analista de contrato e licitações (1)

Analista de ferragens (2)

Armador de ferragens (8)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar de banho e tosa (1)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Carpinteiro (6)

Corretor de seguro (2)

Cortador de roupas (1)

Costureira (o) (2)

Costureira (reta, overlock e colareti) (4)

Cozinheiro (2)

Empregada doméstica (5)

Motorista entregador com cnh c (1)

Garçom (2)

Motorista de caminhão cnh c ou d (5)

Motorista carreteiro com cnh e (4)

Movimentador de mercadoria - chapa (4)

Operador de caldeira (1)

Pedreiro (6)

Recepcionista atendente (homens) (2)

Servente de obras pcd (3)

Servente de obras (12)

Vendedor de loja de ferramentas com cnh ab (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 147

147 Ajudante de obras (4)

Ajudante de produção (26)

Analista administrativo (1)

Armador oficial (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de carga e descarga (4)

Auxiliar de confeiteiro (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de linha produção (3)

Auxiliar de obras (20)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar eletricista (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Carpinteiro (5)

Cobrador / entregador (1)

Comprador (1)

Conferente (3)

Consultor de vendas externas (1)

Eletricista (1)

Eletricista auxiliar (1)

Eletricista de carro (1)

Entregador (1)

Expedidor (4)

Fatiador de frios (1)

Instalador de máquinas (3)

Mecânico de motos (1)

Mecânico de suspensão (2)

Oficial (pedreiro) (14)

Operador de carregadeira (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de máquinas (2)

Operador de motoniveladora (1)

Pedreiro (4)

Porteiro (2)

Profissional de logística (1)

Representante comercial (1)

Supervisor de produção (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Técnico em atendimento (5)

Técnico em cabeamento (4)

Técnico em edificações (1)

Vendedor (2)

Vendedor de energia solar (1)

Vendedor de festa (2)

Vendedor de peças automotivas (1)

Vendedor interno (5)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 41

41 Ajudante civil (6)

Armador (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente comercial (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Balconista de padaria pcd (1)

Carpinteiro (1)

Consultor (5)

Estagiário de Educação Física (1)

Operador de caixa pcd (1)

Pedreiro (2)

Professor de educação física (1)

Recepcionista (1)

Representante de negócios (3)

Trabalhador rural (8)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (1)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.