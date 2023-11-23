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Samarco abre inscrições para o Programa de Estágio com vagas no ES

Estudantes de nível médio e superior. Podem se inscrever universitários a partir do 3° período da graduação e, para nível técnico, os alunos devem estar no 1° módulo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 nov 2023 às 09:43

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 09:43

A Samarco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. A oferta é de mais de 50 vagas para estudantes de nível médio e superior. Podem se inscrever universitários a partir do 3º período da graduação e, para nível técnico, os alunos devem estar no 1º módulo. É necessário ainda ter disponibilidade para estagiar por um ano.
A bolsa para os estagiários de nível técnico é de R$ 952. Já para os de nível superior, o valor não foi divulgado. A empresa oferece ainda auxílio transporte e alimentação nos restaurantes das unidades. A carga horária prevista é de 6 horas, de acordo com o turno das aulas de cada estudante e programa de desenvolvimento específico para o grupo.
As oportunidades são destinadas a estudantes do Espírito Santo na unidade de Ubu, em Anchieta, e de Minas Gerais - no complexo de Germano em Mariana, em Matipó e região do Projeto Candonga (Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Ponte Nova), além do escritório da empresa em Belo Horizonte.
Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES
Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES Crédito: Samarco/Divulgação
Os candidatos podem se inscrever até 20 de dezembro, no endereço eletrônico www.samarco.com/oportunidades
A seleção contará com inscrições e testes on-line, dinâmica de grupo e entrevista com a liderança online, avaliação psicológica e exames admissionais.
O início do estágio está previsto para março de 2024.
“O estágio é uma etapa fundamental para que o (a) estudante alinhe a teoria à prática. Uma oportunidade para adquirir mais conhecimento e experiência, complementar à sua formação, bem como ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho”, destaca a gerente de Atração e Desenvolvimento, Adriana Gomes.
Conforme informações da mineradora, os Direitos Humanos e a Diversidade são pilares relevantes de gestão da empresa. A Samarco incentiva a candidatura de pessoas com deficiência, negras, mulheres e LGBTI+. Além disso, a companhia promove ações para o desenvolvimento profissional e valorização de pessoas pertencentes aos grupos minorizados, no âmbito do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (D&E), alinhada ao propósito de fazer uma mineração diferente.

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