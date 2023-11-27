Senac do ES abre 3 mil vagas em cursos a distância de graça

Sede do Senac/ES, em Vitória Crédito: Divulgação/Senac-ES

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac-ES) está com 3 mil vagas abertas em cursos de qualificação a distância de graça. As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

O edital contempla setores como tecnologia, turismo, diversidade e inclusão, educação básica, gestão e comércio.

O programa é destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários mínimos federais.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 dia 28 de novembro, no site www.ead.senac.br/gratuito . Ao acessar o endereço eletrônico, basta clicar no curso de interesse e depois no ícone inscreva-se.

“É uma iniciativa que beneficia aqueles que estão em busca de uma qualificação de qualidade para começar 2024 capacitado, além de ser uma excelente forma de celebrar o Dia Nacional da Educação à Distância”, afirma a coordenadora de Educação à Distância do Senac-ES, Priscila Mendes.

As aulas estão previstas para começar no dia 4 de dezembro. De acordo com a instituição, o programa é destinado a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Confira os cursos