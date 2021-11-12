O Grupo Coutinho, controlador das redes Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, já está se preparando para o aumento da demanda nos supermercados e atacarejos no final do ano. A companhia abriu processo seletivo para a contratação de 380 profissionais.
Do total, 180 ocuparão postos de emprego temporários em sete unidades do grupo em Guarapari. As demais vagas serão para funções permanentes em lojas espalhadas por vários municípios da Grande Vitória.
Rede de supermercados do ES abre 380 vagas de emprego
Para concorrer as vagas abertas, o candidato precisa ser maior de 18 anos, ter ensino fundamental ou médio completo, além de disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Nem todas as funções vão exigir experiência.
As pessoas interessadas devem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com na seção de empregos. Não será aceito currículo de forma presencial nas lojas.
CONFIRA OS CARGOS OFERECIDOS
Guarapari
- Açougueiro;
- Operador de caixa;
- Embalador;
- Repositor;
- Auxiliar de padaria;
- Operador de frios e laticínios;
- Cozinheiro;
- Fiscal de loja.
Serra, Cariacica, Vitória, Viana ou Vila Velha
- Auxiliar de depósito;
- Cozinheiro;
- Fiscal de loja;
- Açougueiro;
- Operador de caixa;
- Embalador;
- Repositor;
- Auxiliar de padaria;
- Operador de frios e laticínios.