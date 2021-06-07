Sines do ES abrem 1.675 vagas para trabalhar com carteira assinada

Semana começa com milhares de vagas com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Profissionais que querem trabalhar com carteira assinada devem procurar uma das agências do Sine ou do Trabalhador de todo o Espírito Santo para se candidatar a uma das 1.675 vagas oferecidas nesta segunda-feira (7). As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e em diversos ramos da economia.

Há postos de trabalho para motorista, cuidador de saúde, técnico em edificações, auxiliar administrativo, mecânico, eletricista, encanador, gesseiro, topógrafo, vendedor, entre outros. O candidato deve observar como cada unidade está funcionando, se por atendimento presencial ou por e-mail.

A Agência do Trabalhador de Cariacica reúne 613 oportunidades nesta segunda-feira (7). Do total de possibilidades, 131 são para pessoas com deficiência. A unidade também tem chances de estágio. Já o Sine de Vitória tem 61 vagas, enquanto que a aAgência do Trabalho de Viana, 16, o Sine da Serra, 320, e o Sine de Cariacica 38 postos.

No interior do Estado, o Sine de Aracruz reúne o maior número de vagas, 222 ao todo. Grande parte dos cargos é para atuar na indústria, como é o caso de meio oficial de fabricação (1), caldeireiro (1), montador de manutenção industrial (1), soldador ER/MIG (1) e montador de estrutura metálica (1), todos para trabalhar na parada da usina da ArcelorMittal . Há ainda chances de trabalho no Estaleiro Jurong , com postos para soldador TIG e eletrodo (35) e engenheiro de projetos de estrutura naval (1).

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário disponível no os interessados devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 613

613 Açougueiro (9)

Ajudante (14)

Ajudante de manutenção (1)

Ajudante de produção em padaria (2)

Almoxarife (5)

Amarrador (10)

Armador (5)

Arrematadeira (4)

Assessor de cliente (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente comercial (2)

Assistente de contas a receber (1)

Assistente de departamento de pessoal (2)

Assistente de marketing (1)

Assistente de RH (1)

Assistente de vendas – autopeças diesel (1)

Assistente pessoal (1)

Assistente setor de pessoal (1)

Atendente – restaurante (1)

Atendente de loja (2)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de administrativo – inglês fluente (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de corte (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estamparia (1)

Auxiliar de estoque (12)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de loja (16)

Auxiliar de produção (12)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de transportes (1)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar fiscal (1)

Auxiliar técnico planejamento (1)

Balconista de açougue (1)

Cadista (1)

Caldeireiro (1)

Caldeireiro / serralheiro (1)

Caldeireiro de chaparia fina (1)

Camareira (2)

Carpinteiro (3)

Churrasqueiro (1)

Comprador (1)

Conferente (14)

Consultor de vendas (1)

Cortadores (3)

Costureira pilotista (13)

Costureira retista (14)

Cozinheira (1)

Cuidador de saúde (5)

Eletricista / eletrotécnico (1)

Eletricista automotivo (5)

Eletricista de manutenção (3)

Eletricista força e controle (1)

Eletricista (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de expedição (1)

Encarregado de obras (4)

Estágio Administração/Tecnólogo RH (1)

Estágio administrativo financeiro (1)

Estágio Ciências Contábeis (1)

Estágio Logística (1)

Estágio Técnico em Elétrica (1)

Estampador (1)

Estoquista (3)

Garçom (1)

Hidrojatista (4)

Inspetor de CQPA (4)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instrutor de treinamento comercial (1)

Líder de SSO (1)

Líder de turma (2)

Marceneiro (2)

Marceneiro ou oficial marcenaria (2)

Marteleteiro (5)

Masseiro (1)

Mecânico de carreta (2)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (6)

Mecânico geral (1)

Meio oficial de marcenaria (2)

Modelista (1)

Montador de varandas de vidro (1)

Montador de veículos pesados (1)

Mosqueadeira (4)

Motorista – cnh D (1)

Motorista – cnh E (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (20)

Motorista de guincho pesado – cnh E (1)

Motorista entregador - cnh AD (4)

Oficial de obras (8)

Oficial polivalente (9)

Operador de caixa (12)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de equipamento – pá carregadeira (1)

Operador de logística (5)

Operador de mini pá carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (2)

Pedreiro (17)

Pintor – eletrostática a pó (1)

Pintor industrial (6)

Programador de manutenção (1)

Projetista (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista (1)

Representante de atendimento (40)

Segurança de loja (6)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (10)

Soldador mig mag (1)

Supervisor (1)

Supervisor de obras – recuperação (1)

Supervisor de vendas externas (1)

Técnico administrativo (1)

Técnico de edificações (2)

Técnico em manutenção de impressoras – externo (1)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico em qualidade (1)

Técnico em segurança do trabalho - campo (2)

Técnico em segurança do trabalho – documentação (2)

Técnico planejamento (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (3)

Vendedor de autopeças (2)

Vendedor externo (40)

Vendedora (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante de produção (20)

Ajudante serviço de apoio (10)

Analista de RH (2)

Atendente de relacionamento (30)

Auxiliar de logística operacional (2)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Mecânico diesel (2)

Recepcionista/administrativo (3)

Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8h às 17h, no Pró-cidadão, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. É preciso levar carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e carteira de habilitação, para quem possuir. O atendimento é feito por ordem de chegada.

Vagas : 320

: 320 Atendente de loja

Soldador

Entre outras nas áreas de metalmecânica, logística, vendas, serviços, atendimento ao público e informática

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os interessados devem procurar, até 10 de junho, a unidade, que fica no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha - Viana/ES. O atendimento é realizado das 8 às 17 horas. Caso o candidato não possa comparecer no É Pra Já, basta enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem procurar, até 10 de junho, a unidade, que fica no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha - Viana/ES. O atendimento é realizado das 8 às 17 horas. Caso o candidato não possa comparecer no É Pra Já, basta enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 16

16 Mecânico (3)

Auxiliar de produção (3)

Operador de máquina (3)

Soldador Mig/Mag(1)

Operador de guilhotina (1)

Desenvolvedor de balcões metálicos (1)

Mecânico automotivo linha diesel (2)

Eletricista automotivo (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas: 61

61 Ajudante de cozinha (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Balanceiro (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (1)

Eletricista (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (1)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Nutricionista (1)

Padeiro (1)

Pintor de automóveis (1)

Técnico eletrônico (1)

Analista de marketing (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Analista de recursos humanos (1)

Forneiro de padaria (1)

Técnico de eletricidade (1)

Auxiliar de manutenção predial (3)

Eletrotécnico (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Motorista carreteiro (1)

Operador de guindaste móvel (9)

Marteleteiro (5)

Assistente de service desk (1)

Guindasteiro (14)

Sinaleiro - orientação de guindastes e equipamentos similares (1)

Tecnólogo em gestão da tecnologia da informação (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, bairro Polivalente.

Vagas: 222

222 Meio oficial de fabricação - parada de usina ArcelorMittal (1)

Ajudante de eletricista (21)

Ajudante de obras (4)

Assistente técnico - topografia (1)

Assistente técnico - laboratorista (1)

Caldeireiro - parada de usina ArcelorMittal (1)

Consultor de vendas (10)

Coordenador manutenção equipamentos terraplanagem (1)

Encarregado quebra mar (1)

Encanador líder (5)

Encanador - GBJ (20)

Encanador grow (25)

Encarregado terraplanagem (1)

Engenheiro de projetos (1)

Engenheiro de projetos de estrutura naval - Jurong (1)

Funileiro montador (2)

Funileiro traçador (1)

Gerente manutenção equipamentos terraplanagem (1)

Greidista (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Montador de estrutura metálica - parada de usina ArcelorMittal (1)

Motorista de basculante/caçamba (23)

Operador de equipamento escavadeira (1)

Operador de equipamento patrol/motoniveladora (1)

Operador de equipamento caçamba (26)

Operador de equipamento caminhão pipa (1)

Operador de trator D8 - esteira (1)

Pintor industrial - niplan (10)

Soldador TIG e eletrodo - Jurong (35)

Soldador ER/MIG (1)

Soldador Tig e eletrodo GBJ (20)

Topógrafo (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 26

26 Assistente de logística (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Açougueiro (2)

Auxiliar administrativo (1)

Chapista de l (1)

Cozinheiro (a) em geral (1)

Embalador a mão PCD (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista carreteiro (1)

Motoristas de veículos de pequeno e médio porte (1)

Operador de escavadeira (2)

Operador de máquina perfuratriz (2)

Operador de ponte rolante (1)

Repositor de mercadorias (1)

Soldador (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, bairro Guandu.

Vagas: 67

67 Acabador de mármore e granito (2)

Acabador de pedras (2)

Ajudante de fábrica de tijolos (5)

Aplicador de resinas em pisos - resinador (2)

Auxiliar de linha de produção PCD (4)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Borracheiro (1)

Cabista (2)

Cortador de pedras (4)

Desenhista técnico mecânico (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletricista de instalações industriais (1)

Enfermeiro (1)

Engenheiro mecânico (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (3)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Moleiro (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de escavadeira - hidráulica (1)

Operador de máquina de serraria (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (1)

Pedreiro (4)

Pintor de automóveis (4)

Pintor de veículos (2)

Polidor de mármore (2)

Promotor de vendas PCD (3)

Salgadeiro (1)

Técnico em contabilidade (1)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (1)

Técnico de manutenção de equipamentos de informática (2)

Técnico mecânico (2)

Vendedor permissionário (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: a unidade funciona no Faça Fácil e os atendimentos são feitos por agendamento. Mais informações no a unidade funciona no Faça Fácil e os atendimentos são feitos por agendamento. Mais informações no site

Vagas: 38

Administrador de marketing (1)

Analista fiscal (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Gerente de frota (1)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro (1)

Mecânico montador (2)

Montador de móveis (1)

Motorista carreteiro (15)

Promotor de vendas (2)

Técnico de informática (1)

Técnico de eletrônica (1)

Vendedor de serviços (5)

Vendedor porta a porta (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 25

25 Açougueiro (1)

Analista de recursos humanos (1)

Costureira (1)

Costureira em geral (5)

Eletricista de manutenção (1)

Encanador (1)

Estilista (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de caminhão (1)

Padeiro (1)

Promotor de vendas (1)

Salgadeira (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico de impressora (1)

Técnico em automação industrial (1)

Vendedor de loja de celulares (1)

Vendedor de material de construção (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O atendimento ocorre das 8 às 13 horas.

Vagas: 154

154 Ajudante de laboratório - asfalto (2)

Ajudante ferramenteiro (1)

Almoxarife (4)

Apontador (1)

Apropriador (1)

Armador de ferragens (1)

Assistente de qualidade (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de inspeção (4)

Caldeireiro (5)

Caldeireiro fabric. (5

Carpinteiro (11)

Consultor de vendas (12)

Controlador de manutenção (1)

Eletricista força / controle (20)

Eletricista montador (2)

Encarregado de asfalto (1)

Encarregado de obras (2)

Farmacêutico (1)

Instrumentista (1)

Laboratorista (2)

Mecânico de oficina (1)

Moleiro (2)

Motorista de sinalização (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador rolo de pintura (1)

Operador fresa (1)

Operador de máquina (12)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de vibro acabadora (1)

Operador ponte rolante (1)

Operador retroescavadeira (2)

Operador rolo chapa (1)

Operador rolo pneu (1)

Operador bob cat01 (1)

Pedreiro (5)

Rasteleiro de asfalto (4)

Repositor (2)

Servente sinalização (9)

Soldador (2)

Soldador mig e mag (5)

Soldador de caminhão (2)

Técnico enfermagem (1)

Técnico laboratório (1)

Técnico em elétrica (10)

Topógrafo (1)

Pré-marcador - asfalto (1)

Trocador de óleo (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: