Samarco lança Programa de Trainee exclusivo para mulheres e pessoas com deficiência

Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES Crédito: Samarco/Divulgação

Samarco está com inscrições abertas para o novo Programa de Trainee Operacional, com oportunidades para o Espírito Santo e Minas Gerais. São 42 vagas para área técnica exclusivas para mulheres e para pessoas com deficiência.

As oportunidades são, prioritariamente, para quem mora em Guarapari, Anchieta , Mariana, Ouro Preto e distritos de Santa Rita Durão e Antônio Pereira (MG).

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto, neste link, do Vagas. com

Podem participar pessoas com formação técnica em automação, metalurgia, instrumentação, mecânica, mineração, geologia, edificações, tecnologia da Informação, eletrônica, eletrotécnica e elétrica.

Não será necessário experiência anterior na função para participar do processo seletivo, mas é indispensável ter o curso técnico completo e interesse em atuar nas áreas operacionais. Entretanto, os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar em regime de turno.

O processo seletivo será composto por dinâmica de grupo, avaliação psicológica, entrevista comportamental e entrevista com o gestor.

Após a contratação dos profissionais, haverá capacitação com foco em aprimorar as competências técnicas e pessoais, ao longo dos primeiros meses. As iniciativas estão entre as ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), criado no ano passado.

“Além de contribuir para inclusão de mulheres, cisgênero e transgênero e de pessoas com deficiência no setor, queremos aumentar as chances de pessoas que residem nos territórios onde a empresa atua, promovendo o desenvolvimento desses (as) profissionais, conforme o nosso propósito de compartilhar valor com a sociedade”, destacou a gerente de Atração e Desenvolvimento Adriana França.