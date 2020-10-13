Semana começa com 1.789 vagas de emprego nos Sines do ES

A semana começa com 1.789 vagas de emprego nas agências do Sine de todo o Espírito Santo. Há oportunidades para cargos de vários níveis de escolaridade e alguns deles exigem que o trabalhador tenha experiência.
As chances são para cargos como montador de móveis, soldador, padeiro, pedreiro, empregada doméstica, auxiliar de cozinha, garçom, nutricionista, torneiro mecânico, acabador de mármore e granito, analista fiscal, gesseiro e eletricista.
No interior do ES, a maior oferta está disponível em Anchieta (142) e Colatina (140). Há ainda vagas de emprego abertas nas agências de Barra de São Francisco (9), Cachoeiro de Itapemirim (59), São Mateus (89), Nova Venécia (24), Aracruz (105) e Linhares (100).
Os trabalhadores devem ficar atentos qual a forma de atendimento de cada agência, pois algumas delas ainda não retomaram as atividades presenciais. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso-prévio.
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: O trabalhador deve procurar a agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, nº 660, no Centro, das 8 às 13 horas.
- Vagas: 100
- Costureira de máquina industrial
- Atendente de restaurante
- Farmacêutica
- Confeiteiro
- Técnico em eletrônica
- Montador de móveis
- Dentre outras
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: os trabalhadores devem enviar o currículo por e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 105
- Auxiliar de cozinha (50)
- Auxiliar de dentista (1)
- Atendente de salão (50)
- Promotor de vendas (1)
- Técnico de refrigeração (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Operador de instalação de ar condicionado (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo pelo e-mail currí[email protected], com o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 9
- Acabador de mármore (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Empregada doméstica nos serviços gerais (1)
- Garçom (1)
- Motorista de caminhão-carreta (1)
- Nutricionista (1)
- Representante comercial (1)
- Técnico eletricista (1)
- Torneiro mecânico (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: Os trabalhadores devem procurar a agência que fica na Av. Beira Rio 141, Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.
- Vagas: 59
- Acabador de mármore e granito (1)
- Ajudante geral em bar (1)
- Alimentador de linha de produção (1)
- Almoxarife (1)
- Assistente de comércio exterior (1)
- Auxiliar de cartório (1)
- Auxiliar de linha de produção (6)
- Auxiliar de manipulação (1)
- Carpinteiro (5)
- Classificador de materiais (1)
- Controlador de entrada e saída (1)
- Costureira profissional (2)
- Cozinheira (2)
- Dedetizador (1)
- Designer gráfico (2)
- Estofador (1)
- Faturista (1)
- Farmacêutico (1)
- Greidista (2)
- Laboratorista (1)
- Laminador (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas industrial (1)
- Mecânico diesel (1)
- Motorista (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de carregamento de álcool PCD (2)
- Operador de fundo e furo (1)
- Operador de tear de fios (1)
- Pedreiro (5)
- Polidor de mármore (2)
- Secretária (1)
- Serrador de mármore (1)
- Soldador (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor externo (5)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: O trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 140
- Analista fiscal (1)
- Auxiliar de mecânico diesel (1)
- Auxiliar de operação (121)
- Costureira de máquina overloque (1)
- Costureira de máquina reta (1)
- Eletricista de instalações de veículos (1)
- Gesseiro (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de automóvel (3)
- Mecânico de lavadora (2)
- Representante comercial autônomo (2)
- Serralheiro (4)
- Soldador (1)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os trabalhadores devem enviar o currículo por e-mail: [email protected], sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 140
- Acabador de mármore e granito (2)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de churrasqueiro (1)
- Ajudante de produção (8)
- Analista contábil (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de confeitaria (1)
- Auxiliar de cozinha (6)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de depósito (1)
- Auxiliar de operador de bomba de concreto (1)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar de recursos humanos (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar de soldador (2)
- Auxiliar de topógrafo (1)
- Auxiliar financeiro (2)
- Auxiliar limpeza (2)
- Auxiliar logística (1)
- Atendente/balconista (2)
- Atendente para lanchonete (1)
- Atendente para restaurante (1)
- Babá (1)
- Carpinteiro (2)
- Chapeiro de hamburgueria (1)
- Confeiteiro (1)
- Conferente de carga (5)
- Consultor comercial junior (1)
- Consultor de vendas (1)
- Cortador de mármore e granito (1)
- Cortador de roupas (1)
- Costureira (4)
- Cozinheira (3)
- Eletricista (2)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista manutenção industrial (1)
- Eletricista para veículos (1)
- Eletromecânico (1)
- Empregada doméstica (2)
- Encarregado de produção (1)
- Engenheira (1)
- Estoquista (4)
- Garçonete (1)
- Gerente de qualidade (1)
- Gerente de vendas (1)
- Gerente operacional (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico de máquinas industriais (3)
- Mecânico de manutenção (1)
- Motoboy (1)
- Motorista carreteiro (2)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista de táxi (1)
- Movimentador de mercadoria (5)
- Oficial de manutenção (2)
- Operador de caixa (1)
- Operador de caixa/atendente (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (3)
- Piscineiro (1)
- Promotor de vendas (1)
- Salgadeira (1)
- Soldador (3)
- Supervisor de vendas (1)
- Supervisor de vendas externas (2)
- Técnico em refrigeração (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Técnico em telecomunicações (1)
- Telemarketing ativo (1)
- Telemarketing receptivo (1)
- Topógrafo (1)
- Vendedor externo (11)
- Vendedor interno (5)
- Zelador (1)
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: O trabalhador deve procurar a agência que fica na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia, das 8 às 13 horas.
- Vagas: 24
- Auxiliar administrativo (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Operador de extração I (1)
- Técnica em enfermagem (2)
- Representante comercial (1)
- Atendente (1)
- Motoboy (1)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Técnico em automação (1)
- Técnico eletricista (1)
- Mecânico de manutenção II (1)
- Eletricista de manutenção II (1)
- Estagiário TI (1)
- Design gráfico (1)
- Cuidadora (1)
- Chapeiro (2)
- Recepcionista (1)
- PCD´s (2)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando o cargo no campo do assunto.
- Vagas: 89
- Acabador de mármore e granito (1)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Assistente técnico (1)
- Assistente de vendas (1)
- Auxiliar de cozinha (10)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de produção PCD (5)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Atendente de restaurante (10)
- Balconista (1)
- Caldeireiro (1)
- Carpinteiro (2)
- Contador (1)
- Cuidador de idosos (1)
- Cozinheiro (1)
- Dentista (1)
- Eletrotécnico (2)
- Encarregado de campo (1)
- Gerente comercial (1)
- Instalador de alto falante e alarme automotivo (1)
- Mecânico de manutenção (2)
- Mecânico de automóvel (1)
- Montador de móveis (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de impressora ofsete (1)
- Operador de máquinas fixas (4
- Operadora de caixa (1)
- Representante comercial (2)
- Sinaleiro (4)
- Soldador (6)
- Soldador MIG (1)
- Técnico em automação (2)
- Tosador (1)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor Interno (14)
AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA
Como se candidatar: Os interessados devem comparecer na sede da agência, localizada em Viana Sede, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição, das 8 às 17 horas, apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho e certificados de cursos caso tenha. É obrigatório o uso de máscara no local.
- Vagas: 200
- Ajudante de obras
- Auxiliar administrativo PCD
- Auxiliar de topografia
- Bombeiro hidráulico / encanador
- Bombeiro hidráulico/encanador
- Churrasqueiro
- Designer
- Eletricista
- Encarregado administrativo de obras
- Encarregado de obras
- Impressor digital
- Jardineiro
- Mecânico de empilhadeira
- Mecânico de suspensão
- Moleiro
- Motorista
- Motorista bitrem
- Motorista carreteiro
- Motorista munk
- Operador de caixa
- Operador de carga e descarga
- Operador de empilhadeira
- Operador de escavadeira
- Operador de retroescavadeira
- Pedreiro
- Pintor veicular
- Supervisor de atendimento
- Técnico em edificações
- Técnico em segurança do trabalho
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904. Também é possível consultar as vagas no portal Trabalha Vila Velha. O atendimento presencial será realizado apenas por agendamento prévio na plataforma: www.vilavelha.es.gov.br/agendaonline.
- Vagas: 315
- Acabador de mármore e granito (2)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (31)
- Ajudante de obras (4)
- Almoxarife (2)
- Armador de ferragens na construção civil (16)
- Atendente de lojas (10)
- Auxiliar de estoques (3)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar de mecânico diesel (4)
- Carpinteiro (40)
- Conferente de carga e descarga (4)
- Consultor de vendas (21)
- Costureira em geral (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
- Encarregado de construção civil (2)
- Encarregado de expedição (2)
- Encarregado de obras (1)
- Funileiro soldador (1)
- Gerente de bar e lanchonete (1)
- Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (2)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de manutenção de ar condicionado (2)
- Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)
- Motorista carreteiro (72)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (2)
- Operador de empilhadeira (4)
- Operador de extrusora de borracha e plástico (4)
- Panfleteiro (6)
- Passador de roupas (1)
- Pedreiro (41)
- Pintor (8)
- Pintor de automóveis (1)
- Representante comercial autônomo (3)
- Serralheiro (1)
- Supervisor comercial (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico de refrigeração - instalação (1)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor interno (10)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 233
- Acabador de granito (2)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de eletricista automotivo (1)
- Ajudante de entrega (8)
- Ajudante mecânico (1)
- Almoxarife (1)
- Assistente de logística (1)
- Auxiliar de depósito (3)
- Auxiliar de estoque (9)
- Auxiliar de expedição (4)
- Auxiliar de lavanderia (3)
- Auxiliar de limpeza (4)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de motorista (3)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de refrigeração (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar serviços gerais (1)
- Balconista de açougue (3)
- Borracheiro (1)
- Camareira (4)
- Capoteiro (1)
- Carpinteiro (1)
- Conferente (4)
- Consultor técnico (1)
- Coordenador de equipe (1)
- Costureira (1)
- Cumin (4)
- Designer de unhas em gel (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de força e controle III (1)
- Embalador (1)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de produção (1)
- Estagiária - área financeira (1)
- Estagiária administrativo (1)
- Estágio administração (2)
- Estágio superior (2)
- Estágio superior em engenharia civil (1)
- Estágio técnico em segurança do trabalho (2)
- Estoquista (3)
- Fiscal de segurança (1)
- Garçom (4)
- Instalador automotivo - primeiro emprego (1)
- Lavador automotivo (3)
- Maçariqueiro (2)
- Manicure (8)
- Manipulador de cosméticos (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico de carreta (1)
- Mecânico de empilhadeira (1)
- Mecânico de máquinas pesadas III (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Motorista bitrem (5)
- Motorista carreteiro (36)
- Motorista CNH D (1)
- Motorista de caminhão truck (2)
- Motorista de distribuição (2)
- Motorista de munk (1)
- Motorista operador de máquinas pesadas (1)
- Motorista truck (1)
- Operador de caixa (2)
- Operador de caminhão comboio (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador logístico i (6)
- Operadora de caixa (1)
- Pedreiro polivalente - temporário (1)
- Pintor industrial (1)
- Pintor veicular (1)
- Podóloga (1)
- Polidor automotivo (3)
- Porteiro (1)
- Promotor de vendas externo (4)
- Recepcionista (1)
- Repositor de mercadoria (5)
- Serralheiro (2)
- Soldador (1)
- Subchefe (1)
- Técnico (2)
- Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor de consórcio externo (9)
- Vendedor externo abordagem (2)
- Vendedor externo para consórcio de motocicletas (3)
- Vendedor interno telemarketing (1)
- Vendedor porta a porta (3)
- Vendedora (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de farmácia (2)
- Assistente operacional (1)
- Auxiliar de preparo (2)
- Embalador (2)
- Operador de produção (1)
- Porteiro (1)
- Recepcionista/ administrativo (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.
- Vagas: 215
- Acabador de mármore e granito (2)
- Ajudante de obras (1)
- Alinhador de direção (1)
- Amostrador de minérios (1)
- Analista de controle de qualidade (1)
- Apropriador (1)
- Assistente de vendas (2)
- Auxiliar de cozinha (10)
- Auxiliar de jardinagem (1)
- Auxiliar de linha de produção (3)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Auxiliar de mecânico diesel (1)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar de serigrafia (1)
- Auxiliar de topógrafo (2)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (3)
- Auxiliar operacional de logística (3)
- Auxiliar técnico de mecânica (1)
- Borracheiro (1)
- Carpinteiro de obras (2)
- Consultor de vendas (3)
- Costureira (1)
- Cozinheiro geral (3)
- Encarregado de cozinha (1)
- Funileiro montador (1)
- Funileiro industrial (1)
- Isolador térmico (4)
- Mecânico de manutenção de motores a diesel (3)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico de refrigeração (3)
- Mecânico de suspensão (1)
- Mecânico eletricista de diesel (2)
- Montador de telhado (5)
- Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista carreteiro (5)
- Operador de caixa (5)
- Operador de empilhadeira (15)
- Operador de guindaste móvel (19)
- Operador de máquina de corte e dobra (1)
- Operador de pórtico rolante (1)
- Operador de processo de produção (2)
- Operador de sondagem (2)
- Operador de telemarketing ativo e receptivo (7)
- Operador de torno cnc (1)
- Pedreiro (3)
- Pedreiro pleno (9)
- Pedreiro oficial (15)
- Pintor jatista (5)
- Pintor (10)
- Pintor de pistola (6)
- Pintor de veículos (1)
- Pizzaiolo (2)
- Representante comercial (1)
- Serigrafista (3)
- Serralheiro (3)
- Sondador (1)
- Sorveteiro (1)
- Supervisor de controle patrimonial (2)
- Supervisor de operações na área de controle de produção (3)
- Técnico em eletromecânica (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor (2)
- Vendedor de consórcio (10)
- Zelador (1)
- Vagas para pcd:
- Auxiliar administrativo (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência, das 8 às 12 horas, que fica na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.
- Vagas: 142
- Ajudante de cozinha (2)
- Almoxarife (4)
- Atendente (20)
- Auxiliar de cobrança (3)
- Auxiliar de cozinha (20)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de serviços gerais (11)
- Balconista de farmácia (3))
- Bombeiro civil (1)
- Caldeireiro de manutenção (1)
- Caldeireiro serralheiro (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Consultor de vendas (2)
- Empregado doméstico (1)
- Encarregado de almoxarifado líder (2)
- Farmacêutico (1)
- Garçom (1)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de manutenção de motocicletas (1)
- Operador de movimentação (4)
- Operador de movimentação e armazenamento de carga (10)
- Operador rotativo (40)
- Projetista na construção civil (1)
- Serralheiro de alumínio (2)
- Soldador mig (3)
- Técnico de refrigeração industrial (1)
- Vendedor de comércio varejista (2)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: O trabalhador deve agendar o atendimento no número 3132-5310, após consultar as vagas.
- Vagas: 18
- Açougueiro (2)
- Chefe de cozinha (1)
- Consultor de vendas (1)
- Montador de andaimes (2)
- Oficial de manutenção predial (2)
- Representante comercial autônomo (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor de consórcio (5)
- Padeiro confeiteiro (1)
- Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1)