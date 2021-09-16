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Oportunidades

Rede Gazeta anuncia novas vagas de emprego e estágio

Postos de trabalho estão disponíveis em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim; veja como se candidatar e os cargos

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 13:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 set 2021 às 13:55
Sede da Rede Gazeta em Vitória
Fachada do prédio da Rede Gazeta em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Rede Gazeta está com diversas vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo, com postos de trabalho em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Caso não tenha o cargo disponível, os profissionais também podem fazer o cadastro no banco de talentos.
A função de porteiro PCD exige que o candidato tenha nível médio, enquanto que as demais têm como requisito o nível superior. As oportunidades de estágio são para alunos de graduação.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa

CONFIRA AS VAGAS

  • Analista de comunicação relacionamento com mercado
  • Analista de interface (sênior)
  • Analista de pricing
  • Analista desenvolvedor
  • Assistente comercial ( Cachoeiro de Itapemirim)
  • Assistente comercial (temporário) (Linhares)
  • Assistente de criação
  • Assistente de inteligência de dados
  • Estagiário Administração / Economia ou Engenharia
  • Estagiário Jornalismo / Publicidade e Propaganda ou Cinema
  • Gerente de novos negócios
  • Porteiro (pcd)
  • Repórter jr

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