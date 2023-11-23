Samarco abre inscrições para o Programa de Estágio com vagas no ES

Samarco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. A oferta é de mais de 50 vagas para estudantes de nível médio e superior. Podem se inscrever universitários a partir do 3º período da graduação e, para nível técnico, os alunos devem estar no 1º módulo. É necessário ainda ter disponibilidade para estagiar por um ano.

A bolsa para os estagiários de nível técnico é de R$ 952. Já para os de nível superior, o valor não foi divulgado. A empresa oferece ainda auxílio transporte e alimentação nos restaurantes das unidades. A carga horária prevista é de 6 horas, de acordo com o turno das aulas de cada estudante e programa de desenvolvimento específico para o grupo.

As oportunidades são destinadas a estudantes do Espírito Santo na unidade de Ubu, em Anchieta , e de Minas Gerais - no complexo de Germano em Mariana, em Matipó e região do Projeto Candonga (Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Ponte Nova), além do escritório da empresa em Belo Horizonte.

Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES Crédito: Samarco/Divulgação

Os candidatos podem se inscrever até 20 de dezembro, no endereço eletrônico www.samarco.com/oportunidades

A seleção contará com inscrições e testes on-line, dinâmica de grupo e entrevista com a liderança online, avaliação psicológica e exames admissionais.

O início do estágio está previsto para março de 2024.

“O estágio é uma etapa fundamental para que o (a) estudante alinhe a teoria à prática. Uma oportunidade para adquirir mais conhecimento e experiência, complementar à sua formação, bem como ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho”, destaca a gerente de Atração e Desenvolvimento, Adriana Gomes.