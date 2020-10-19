Semana começa com 1.537 vagas nos Sines do ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 1.537 vagas de emprego nas agências do Sine no Espírito Santo . As chances são para cargos de todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência.

As funções disponíveis são para motoboy, motorista, nutricionista, ajudante de obras, churrasqueiro, pedreiro, técnico em edificações, técnico em segurança do trabalho, coordenador de equipe, fiscal de segurança, açougueiro, entre outras.

Os trabalhadores devem conferir a forma de atendimento de cada unidades, pois algumas delas ainda não retomaram as atividades presenciais.

Na Grande Vitória, estão disponíveis 884 vagas, sendo 126 no Sine da Serra , 171 na Agência do Trabalhador de Cariacica , 210 na Agência do Trabalho de Viana , 277 no Sine de Vila Velha , 24 em Vitória e 76 no Sine de Cariacica;

Oportunidades ainda no interior do Estado. As unidades do Sine estadual oferecem 653 chances em Anchieta (109), Aracruz (108), Barra de São Francisco (12), Cachoeiro de Itapemirim (50), Colatina (180), Linhares (90), Nova Venécia (13) e São Mateus (91).

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência, que fica em Viana Sede, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Vagas: 210

Ajudante de obras

Auxiliar administrativo PCD

Auxiliar de topografia

Bombeiro hidráulico / encanador

Carga e descarga

Churrasqueiro

Designer

Eletricista

Encarregado administrativo de obras

Encarregado de obras

Impressor digital

Jardineiro

Mecânico de empilhadeira

Mecânico de suspensão

Moleiro

Motorista

Motorista bitrem

Motorista carreteiro

Motorista munk

Operador de caixa

Operador de carga e descarga

Operador de empilhadeira

Operador de escavadeira:

Operador de retroescavadeira:

Pedreiro

Pintor veicular

Supervisor de atendimento

Técnico em edificações

Técnico em segurança do trabalho

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da Os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 171

Acabador de granito (2)

Ajudante de carga e descarga (2)

Ajudante de eletricista automotivo (1)

Ajudante mecânico (1)

Almoxarife (1)

Assistente operacional (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de depósito (3)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de mecânico / ou auxiliar oficial polivalente (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar serviços gerais (1)

Balconista de açougue (6)

Borracheiro (1)

Camareira (3)

Capoteiro (1)

Conferente (3)

Coordenador de equipe (1)

Coordenador de operações (1)

Costureira (1)

Costureiro (1)

Cumin (3)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de força e controle (1)

Embalador (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Encarregado de produção (1)

Estagiária - área financeira (1)

Estagiária administrativo (1)

Estágio administração (2)

Estoquista (2)

Fiscal de segurança (1)

Garçom (3)

Instalador automotivo - primeiro emprego (1)

Jardineiro (1)

Lavador automotivo (3)

Maçariqueiro (2)

Manicure (6)

Manipulador de cosméticos (1)

Mecânico (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Motorista bitrem (3)

Motorista carreteiro (32)

Motorista cnh D (1)

Motorista de munk (1)

Motorista operador de máquinas pesadas (1)

Motorista truck (1)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (1)

Operador de caminhão comboio (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador logístico (4)

Pedreiro polivalente - temporário (1)

Pintor industrial (1)

Polidor automotivo (3)

Porteiro (3)

Repositor de mercadoria (4)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Subchefe (1)

Técnico (2)

Técnico em instalações de video monitoramento e alarmes (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcio externo (9)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor externo  abordagem (2)

Vendedor externo para consórcio de motocicletas (2)

Vendedor interno telemarketing (1)

Vendedor porta a porta (2)

Vendedora (1)

Vendedora (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de farmácia (2)

Assistente operacional (1)

Auxiliar de preparo (2)

Porteiro (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência que funciona da Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 109

Amostrador de minérios (12)

Atendente (20)

Auxiliar de cobrança (3)

Auxiliar de cozinha (20)

Balconista de farmácia (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro de manutenção (1)

Empregado doméstico (1)

Estagiário de ensino médio (2)

Farmacêutico (1)

Impressor de off-set (1)

Operador de guilhotina (1)

Operador rotativo (40)

Soldador mig (3)

Supervisor tec. de laboratório (1)

Técnico de refrigeração industrial (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Com o objetivo de agilizar o processo de atendimento do Sine e garantir a segurança da população, devido a pandemia do Coronavírus, a Prefeitura de Vila Velha, informatizou os serviços e neste momento o atendimento presencial será realizado apenas por agendamento prévio na Com o objetivo de agilizar o processo de atendimento do Sine e garantir a segurança da população, devido a pandemia do Coronavírus, a Prefeitura de Vila Velha, informatizou os serviços e neste momento o atendimento presencial será realizado apenas por agendamento prévio na plataforma . Além disso, a população conta com o site , o Whatsapp 98882-3987 e o telefone 3139-9904.

Vagas: 277

Acabador de mármore e granito (2)

Açougueiro (4)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Ajudante de cozinha (8)

Ajudante de obras (4)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Atendente de lojas (10)

Auxiliar de arquitetura (1)

Auxiliar de estoques (3)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de logística (20)

Auxiliar de mecânico diesel (4)

Carpinteiro (10)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (21)

Costureira de máquina overloque (3)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (1)

Fiscal de caixa (1)

Funileiro soldador (1)

Garçom (3)

Gerente de bar e lanchonete (1)

Funileiro soldador (1)

Gerente de bar e lanchonete (1)

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (2)

Maçariqueiro (1)

Marceneiro (1)

Motorista carreteiro (72)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (2)

Operador de extrusora de borracha e plástico (4)

Padeiro (2)

Passador de roupas (1)

Pedreiro (39)

Pintor de alvenaria ( 8)

Pintor de automóveis (1)

Recepcionista atendente (1)

Repositor em supermercados (10)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro (2)

Supervisor comercial (1)

Sushiman (1)

Técnico de refrigeração (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra.

Vagas: 126

Acabador de mármore e granito (1)

Amostrador de minérios (1)

Analista de suporte de sistema (1)

Apropriador (1)

Assistente de vendas (2)

Auxiliar de contabilidade - estágio (2)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de serigrafia (1)

Auxiliar de topógrafo (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (3)

Auxiliar operacional de logística (1)

Borracheiro (1)

Confeccionador de toldos (1)

Confeiteiro (2)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro geral (3)

Encarregado de cozinha (1)

Gerente comercial (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Mecânico de manutenção de motores a diesel (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (3)

mecânico de suspensão (2)

Motorista carreteiro (8)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (1)

Oficial de manutenção (1)

Operador de caldeira (1)

Operador de guindaste móvel (5)

Operador de grua-móvel (20)

Operador de sondagem (2)

Operador de telemarketing ativo e receptivo (4)

Operador de torno CNC (1)

Pedreiro (1)

Pedreiro pleno (7)

Pedreiro oficial (11)

Pintor industrial (5)

Pizzaiolo (2)

Serigrafista (3)

Serralheiro (2)

Sondador (1)

Sorveteiro (1)

Supervisor de controle patrimonial (2)

Supervisor de operações na área de controle de produção (2)

Técnico em eletromecânica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (2)

Torneiro ajustador (1)

Vendedor de serviços (1)

Zelador (1)

Veja Também Confira as dicas para procurar emprego no Sine

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Como se candidatar: Na Capital, as oportunidades são divulgadas no Na Capital, as oportunidades são divulgadas no site Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador de Vitória pode ligar para o número (27)3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 24

Açougueiro (2)

Auxiliar de cozinha (6)

Chefe de cozinha (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1)

Operador de máquinas agrícolas (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Representante comercial autônomo (2)

Vendedor de consórcio (5)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected], sem esquecer o nome do cargo no campo do assunto. o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail:, sem esquecer o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 108

Atendente de salão (50)

Auxiliar de cozinha (50)

Mecânico de refrigeração (1)

Vendedor externo (5)

Vendedor de vestiário feminino (1)

Operador de instalação de ar (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo pelo e-mail: currí[email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. os candidatos devem enviar o currículo pelo e-mail:, informando o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 12

Acabador de mármore (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar de produção - serviços gerais (1)

Empregada doméstica nos serviços gerais (1)

Garçom (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Nutricionista (1)

Padeiro (1)

Representante comercial (1)

Técnico eletricista (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor Interno (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, das 11 às 17 horas.

Vagas: 50

Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante geral em bar (1)

Ajudante de cozinha (1)

Almoxarife (1)

Assistente de comércio exterior (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de manipulação (1)

Auxiliar técnico de informática (1)

Carpinteiro (5)

Chefe de cozinha (1)

Classificador de materiais (1)

Controlador de entrada e saída (1)

Costureira profissional (2)

Cozinheira (2)

Cozinheiro (1)

Dedetizador (1)

Designer gráfico (2)

Eletricista industrial (1)

Estufador (1)

Faturista (1)

Farmacêutico (1)

Greidista (2)

Laboratorista (1)

Laminador (1)

Mecânico de manutenção de máquinas Industrial (1)

Mecânico diesel (1)

Operador de carregamento de álcool PCD (2)

Operador de fundo e furo (1)

Operador de ponte (1)

Operador de tear de fios (1)

Pedreiro (5)

Polidor de mármore (2)

Serrador de mármore (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor externo (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8 às 17 horas.

Vagas: 76

Analista fiscal (1)

Assistente de logística (1)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de operação (40)

Costureira de máquina overloque (1)

Costureira de máquina reta (1)

Costureira a máquina na confecção em série (5)

Eletricista de instalações de veículos (1)

Líder de recepção (5)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de lavadora (2)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de ônibus (1)

Operador de empilhadeira (2)

Serralheiro (4)

Técnico de vendas (1)

Vendedor porta a porta (2)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo pelo e-mail [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. o trabalhador deve enviar o currículo pelo e-mailinformando o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 180

Acabador de mármore e granito (2)

Açougueiro (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Ajudante de obra (12)

Ajudante de produção (1)

Ajudante de produção (7)

Analista contábil (1)

Armador (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de jardineiro (1)

Auxiliar de operador de bomba de concreto (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de recursos humanos (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar de topógrafo (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar limpeza (2)

Auxiliar logística (2)

Atendente para lanchonete (1)

Atendente para restaurante (1)

Babá (2)

Carpinteiro (4)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Confeiteiro (1)

Conferente de carga (5)

Conferente (1)

Consultor comercial junior (1)

Consultor de vendas (1)

Cortador de mármore e granito (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira (4)

Cozinheira (3)

Eletricista (3)

Eletricista industrial (1)

Eletricista manutenção industrial (1)

Eletricista para veículos (1)

Eletromecânico (1)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de produção (1)

Engenheira (1)

Estagiário em direito (1)

Estoquista (4)

Gerente de qualidade (1)

Gerente de vendas (1)

Gerente operacional (1)

Greidista (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de máquinas industriais (3)

Mecânico de manutenção (1)

Motoboy (1)

Motorista carreteiro (2)

Motorista de caminhão (1)

motorista de táxi (1)

movimentador de mercadoria (5)

Oficial de manutenção (2)

Operador de caixa (1)

Operador de caixa/atendente (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (6)

Piscineiro (1)

Promotor de vendas (1)

Salgadeira (1)

Soldador (3)

Supervisor de vendas (3)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico em telecomunicações (1)

Telemarketing ativo (1)

Telemarketing receptivo (1)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (11)

Vendedor interno (5)

Vigia (2)

Zelador (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: O trabalhador deve procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro, Linhares.

Vagas: 90

Analista de almoxarifado (1)

Ajudante de cozinha (3)

Auxiliar de contabilidade/rh (2)

Auxiliar de dedetizador (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar técnico de segurança eletrônica (1)

Auxiliar de vidraceiro (2)

Consultor de vendas (8)

Costureira de máquina industrial (20)

Cozinheiro industrial (1)

Dedetizador (1)

Eletricista de manutenção industrial (1)

Lavador de peças (1)

Marceneiro (4)

Mecânico de carreta (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de trator (1)

Moleiro (1)

Montador de estrutura metálica (5)

Montador de móveis (1)

Motorista carreteiro (3)

Motorista operador de munk (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de ETE (1)

Pintor automotivo (1)

Projetista (1)

Soldador automotivo (2)

Técnico manutenção predial (1)

Técnico suporte i (1)

Técnico em eletrônica (1)

Trabalhador rural (10)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (6)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, das 8h às 13h, na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.

Vagas: 13

Cuidadora (1)

Design gráfico (1)

Eletricista de manutenção (1)

Motorista entregador (2)

PCD´s (2)

Representante comercial (1)

Técnica em enfermagem (2)

Técnico eletricista (1)

Técnico em automação (1)

Trabalhador na agricultura (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto. : os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail:, sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.