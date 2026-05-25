Senac abre 120 vagas em cursos de graça no interior do ES

O Senac está com 120 vagas em cursos gratuitos de qualificação em São Gabriel da Palha. As oportunidades têm foco na Lei Lucas, mídias sociais, Libras e inglês. Alguns cursos começam já na primeira semana de junho, e o preenchimento das vagas ocorre por ordem de matrícula.
Os interessados podem se inscrever diretamente na unidade de São Gabriel da Palha, localizada na Rua Amado Almeida, 10, bairro Glória. Também é possível realizar a inscrição pelo site do Senac ES. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (27) 3325-8311.
Entre as opções, está o curso Lei Lucas – Noções de Primeiros Socorros, que prepara profissionais da educação, cuidadores e o público em geral para prestar atendimento inicial básico até a chegada do socorro médico especializado, reduzindo riscos em ambientes escolares e comunitários. A formação ocorrerá entre os dias 10 e 24 de junho, com aulas de quarta a sexta-feira, das 14h às 17h.
Também há outras 100 vagas para turmas de Gestão de Mídias Sociais para Marketing Digital, Língua Brasileira de Sinais (Libras) Básico, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Assistente Financeiro e Inglês Intermediário.
Os cursos de qualificação profissional em São Gabriel da Palha são ofertados gratuitamente por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).
Confira os cursos disponíveis
Lei Lucas: Noções de Primeiros Socorros:
Período: 10 a 24 de junho (quarta a sexta-feira)
Horário: 14h às 17h
Gestão de Mídias Sociais para o Marketing Digital:
Período: 3 de junho a 2 de julho (quarta a sexta-feira)
Horário: 08h às 12h
Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Básico:
Período: 1º de junho a 31 de julho (segunda a sexta-feira)
Horário: 08h às 12h
Instalador e Reparador de Redes de Computadores:
Período: 1º de junho a 14 de agosto (segunda a sexta-feira)
Horário: 08h às 12h
Inglês Intermediário:
Período: 1º de junho a 20 de agosto (segunda a sexta-feira)
Horário: 19h às 22h
Assistente Financeiro (Modelo Híbrido):
Período: 1º de junho a 20 de agosto (segunda a sexta-feira)
Horário: 19h às 22h
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