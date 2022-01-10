Sines do ES têm 2.011 vagas de emprego e estágio

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo abrem 2.011 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (10). As chances são para cargos de todos os níveis de escolaridade e os profissionais devem procurar uma das unidades para se cadastrar.
Os postos de trabalho são para auxiliar administrativo, açougueiro, eletricista, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, trabalhador rural, psicólogo, balconista de farmácia, pedreiro, entre outras.
Na Grande Vitória, as vagas estão disponíveis na Agência do Trabalhador de Cariacica (687) e nos Sines de Vila Velha (233), Serra (142), Vitória (169) e Cariacica (118). Oportunidades ainda na Agência do Trabalho de Viana (15).
Trabalhadores do interior do Estado podem procurar as agências de Aracruz (242), Cachoeiro de Itapemirim (85), Linhares (82), São Mateus (209) e Colatina (29).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 233
- Acabador de mármore e granito (1)
- Açougueiro (3)
- Ajudante de eletricista (6)
- Analista de marketing (1)
- Armador de estrutura de concreto (3)
- Arrematadeira (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo PCD (33)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar financeiro (1)
- Borracheiro (1)
- Cortador de mármore (1)
- Cozinheiro geral (3)
- Eletricista (75)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Eletricista de instalações industriais (30)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Encarregado de obras (2)
- Fisioterapeuta geral – estágio (1)
- Fonoaudiólogo geral (3)
- Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)
- Mestre de obras (1)
- Montador de vidros (1)
- Operador de patrol - niveladora (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de rolo compactador (1)
- Pedreiro (5)
- Pintor de automóveis (1)
- Pintor de obras (3)
- Profissional de educação física na saúde (1)
- Projetista na construção civil (1)
- Psicólogo clínico (1)
- Recuperador de crédito (15)
- Retificador, em geral (2)
- Subchefe de cozinha (1)
- Subencarregado de terraplenagem (1)
- Supervisor administrativo (1)
- Supervisor de cozinha (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Terapeuta ocupacional (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.
- Vagas: 687
- Açougueiro (9)
- Ajudante de caminhão (3)
- Ajudante de carga e descarga (40)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de produção (5)
- Ajudante prático (3)
- Analista de departamento de pessoal (3)
- Assistente de marketing (1)
- Assistente de rh (1)
- Assistente de vendas (2)
- Assistente operacional (1)
- Atendente - horista (1)
- Atendente (1)
- Atendente de loja (5)
- Auxiliar administrativo (5)
- Auxiliar administrativo de obras (1)
- Auxiliar de atendimento ao cliente (1)
- Auxiliar de cozinha (11)
- Auxiliar de departamento de pessoal (1)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de estoque - peças (2)
- Auxiliar de lavanderia (3)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de obras (17)
- Auxiliar de produção (40)
- Auxiliar de serviços gerais (12)
- Auxiliar de serviços técnicos (1)
- Auxiliar de torneiro mecânico (1)
- Auxiliar de vendas (2)
- Auxiliar na produção de salgados (1)
- Balconista (5)
- Balconista de açougue (5)
- Balconista de farmácia (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Borracheiro (2)
- Caixa (4)
- Caldeireiro (1)
- Camareira (14)
- Carpinteiro (20)
- Caseiro (1)
- Churrasqueiro (1)
- Conferente (21)
- Consultor comercial - pj (5)
- Consultor comercial externo (3)
- Consultor de vendas (18)
- Controlador de pragas (3)
- Cozinheira (1)
- Cuidador (2)
- Doméstica (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista de distribuição de rede (4)
- Eletricista de manutenção (1)
- Empacotador (5)
- Empregada doméstica (6)
- Encarregado de departamento de pessoal (1)
- Encarregado de obra (2)
- Encarregado de produção (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Estágio de engenharia civil (1)
- Estágio nível superior (1)
- Faturista (1)
- Garçom (23)
- Gerente de loja (1)
- Gestor de frota (1)
- Instalador de acessórios automotivos (1)
- Instalador de som e acessórios (3)
- Jardineiro (3)
- Líder de transporte (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico sênior (1)
- Moleiro de caminhão (2)
- Motorista - AB (1)
- Motorista – cnh D (18)
- Motorista bitrem – cnh E (20)
- Motorista carreteiro – cnh E (5)
- Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)
- Motorista cegonheiro – cnh E (15)
- Motorista entregador – cnh B (1)
- Motorista entregador – cnh D (2)
- Oficial de obras (11)
- Oficial pedreiro (3)
- Oficial pintor (1)
- Oficial polivalente pedreiro (4)
- Operador de caixa (1)
- Operador de escavadeira (2)
- Operador de rastreamento (2)
- Pedreiro (20)
- Pedreiro oficial (2)
- Pintor de acabamento (1)
- Porteiro (4)
- Preparador de veículos (1)
- Promotor de vendas (4)
- Recepcionista (9)
- Recepcionista/auxiliar administrativo (1)
- Recuperador de créditos (30)
- Representante de atendimento (20)
- Salgadeira (1)
- Secretaria executiva (1)
- Supervisor de cursos híbridos (1)
- Supervisor de suporte técnico (1)
- Supervisor/líder de vendas (1)
- Técnico ambiental (1)
- Técnico de manutenção (4)
- Técnico em manutenção predial (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador polivalente (3)
- Tutor de polo - comercial (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor externo (21)
- Vendedor/motorista (1)
- Vistoriador de veículo (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Açougueiro (2)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de produção (5)
- Atendente de portaria (1)
- Auxiliar administrativo (39)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de produção (12)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar serviço apoio (10)
- Encarregado de produção (1)
- Estágio nível superior (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Motorista carreteiro – cnh E (5)
- Motorista parqueador (5)
- Oficial de serviços gerais (1)
- Porteiro (1)
- Representante de atendimento (20)
- Vendedor externo (10)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 142
- Açougueiro (1)
- Ajudante de carga e descarga (4)
- Analista administrativo (2)
- Analista de recursos humanos (1)
- Armador de ferros (6)
- Atendente de telemarketing (50)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de conservação de obras civis pcd (5)
- Auxiliar de depósito pcd (1)
- Caseiro (1)
- Chapeiro (1)
- Conferente de carga e descarga (1)
- Conferente (8)
- Cozinheiro industrial (2)
- Motofretista (4)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1)
- Motorista de empilhadeira (2)
- Nutricionista (1)
- Oficial de manutenção civil (20)
- Operador de mistura - tratamentos químicos e afins (2)
- Planejador na área industrial (1)
- Programador de máquinas cnc (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Saladeiro (1)
- Soldador (2)
- Supervisor de logística (1)
- Técnico de sistema automação industrial (1)
- Vendedor de serviços (10)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 169
- Ajudante de farmácia PCD (5)
- Analista fiscal - economista (1)
- Assistente administrativo PCD (5)
- Assistente de vendas (1)
- Auxiliar administrativo PCD (6)
- Auxiliar de expedição PCD (2)
- Auxiliar de limpeza (29)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de técnico de eletrônica (3)
- Auxiliar de topógrafo (2)
- Auxiliar operacional de logística PCD (20)
- Bombeiro hidráulico (4)
- Borracheiro (2)
- Cadista - desenhista técnico de arquitetura (1)
- Cortador, a mão (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Eletricista de instalações (6)
- Embalador, a mão PCD (20)
- Encanador industrial (3)
- Encarregado de montagem de tubos (1)
- Encarregado de soldagem (1)
- Encarregado eletricista de instalações (1)
- Gerente comercial (1)
- Marceneiro (1)
- Marteleteiro (2)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de lavadora e secadora (1)
- Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração (4)
- Montador (2)
- Montador de andaimes - edificações (2)
- Motorista carreteiro (10)
- Ourives (1)
- Pedreiro (2)
- Recepcionista atendente PCD (5)
- Recepcionista, em geral (1)
- Técnico de apoio ao usuário de informática (2)
- Técnico de controle de qualidade (1)
- Técnico em segurança do trabalho (4)
- Telefonista PCD (5)
- Topógrafo (1)
- Tradutor-intérprete de libras (6)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 118
- Açougueiro (1)
- Ajudante de açougueiro (1)
- Ajudante de farmácia PCD (2)
- Ajudante de obras PCD (1)
- Analista fiscal (1)
- Assistente administrativo PCD (2)
- Auxiliar administrativo PCD (6)
- Carpinteiro (30)
- Conferente (2)
- Eletricista (5)
- Eletricista de veículos (2)
- Encanador (10)
- Gerente de logística (1)
- Gerente de supermercado (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de refrigeração (4)
- Mecânico de veículos (3)
- Motofretista - motoboy (2)
- Pedreiro (26)
- Pintor de paredes (1)
- Pintor industrial (5)
- Plaqueiro (1)
- Recepcionista atendente PCD (2)
- Técnico de refrigeração (3)
- Telefonista PCD (2)
- Vidraceiro colocador de vidros (2)
AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA
Como se candidatar: os candidatos podem enviar o currículo para o endereço eletrônico [email protected] ou comparecer à Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha.
- Vagas: 15
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de compras (1)
- Assistente de departamento de recursos humanos (1)
- Assistente pós vendas (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de funileiro (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Lubrificador (1)
- Mecânico diesel (2)
- Moleiro (1)
- Montador industrial (1)
- Pintor automotivo (2)
- Soldador (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 242
- Ajudante de elétrica (2)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de reflorestamento (2)
- Analista de armazém (1)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de importação e exportação (1)
- Analista de infraestrutura (1)
- Auxiliar marinheiro de convés (2)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Carpinteiro naval (5)
- Cobrador de ônibus (2)
- Coordenador tributário (1)
- Cozinheiro (1)
- Eletricista força e controle (31)
- Encanador (4)
- Encanador (18)
- Encarregado de pintura (6)
- Garçom (1)
- Goivador (4)
- Isolador naval (3)
- Lider de montagem (1)
- Líder em elétrica (2)
- Líder de solda (2)
- Líder de tubulação (4)
- Maçariqueiro (3)
- Mecânico montador (36)
- Mecânico de carreta (4)
- Motorista de ônibus (1)
- Pedreiro (1)
- Pintor industrial (60)
- Professor de inglês (1)
- Soldador (16)
- Supervisor de pintura (3)
- Vendedor externo (11)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 85
- Ajudante de carga e descarga (10)
- Arrumador de cargas PCD (5)
- Servente de obras (12)
- Analista de recursos humanos (1)
- Ajudante de loja (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de serviços gerais PCD (6)
- Marceneiro/auxiliar de marceneiro (2)
- Auxiliar mecânico de autos (1)
- Balconista (1)
- Balconista de frios (4)
- Carpinteiro (5)
- Classificador (1)
- Consultor de vendas (1)
- Costureira (1)
- Empregada doméstica (1)
- Empacotador (10)
- Dedetizador (1)
- Eletricista de automóveis (1)
- Eletricista de iluminação pública (6)
- Gerente de vendas (1)
- Instalador solar (3)
- Mecânico (1)
- Marceneiro (3)
- Motorista operacional de munck (6)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 29
- Ajudante de padeiro (1)
- Armador de estrutura de concreto (1)
- Atendente de padaria (2)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de soldador (1)
- Carpinteiro (1)
- Eletricista (1)
- Enfermeiro (1)
- Empregada doméstica (1)
- Gerente de loja (2)
- Movimentador de mercadorias (9)
- Operador de caixa (3)
- Operador de retro (2)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor pracista (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na av. governador carlos lindenberg, 660, centro.
- Vagas: 82
- Ajudante de serralheiro (1)
- Analista de recursos humano (1)
- Analista social (3)
- Auxiliar de escritório (1)
- Borracheiro caminhão (2)
- Caldeireiro (9)
- Costureira - estofados (1)
- Eletricista de veículos (2)
- Eletricista caminhão (1)
- Enfermeiro do trabalho (1)
- Farmacêutico para manipulação (1)
- Lavador de veículos (4)
- Lubrificador (2)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de caminhão (6)
- Mecânico diesel (2)
- Mecânico manutenção industrial (7)
- Mecânico de veículos (3)
- Montador de móveis (2)
- Montador de estruturas metal (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Pedreiro (4)
- Polidor de veículos (1)
- Repositor (2)
- Serralheiro (2)
- Soldador (2)
- Soldador industrial (13)
- Supervisor de pós vendas (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor interno (1)
- Vidraceiro (2)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 209
- Açougueiro (8)
- Agente funerário (1)
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de serralheria e vidros (1)
- Ajudante de caminhão (10)
- Ajudante de eletricista (2)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de balcão (2)
- Atendente de farmácia (1)
- Atendente II (1)
- Auxiliar de produção (4)
- Auxiliar de linha de produção (13)
- Auxiliar de saúde bucal (2)
- Auxiliar de limpeza PCD (1)
- Auxiliar de eletricista automotivo (1)
- Auxiliar de eletrotécnico (2)
- Auxiliar técnico em eletrônica (1)
- Auxiliar de departamento pessoal PCD (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo PCD (2)
- Auxiliar de vendas (1)
- Assistente de marketing (1)
- Bombeiro civil (3)
- Consultor de vendas (5)
- Cozinheiro (2)
- Cozinheiro industrial (2)
- Engenheiro civil (1)
- Empregada doméstica (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Eletricista de manutenção em geral (2)
- Eletricista manutenção industrial (8)
- Eletricista automotivo (2)
- Estágio de curso superior (2)
- Faturista (1)
- Frentista (4)
- Instrutor de idioma (4)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico de automóvel (2)
- Mecânico consultor (1)
- Mecânico de manutenção (1)
- Motorista de caminhão (5)
- Motorista de guindauto (1)
- Motorista entregador (2)
- Nivelador (1)
- Oficial de serviços gerais (7)
- Operador de empilhadeira (5)
- Operador de guilhotina (1)
- Operador de grua (2)
- Operador de pá carregadeira (4)
- Operador de bobcat (4)
- Operador de harvester (2)
- Pedreiro (20)
- Representante comercial (4)
- Serralheiro (2)
- Supervisor de vendas (1)
- Soldador (2)
- Técnico em informática (1)
- Técnico de edificações e estradas (1)
- Técnico de enfermagem (4)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Técnico em segurança do trabalho (5)
- Técnico de instalação de segurança eletrônica (2)
- Técnico em instalação de Internet (1)
- Topógrafo (1)
- Trabalhador rural (2)
- Vendedor (1)
- Vendedor de serviços (2)
- Vendedor interno (7)
- Vendedor interno/externo (5)
- Vendedor externo (4)
- Vendedor pracista (6)