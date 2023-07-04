Sesc contrata profissionais para a nova unidade de Baixo Guandu

O Serviços Social do Comércio (Sesc) está com oportunidades de emprego abertas no Noroeste do Espírito Santo. A oferta é de 13 vagas para profissionais trabalharem na nova unidade em Baixo Guandu. A inauguração está prevista para ocorrer até o final do ano.
Há postos para diretor e secretário escolar, dentista (prótese e endodontia), assistente administrativo e de manutenção, auxiliar de atividade odontológica e de serviços gerais, jardineiro e porteiro. Os salários podem chegar a R$ 6.573.
O candidato deve fazer o cadastro no site do Sesc ou enviar o currículo para o e-mail [email protected], até o dia 16 de julho. Também é possível entregar o documento presencialmente, das 9 às 17 horas, na Rua Padre Aristides Tarciano, s/n, Vila Kennedy, Baixo Guandu.
Confira abaixo as vagas
- Diretor(a) escolar
- Salário: R$ 6.573,00
- Carga horária: 40 horas semanais
- Vaga: 1
- Formação: licenciatura em Pedagogia, com especialização ou habilitação em Administração Escolar. Experiência de, no mínimo, 3 anos na docência.
- Secretário (a) escolar
- Salário: R$ 2.664,00
- Carga horária: 40 horas semanais.
- Vaga: 1
- Formação: curso técnico ou superior em Pedagogia ou áreas afins.
- Dentista (Endodontia)
- Salário: R$ 4.148,00
- Carga horária: 20 horas semanais.
- Vaga: 1
- Formação: ensino superior completo em Odontologia, com especialização em Endodontia e atualização em Dentística, Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e experiência na área.
- Dentista (Prótese)
- Salário: R$ 4.148,00
- Carga horária: 20 horas semanais.
- Vaga: 1
- Formação: ensino superior completo em Odontologia, com especialização em Prótese e atualização em dentística, Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e experiência na área.
- Auxiliar de atividade odontológica
- Salário: R$ 1.667,00
- Carga horária: 40 horas semanais.
- Vagas: 2
- Formação: ensino médio completo, curso técnico e registro no conselho da área de atuação.
- Assistente administrativo
- Salário: R$ 2.424,00
- Carga horária: 40 horas semanais.
- Vaga: 1
- Formação: ensino médio completo.
- Auxiliar de serviços gerais
- Salário: R$ 1.508,00
- Carga horária: 44 horas semanais
- Vaga: 2
- Formação: desejável ensino fundamental completo.
- Porteiro
- Salário: R$ 1.967,00
- Carga horária: 44 horas semanais (jornada 12 x 36).
- Vagas: 2
- Formação: desejável ensino médio completo.
- Jardineiro
- Salário: R$ 1.834,00
- Carga horária: 44 horas semanais.
- Vaga: 1
- Formação: desejável ensino fundamental completo.
- Assistente de manutenção
- Salário: R$ 2.640,00
- Carga horária: 44 horas semanais.
- Vaga: 1
- Formação: desejável ensino fundamental completo.