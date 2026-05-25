Senac abre 120 vagas em cursos de graça no interior do ES

O Senac está com 120 vagas em cursos gratuitos de qualificação em São Gabriel da Palha. As oportunidades têm foco na Lei Lucas, mídias sociais, Libras e inglês. Alguns cursos começam já na primeira semana de junho, e o preenchimento das vagas ocorre por ordem de matrícula.





Os interessados podem se inscrever diretamente na unidade de São Gabriel da Palha, localizada na Rua Amado Almeida, 10, bairro Glória. Também é possível realizar a inscrição pelo site do Senac ES. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (27) 3325-8311.





Entre as opções, está o curso Lei Lucas – Noções de Primeiros Socorros, que prepara profissionais da educação, cuidadores e o público em geral para prestar atendimento inicial básico até a chegada do socorro médico especializado, reduzindo riscos em ambientes escolares e comunitários. A formação ocorrerá entre os dias 10 e 24 de junho, com aulas de quarta a sexta-feira, das 14h às 17h.