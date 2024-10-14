Saiba como se candidatar a mais de 4 mil vagas de emprego no ES

Sine de Vila Velha tem mais de 270 postos de trabalho Crédito: Adessandro Reis/Divulgação Prefeitura de Vila Velha

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.126 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (14). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas de emprego abertas no ES

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 278. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de laboratório e análises clínicas, carpinteiro, cuidador de pessoas idosas e dependentes, entre outras chances. 278. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de laboratório e análises clínicas, carpinteiro, cuidador de pessoas idosas e dependentes, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 830. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, operador logístico, motorista carreteiro, estoquista, assistente de RH, vendedor, entre outros postos. 830. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, operador logístico, motorista carreteiro, estoquista, assistente de RH, vendedor, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.359. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de farmácia, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, entre outras chances. 1.359. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de farmácia, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 502. Há oportunidades para açougueiro, agente funerário, ajudante de obras, atendente de telemarketing, balconista, consultor de vendas, eletricista auxiliar, estoquista, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 502. Há oportunidades para açougueiro, agente funerário, ajudante de obras, atendente de telemarketing, balconista, consultor de vendas, eletricista auxiliar, estoquista, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 290. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, atendente de setor de frios, auxiliar de operação, balconista, auxiliar operacional de logística, entre outras chances. 290. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, atendente de setor de frios, auxiliar de operação, balconista, auxiliar operacional de logística, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 14. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, soldador, ajudante de montagem, cozinheiro, repositor de mercadorias, entre outras chances. 14. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, soldador, ajudante de montagem, cozinheiro, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 122. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente administrativo, ajudante de mecânico de autos, bombeiro hidráulico, cortador de pedras, eletricista, manicure / pedicure, entre outros postos. 122. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente administrativo, ajudante de mecânico de autos, bombeiro hidráulico, cortador de pedras, eletricista, manicure / pedicure, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 188. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de balconista, auxiliar de produção, garçom, motorista carreteiro, pedreiro, professor de inglês, repositor de mercadorias em supermercado, entre outras chances. 188. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de balconista, auxiliar de produção, garçom, motorista carreteiro, pedreiro, professor de inglês, repositor de mercadorias em supermercado, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 173. Há oportunidades para afiador de ferramentas, ajudante florestal, ajudante de distribuição, auxiliar de produção, balconista de padaria, maçariqueiro, motorista carreiteiro, entre outras chances. 173. Há oportunidades para afiador de ferramentas, ajudante florestal, ajudante de distribuição, auxiliar de produção, balconista de padaria, maçariqueiro, motorista carreiteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 153. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de montagem, auxiliar de obras, bombeiro hidráulico, pedreiro, motorista de caminhão, técnico em agronomia, vendedor interno, entre outras chances. 153. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de montagem, auxiliar de obras, bombeiro hidráulico, pedreiro, motorista de caminhão, técnico em agronomia, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 194. Há oportunidades para atendente de farmácia, assistente administrativo, auxiliar de obras, auxiliar elétrico hidráulico, balconista, caldeireiro especializado, eletricista, instalador de som, entre outras chances. 194. Há oportunidades para atendente de farmácia, assistente administrativo, auxiliar de obras, auxiliar elétrico hidráulico, balconista, caldeireiro especializado, eletricista, instalador de som, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.