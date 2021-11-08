Sines do ES oferecem 1.659 vagas de emprego e estágio

Oportunidades para trabalhar de carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo abrem a semana com 1.659 vagas de emprego estágio . As oportunidades são para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar. É bom lembrar que as chances são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Há postos de trabalho para cargos como ajudante de carga e descarga, eletricista alpinista, motorista de caminhão, soldador, churrasqueiro, ajudante de obras, empacotador e tosador

Na Grande Vitória, as vagas são para os Sines de Vila Velha (242), Serra (241), Cariacica (41) e Vitória (54). Na Agência do Trabalhador de Cariacica são 581 oportunidades, das quais 105 para pessoas com deficiência.

No interior do Estado, os trabalhadores podem procurar as agências de Aracruz (88), Cachoeiro de Itapemirim (85), Colatina (49), Linhares (45), Nova Venécia (95) e São Mateus (138).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 242

Ajudante de obras (4)

Arrematadeira (1)

Assistente administrativo (2)

Atendente de lojas (6)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de armazenamento (52)

Auxiliar de expedição (4)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar operacional de logística (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Consultor de vendas (1)

Coordenador de restaurante (1)

Costureira de máquina reta (2)

Costureira em geral (6)

Cozinheiro geral (2)

Designer de interiores (1)

Eletricista (60)

Eletricista de instalações industriais (30)

Fiscal de loja (1)

Instalador de estação de tv (4)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Manobrista (1)

Mecânico de automóvel (2)

Mecânico de bicicletas (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Oficial carpinteiro (4)

Operador de máquinas de fabricação de chocolates e achocolatados (1)

Padeiro (2)

Técnico de enfermagem (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (13)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 581

581 Ajudante - noite (1)

Ajudante (20)

Ajudante de almoxarifado (1)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de caminhão e armazém (20)

Ajudante de obras (15)

Ajudante de oficina (2)

Ajudante de produção (5)

Ajudante geral logística (2)

Alimentador de linha de produção (3)

Alinhador (1)

Almoxarife (3)

Apontador de obras (1)

Armador (10)

Assistente operacional (2)

Atendente de loja (1)

Atendente de sac (1)

Auxiliar administrativo - compras (1)

Auxiliar administrativo - financeiro (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de armazém (10)

Auxiliar de carga e descarga (10)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de depósito (3)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de estoque - temporário (10)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de garantia (1)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (15)

Auxiliar de produção i (5)

Auxiliar de recepção de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar mecânico diesel (1)

Auxiliar técnico (2)

Back office de vendas (2)

Balconista (1)

Balconista de açougue (8)

Caixa (2)

Caldeireiro (1)

Camareira (10)

Carpinteiro (2)

Carpinteiro (5)

Churrasqueiro (3)

Conferente (12)

Conferente líder (1)

Consultor de serviços (1)

Consultor de vendas (5)

Costureira (1)

Costureira pilotista (1)

Cozinheira (4)

Cozinheiro (1)

Desossador de bovinos (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista industrial (1)

Embalador (2)

Empacotador (10)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de fiscalização de loja (6)

Encarregado de peças (1)

Estágio designer gráfico (1)

Estágio em engenharia civil (1)

Estágio em help desk (2)

Estágio em marketing (1)

Estágio nível médio ou técnico (3)

Estágio superior área contábil (1)

Estoquista (7)

Fiscal de loja (2)

Fiscal de monitoramento (1)

Garçom (2)

Gerente de loja (1)

Instalador (3)

Instalador de acessórios (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de tv a cabo e internet (15)

Jardineiro (1)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro - temporário (1)

Mantenedor - manutenção (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de máquinas pesadas - linha amarela (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico industrial (1)

Mecânico motor a diesel (1)

Moleiro de caminhão (2)

Montador de carreta (2)

Motorista – cnh B (2)

Motorista – cnh C (1)

Motorista – cnh D (4)

Motorista (23)

Motorista carreteiro – cnh E (40)

Oficial de manutenção - temporário (1)

Oficial pedreiro (3)

Operador de empilhadeira – cnh b (5)

Operador de equipamentos pesados - temporário (1)

Operador de forno elétrico - temporário (1)

Operador de piso laminado - temporário (1)

Operador de ponte rolante - temporário (1)

Operador de rastreamento (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (15)

Pedreiro bloqueiro (3)

Pedreiro oficial (10)

Pizzaiolo (2)

Preparador de alimentos (1)

Preparador de veículos (1)

Recepcionista (1)

Recuperador de crédito (1)

Repositor - hortifruti (2)

Repositor (20

Repositor de mercadoria (1)

Separador (2)

Soldador (2)

Técnico de apoio administrativo - temporário (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de segurança do trabalho - temporário (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em reforma de carroceria de alumínio - baú (1)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (4)

Vendedor(a) (1)

Vendedora (2)

Vistoriador (1)

Zelador (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (10)

Assistente de compras (1)

Assistente de faturamento (1)

Atendente de relacionamento (15)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de estoque (10)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (7)

Auxiliar de serviços (6)

Empacotador (6)

Motorista carreteiro (10)

Oficial de serviços gerais (1)

Representante de atendimento (30)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 241

241 Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (9)

Ajudante de carga e descarga (10)

Alinhador de direção (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente de loja (6)

Atendente de posto de gasolina - trocador de óleo de carro (2)

Auxiliar de cozinha (15)

Auxiliar de escrituração fiscal (2)

Auxiliar de estoque pcd (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de limpeza (7)

Auxiliar de linha de produção (6)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar operacional (1)

Auxiliar operacional de logística (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Carpinteiro (8)

Carregador e descarregador de caminhões (2)

Classificador de materiais (2)

Conferente de carga e descarga (4)

Coordenador de serviços de manutenção controle pragas urbanas (1)

Coordenador de restaurante (15)

Cortador de pedras (1)

Costureira de reparação de roupas (1)

Cozinheiro geral (1)

Dedetizador (1)

Desenhista copista (1)

Eletricista de iluminação pública (3)

Eletrotécnico (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de manutenção (1)

Estoquista PCD (1)

Estoquista (6)

Extrusor de fios (1)

Frentista (1)

Garçom (15)

Instalador de acessórios (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Motorista de caminhão munck- guincho (4)

Operador de máquinas de fabricação de chocolates (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (1)

Pintor de automóveis (1)

Pizzaiolo (1)

Recepcionista atendente (15)

Serralheiro (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de refrigeração - instalação (1)

Vendedor de serviço (62)

Vendedor interno (8)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 54

54 Ajudante de açougueiro (1)

Atendente de telemarketing PCD (20)

Auxiliar de marceneiro (2)

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (2)

Pedreiro (27)

Supervisor de vendas comercial (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 41

41 Ajudante de pintor à pistola (1)

Alinhador de rodas (2)

Armador de ferros (4)

Arrematadeira (3)

Analista administrativo (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de logística - líder operacional (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar técnico de máquinas (1)

Balconista de crediário PCD (1)

Chapista de carrocerias (1)

Costureira PCD (3)

Desenhista projetista (1)

Engenheiro civil - estágio (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de veículos (3)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motorista de caminhão pipa (2)

Operador de motoniveladora (3)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo compactador (1)

Pedreiro (1)

Técnico em nutrição (2)

Vendedor PCD (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 88

88 Atendente PCD (1)

Açougueiro (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Auxiliar de serralheiro (1)

Assentador de vidros (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar técnico mecânico refrigeração (2)

Coordenador END (1)

Coordenador de serviços de saúde (1)

Encarregado de andaime (3)

Engenheiro de projetos (1)

Engenheiro comercial (1)

Eletricista escalador N1 (1)

Eletricista Escalador N2 (1)

Estoquista PCD (1)

Líder de pintura (4)

Motoboy (2)

Montador de andaimes (10)

Mecânico de manutenção de máquinas (2)

Operador de equipamento (15)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de motosserra (5)

Padeiro (1)

Pintor industrial (20)

Rigger (2)

Trabalhador de extração de madeiras (5)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 85

85 Acabador (2)

Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga (5)

Ajudante de serralheiro (1)

Almoxarife (1)

Analista contábil (1)

Analista de sistemas (2)

Analista contábil (2)

Analista de negócios (2)

Analista de qualidade (1)

Analista de recursos humanos (1)

Analista de planejamento de materiais PCD (1)

Aplicador de resinas em pisos (10)

Auxiliar de obra (1)

Atendente de loja PCD (1)

Assistente de vendas PCD (1)

Auxiliar de vendas PCD (1)

Auxiliar técnico de montagem (6)

Conferente de carga e descarga (5)

Cortador de mármore (1)

Costureira de máquinas industriais (2)

Costureira em geral (1)

Doméstica (1)

Fisioterapeuta (1)

Multifios/ fios diamantados (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de ponte (2)

Pedreiro (8)

Porteiro (1)

Aplicar/ resinador (1)

Serrador de mármore e granito (1)

Representante comercial autônomo (1)

Tosador (1)

Vendedor interno PCD (1)

Vendedor (1)

Vendedor externo porta a porta (1)

Vendedor(a) externo / vendedor casa a casa (9)

Vendedor no comércio de mercadorias (3)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. : o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas : 49

: 49 Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de cozinha (10)

Churrasqueiro (1)

Costureira de máquina reta (3)

Costureira de máquina de 2 agulhas (3)

Costureira em geral mosqueador (2)

Engenheiro agrônomo/ agrícola (1)

Garçom (10)

Laboratorista de concreto (1)

Maqueiro para hospital (1)

Operador de empilhadeira (3)

Oficial de serviços diversos - oficial polivalente (2)

Recepcionista (5)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 45

45 Ajudante de carga e descarga (4)

Ajudante de motorista (4)

Almoxarife secundário (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente PCD (1)

Auxiliar administrativo (1)

Conferente (1)

Eletricista alpinista (3)

Eletricista de caminhão (1)

Estoquista PCD (1)

Expedidor (3)

Forneiro (1)

Líder operacional (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mensageiro (1)

Moto boy (1)

Motorista caminhão (4)

Motorista pipa (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de trator de esteira (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Pintor alpinista (3)

Soldador (4)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor PCD (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 85

85 Agente de sistema (1)

Ajudante/ servente (8)

Assistente de obras (1)

Atendente (1)

Atendente PCD (1)

Auxiliar de açougue (1)

Auxiliar de chapeiro (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de serviços gerais PCD (1)

Auxiliar fiscal (1)

Babá (1)

Barman (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Comprador (1)

Copeira (2)

Cozinheira (3)

Doméstica (1)

Eletricista (2)

Estagiário (1)

Estoquista (1)

Estoquista PCD (1)

Garçom (10)

Garçom (5)

Gerente de compras (1)

Gerente fiscal (1)

Mecânico (2)

Motorista de pipa e caçamba (2)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de trator de esteira (1)

Orientador comercial (2)

Pedreiro (1)

Pedreiro/ encanador (7)

Recepcionista (5)

Representante comercial de cosméticos (3)

Técnico de enfermagem ou cuidadora (1)

Técnico de saneamento (1)

Vendedor (1)

Vendedor porta a porta (1)

Vistoriante (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.