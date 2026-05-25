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Senac abre 120 vagas em cursos de graça no interior do ES

Interessados podem se inscrever diretamente na unidade de São Gabriel da Palha ou pela internet

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 13:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 mai 2026 às 13:56
Novas turmas para cursos de qualificação
Novas turmas para cursos de qualificação Divulgação

O Senac está com 120 vagas em cursos gratuitos de qualificação em São Gabriel da Palha. As oportunidades têm foco na Lei Lucas, mídias sociais, Libras e inglês. Alguns cursos começam já na primeira semana de junho, e o preenchimento das vagas ocorre por ordem de matrícula.


Os interessados podem se inscrever diretamente na unidade de São Gabriel da Palha, localizada na Rua Amado Almeida, 10, bairro Glória. Também é possível realizar a inscrição pelo site do Senac ES. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (27) 3325-8311.


Entre as opções, está o curso Lei Lucas – Noções de Primeiros Socorros, que prepara profissionais da educação, cuidadores e o público em geral para prestar atendimento inicial básico até a chegada do socorro médico especializado, reduzindo riscos em ambientes escolares e comunitários. A formação ocorrerá entre os dias 10 e 24 de junho, com aulas de quarta a sexta-feira, das 14h às 17h.

Também há outras 100 vagas para turmas de Gestão de Mídias Sociais para Marketing Digital, Língua Brasileira de Sinais (Libras) Básico, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Assistente Financeiro e Inglês Intermediário.


Os cursos de qualificação profissional em São Gabriel da Palha são ofertados gratuitamente por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Confira os cursos disponíveis

  • Lei Lucas: Noções de Primeiros Socorros:

  • Período: 10 a 24 de junho (quarta a sexta-feira)

  • Horário: 14h às 17h

  • Gestão de Mídias Sociais para o Marketing Digital:

  • Período: 3 de junho a 2 de julho (quarta a sexta-feira)

  • Horário: 08h às 12h

  • Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Básico:

  • Período: 1º de junho a 31 de julho (segunda a sexta-feira)

  • Horário: 08h às 12h

  • Instalador e Reparador de Redes de Computadores:

  • Período: 1º de junho a 14 de agosto (segunda a sexta-feira)

  • Horário: 08h às 12h

  • Inglês Intermediário:

  • Período: 1º de junho a 20 de agosto (segunda a sexta-feira)

  • Horário: 19h às 22h

  • Assistente Financeiro (Modelo Híbrido):

  • Período: 1º de junho a 20 de agosto (segunda a sexta-feira)

  • Horário: 19h às 22h

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