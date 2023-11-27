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Qualificação profissional

Senac do ES abre 3 mil vagas em cursos a distância de graça

Edital contempla setores como tecnologia, turismo, diversidade e inclusão, educação básica, gestão e comércio. Prazo termina no dia 28 de novembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 nov 2023 às 14:31

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 14:31

Sede do Senac/ES, em Vitória
Sede do Senac/ES, em Vitória Crédito: Divulgação/Senac-ES
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac-ES) está com 3 mil vagas abertas em cursos de qualificação a distância de graça. As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).
O edital contempla setores como tecnologia, turismo, diversidade e inclusão, educação básica, gestão e comércio.
O programa é destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários mínimos federais.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 dia 28 de novembro, no site www.ead.senac.br/gratuito. Ao acessar o endereço eletrônico, basta clicar no curso de interesse e depois no ícone inscreva-se.
“É uma iniciativa que beneficia aqueles que estão em busca de uma qualificação de qualidade para começar 2024 capacitado, além de ser uma excelente forma de celebrar o Dia Nacional da Educação à Distância”, afirma a coordenadora de Educação à Distância do Senac-ES, Priscila Mendes.
As aulas estão previstas para começar no dia 4 de dezembro. De acordo com a instituição, o programa é destinado a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Confira os cursos

  • Acessibilidade em Serviços e Equipamentos Turísticos
  • Acolhimento de Profissionais com Deficiência nas Empresas
  • Administração Financeira de Eventos
  • Agente de Projetos Sociais
  • Assistente Administrativo
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Custos e Formação do Preço de Venda
  • Elaboração de Roteiros Turísticos Receptivos
  • Estratégias de Negociação
  • Ferramentas de Marketing Digital
  • Gestão das Práticas Ambientais em Pequenos Meios de Hospedagem
  • Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
  • Libras Básico
  • Língua Portuguesa
  • Matemática
  • Operador de Caixa
  • Organizador de Eventos
  • Recepcionista em Meios de Hospedagem
  • Técnicas de Liderança
  • Vendedor

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