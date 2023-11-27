Senac do ES abre 3 mil vagas em cursos a distância de graça

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac-ES) está com 3 mil vagas abertas em cursos de qualificação a distância de graça. As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).
O edital contempla setores como tecnologia, turismo, diversidade e inclusão, educação básica, gestão e comércio.
O programa é destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários mínimos federais.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 dia 28 de novembro, no site www.ead.senac.br/gratuito. Ao acessar o endereço eletrônico, basta clicar no curso de interesse e depois no ícone inscreva-se.
“É uma iniciativa que beneficia aqueles que estão em busca de uma qualificação de qualidade para começar 2024 capacitado, além de ser uma excelente forma de celebrar o Dia Nacional da Educação à Distância”, afirma a coordenadora de Educação à Distância do Senac-ES, Priscila Mendes.
As aulas estão previstas para começar no dia 4 de dezembro. De acordo com a instituição, o programa é destinado a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.
Confira os cursos
- Acessibilidade em Serviços e Equipamentos Turísticos
- Acolhimento de Profissionais com Deficiência nas Empresas
- Administração Financeira de Eventos
- Agente de Projetos Sociais
- Assistente Administrativo
- Assistente de Recursos Humanos
- Custos e Formação do Preço de Venda
- Elaboração de Roteiros Turísticos Receptivos
- Estratégias de Negociação
- Ferramentas de Marketing Digital
- Gestão das Práticas Ambientais em Pequenos Meios de Hospedagem
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
- Libras Básico
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Operador de Caixa
- Organizador de Eventos
- Recepcionista em Meios de Hospedagem
- Técnicas de Liderança
- Vendedor