Sines abrem 1.451 vagas para trabalhar com carteira assinada no ES

Vagas para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências dos Sines e do Trabalhador da Grande Vitória e interior do Espírito Santo começam a semana com 1.451 vagas de emprego para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Nesta segunda-feira (8), as oportunidades estão distribuídas por vários segmentos da economia, entre eles construção civil, comércio, indústria e saúde.

Há chances para pedreiro de cerâmica, pedreiro de reboco interno, maqueiro, auxiliar de dentista, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, nutricionista, desenvolvedor de TI, assistente social, costureira, açougueiro, balconista, mecânico, motorista, entre outras.

Na Grande Vitória, o maior número de postos de trabalho está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 435 vagas, seguido pelo Sine da Serra , com 288. Já no Sine de Vila Velha , a semana começa com 164 oportunidades, enquanto que no Sine de Vitória com 38 e no Sine de Cariacica com 105.

CONFIRA AS VAGAS

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os trabalhadores podem procurar a agência que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Sete de Setembro, Centro.

Vagas: 164

164 Atendente de lanchonete 34

Auxiliar de serviço de copa 1

Costureira em geral 6

Desenvolvedor de TI 100

Pintor de automóveis 1

Promotor de vendas especializado 2

Vendedor de consórcio 20

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. : os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 435

435 Açougueiro (4)

Agente funerário (1)

Ajudante de caminhão (1)

Ajudante de carga e descarga (3)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de pintor de veículos (1)

Ajudante de produção I (1)

Ajudante mecânico (1)

Almoxarife (1)

Arrematadeira (4)

Artífice (3)

Assistente fiscal e financeiro (2)

Assistente social (1)

Atendente / secretária (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo de RMA (1)

Auxiliar administrativo operacional - setor de tráfego (1)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de carga e descarga (20)

Auxiliar de carga e descarga (5)

Auxiliar de depósito (4)

Auxiliar de hospedagem (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de recebimento (1)

Auxiliar de serviços gerais (8)

Auxiliar de técnico de informática (2)

Balconista de açougue (5)

Balconista de padaria (3)

Clínico geral (4)

Conferente (3)

Consultor de marketing digital (1)

Consultor de vendas externas (3)

Costureira (4)

Costureira de modinha (1)

Cozinheira (1)

Dermatologista (1)

Designer gráfico (2)

Eletricista veicular (1)

Embalador (1)

Encapsulador (1)

Encarregado de distribuição (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Engenheiro de produção (2)

Engenheiro mecânico (1)

Estagiário técnico ou superior em administração (1)

Estágio sac – serviço de atendimento ao cliente (1)

Estágio setor administrativo (1)

Estoquista (5)

Funileiro / lanterneiro (2)

Gestor ou analista de importação e exportação /venda e-commerce (1)

Greidista (1)

Instalador de som e acessórios (1)

Jardineiro (5)

Jovem aprendiz (5)

Laminador de fibra de vidro (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico diesel (5)

Montador de veículos (2)

Motorista (2)

Motorista carreteiro (35)

Motorista categoria B (2)

Motorista cnh E (3)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de guincho (1)

Motorista entregador (1)

Neurologista (1)

Nutricionista (3)

Operador de caixa (2)

Operador de máquina de roupas (2)

Operador de retífica e polimento (1)

Pedreiro (2)

Pilotista (1)

Pintor automotivo (3)

Pintor de veículo automotivo - carreta (1)

Pintor de veículos (1)

Porteiro (15)

Primeiro emprego - instalador de som e acessórios (1)

Psicólogo (1)

Psiquiatra (2)

Repositor (2)

Representante de atendimento (70)

Serralheiro (5)

Soldador (1)

Soldador chaparia (1)

Supervisor de vendas pap (1)

Técnico de manutenção – elétrica e refrigeração (1)

Técnico em pães (1)

Técnico instalador de rastreador e acessórios (1)

Técnico segurança do trabalho (3)

Vendedor - cobrir férias (1)

Vendedor (7)

Vendedor externo Linhares (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor interno de pneus e lubrificantes (1)

Vendedor técnico (4)

Vendedora (1)

Vidraceiro (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Ajudante de produção i (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Caixa (1)

Embalador (13)

Motorista (1)

Operador industrial i (1)

Porteiro (40)

Representante de atendimento (40)

SINE DE VITÓRIA

Como se inscrever: as oportunidades de emprego estão disponíveis no as oportunidades de emprego estão disponíveis no site Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 38

38 Açougueiro (2)

Atendente de pedágio (2)

Auxiliar de cozinha (3)

Chapista de lanchonete (1)

Controlador de pragas (1)

Cuidador de idosos (3)

Engenheiro civil (5)

Fisioterapeuta geral (1)

Marteleteiro (8)

Mecânico de motocicletas (1)

Oficial de manutenção (1)

Promotor de vendas (4)

Serralheiro (1)

Técnico de enfermagem (3)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, das 8h às 17h.

Vagas: 288

288 Ajudante de cozinha (1)

Analista de exportação e importação -vendas e-commerce (2)

Arrematadeira (4)

Auxiliar de escrituração fiscal - assistente de departamento fiscal (1)

Auxiliar de escrituração fiscal - auxiliar fiscal (2)

Auxiliar de pessoal - assistente de departamento pessoal (1)

Auxiliar operacional de logística pcd (1)

Balanceiro - porteiro pcd (2)

Caldeireiro montador (5)

Capoteiro (1)

Chapeiro (1)

Controlador de pragas (1)

Costureira de máquina reta (5)

Desenhista industrial gráfico (2)

Eletricista (2)

Eletricista de veículos de máquinas operatrizes (1)

Encanador industrial (10)

Encarregado de cozinha (1)

Engenheiro de produção (2)

Lixador de peças de metal (8)

Maçariqueiro (6)

Marceneiro de móveis (2)

Mecânico de bicicleta (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (127)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de veículos (1)

Motorista carreteiro (1)

Nutricionista (1)

Operador de caminhão (1)

Operador de máquina de corte de roupas (2)

Operador de máquinas de esmaltação cerâmica (15)

Operador de retroescavadeira (3)

Operador de tratores diversos (5)

Psicólogo clínico (2)

Psicopedagogo (2)

Retificador (1)

Soldador (42)

Técnico de saneamento (1)

Técnico em automação industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Terapeuta ocupacional (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor porta à porta (15)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona no Faça Fácil, das 8 às 17 horas, na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 105

105 Ajudante de obras (4)

Analista fiscal (1)

Atendente de lanchonete (2)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar operacional de logística (1)

Coordenador de restaurante (10)

Cortador (1)

Eletricista de veículos (3)

Instalador de acessórios de veículos (2)

Jardineiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Motorista carreteiro (5)

Operador de máquinas (1)

Pedreiro (4)

Pizzaiolo (1)

Serigrafista (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, que funciona na Casa do Cidadão, das 8 às 12 horas, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.

Vagas: 21

Agente de microcrédito (1)

Ajudante de padaria (2)

Atendente balconista (4)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Estagiário de RH (1)

Estagiário administração (1)

Orientador comercial (1)

Planejador de elétrica (1)

Serviços gerais (2)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 17

17 Alinhador de automóvel (1)

Auxiliar de elétrica (3)

Auxiliar de tecnologia (1)

Balanceador (1)

Coordenador (1)

Eletricista montador (3)

Enfermeiro (2)

Técnico eletrônico (1)

Técnico em manutenção elétrica (1)

Vendedor de automotivo (1)

Vendedor de serviços (1)

Zelador (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 12

12 Agente funerário (1)

Atendente de padaria (1)

Balconista em papelaria (1)

Churrasqueiro (1)

Costureira em geral (1)

Designer gráfico (1)

Pizzaiolo (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico em informática (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que funciona na Av. Beira Rio nº 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 79

79 Acabador de mármore e granito (6)

Açougueiro (1)

Ajudante de cozinha (2)

Atendente de lanchonete (15)

Auxiliar de agricultura (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de cozinha (15)

Auxiliar de escritório (1)

Chefe de cozinha (1)

Classificador de minérios (4)

Coordenador de restaurante (2)

Cortador de mármore (4)

Cozinheira geral (1)

Fotógrafo (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Motorista de caminhão (2)

Operador de ponte rolante (3)

Pedreiro (4)

Polidor de mármore (4)

Salgadeiro (2)

Serrador de mármore (1)

Serralheiro (1)

Vendedor (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor permissionário (2)

Vidraceiro (2)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:ou

Vagas: 115

115 Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de mecânico de bicicleta (1)

Ajudante de linha de produção (20)

Auxiliar de elétrica (3)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar técnico (2)

Caldeireiro (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (3)

Costureira em geral (1)

Cozinheira (1)

Eletricista (4)

Entregador de gás (1)

Estoquista (1)

Frentista (2)

Gerente de produção (1)

Gravador à mão (1)

Instalador e reparador de redes e cabos telefônicos (1)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de manutenção de motos (1)

Mecânico manutenção de máquinas (1)

Motorista de caminhão guincho (1)

Motorista de táxi (1)

Operador de máquina de bordado (1)

Operador de máquina laser bordado (1)

Operador de máquina laser (1)

Operador de produção (20)

Padeiro (1)

Representante comercial (4)

Salgadeira (2)

Serralheiro (1)

Soldador (5)

Técnico manutenção de impressoras (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico em zootecnia (1)

Tosador de animais (1)

Vendedor de comércio atacadista (1)

Vendedor externo (13)

Vendedor pracista (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (3)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se cadastrar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 66

66 Analista de controle de qualidade (1)

Assistente de marketing (1)

Atendente (1)

Atendente (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de departamento fiscal (1)

Auxiliar de manutenção I (5)

Auxiliar de montagem (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Comprador (1)

Confeiteiro (1)

Costureira (3)

Eletricista (8)

Encarregado de fiscal (1)

Encarregado da área (1)

Frentista (2)

Instalador de alto falante e alarme automotivo (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (1)

Recepcionista (1)

Soldador (2)

Técnico de informática (1)

Técnico em refrigeração (2)

Técnico em enfermagem do trabalho (1)

Vendedor interno (5)

Vendedor externo (14)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro. O horário de funcionamento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas.