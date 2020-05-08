Santa Casa de Cachoeiro: vagas para enfermeiros e técnicos em enfermagem

A Santa Casa de Cachoeiro divulgou nesta quinta-feira (7) que ampliou para 29 o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponibilizados exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid-19 no hospital. Até esta quarta-feira (6), eram 21 leitos de UTI. Na enfermaria, outros 21 também são especificamente para tratamento do novo coronavírus.