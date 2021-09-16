Rede Gazeta anuncia novas vagas de emprego e estágio

A Rede Gazeta está com diversas vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo, com postos de trabalho em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Caso não tenha o cargo disponível, os profissionais também podem fazer o cadastro no banco de talentos.
A função de porteiro PCD exige que o candidato tenha nível médio, enquanto que as demais têm como requisito o nível superior. As oportunidades de estágio são para alunos de graduação.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
CONFIRA AS VAGAS
- Analista de comunicação relacionamento com mercado
- Analista de interface (sênior)
- Analista de pricing
- Analista desenvolvedor
- Assistente comercial ( Cachoeiro de Itapemirim)
- Assistente comercial (temporário) (Linhares)
- Assistente de criação
- Assistente de inteligência de dados
- Estagiário Administração / Economia ou Engenharia
- Estagiário Jornalismo / Publicidade e Propaganda ou Cinema
- Gerente de novos negócios
- Porteiro (pcd)
- Repórter jr