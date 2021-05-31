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Sines contratam para 1.732 vagas de emprego no Espírito Santo

Postos de trabalho são para diversos setores e níveis de escolaridade; interessados podem fazer o cadastro nas unidades ou enviar o currículo por e-mail

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 10:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 mai 2021 às 10:32
Carteira de Trabalho e previdência social
Oportunidade para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
As agências do Sine e do Trabalhador abrem a semana com 1.732 oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada no Espírito Santo. O atendimento é feito tanto on-line quanto presencialmente, conforme a determinação de cada unidade. Há ainda vagas para estagiários e para pessoas com deficiência (PCD).
Os postos de trabalho são para diversos setores e níveis de escolaridade. A Grande Vitória reúne o maior quantitativo de vagas, 1.164 ao todo. As oportunidades são oferecidas nos Sines de Vila Velha (191), Serra (283), Vitória (56) e Cariacica (48) e nas agências do Trabalhador de Cariacica (570) e do Trabalho de Viana (16).
No interior do Estado, a maior oferta está disponível no Sine de Aracruz. São 199 chances, algumas delas para trabalhar em grandes empresas do município. Há 45 postos para montador de andaime e 14 para líder de montagem de andaime para atuar na parada da Suzano. Na Jurong, tem uma oportunidade para líder de solda (temporária), uma para engenheiro de projetos e 35 para soldador TIG e eletrodo.
Há ainda postos de trabalho nos Sines de Anchieta (9), Barra de São Francisco (19), Cachoeiro de Itapemirim (82), Colatina (26), Linhares (140) e São Mateus (93).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se inscrever: a agência do Sine de Vila Velha passa a funcionar a partir desta segunda-feira (24) no Boulevard Shopping Vila Velha, que fica na Rodovia do Sol, em Itaparica. Os interessados também podem se cadastrar no site
  • Vagas: 191
  • Administrador (2)
  • Armador de ferros (2)
  • Atendente (2)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de manutenção predial (1)
  • Barbeiro (3)
  • Bombeiro hidráulico (2)
  • Calceteiro (1)
  • Chapeiro (3)
  • Chefe de departamento de pessoal (1)
  • Chefe de serviço de limpeza (1)
  • Consultor de vendas (12)
  • Cortador de roupas (1)
  • Costureira (3)
  • Cozinheiro geral (1)
  • Desenvolvedor de Tecnologia da Informação (100)
  • Eletricista (2)
  • Eletrotécnico (1)
  • Empregado doméstico (3)
  • Encarregado de obras
  • Fiel de depósito (4)
  • Jardineiro (1)
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico de auto em geral (1)
  • Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)
  • Montador de andaimes - cenários (2)
  • Montador mecânico - máquinas industriais (3))
  • Operador de pá carregadeira (1)
  • Pedreiro (6)
  • Programador de sistemas de computador (1)
  • Recepcionista (3)
  • Serralheiro (2)
  • Técnico de edificações (1)
  • Técnico em administração (1)
  • Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares (2)
  • Vendedor de serviços (1)
  • Vendedor porta a porta (16)

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AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
  • Vagas: 570
  • Açougueiro (9)
  • Ajudante (13)
  • Ajudante de manutenção (1)
  • Ajudante de produção em padaria (2)
  • Almoxarife (5)
  • Amarrador (10)
  • Armador (5)
  • Arrematadeira (4)
  • Assessor de cliente (1)
  • Assistente administrativo (2)
  • Assistente comercial (1)
  • Assistente de contas a receber (1)
  • Assistente de departamento de pessoal (2)
  • Assistente de RH (1)
  • Assistente de vendas – autopeças diesel (1)
  • Assistente pessoal (1)
  • Assistente setor de pessoal (1)
  • Atendente - restaurante (1)
  • Atendente de loja (3)
  • Atendente de portaria (1)
  • Auxiliar administrativo (4)
  • Auxiliar de administrativo – inglês fluente (1)
  • Auxiliar de administrativo (1)
  • Auxiliar de almoxarifado (1)
  • Auxiliar de churrasqueiro (1)
  • Auxiliar de corte (2)
  • Auxiliar de escritório (1)
  • Auxiliar de estamparia (1)
  • Auxiliar de estoque (12)
  • Auxiliar de lavanderia (2)
  • Auxiliar de loja (16)
  • Auxiliar de produção (12)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Auxiliar de transportes (1)
  • Auxiliar de vendas (2)
  • Auxiliar financeiro (2)
  • Auxiliar fiscal (1)
  • Auxiliar técnico planejamento (1)
  • Balconista de açougue (1)
  • Cadista (1)
  • Caldeireiro / serralheiro (1)
  • Caldeireiro de chaparia fina (1)
  • Caldeireiro (1)
  • Camareira (2)
  • Carpinteiro (3)
  • Churrasqueiro (1)
  • Comprador (1)
  • Conferente (13)
  • Consultor de vendas (1)
  • Cortadores (3)
  • Costureira pilotista (13)
  • Costureira retista (14)
  • Cozinheira (1)
  • Eletricista (2)
  • Eletricista / eletrotécnico (1)
  • Eletricista automotivo (5)
  • Eletricista de manutenção (3)
  • Eletricista força e controle (1)
  • Empregada doméstica  (1)
  • Encarregado de expedição (1)
  • Encarregado de obras (4)
  • Estágio Administração/Tecnólogo RH (1)
  • Estágio administrativo financeiro (1)
  • Estágio Ciências Contábeis (1)
  • Estágio Logística (1)
  • Estágio Técnico em Elétrica (1)
  • Estampador (1)
  • Estoquista (3)
  • Garagista (1)
  • Garçom (1)
  • Hidrojatista (4)
  • Inspetor de CQPA (4)
  • Instalador de acessórios automotivos (1)
  • Líder de turma (2)
  • Marceneiro (2)
  • Marceneiro ou oficial marcenaria (2)
  • Marteleteiro (5)
  • Mecânico de carreta (2)
  • Mecânico de máquinas (1)
  • Mecânico de máquinas pesadas (1)
  • Mecânico diesel (6)
  • Mecânico geral (1)
  • Meio oficial de marcenaria (2)
  • Modelista (1)
  • Montador de varandas de vidro (1)
  • Mosqueadeira (4)
  • Motorista – cnh D (1)
  • Motorista cegonheiro – cnh E (20)
  • Motorista de guincho pesado – cnh E (1)
  • Motorista entregador - cnh AD (4)
  • Oficial de obras (8)
  • Oficial polivalente (9)
  • Operador de caixa (12)
  • Operador de empilhadeira elétrica (1)
  • Operador de equipamento - pá carregadeira (1)
  • Operador de logística (5)
  • Operador de mini pá carregadeira (1)
  • Operador de ponte rolante (2)
  • Pedreiro (17)
  • Pintor – eletrostática a pó (1)
  • Pintor industrial (6)
  • Programador de manutenção (1)
  • Projetista (1)
  • Promotor de vendas (2)
  • Recepcionista (1)
  • Representante de atendimento (40)
  • Segurança de loja (6)
  • Serralheiro (2)
  • Soldador (1)
  • Soldador de chaparia (10)
  • Soldador mig mag (1)
  • Supervisor (1)
  • Supervisor de obras – recuperação (1)
  • Supervisor de vendas externas (1)
  • Técnico administrativo (1)
  • Técnico de edificações (1)
  • Técnico em edificações (1)
  • Técnico em manutenção de impressoras - externo (1)
  • Técnico em meio ambiente (1)
  • Técnico em qualidade (1)
  • Técnico em segurança do trabalho - campo (2)
  • Técnico em segurança do trabalho - documentação (2)
  • Técnico planejamento (1)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Vendedor (3)
  • Vendedor de autopeças (2)
  • Vendedor externo (40)
  • Vagas para pessoas com deficiência:
  • Agente de vendas (20)
  • Ajudante de produção (8)
  • Ajudante serviço de apoio (10)
  • Analista de RH (2)
  • Atendente de relacionamento (20)
  • Auxiliar de logística operacional (2)
  • Auxiliar de produção (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (4)
  • Mecânico diesel (2)
  • Recepcionista/administrativo (3)
  • Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: o Sine da Serra funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.
  • Vagas: 283
  • Acabador (1)
  • Ajudante prático (1)
  • Analista de operações varejo JR (1)
  • Analista fiscal (1)
  • Aplicador de material isolante (1)
  • Atendente de loja (1)
  • Atendimento ao público - agente comunitário (2)
  • Atendimento ao público - dirigir sprinter (2)
  • Auxiliar de armazenista PCD (20)
  • Auxiliar de escritório (1)
  • Auxiliar de marcenaria (1)
  • Auxiliar de marmoraria (1)
  • Auxiliar de mecânico (1)
  • Auxiliar de produção pcd (18)
  • Auxiliar mecânico (2)
  • Borracheiro (2)
  • Caldeireiro (1)
  • Caldeireiro de fabricação (4)
  • Carpinteiro (2)
  • Consultor de televendas - segurança eletrônica (2)
  • Coordenador de marketing (1)
  • Costureira(o) industrial (1)
  • Eletricista automotivo (1)
  • Eletricista B (4)
  • Eletricista de caminhões PCD (1)
  • Eletricista de força e controle (3)
  • Encanador (30)
  • Encarregado de produção de poliuretano (2)
  • Encarregado geral (7)
  • Estagiário de técnico de segurança do trabalho (1)
  • Estagiário em técnico ou superior- mecânica e ou elétrica (6)
  • Estágio de ciências contábeis/direito (1)
  • Estágio em administração /tecnólogo RH (1)
  • Estágio em engenharia elétrica (1)
  • Estágio em TI e telecomunicação (1)
  • Estágio qualidade (1)
  • Estofador (1)
  • Estoquista (3)
  • Executivo de contas PL (1)
  • Fresador (1)
  • Instalador de ar condicionado automotivo (1)
  • Instalador de infraestrutura de rede (3)
  • Jardineiro PCD (30)
  • Líder de equipe (1)
  • Líder de montagem (4)
  • Lixador (12)
  • Maçariqueiro (6)
  • Mecânico (1)
  • Mecânico de manutenção (1)
  • Mecânico de manutenção de máquinas pesadas (12)
  • Mecânico de máquinas pesadas (1)
  • Mecânico diesel(1)
  • Mecânico especializado em telhados (1)
  • Mecânico linha diesel (1)
  • Montador (3)
  • Montador instalador de toldos e estruturas metálicas (1)
  • Motorista categoria D (3)
  • Motorista categoria E (3)
  • Motorista munck (4)
  • Motorista operador de munck (1)
  • Motorista operador munck ou guindauto (1)
  • Oficial pleno marteleteiro (1)
  • Operador de caixa (2)
  • Operador de logística (1)
  • Operador de motoniveladora (1)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Operador de rolo compactador - pé de carneiro (1)
  • Pedreiro (7)
  • Promotor de vendas (1)
  • Servente de obras (5)
  • Soldador- mig-arame tubular-chaparia (10)
  • Supervisor de vendas (3)
  • Técnico de informática (1)
  • Técnico de planejamento (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (2)
  • Técnico em edificações (2)
  • Técnico em eletrotécnica (1)
  • Técnico mecânico em refrigeração industrial (1)
  • Torneiro (1)
  • Vendedor (2)
  • Vendedor segurança eletrônica (2)
  • Vendedor de autopeças (2)
  • Vendedor de carro (1)
  • Vendedor externo (10)

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SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix. Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil.
  • Vagas: 56
  • Analista contábil (2)
  • Analista de recursos humanos (1)
  • Analista fiscal - economista (2)
  • Auxiliar de cozinha (2)
  • Auxiliar de manutenção predial (3)
  • Auxiliar de mecânico de autos (1)
  • Auxiliar de pessoal (2)
  • Auxiliar técnico de refrigeração (1)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Borracheiro (1)
  • Churrasqueiro (1)
  • Cozinheiro geral (10)
  • Eletricista (2)
  • Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
  • Estofador de móveis (2)
  • Lanterneiro de automóveis (1)
  • Marteleteiro (5)
  • Mecânico de automóvel (1)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Montador de estruturas metálicas (1)
  • Motorista de caminhão leve (1)
  • Pintor de automóveis (1)
  • Soldador (1)
  • Técnico de apoio ao usuário de informática (10)
  • Técnico de eletricidade (1)
  • Técnico eletrônico (1)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, até 10 de junho, no Centro Multiuso “É Pra Já”, que fica na Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha. O atendimento é realizado das 8 às 17 horas. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 16
  • Mecânico (3)
  • Auxiliar de produção (3)
  • Operação de máquina (3)
  • Soldador (1)
  • Operador de guilhotina (1)
  • Serralheiro (1)
  • Mecânico automotivo linha diesel (2)
  • Eletricista automotivo (2)

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SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: a unidade funciona no Faça Fácil e os atendimentos são feitos por agendamento. Mais informações no site.
  • Vagas: 48
  • Administrador de marketing (1)
  • Ajudante de obras (3)
  • Analista fiscal (1)
  • Cozinheiro geral (1)
  • Eletricista de veículos (1)
  • Gerente de frota (1)
  • Lanterneiro (1)
  • Lavador de veículos (1)
  • Mecânico diesel (1)
  • Mecânico montador (2)
  • Motorista carreteiro (15)
  • Pedreiro (5)
  • Pintor de automóveis (1)
  • Promotor de vendas (2)
  • Serralheiro (1)
  • Técnico de eletrônica (1)
  • Vendedor de serviços (5)
  • Vendedor porta a porta (5)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. Também é possível enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 9
  • Assistente de escritório PCD (1)
  • Auxiliar contábil (1)
  • Auxiliar de frota (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (4)
  • Auxiliar faturista (1)
  • Supervisor de qualidade (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, bairro Polivalente.
  • Vagas: 199
  • Ajudante de obras (16)
  • Assistente técnico laboratorista (1)
  • Assistente técnico topografia (1)
  • Auxiliar de cartório (1)
  • Consultor de vendas (1)
  • Coordenador manutenção equipamento terraplanagem (1)
  • Eletricista de instalações (2)
  • Eletricista FC (1)
  • Eletricista montador (6)
  • Encarregado quebra mar (1)
  • Encarregado terraplanagem (1)
  • Engenheiro de comissionamento (1)
  • Engenheiro de projetos de estrutura naval - Jurong (1)
  • Funileiro montador (2)
  • Funileiro traçador (1)
  • Gerente manutenção equipamento terraplanagem (1)
  • Greidista (1)
  • Isolador térmico (1)
  • Lider de montagem de andaime - Suzano (14)
  • Líder de solda - Jurong (1)
  • Mecânico (5)
  • Montador de andaime - Suzano (45)
  • Montador de andaime (50)
  • Motorista entregador (1)
  • Operador de equipamento caçamba (1)
  • Operador de equipamento caminhão pipa (1)
  • Operador de equipamento escavadeira (1)
  • Operador de equipamento patrol/motoniveladora (1)
  • Operador de trator D8 - esteira (1)
  • Soldador TIG e eletrodo - Jurong (35)
  • Técnico de comissionamento especialista (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Topógrafo (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
  • Vagas: 19
  • Açougueiro (1)
  • Assistente de logística (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de almoxarifado (1)
  • Auxiliar de contabilidade (1)
  • Auxiliar de expedição (1)
  • Auxiliar de faturamento (1)
  • Babá (1)
  • Chapista de lanchonete (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Embalador a mão (1)
  • Garçom (1)
  • Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)
  • Motoristas de veículos de pequeno e médio porte (1)
  • Operador de ponte rolante (1)
  • Repositor de mercadorias (1)
  • Técnico em informática (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Torneiro mecânico (1)

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SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, bairro Guandu.
  • Vagas: 82
  • Acabador de mármore e granito (2)
  • Acabador de pedras (2)
  • Ajudante de cabista (4)
  • Ajudante de fábrica de tijolos (5)
  • Ajudante de pátio (1)
  • Aplicador de resinas em pisos (2)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar em compras (1)
  • Auxiliar de linha de produção PCD (4)
  • Auxiliar de linha de produção (2)
  • Auxiliar de mecânico diesel (1)
  • Auxiliar em saúde bucal (1)
  • Borracheiro (1)
  • Caldeireiro de manutenção (1)
  • Chefe de cozinha (1)
  • Cortador de pedras (2)
  • Cortador de pedras (2)
  • Cozinheiro de restaurante (1)
  • Desenhista técnico mecânico (1)
  • Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
  • Eletricista de instalações industriais (1)
  • Emprego doméstico nos serviços gerais (1)
  • Enfermeiro (1)
  • Engenheiro mecânico (1)
  • Lanterneiro de automóveis (4)
  • Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)
  • Mecânico de motor a diesel (1)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Moleiro (1)
  • Operador de empilhadeira (2)
  • Operador de escavadeira (1)
  • Operador de máquina de serraria (1)
  • Operador de pá carregadeira (1)
  • Operador de ponte rolante (1)
  • Pedreiro (4)
  • Pintor de automóveis (4)
  • Pintor de veículos (2)
  • Polidor de mármore (2)
  • Promotor de vendas (3)
  • Salgadeiro (1)
  • Serrador de mármore (2)
  • Soldador (1)
  • Técnico em enfermagem (1)
  • Técnico de manutenção de equipamentos de informática (1)
  • Técnico mecânico (1)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Vendedor permissionário (4)
  • Vidraceiro (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 26
  • Assistente de vendas externa (1)
  • Balconista de açougue (1)
  • Bobinador eletricista (1)
  • Costureira - overlock 4 fios (1)
  • Costureira em geral (5)
  • Cozinheira (1)
  • Eletricista (1)
  • Eletricista de manutenção (1)
  • Encanador (1)
  • Estilista (1)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Mecânico de automóveis e caminhões (1)
  • Padeiro (2)
  • Promotor de vendas (1)
  • Salgadeira (1) 
  • Supervisor de vendas (1)
  • Técnico de impressora (1)
  • Técnico em automação industrial (1)
  • Vendedor para loja de eletrônicos (2)
  • Vendedor de material de construção (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O atendimento ocorre das 8 às 13 horas.
  • Vagas: 140
  • Ajudante (4)
  • Ajudante de obras (4)
  • Ajudante de laboratório - asfalto (2)
  • Ajudante ferramenteiro (1)
  • Almoxarife (2)
  • Apontador (1)
  • Apropriador (1)
  • Armador de ferragens (1)
  • Assistente administrativo (2)
  • Assistente comercial seguros (5)
  • Assistente de qualidade (2)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de inspeção (4)
  • Caldeireiro (9)
  • Caldeireiro fabric. (5)
  • Carpinteiro (11)
  • Consultor de vendas (12)
  • Controlador de pragas (1)
  • Eletricista montador (2)
  • Encarregado de obras (2)
  • Encarregado de asfalto (1)
  • Encarregado de caldeiraria (1)
  • Farmacêutico (1)
  • Instrumentista (1)
  • Laboratorista (2)
  • Moleiro (2)
  • Motorista de sinalização (2)
  • Operador de pá carregadeira (1)
  • Operador de máquina (12)
  • Operador de vibro acabadora (1)
  • Operador fresa (1)
  • Operador rolo de pintura (1)
  • Operador retroescavadeira (2)
  • Operador rolo chapa (1)
  • Operador rolo pneu (1)
  • Operador bob cat 01 (1)
  • Pedreiro (5)
  • Rasteleiro de asfalto (4)
  • Recepcionista (1)
  • Servente sinalização (9)
  • Soldador de caminhão (2)
  • Soldador (2)
  • Soldador mig e mag (5)
  • Soldador tig / er (1)
  • Técnico laboratório (1)
  • Técnico enfermagem (1)
  • topógrafo (1)
  • Pré-marcador - asfalto (1)
  • Trocador de óleo (1)
  • Vendedor interno (1)
  • Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 93
  • Acabador de mármores e granitos (1)
  • Atendente (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de produção (20)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de contabilidade (1)
  • Auxiliar de escritório  (1)
  • Arrumadeira (1)
  • Caldeireiro (5)
  • Caseiro (1)
  • Consultor de vendas (1)
  • Cozinheiro de restaurante (1)
  • Dentista (1)
  • Eletromecânico (1)
  • Empregada doméstica (1)
  • Estoquista (1)
  • Instrutor de francês (1)
  • Mecânico em geral (20)
  • Mecânico alinhador (1)
  • Oficial de manutenção (1)
  • Operador de equipamentos (1)
  • Operador de motoniveladora (1)
  • Pintor de automóveis (2)
  • Polidor de veículos (2)
  • Representante comercial (1)
  • Soldador (1)
  • Supervisor de call (1)
  • Vendedor externo (16)
  • Vendedor de consórcio (5)
  • Vendedor interno (1)

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