Semana começa com 1.789 vagas de emprego nos Sines do ES

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 1.789 vagas de emprego nas agências do Sine de todo o Espírito Santo . Há oportunidades para cargos de vários níveis de escolaridade e alguns deles exigem que o trabalhador tenha experiência.

As chances são para cargos como montador de móveis, soldador, padeiro, pedreiro, empregada doméstica, auxiliar de cozinha, garçom, nutricionista, torneiro mecânico, acabador de mármore e granito, analista fiscal, gesseiro e eletricista.

Os trabalhadores devem ficar atentos qual a forma de atendimento de cada agência, pois algumas delas ainda não retomaram as atividades presenciais. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso-prévio.

Veja Também Confira as dicas para procurar emprego no Sine

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: O trabalhador deve procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, nº 660, no Centro, das 8 às 13 horas.

Vagas: 100

Costureira de máquina industrial

Atendente de restaurante

Farmacêutica

Confeiteiro

Técnico em eletrônica

Montador de móveis

Dentre outras

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os trabalhadores devem enviar o currículo por e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto. os trabalhadores devem enviar o currículo por e-mail, sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 105

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de dentista (1)

Atendente de salão (50)

Promotor de vendas (1)

Técnico de refrigeração (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Operador de instalação de ar condicionado (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo pelo e-mail currí os candidatos devem enviar o currículo pelo e-mail currí [email protected] , com o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 9

Acabador de mármore (1)

Auxiliar de produção (1)

Empregada doméstica nos serviços gerais (1)

Garçom (1)

Motorista de caminhão-carreta (1)

Nutricionista (1)

Representante comercial (1)

Técnico eletricista (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: Os trabalhadores devem procurar a agência que fica na Av. Beira Rio 141, Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: 59

Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante geral em bar (1)

Alimentador de linha de produção (1)

Almoxarife (1)

Assistente de comércio exterior (1)

Auxiliar de cartório (1)

Auxiliar de linha de produção (6)

Auxiliar de manipulação (1)

Carpinteiro (5)

Classificador de materiais (1)

Controlador de entrada e saída (1)

Costureira profissional (2)

Cozinheira (2)

Dedetizador (1)

Designer gráfico (2)

Estofador (1)

Faturista (1)

Farmacêutico (1)

Greidista (2)

Laboratorista (1)

Laminador (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industrial (1)

Mecânico diesel (1)

Motorista (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de carregamento de álcool PCD (2)

Operador de fundo e furo (1)

Operador de tear de fios (1)

Pedreiro (5)

Polidor de mármore (2)

Secretária (1)

Serrador de mármore (1)

Soldador (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (5)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: O trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8 às 17 horas.

Vagas: 140

Analista fiscal (1)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de operação (121)

Costureira de máquina overloque (1)

Costureira de máquina reta (1)

Eletricista de instalações de veículos (1)

Gesseiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de lavadora (2)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro (4)

Soldador (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os trabalhadores devem enviar o currículo por e-mail: os trabalhadores devem enviar o currículo por e-mail: [email protected] , sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 140

Acabador de mármore e granito (2)

Açougueiro (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Ajudante de produção (8)

Analista contábil (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de operador de bomba de concreto (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de recursos humanos (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar de topógrafo (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar limpeza (2)

Auxiliar logística (1)

Atendente/balconista (2)

Atendente para lanchonete (1)

Atendente para restaurante (1)

Babá (1)

Carpinteiro (2)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Confeiteiro (1)

Conferente de carga (5)

Consultor comercial junior (1)

Consultor de vendas (1)

Cortador de mármore e granito (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira (4)

Cozinheira (3)

Eletricista (2)

Eletricista industrial (1)

Eletricista manutenção industrial (1)

Eletricista para veículos (1)

Eletromecânico (1)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de produção (1)

Engenheira (1)

Estoquista (4)

Garçonete (1)

Gerente de qualidade (1)

Gerente de vendas (1)

Gerente operacional (1)

Marceneiro (3)

Mecânico de máquinas industriais (3)

Mecânico de manutenção (1)

Motoboy (1)

Motorista carreteiro (2)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de táxi (1)

Movimentador de mercadoria (5)

Oficial de manutenção (2)

Operador de caixa (1)

Operador de caixa/atendente (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (3)

Piscineiro (1)

Promotor de vendas (1)

Salgadeira (1)

Soldador (3)

Supervisor de vendas (1)

Supervisor de vendas externas (2)

Técnico em refrigeração (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico em telecomunicações (1)

Telemarketing ativo (1)

Telemarketing receptivo (1)

Topógrafo (1)

Vendedor externo (11)

Vendedor interno (5)

Zelador (1)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: O trabalhador deve procurar a agência que fica na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia, das 8 às 13 horas.

Vagas: 24

Auxiliar administrativo (1)

Eletricista de manutenção (1)

Operador de extração I (1)

Técnica em enfermagem (2)

Representante comercial (1)

Atendente (1)

Motoboy (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Técnico em automação (1)

Técnico eletricista (1)

Mecânico de manutenção II (1)

Eletricista de manutenção II (1)

Estagiário TI (1)

Design gráfico (1)

Cuidadora (1)

Chapeiro (2)

Recepcionista (1)

PCD´s (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] , informando o cargo no campo do assunto.

Vagas: 89

Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de cozinha (1)

Assistente técnico (1)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de produção PCD (5)

Auxiliar de mecânico (1)

Atendente de restaurante (10)

Balconista (1)

Caldeireiro (1)

Carpinteiro (2)

Contador (1)

Cuidador de idosos (1)

Cozinheiro (1)

Dentista (1)

Eletrotécnico (2)

Encarregado de campo (1)

Gerente comercial (1)

Instalador de alto falante e alarme automotivo (1)

Mecânico de manutenção (2)

Mecânico de automóvel (1)

Montador de móveis (1)

Nutricionista (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de impressora ofsete (1)

Operador de máquinas fixas (4

Operadora de caixa (1)

Representante comercial (2)

Sinaleiro (4)

Soldador (6)

Soldador MIG (1)

Técnico em automação (2)

Tosador (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor Interno (14)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: Os interessados devem comparecer na sede da agência, localizada em Viana Sede, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição, das 8 às 17 horas, apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho e certificados de cursos caso tenha. É obrigatório o uso de máscara no local.

Vagas: 200

Ajudante de obras

Auxiliar administrativo PCD

Auxiliar de topografia

Bombeiro hidráulico / encanador

Bombeiro hidráulico/encanador

Churrasqueiro

Designer

Eletricista

Encarregado administrativo de obras

Encarregado de obras

Impressor digital

Jardineiro

Mecânico de empilhadeira

Mecânico de suspensão

Moleiro

Motorista

Motorista bitrem

Motorista carreteiro

Motorista munk

Operador de caixa

Operador de carga e descarga

Operador de empilhadeira

Operador de escavadeira

Operador de retroescavadeira

Pedreiro

Pintor veicular

Supervisor de atendimento

Técnico em edificações

Técnico em segurança do trabalho

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904. Também é possível consultar as vagas no portal Trabalha Vila Velha . O atendimento presencial será realizado apenas por agendamento prévio na plataforma: www.vilavelha.es.gov.br/agendaonline

Vagas: 315

Acabador de mármore e granito (2)

Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (31)

Ajudante de obras (4)

Almoxarife (2)

Armador de ferragens na construção civil (16)

Atendente de lojas (10)

Auxiliar de estoques (3)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de mecânico diesel (4)

Carpinteiro (40)

Conferente de carga e descarga (4)

Consultor de vendas (21)

Costureira em geral (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de construção civil (2)

Encarregado de expedição (2)

Encarregado de obras (1)

Funileiro soldador (1)

Gerente de bar e lanchonete (1)

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (2)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (2)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)

Motorista carreteiro (72)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (2)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de extrusora de borracha e plástico (4)

Panfleteiro (6)

Passador de roupas (1)

Pedreiro (41)

Pintor (8)

Pintor de automóveis (1)

Representante comercial autônomo (3)

Serralheiro (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de refrigeração - instalação (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (10)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 233

Acabador de granito (2)

Açougueiro (1)

Ajudante de eletricista automotivo (1)

Ajudante de entrega (8)

Ajudante mecânico (1)

Almoxarife (1)

Assistente de logística (1)

Auxiliar de depósito (3)

Auxiliar de estoque (9)

Auxiliar de expedição (4)

Auxiliar de lavanderia (3)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de motorista (3)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar serviços gerais (1)

Balconista de açougue (3)

Borracheiro (1)

Camareira (4)

Capoteiro (1)

Carpinteiro (1)

Conferente (4)

Consultor técnico (1)

Coordenador de equipe (1)

Costureira (1)

Cumin (4)

Designer de unhas em gel (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de força e controle III (1)

Embalador (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de produção (1)

Estagiária - área financeira (1)

Estagiária administrativo (1)

Estágio administração (2)

Estágio superior (2)

Estágio superior em engenharia civil (1)

Estágio técnico em segurança do trabalho (2)

Estoquista (3)

Fiscal de segurança (1)

Garçom (4)

Instalador automotivo - primeiro emprego (1)

Lavador automotivo (3)

Maçariqueiro (2)

Manicure (8)

Manipulador de cosméticos (1)

Mecânico (1)

Mecânico de carreta (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas III (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Motorista bitrem (5)

Motorista carreteiro (36)

Motorista CNH D (1)

Motorista de caminhão truck (2)

Motorista de distribuição (2)

Motorista de munk (1)

Motorista operador de máquinas pesadas (1)

Motorista truck (1)

Operador de caixa (2)

Operador de caminhão comboio (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador logístico i (6)

Operadora de caixa (1)

Pedreiro polivalente - temporário (1)

Pintor industrial (1)

Pintor veicular (1)

Podóloga (1)

Polidor automotivo (3)

Porteiro (1)

Promotor de vendas externo (4)

Recepcionista (1)

Repositor de mercadoria (5)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Subchefe (1)

Técnico (2)

Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (1)

Vendedor de consórcio externo (9)

Vendedor externo  abordagem (2)

Vendedor externo para consórcio de motocicletas (3)

Vendedor interno telemarketing (1)

Vendedor porta a porta (3)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de farmácia (2)

Assistente operacional (1)

Auxiliar de preparo (2)

Embalador (2)

Operador de produção (1)

Porteiro (1)

Recepcionista/ administrativo (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Vagas: 215

Acabador de mármore e granito (2)

Ajudante de obras (1)

Alinhador de direção (1)

Amostrador de minérios (1)

Analista de controle de qualidade (1)

Apropriador (1)

Assistente de vendas (2)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de serigrafia (1)

Auxiliar de topógrafo (2)

Auxiliar mecânico de refrigeração (3)

Auxiliar operacional de logística (3)

Auxiliar técnico de mecânica (1)

Borracheiro (1)

Carpinteiro de obras (2)

Consultor de vendas (3)

Costureira (1)

Cozinheiro geral (3)

Encarregado de cozinha (1)

Funileiro montador (1)

Funileiro industrial (1)

Isolador térmico (4)

Mecânico de manutenção de motores a diesel (3)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (3)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico eletricista de diesel (2)

Montador de telhado (5)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista carreteiro (5)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira (15)

Operador de guindaste móvel (19)

Operador de máquina de corte e dobra (1)

Operador de pórtico rolante (1)

Operador de processo de produção (2)

Operador de sondagem (2)

Operador de telemarketing ativo e receptivo (7)

Operador de torno cnc (1)

Pedreiro (3)

Pedreiro pleno (9)

Pedreiro oficial (15)

Pintor jatista (5)

Pintor (10)

Pintor de pistola (6)

Pintor de veículos (1)

Pizzaiolo (2)

Representante comercial (1)

Serigrafista (3)

Serralheiro (3)

Sondador (1)

Sorveteiro (1)

Supervisor de controle patrimonial (2)

Supervisor de operações na área de controle de produção (3)

Técnico em eletromecânica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (10)

Zelador (1)

Vagas para pcd:

Auxiliar administrativo (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência, das 8 às 12 horas, que fica na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.

Vagas: 142

Ajudante de cozinha (2)

Almoxarife (4)

Atendente (20)

Auxiliar de cobrança (3)

Auxiliar de cozinha (20)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de serviços gerais (11)

Balconista de farmácia (3))

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro de manutenção (1)

Caldeireiro serralheiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Consultor de vendas (2)

Empregado doméstico (1)

Encarregado de almoxarifado líder (2)

Farmacêutico (1)

Garçom (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção de motocicletas (1)

Operador de movimentação (4)

Operador de movimentação e armazenamento de carga (10)

Operador rotativo (40)

Projetista na construção civil (1)

Serralheiro de alumínio (2)

Soldador mig (3)

Técnico de refrigeração industrial (1)

Vendedor de comércio varejista (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: O trabalhador deve agendar o atendimento no número 3132-5310, após consultar as vagas.