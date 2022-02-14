Sines do ES abrem 2.392 vagas de emprego e estágio

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.392 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (14). O setor da construção civil disponibiliza muitos postos de trabalho para profissionais como pedreiro, carpinteiro, ajudante de obras, pintor entre outras. Há ainda chances na indústria, comércio e prestação de serviços.
Para se candidatar, basta o trabalhador procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema a qualquer momento.
Já no interior do Estado, as chances estão disponíveis nas unidades de Anchieta (157), Colatina (34), Cachoeiro de Itapemirim (52), Linhares (162) e São Mateus (165).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 241
- Ajudante de obras (7)
- Analista de marketing (1)
- Armador de estrutura de concreto (1)
- Assistente administrativo (4)
- Assistente de contadoria fiscal (1)
- Atendente de lojas (1)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de creche (2)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Auxiliar de técnico de controle de qualidade (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar técnico de refrigeração (7)
- Babá (1)
- Carpinteiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Conferente de logística (1)
- Consultor de vendas (8)
- Costureira de máquina overloque (1)
- Cozinheiro geral (2)
- Cuidador de idosos (1)
- Desenvolvedor de TI (30)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Funileiro de automóveis - reparação (1)
- Funileiro de manutenção (2)
- Gerente de loja e supermercado (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Oficial carpinteiro (2)
- Oficial de manutenção (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de telemarketing ativo e receptivo (5)
- Padeiro (1)
- Pedagogo (4)
- Pedreiro (3)
- Pizzaiolo (1)
- Polidor de automóveis (1)
- Preparador físico (5)
- Representante comercial autônomo (1)
- Supervisor comercial (1)
- Técnico de refrigeração - instalação (4)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor de consórcio (15)
- Vendedor de serviços (109)
- Vendedor interno (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.
- Vagas: 681
- Açougueiro (10)
- Agente de produção (3)
- Ajudante - entrega (10)
- Ajudante - noturno (10)
- Ajudante (5)
- Ajudante de carga e descarga (4)
- Ajudante de confeitaria (1)
- Ajudante de entrega (15)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de obra (1)
- Ajudante de obras - pintura (1)
- Ajudante de obras (15)
- Ajudante prático (3)
- Almoxarife (1)
- Analista de frota (1)
- Analista de recursos humanos (1)
- Analista fiscal (1)
- Armador (9)
- Armador oficial (10)
- Assistente administrativo e depto de pessoal (1)
- Assistente controlador de fluxo de serviços (1)
- Assistente de contas a receber (1)
- Assistente de marketing (1)
- Assistente de vendas (2)
- Assistente técnico de redes (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar administrativo financeiro (1)
- Auxiliar de depósito (22)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de estoque (6)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de lavanderia (3)
- Auxiliar de obras (28)
- Auxiliar de produção (17)
- Auxiliar de serviços (1)
- Auxiliar de serviços gerais (11)
- Auxiliar de topografia (1)
- Auxiliar de torneiro mecânico (1)
- Auxiliar de vendas (2)
- Auxiliar financeiro/faturamento (1)
- Auxiliar técnico em edificações (1)
- Auxiliar técnico em segurança do trabalho (1)
- Balconista (4)
- Balconista de açougue (1)
- Balconista de farmácia (1)
- Camareira (15)
- Carpinteiro (2)
- Carpinteiro oficial (10)
- Caseiro - vaga para casal (1)
- Caseiro (1)
- Conferente - diurno (5)
- Conferente - noturno (5)
- Consultor comercial - PJ (5)
- Consultor comercial (6)
- Consultor comercial externo (3)
- Consultor de vendas (10)
- Cozinheiro (4)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de distribuição de rede (4)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de obra (3)
- Encarregado de produção (1)
- Estágio em Administração (2)
- Estágio em Logística (1)
- Estágio superior Engenharia Civil (1)
- Estoquista (6)
- Faturista (3)
- Gerente fiscal e contábil (1)
- Governanta (4)
- Instalador de acessórios automotivos (1)
- Jardineiro (3)
- Lanterneiro (3)
- Lavadeira (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico diesel jr (1)
- Mecânico sênior (1)
- Meio oficial de cozinha (3)
- Meio oficial de manutenção (1)
- Moleiro de caminhão (2)
- Motorista – cnh D (1)
- Motorista – cnh D/E (4)
- Motorista carreteiro – cnh E (16)
- Motorista carreteiro bitrem - cnh E (1)
- Motorista cegonheiro – cnh E (12)
- Motorista de caçamba / carro pipa / munck (2)
- Oficial (4)
- Oficial de manutenção (2)
- Oficial de pedreiro (1)
- Oficial pedreiro (3)
- Oficial pleno (4)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de pá carregadeira - bob cat (1)
- Operador de patrol (2)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Operador de rolo compactador (5)
- Padeiro ferista (3)
- Pedreiro (9)
- Pedreiro de acabamento e revestimento (1)
- Pedreiro oficial (27)
- Pintor (2)
- Pintor automotivo (1)
- Pintor de veículos (2)
- Porteiro (1)
- Preparador de veículos (1)
- Professor de inglês (1)
- Programador de sistemas (1)
- Projetista (1)
- Promotor de vendas - pap (1)
- Promotor de vendas (1)
- Recepcionista (1)
- Recepcionista/auxiliar administrativo (1)
- Representante comercial (1)
- Representante de atendimento (80)
- Saladeira (1)
- Secretária (1)
- Separador (1)
- Supervisor de fundação (1)
- Supervisor de obras civis (1)
- Técnico ambiental (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico em manutenção predial (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Topógrafo (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador polivalente (3)
- Tutor de polo (1)
- Vendedor externo (2)
- Vendedor/balconista (1)
- Vendedor/motorista (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Açougueiro (2)
- Ajudante de motorista (1)
- Auxiliar administrativo (19)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de obras (2)
- Auxiliar de produção (6)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de transportes (2)
- Auxiliar serviço apoio (10)
- Encarregado de produção (1)
- Estágio nível superior (1)
- Estoquista (4)
- Gari (2)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Merendeira (11)
- Motorista – cnh D/E (4)
- Porteiro (1)
- Representante de atendimento (60)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 622
- Açougueiro (10)
- Ajudante de carga e descarga (24)
- Ajudante de obras (108)
- Almoxarife (1)
- Aplicador de adesivos em superfícies (1)
- Armador de ferragens na construção civil (10)
- Artífice de manutenção (3)
- Assistente administrativo em departamento pessoal (cadastro)
- Atendente de telemarketing pcd (42)
- Auxiliar de cozinha (50)
- Auxiliar de lavanderia (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de linha de produção pcd (2)
- Auxiliar de mecânico de autos (2)
- Auxiliar de mecânico diesel (4)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Auxiliar mecânico (1)
- Carpinteiro (10)
- Confeccionador de velas náuticas, barracas e toldos (2)
- Encarregado de obras (15)
- Enfermeiro (2)
- Garçom (74)
- Mecânico de automóveis (2)
- Mecânico de empilhadeira combustão (1)
- Mecânico de empilhadeira elétrica (1)
- Mecânico de motor a diesel (cadastro)
- Mecânico diesel - exceto de veículos automotores (1)
- Mecânico eletricista (2)
- Mestre de obras (15)
- Monitor de sistemas eletrônicos (3)
- Motofretista (1)
- Motorista de caminhão D (1)
- Motorista de caminhão AD (1)
- Oficial de manutenção civil (16)
- Operador de mini retroescavadeira (10)
- Operador de central de concreto (2)
- Operador de empilhadeira (8)
- Operador de escavadeira (10)
- Operador de pá carregadeira (20)
- Operador de retroescavadeira (10)
- Operador de torno com comando (1)
- Padeiro confeiteiro (1)
- Padeiro (4)
- Pedreiro (60)
- Pintor de obras (3)
- Pintor industrial (1)
- Recepcionista atendente (50)
- Serralheiro (5)
- Serralheiro de alumínio (5)
- Soldador (2)
- Soldador mecânico (1)
- Técnico de enfermagem (2)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em análise de controle de produção (1)
- Técnico em enfermagem (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor no comércio de mercadorias (3)
- Vendedor de serviços (10)
- Vendedor interno (1)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 70
- Ajudante de obras (4)
- Analista administrativo PCD (2)
- Analista de marketing (2)
- Analista fiscal - economista (3)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de pintor de automóveis (1)
- Camareira de hotel (4)
- Carpinteiro (15)
- Cozinheiro geral (2)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Gerente comercial (1)
- Instalador de antenas de televisão (1)
- Instalador de insulfilm (1)
- Jardineiro (1)
- Mecânico de automóvel (2)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Montador de automóveis (1)
- Motorista carreteiro (10)
- Nutricionista (1)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Ourives (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (2)
- Pintor de automóveis (2)
- Recepcionista atendente (1)
- Representante comercial autônomo (1)
- Subgerente de loja - operações comerciais (1)
- Técnico automotivo (1)
- Vendedor orçamentista (1)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 204
- Almoxarife (1)
- Analista de negócios (1)
- Armador de ferros (3)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (2)
- Carpinteiro (32)
- Comprador (1)
- Eletricista de veículos (2)
- Eletricista industrial (30)
- Encanador (10)
- Encanador industrial (30)
- Inspetor de qualidade (1)
- Lanterneiro (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico de veículos (4)
- Motorista carreteiro (1)
- Operador de balanças (1)
- Operador de escavadeira (4)
- Operador de laminação (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de serra mecânica (1)
- Pedreiro (26)
- Pedreiro de edificações (1)
- Pintor de automóveis (1)
- Pintor industrial (1)
- Representante comercial (1)
- Representante técnico de vendas (1)
- Serralheiro (3)
- Sinaleiro (2)
- Soldador (30)
- Técnico de meio ambiente (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico em manutenção elétrica (1)
- Técnico de refrigeração (3)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 157
- Ajudante de caminhão (2)
- Ajudante de obras (3)
- Ajudante industrial (1)
- Almoxarife (1)
- Armador (1)
- Assistente de recursos humanos (1)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Caldeireiro (20)
- Carpinteiro (1)
- Mecânico (60)
- Pedreiro (2)
- Planejador (2)
- Soldador (60)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 52
- Acabador de mármore e granito (2)
- Acabador de pedras (1)
- Ajudante de pátio (1)
- Analista financeiro - economista (1)
- Arrumador de carga pcd (5)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de lanterneiro (1)
- Auxiliar operacional de logística pcd (1)
- Classificador de minérios (1)
- Contato publicitário jr (1)
- Costureira em geral (1)
- Departamento pessoal (2)
- Eletricista (1)
- Gerente industrial (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)
- Mecânico de manutenção de tratores (1)
- Mecânico diesel (1)
- Motorista de ônibus urbano (4)
- Nutricionista (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Pizzaiolo (1)
- Polidor (1)
- Recenseador pcd (12)
- Serrador (1)
- Soldador (1)
- Soldador pcd (1)
- Supervisor comercial (1)
- Vendedor interno (1)
- Vidraceiro (1)
- Vigilante feminino (1)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 34
- Ajudante florestal (10)
- Ajudante de obras (1)
- Armador de estrutura de concreto (1)
- Armador de estrutura de concreto (1)
- Assistente financeiro (1)
- Atendente de balcão (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de estilo - jeans (1)
- Auxiliar de soldador (1)
- Auxiliar técnico em eletrônica (1)
- Comprador (1)
- Consultor de vendas (1)
- Costureira de máquina industrial (1)
- Cozinheira (1)
- Estoquista (1)
- Gerente de loja (1)
- Motorista de automóveis (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Passadeira de roupas - industrial (1)
- Porteiro (1)
- Recepcionista (2)
- Técnico em ar condicionado automotivo (1)
- Vendedor externo (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 162
- Ajudante de carga e descarga (3)
- Ajudante de obras (22)
- Ajudante de produção (5)
- Ajudante de produção pcd (10)
- Analista de suporte (2)
- Armador (21)
- Artífice encarregado geral (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de dentista (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar departamento contábil (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar de montagem est/met (2)
- Auxiliar de produção (1)
- Balconista (1)
- Biomédico (2)
- Conferente (1)
- Carpinteiro (16)
- Consultor de vendas (19)
- Cozinheira (2)
- Eletricista instalador (2)
- Encarregado de obras (1)
- Encarregado de estruturas/met (1)
- Enfermeiro do trabalho (1)
- Farmacêutico (1)
- Mecânico de moto (1)
- Montador de estruturas metal (2)
- Motoboy (3)
- Operador (2)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de escavadeira hidráulica (3)
- Operador de guindauto junior (3)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (9)
- Pedreiro polivalente (2)
- Pintor de obras (1)
- Pintor industrial (4)
- Soldador industrial (2)
- Técnico de fiscalização de obras (1)
- Técnico enfermagem do trabalho (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Topógrafo (1)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor externo (2)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 165
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de serralheria (1)
- Atendente de padaria (1)
- Atendimento de guarda volume PCD (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo PCD (2)
- Auxiliar de departamento pessoal PCD (1)
- Auxiliar de eletricista automotivo (1)
- Auxiliar de eletrotécnico (2)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de solda (1)
- Auxiliar de vendas (1)
- Auxiliar técnico em eletrônica (1)
- Balconista (2)
- Balconista de padaria PCD (2)
- Carpinteiro (2)
- Caseiro (1)
- Chapeiro (1)
- Consultor de vendas (7)
- Consultor de vendas internas e externas (14)
- Costureira (7)
- Cozinheira (2)
- Cozinheiro (2)
- Eletricista automotivo (2)
- Eletricista de automóvel (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Eletricista de manutenção em geral (2)
- Eletricista predial (1)
- Empacotador PCD (2)
- Empregada doméstica (1)
- Farmacêutico (1)
- Instrutor de idioma (4)
- Marteleteiro (2)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico consultor (1)
- Mecânico de automóvel (2)
- Mecânico de manutenção (1)
- Motorista de caminhão (3)
- Motorista de guindauto (1)
- Nivelador (1)
- Oficial de manutenção (1)
- Oficial de serviços gerais (8)
- Operador de bobcat (4)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de harvester (2)
- Operador de motosserra (5)
- Operador de pá carregadeira (4)
- Pedreiro (2)
- Representante comercial (1)
- Segurança (1)
- Serralheiro (2)
- Servente de obras (5)
- Soldador (2)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico de edificações e estradas (1)
- Técnico de instalação de segurança eletrônica (2)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Topógrafo (1)
- Trabalhador florestal (5)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor (2)
- Vendedor de serviços (4)
- Vendedor externo (7)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor interno/externo (5)
- Vendedor pracista (6)
- Vendedora (3)
- Vigia (1)