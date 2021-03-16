Samu abre processo seletivo com 205 vagas e salários de até R$ 8,4 mil no ES

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) abriu um processo seletivo para contratação de profissionais em vários setores para atuação na Região Metropolitana do Estado.
São ofertadas 205 vagas para nível médio e superior de educação, com salários que variam de R$ 1.501,76 a R$ 8.481,60. As inscrições começam nesta terça-feira (16) e vão até a quinta-feira (18).
Para candidatos que possuem o nível superior de ensino, são ofertadas 60 vagas de médico socorrista e 23 vagas para enfermeiro socorrista.
Já em relação àqueles com nível médio de educação, os candidatos podem se candidatar para 42 vagas de telefonista, 20 vagas de rádio operador, 40 vagas de condutor socorrista, e 20 vagas de técnico em enfermagem socorrista.
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Edital de processo seletivo do Samu
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O candidato deverá preencher eletronicamente a ficha de inscrição disponível no site da Santa Casa Vitória sendo obrigatório preencher todos os campos disponíveis e anexar os documentos solicitados. O Samu 192 não cobra nenhuma taxa de inscrição para os processos seletivos divulgados.
O processo é um convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia.