Santa Casa de Cachoeiro: vagas para enfermeiros e técnicos em enfermagem

A Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está com vagas abertas para contratação de técnico de enfermagem e enfermeiros. A unidade, que é referência na região para tratamento do novo coronavírus, aumentou o número de leitos destinados aos pacientes da doença nesta semana.
De acordo com a unidade, não há um número definido de vagas de trabalho no momento, porém, os candidatos devem enviar currículo até a próxima sexta-feira (15). Haverá contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os interessados podem encaminhar currículo para [email protected] ou pelo site da instituição www.santacasacachoeiro.org.br
A Santa Casa de Cachoeiro divulgou nesta quinta-feira (7) que ampliou para 29 o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponibilizados exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid-19 no hospital. Até esta quarta-feira (6), eram 21 leitos de UTI. Na enfermaria, outros 21 também são especificamente para tratamento do novo coronavírus.