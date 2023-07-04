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Até 16 de julho

Sesc contrata profissionais para a nova unidade de Baixo Guandu

Há postos para diretor e secretário escolar, dentista , assistente administrativo e de manutenção, auxiliar de atividade odontológica e de serviços gerais, jardineiro e porteiro

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 11:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jul 2023 às 11:41
Nova unidade do Sesc será inaugurada em Baixo Guandu
Nova unidade do Sesc será inaugurada em Baixo Guandu Crédito: Sesc/Divulgação
O Serviços Social do Comércio (Sesc) está com oportunidades de emprego abertas no Noroeste do Espírito Santo. A oferta é de 13 vagas para profissionais trabalharem na nova unidade em Baixo Guandu. A inauguração está prevista para ocorrer até o final do ano.
Há postos para diretor e secretário escolar, dentista (prótese e endodontia), assistente administrativo e de manutenção, auxiliar de atividade odontológica e de serviços gerais, jardineiro e porteiro. Os salários podem chegar a R$ 6.573.
O candidato deve fazer o cadastro no site do Sesc ou enviar o currículo para o e-mail [email protected], até o dia 16 de julho. Também é possível entregar o documento presencialmente, das 9 às 17 horas, na Rua Padre Aristides Tarciano, s/n, Vila Kennedy, Baixo Guandu.

Confira abaixo as vagas

  • Diretor(a) escolar 
  • Salário: R$ 6.573,00 
  • Carga horária: 40 horas semanais 
  • Vaga:
  • Formação: licenciatura em Pedagogia, com especialização ou habilitação em Administração Escolar. Experiência de, no mínimo, 3 anos na docência. 
  • Secretário (a) escolar 
  • Salário: R$ 2.664,00 
  • Carga horária: 40 horas semanais. 
  • Vaga:
  • Formação: curso técnico ou superior em Pedagogia ou áreas afins. 
  • Dentista (Endodontia) 
  • Salário: R$ 4.148,00 
  • Carga horária: 20 horas semanais. 
  • Vaga:
  • Formação: ensino superior completo em Odontologia, com especialização em Endodontia e atualização em Dentística, Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e experiência na área. 
  • Dentista (Prótese) 
  • Salário: R$ 4.148,00 
  • Carga horária: 20 horas semanais. 
  • Vaga:
  • Formação: ensino superior completo em Odontologia, com especialização em Prótese e atualização em dentística, Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e experiência na área. 
  • Auxiliar de atividade odontológica 
  • Salário: R$ 1.667,00 
  • Carga horária: 40 horas semanais. 
  • Vagas:
  • Formação: ensino médio completo, curso técnico e registro no conselho da área de atuação. 
  • Assistente administrativo 
  • Salário: R$ 2.424,00 
  • Carga horária: 40 horas semanais. 
  • Vaga:
  • Formação: ensino médio completo. 
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Salário: R$ 1.508,00 
  • Carga horária: 44 horas semanais 
  • Vaga:
  • Formação: desejável ensino fundamental completo. 
  • Porteiro 
  • Salário: R$ 1.967,00 
  • Carga horária: 44 horas semanais (jornada 12 x 36). 
  • Vagas:
  • Formação: desejável ensino médio completo. 
  • Jardineiro 
  • Salário: R$ 1.834,00 
  • Carga horária: 44 horas semanais. 
  • Vaga:
  • Formação: desejável ensino fundamental completo. 
  • Assistente de manutenção 
  • Salário: R$ 2.640,00 
  • Carga horária: 44 horas semanais. 
  • Vaga:
  • Formação: desejável ensino fundamental completo.

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