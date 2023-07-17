Samarco lança Programa de Trainee exclusivo para mulheres e pessoas com deficiência

A Samarco está com inscrições abertas para o novo Programa de Trainee Operacional, com oportunidades para o Espírito Santo e Minas Gerais. São 42 vagas para área técnica exclusivas para mulheres e para pessoas com deficiência.
As oportunidades são, prioritariamente, para quem mora em Guarapari, Anchieta, Mariana, Ouro Preto e distritos de Santa Rita Durão e Antônio Pereira (MG).
As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto, neste link, do Vagas. com.
Podem participar pessoas com formação técnica em automação, metalurgia, instrumentação, mecânica, mineração, geologia, edificações, tecnologia da Informação, eletrônica, eletrotécnica e elétrica.
Não será necessário experiência anterior na função para participar do processo seletivo, mas é indispensável ter o curso técnico completo e interesse em atuar nas áreas operacionais. Entretanto, os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar em regime de turno.
O processo seletivo será composto por dinâmica de grupo, avaliação psicológica, entrevista comportamental e entrevista com o gestor.
Após a contratação dos profissionais, haverá capacitação com foco em aprimorar as competências técnicas e pessoais, ao longo dos primeiros meses. As iniciativas estão entre as ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), criado no ano passado.
“Além de contribuir para inclusão de mulheres, cisgênero e transgênero e de pessoas com deficiência no setor, queremos aumentar as chances de pessoas que residem nos territórios onde a empresa atua, promovendo o desenvolvimento desses (as) profissionais, conforme o nosso propósito de compartilhar valor com a sociedade”, destacou a gerente de Atração e Desenvolvimento Adriana França.
A mineradora tem como meta dobrar a produção de 30% para 60%, até 2025, conforme anunciado no início de julho.