Sines do ES abrem 2.392 vagas de emprego e estágio

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.392 vagas de emprego estágio abertas nesta segunda-feira (14). O setor da construção civil disponibiliza muitos postos de trabalho para profissionais como pedreiro, carpinteiro, ajudante de obras, pintor entre outras. Há ainda chances na indústria, comércio e prestação de serviços.

Para se candidatar, basta o trabalhador procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema a qualquer momento.

Oportunidades de trabalho para pedreiros Crédito: Freepik

Na Grande Vitória, quem quer trabalhar com carteira assinada deve procurar os Sines de Vila Velha (245 vagas), Serra (622), Vitória (70) e Cariacica (204), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (681).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 241

241 Ajudante de obras (7)

Analista de marketing (1)

Armador de estrutura de concreto (1)

Assistente administrativo (4)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de creche (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de técnico de controle de qualidade (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (7)

Babá (1)

Carpinteiro (1)

Confeiteiro (1)

Conferente de logística (1)

Consultor de vendas (8)

Costureira de máquina overloque (1)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador de idosos (1)

Desenvolvedor de TI (30)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Funileiro de automóveis - reparação (1)

Funileiro de manutenção (2)

Gerente de loja e supermercado (1)

Mecânico de automóvel (1)

Oficial carpinteiro (2)

Oficial de manutenção (1)

Operador de caixa (1)

Operador de telemarketing ativo e receptivo (5)

Padeiro (1)

Pedagogo (4)

Pedreiro (3)

Pizzaiolo (1)

Polidor de automóveis (1)

Preparador físico (5)

Representante comercial autônomo (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico de refrigeração - instalação (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcio (15)

Vendedor de serviços (109)

Vendedor interno (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 681

681 Açougueiro (10)

Agente de produção (3)

Ajudante - entrega (10)

Ajudante - noturno (10)

Ajudante (5)

Ajudante de carga e descarga (4)

Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de entrega (15)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de obra (1)

Ajudante de obras - pintura (1)

Ajudante de obras (15)

Ajudante prático (3)

Almoxarife (1)

Analista de frota (1)

Analista de recursos humanos (1)

Analista fiscal (1)

Armador (9)

Armador oficial (10)

Assistente administrativo e depto de pessoal (1)

Assistente controlador de fluxo de serviços (1)

Assistente de contas a receber (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente técnico de redes (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo financeiro (1)

Auxiliar de depósito (22)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (6)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de obras (28)

Auxiliar de produção (17)

Auxiliar de serviços (1)

Auxiliar de serviços gerais (11)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar financeiro/faturamento (1)

Auxiliar técnico em edificações (1)

Auxiliar técnico em segurança do trabalho (1)

Balconista (4)

Balconista de açougue (1)

Balconista de farmácia (1)

Camareira (15)

Carpinteiro (2)

Carpinteiro oficial (10)

Caseiro - vaga para casal (1)

Caseiro (1)

Conferente - diurno (5)

Conferente - noturno (5)

Consultor comercial - PJ (5)

Consultor comercial (6)

Consultor comercial externo (3)

Consultor de vendas (10)

Cozinheiro (4)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de distribuição de rede (4)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de obra (3)

Encarregado de produção (1)

Estágio em Administração (2)

Estágio em Logística (1)

Estágio superior Engenharia Civil (1)

Estoquista (6)

Faturista (3)

Gerente fiscal e contábil (1)

Governanta (4)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Jardineiro (3)

Lanterneiro (3)

Lavadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico diesel jr (1)

Mecânico sênior (1)

Meio oficial de cozinha (3)

Meio oficial de manutenção (1)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista – cnh D (1)

Motorista – cnh D/E (4)

Motorista carreteiro – cnh E (16)

Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (12)

Motorista de caçamba / carro pipa / munck (2)

Oficial (4)

Oficial de manutenção (2)

Oficial de pedreiro (1)

Oficial pedreiro (3)

Oficial pleno (4)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de pá carregadeira - bob cat (1)

Operador de patrol (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de rolo compactador (5)

Padeiro ferista (3)

Pedreiro (9)

Pedreiro de acabamento e revestimento (1)

Pedreiro oficial (27)

Pintor (2)

Pintor automotivo (1)

Pintor de veículos (2)

Porteiro (1)

Preparador de veículos (1)

Professor de inglês (1)

Programador de sistemas (1)

Projetista (1)

Promotor de vendas - pap (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (1)

Recepcionista/auxiliar administrativo (1)

Representante comercial (1)

Representante de atendimento (80)

Saladeira (1)

Secretária (1)

Separador (1)

Supervisor de fundação (1)

Supervisor de obras civis (1)

Técnico ambiental (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico em manutenção predial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador polivalente (3)

Tutor de polo (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor/balconista (1)

Vendedor/motorista (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de motorista (1)

Auxiliar administrativo (19)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de transportes (2)

Auxiliar serviço apoio (10)

Encarregado de produção (1)

Estágio nível superior (1)

Estoquista (4)

Gari (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (11)

Motorista – cnh D/E (4)

Porteiro (1)

Representante de atendimento (60)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 622

622 Açougueiro (10)

Ajudante de carga e descarga (24)

Ajudante de obras (108)

Almoxarife (1)

Aplicador de adesivos em superfícies (1)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Artífice de manutenção (3)

Assistente administrativo em departamento pessoal (cadastro)

Atendente de telemarketing pcd (42)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de lavanderia (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção pcd (2)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de mecânico diesel (4)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar mecânico (1)

Carpinteiro (10)

Confeccionador de velas náuticas, barracas e toldos (2)

Encarregado de obras (15)

Enfermeiro (2)

Garçom (74)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de empilhadeira combustão (1)

Mecânico de empilhadeira elétrica (1)

Mecânico de motor a diesel (cadastro)

Mecânico diesel - exceto de veículos automotores (1)

Mecânico eletricista (2)

Mestre de obras (15)

Monitor de sistemas eletrônicos (3)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão D (1)

Motorista de caminhão AD (1)

Oficial de manutenção civil (16)

Operador de mini retroescavadeira (10)

Operador de central de concreto (2)

Operador de empilhadeira (8)

Operador de escavadeira (10)

Operador de pá carregadeira (20)

Operador de retroescavadeira (10)

Operador de torno com comando (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Padeiro (4)

Pedreiro (60)

Pintor de obras (3)

Pintor industrial (1)

Recepcionista atendente (50)

Serralheiro (5)

Serralheiro de alumínio (5)

Soldador (2)

Soldador mecânico (1)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em análise de controle de produção (1)

Técnico em enfermagem (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor no comércio de mercadorias (3)

Vendedor de serviços (10)

Vendedor interno (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 70

70 Ajudante de obras (4)

Analista administrativo PCD (2)

Analista de marketing (2)

Analista fiscal - economista (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pintor de automóveis (1)

Camareira de hotel (4)

Carpinteiro (15)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Gerente comercial (1)

Instalador de antenas de televisão (1)

Instalador de insulfilm (1)

Jardineiro (1)

Mecânico de automóvel (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de automóveis (1)

Motorista carreteiro (10)

Nutricionista (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Ourives (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (2)

Pintor de automóveis (2)

Recepcionista atendente (1)

Representante comercial autônomo (1)

Subgerente de loja - operações comerciais (1)

Técnico automotivo (1)

Vendedor orçamentista (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 204

204 Almoxarife (1)

Analista de negócios (1)

Armador de ferros (3)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Carpinteiro (32)

Comprador (1)

Eletricista de veículos (2)

Eletricista industrial (30)

Encanador (10)

Encanador industrial (30)

Inspetor de qualidade (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de veículos (4)

Motorista carreteiro (1)

Operador de balanças (1)

Operador de escavadeira (4)

Operador de laminação (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de serra mecânica (1)

Pedreiro (26)

Pedreiro de edificações (1)

Pintor de automóveis (1)

Pintor industrial (1)

Representante comercial (1)

Representante técnico de vendas (1)

Serralheiro (3)

Sinaleiro (2)

Soldador (30)

Técnico de meio ambiente (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico em manutenção elétrica (1)

Técnico de refrigeração (3)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 157

157 Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de obras (3)

Ajudante industrial (1)

Almoxarife (1)

Armador (1)

Assistente de recursos humanos (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Caldeireiro (20)

Carpinteiro (1)

Mecânico (60)

Pedreiro (2)

Planejador (2)

Soldador (60)

Técnico segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 52

52 Acabador de mármore e granito (2)

Acabador de pedras (1)

Ajudante de pátio (1)

Analista financeiro - economista (1)

Arrumador de carga pcd (5)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de lanterneiro (1)

Auxiliar operacional de logística pcd (1)

Classificador de minérios (1)

Contato publicitário jr (1)

Costureira em geral (1)

Departamento pessoal (2)

Eletricista (1)

Gerente industrial (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Mecânico de manutenção de tratores (1)

Mecânico diesel (1)

Motorista de ônibus urbano (4)

Nutricionista (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de ponte rolante (1)

Pizzaiolo (1)

Polidor (1)

Recenseador pcd (12)

Serrador (1)

Soldador (1)

Soldador pcd (1)

Supervisor comercial (1)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (1)

Vigilante feminino (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 34

34 Ajudante florestal (10)

Ajudante de obras (1)

Armador de estrutura de concreto (1)

Armador de estrutura de concreto (1)

Assistente financeiro (1)

Atendente de balcão (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de estilo - jeans (1)

Auxiliar de soldador (1)

Auxiliar técnico em eletrônica (1)

Comprador (1)

Consultor de vendas (1)

Costureira de máquina industrial (1)

Cozinheira (1)

Estoquista (1)

Gerente de loja (1)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Passadeira de roupas - industrial (1)

Porteiro (1)

Recepcionista (2)

Técnico em ar condicionado automotivo (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 162

162 Ajudante de carga e descarga (3)

Ajudante de obras (22)

Ajudante de produção (5)

Ajudante de produção pcd (10)

Analista de suporte (2)

Armador (21)

Artífice encarregado geral (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar departamento contábil (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de montagem est/met (2)

Auxiliar de produção (1)

Balconista (1)

Biomédico (2)

Conferente (1)

Carpinteiro (16)

Consultor de vendas (19)

Cozinheira (2)

Eletricista instalador (2)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de estruturas/met (1)

Enfermeiro do trabalho (1)

Farmacêutico (1)

Mecânico de moto (1)

Montador de estruturas metal (2)

Motoboy (3)

Operador (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de escavadeira hidráulica (3)

Operador de guindauto junior (3)

Padeiro (1)

Pedreiro (9)

Pedreiro polivalente (2)

Pintor de obras (1)

Pintor industrial (4)

Soldador industrial (2)

Técnico de fiscalização de obras (1)

Técnico enfermagem do trabalho (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor externo (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.