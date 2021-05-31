Sines contratam para 1.732 vagas de emprego no Espírito Santo

As agências do Sine e do Trabalhador abrem a semana com 1.732 oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada no Espírito Santo. O atendimento é feito tanto on-line quanto presencialmente, conforme a determinação de cada unidade. Há ainda vagas para estagiários e para pessoas com deficiência (PCD).
Os postos de trabalho são para diversos setores e níveis de escolaridade. A Grande Vitória reúne o maior quantitativo de vagas, 1.164 ao todo. As oportunidades são oferecidas nos Sines de Vila Velha (191), Serra (283), Vitória (56) e Cariacica (48) e nas agências do Trabalhador de Cariacica (570) e do Trabalho de Viana (16).
No interior do Estado, a maior oferta está disponível no Sine de Aracruz. São 199 chances, algumas delas para trabalhar em grandes empresas do município. Há 45 postos para montador de andaime e 14 para líder de montagem de andaime para atuar na parada da Suzano. Na Jurong, tem uma oportunidade para líder de solda (temporária), uma para engenheiro de projetos e 35 para soldador TIG e eletrodo.
Há ainda postos de trabalho nos Sines de Anchieta (9), Barra de São Francisco (19), Cachoeiro de Itapemirim (82), Colatina (26), Linhares (140) e São Mateus (93).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se inscrever: a agência do Sine de Vila Velha passa a funcionar a partir desta segunda-feira (24) no Boulevard Shopping Vila Velha, que fica na Rodovia do Sol, em Itaparica. Os interessados também podem se cadastrar no site.
- Vagas: 191
- Administrador (2)
- Armador de ferros (2)
- Atendente (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Barbeiro (3)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Calceteiro (1)
- Chapeiro (3)
- Chefe de departamento de pessoal (1)
- Chefe de serviço de limpeza (1)
- Consultor de vendas (12)
- Cortador de roupas (1)
- Costureira (3)
- Cozinheiro geral (1)
- Desenvolvedor de Tecnologia da Informação (100)
- Eletricista (2)
- Eletrotécnico (1)
- Empregado doméstico (3)
- Encarregado de obras
- Fiel de depósito (4)
- Jardineiro (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de auto em geral (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)
- Montador de andaimes - cenários (2)
- Montador mecânico - máquinas industriais (3))
- Operador de pá carregadeira (1)
- Pedreiro (6)
- Programador de sistemas de computador (1)
- Recepcionista (3)
- Serralheiro (2)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em administração (1)
- Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares (2)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor porta a porta (16)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 570
- Açougueiro (9)
- Ajudante (13)
- Ajudante de manutenção (1)
- Ajudante de produção em padaria (2)
- Almoxarife (5)
- Amarrador (10)
- Armador (5)
- Arrematadeira (4)
- Assessor de cliente (1)
- Assistente administrativo (2)
- Assistente comercial (1)
- Assistente de contas a receber (1)
- Assistente de departamento de pessoal (2)
- Assistente de RH (1)
- Assistente de vendas – autopeças diesel (1)
- Assistente pessoal (1)
- Assistente setor de pessoal (1)
- Atendente - restaurante (1)
- Atendente de loja (3)
- Atendente de portaria (1)
- Auxiliar administrativo (4)
- Auxiliar de administrativo – inglês fluente (1)
- Auxiliar de administrativo (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de corte (2)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de estamparia (1)
- Auxiliar de estoque (12)
- Auxiliar de lavanderia (2)
- Auxiliar de loja (16)
- Auxiliar de produção (12)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de transportes (1)
- Auxiliar de vendas (2)
- Auxiliar financeiro (2)
- Auxiliar fiscal (1)
- Auxiliar técnico planejamento (1)
- Balconista de açougue (1)
- Cadista (1)
- Caldeireiro / serralheiro (1)
- Caldeireiro de chaparia fina (1)
- Caldeireiro (1)
- Camareira (2)
- Carpinteiro (3)
- Churrasqueiro (1)
- Comprador (1)
- Conferente (13)
- Consultor de vendas (1)
- Cortadores (3)
- Costureira pilotista (13)
- Costureira retista (14)
- Cozinheira (1)
- Eletricista (2)
- Eletricista / eletrotécnico (1)
- Eletricista automotivo (5)
- Eletricista de manutenção (3)
- Eletricista força e controle (1)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de expedição (1)
- Encarregado de obras (4)
- Estágio Administração/Tecnólogo RH (1)
- Estágio administrativo financeiro (1)
- Estágio Ciências Contábeis (1)
- Estágio Logística (1)
- Estágio Técnico em Elétrica (1)
- Estampador (1)
- Estoquista (3)
- Garagista (1)
- Garçom (1)
- Hidrojatista (4)
- Inspetor de CQPA (4)
- Instalador de acessórios automotivos (1)
- Líder de turma (2)
- Marceneiro (2)
- Marceneiro ou oficial marcenaria (2)
- Marteleteiro (5)
- Mecânico de carreta (2)
- Mecânico de máquinas (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico diesel (6)
- Mecânico geral (1)
- Meio oficial de marcenaria (2)
- Modelista (1)
- Montador de varandas de vidro (1)
- Mosqueadeira (4)
- Motorista – cnh D (1)
- Motorista cegonheiro – cnh E (20)
- Motorista de guincho pesado – cnh E (1)
- Motorista entregador - cnh AD (4)
- Oficial de obras (8)
- Oficial polivalente (9)
- Operador de caixa (12)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de equipamento - pá carregadeira (1)
- Operador de logística (5)
- Operador de mini pá carregadeira (1)
- Operador de ponte rolante (2)
- Pedreiro (17)
- Pintor – eletrostática a pó (1)
- Pintor industrial (6)
- Programador de manutenção (1)
- Projetista (1)
- Promotor de vendas (2)
- Recepcionista (1)
- Representante de atendimento (40)
- Segurança de loja (6)
- Serralheiro (2)
- Soldador (1)
- Soldador de chaparia (10)
- Soldador mig mag (1)
- Supervisor (1)
- Supervisor de obras – recuperação (1)
- Supervisor de vendas externas (1)
- Técnico administrativo (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico em manutenção de impressoras - externo (1)
- Técnico em meio ambiente (1)
- Técnico em qualidade (1)
- Técnico em segurança do trabalho - campo (2)
- Técnico em segurança do trabalho - documentação (2)
- Técnico planejamento (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor (3)
- Vendedor de autopeças (2)
- Vendedor externo (40)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Agente de vendas (20)
- Ajudante de produção (8)
- Ajudante serviço de apoio (10)
- Analista de RH (2)
- Atendente de relacionamento (20)
- Auxiliar de logística operacional (2)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de serviços gerais (4)
- Mecânico diesel (2)
- Recepcionista/administrativo (3)
- Representante de atendimento (30)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: o Sine da Serra funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.
- Vagas: 283
- Acabador (1)
- Ajudante prático (1)
- Analista de operações varejo JR (1)
- Analista fiscal (1)
- Aplicador de material isolante (1)
- Atendente de loja (1)
- Atendimento ao público - agente comunitário (2)
- Atendimento ao público - dirigir sprinter (2)
- Auxiliar de armazenista PCD (20)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de marcenaria (1)
- Auxiliar de marmoraria (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de produção pcd (18)
- Auxiliar mecânico (2)
- Borracheiro (2)
- Caldeireiro (1)
- Caldeireiro de fabricação (4)
- Carpinteiro (2)
- Consultor de televendas - segurança eletrônica (2)
- Coordenador de marketing (1)
- Costureira(o) industrial (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista B (4)
- Eletricista de caminhões PCD (1)
- Eletricista de força e controle (3)
- Encanador (30)
- Encarregado de produção de poliuretano (2)
- Encarregado geral (7)
- Estagiário de técnico de segurança do trabalho (1)
- Estagiário em técnico ou superior- mecânica e ou elétrica (6)
- Estágio de ciências contábeis/direito (1)
- Estágio em administração /tecnólogo RH (1)
- Estágio em engenharia elétrica (1)
- Estágio em TI e telecomunicação (1)
- Estágio qualidade (1)
- Estofador (1)
- Estoquista (3)
- Executivo de contas PL (1)
- Fresador (1)
- Instalador de ar condicionado automotivo (1)
- Instalador de infraestrutura de rede (3)
- Jardineiro PCD (30)
- Líder de equipe (1)
- Líder de montagem (4)
- Lixador (12)
- Maçariqueiro (6)
- Mecânico (1)
- Mecânico de manutenção (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas pesadas (12)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico diesel(1)
- Mecânico especializado em telhados (1)
- Mecânico linha diesel (1)
- Montador (3)
- Montador instalador de toldos e estruturas metálicas (1)
- Motorista categoria D (3)
- Motorista categoria E (3)
- Motorista munck (4)
- Motorista operador de munck (1)
- Motorista operador munck ou guindauto (1)
- Oficial pleno marteleteiro (1)
- Operador de caixa (2)
- Operador de logística (1)
- Operador de motoniveladora (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de rolo compactador - pé de carneiro (1)
- Pedreiro (7)
- Promotor de vendas (1)
- Servente de obras (5)
- Soldador- mig-arame tubular-chaparia (10)
- Supervisor de vendas (3)
- Técnico de informática (1)
- Técnico de planejamento (1)
- Técnico de segurança do trabalho (2)
- Técnico em edificações (2)
- Técnico em eletrotécnica (1)
- Técnico mecânico em refrigeração industrial (1)
- Torneiro (1)
- Vendedor (2)
- Vendedor segurança eletrônica (2)
- Vendedor de autopeças (2)
- Vendedor de carro (1)
- Vendedor externo (10)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix. Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil.
- Vagas: 56
- Analista contábil (2)
- Analista de recursos humanos (1)
- Analista fiscal - economista (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de manutenção predial (3)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de pessoal (2)
- Auxiliar técnico de refrigeração (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Borracheiro (1)
- Churrasqueiro (1)
- Cozinheiro geral (10)
- Eletricista (2)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Estofador de móveis (2)
- Lanterneiro de automóveis (1)
- Marteleteiro (5)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Montador de estruturas metálicas (1)
- Motorista de caminhão leve (1)
- Pintor de automóveis (1)
- Soldador (1)
- Técnico de apoio ao usuário de informática (10)
- Técnico de eletricidade (1)
- Técnico eletrônico (1)
AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, até 10 de junho, no Centro Multiuso “É Pra Já”, que fica na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha. O atendimento é realizado das 8 às 17 horas. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 16
- Mecânico (3)
- Auxiliar de produção (3)
- Operação de máquina (3)
- Soldador (1)
- Operador de guilhotina (1)
- Serralheiro (1)
- Mecânico automotivo linha diesel (2)
- Eletricista automotivo (2)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: a unidade funciona no Faça Fácil e os atendimentos são feitos por agendamento. Mais informações no site.
- Vagas: 48
- Administrador de marketing (1)
- Ajudante de obras (3)
- Analista fiscal (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Eletricista de veículos (1)
- Gerente de frota (1)
- Lanterneiro (1)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico montador (2)
- Motorista carreteiro (15)
- Pedreiro (5)
- Pintor de automóveis (1)
- Promotor de vendas (2)
- Serralheiro (1)
- Técnico de eletrônica (1)
- Vendedor de serviços (5)
- Vendedor porta a porta (5)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 9
- Assistente de escritório PCD (1)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de frota (1)
- Auxiliar de serviços gerais (4)
- Auxiliar faturista (1)
- Supervisor de qualidade (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, bairro Polivalente.
- Vagas: 199
- Ajudante de obras (16)
- Assistente técnico laboratorista (1)
- Assistente técnico topografia (1)
- Auxiliar de cartório (1)
- Consultor de vendas (1)
- Coordenador manutenção equipamento terraplanagem (1)
- Eletricista de instalações (2)
- Eletricista FC (1)
- Eletricista montador (6)
- Encarregado quebra mar (1)
- Encarregado terraplanagem (1)
- Engenheiro de comissionamento (1)
- Engenheiro de projetos de estrutura naval - Jurong (1)
- Funileiro montador (2)
- Funileiro traçador (1)
- Gerente manutenção equipamento terraplanagem (1)
- Greidista (1)
- Isolador térmico (1)
- Lider de montagem de andaime - Suzano (14)
- Líder de solda - Jurong (1)
- Mecânico (5)
- Montador de andaime - Suzano (45)
- Montador de andaime (50)
- Motorista entregador (1)
- Operador de equipamento caçamba (1)
- Operador de equipamento caminhão pipa (1)
- Operador de equipamento escavadeira (1)
- Operador de equipamento patrol/motoniveladora (1)
- Operador de trator D8 - esteira (1)
- Soldador TIG e eletrodo - Jurong (35)
- Técnico de comissionamento especialista (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Topógrafo (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
- Vagas: 19
- Açougueiro (1)
- Assistente de logística (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de faturamento (1)
- Babá (1)
- Chapista de lanchonete (1)
- Cozinheiro (1)
- Embalador a mão (1)
- Garçom (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)
- Motoristas de veículos de pequeno e médio porte (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Repositor de mercadorias (1)
- Técnico em informática (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, bairro Guandu.
- Vagas: 82
- Acabador de mármore e granito (2)
- Acabador de pedras (2)
- Ajudante de cabista (4)
- Ajudante de fábrica de tijolos (5)
- Ajudante de pátio (1)
- Aplicador de resinas em pisos (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar em compras (1)
- Auxiliar de linha de produção PCD (4)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Auxiliar de mecânico diesel (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Borracheiro (1)
- Caldeireiro de manutenção (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Cortador de pedras (2)
- Cortador de pedras (2)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Desenhista técnico mecânico (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Eletricista de instalações industriais (1)
- Emprego doméstico nos serviços gerais (1)
- Enfermeiro (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Lanterneiro de automóveis (4)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Moleiro (1)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de máquina de serraria (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Pedreiro (4)
- Pintor de automóveis (4)
- Pintor de veículos (2)
- Polidor de mármore (2)
- Promotor de vendas (3)
- Salgadeiro (1)
- Serrador de mármore (2)
- Soldador (1)
- Técnico em enfermagem (1)
- Técnico de manutenção de equipamentos de informática (1)
- Técnico mecânico (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor permissionário (4)
- Vidraceiro (1)
SINE DE COLATINA
- Vagas: 26
- Assistente de vendas externa (1)
- Balconista de açougue (1)
- Bobinador eletricista (1)
- Costureira - overlock 4 fios (1)
- Costureira em geral (5)
- Cozinheira (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Encanador (1)
- Estilista (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico de automóveis e caminhões (1)
- Padeiro (2)
- Promotor de vendas (1)
- Salgadeira (1)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico de impressora (1)
- Técnico em automação industrial (1)
- Vendedor para loja de eletrônicos (2)
- Vendedor de material de construção (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O atendimento ocorre das 8 às 13 horas.
- Vagas: 140
- Ajudante (4)
- Ajudante de obras (4)
- Ajudante de laboratório - asfalto (2)
- Ajudante ferramenteiro (1)
- Almoxarife (2)
- Apontador (1)
- Apropriador (1)
- Armador de ferragens (1)
- Assistente administrativo (2)
- Assistente comercial seguros (5)
- Assistente de qualidade (2)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de inspeção (4)
- Caldeireiro (9)
- Caldeireiro fabric. (5)
- Carpinteiro (11)
- Consultor de vendas (12)
- Controlador de pragas (1)
- Eletricista montador (2)
- Encarregado de obras (2)
- Encarregado de asfalto (1)
- Encarregado de caldeiraria (1)
- Farmacêutico (1)
- Instrumentista (1)
- Laboratorista (2)
- Moleiro (2)
- Motorista de sinalização (2)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de máquina (12)
- Operador de vibro acabadora (1)
- Operador fresa (1)
- Operador rolo de pintura (1)
- Operador retroescavadeira (2)
- Operador rolo chapa (1)
- Operador rolo pneu (1)
- Operador bob cat 01 (1)
- Pedreiro (5)
- Rasteleiro de asfalto (4)
- Recepcionista (1)
- Servente sinalização (9)
- Soldador de caminhão (2)
- Soldador (2)
- Soldador mig e mag (5)
- Soldador tig / er (1)
- Técnico laboratório (1)
- Técnico enfermagem (1)
- topógrafo (1)
- Pré-marcador - asfalto (1)
- Trocador de óleo (1)
- Vendedor interno (1)
- Vidraceiro instalador (1)
SINE DE SÃO MATEUS
- Vagas: 93
- Acabador de mármores e granitos (1)
- Atendente (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de produção (20)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Arrumadeira (1)
- Caldeireiro (5)
- Caseiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Dentista (1)
- Eletromecânico (1)
- Empregada doméstica (1)
- Estoquista (1)
- Instrutor de francês (1)
- Mecânico em geral (20)
- Mecânico alinhador (1)
- Oficial de manutenção (1)
- Operador de equipamentos (1)
- Operador de motoniveladora (1)
- Pintor de automóveis (2)
- Polidor de veículos (2)
- Representante comercial (1)
- Soldador (1)
- Supervisor de call (1)
- Vendedor externo (16)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor interno (1)