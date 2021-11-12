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Oportunidades

Rede de supermercados do ES abre 380 vagas de emprego

Metade das vagas é para cargos temporários em Guarapari durante o verão. Outra metade é para funções permanentes em unidades da Grande Vitória
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

12 nov 2021 às 18:58

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 18:58

O Grupo Coutinho, controlador das redes Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, já está se preparando para o aumento da demanda nos supermercados e atacarejos no final do ano. A companhia abriu processo seletivo para a contratação de 380 profissionais.
Do total, 180 ocuparão postos de emprego temporários em sete unidades do grupo em Guarapari. As demais vagas serão para funções permanentes em lojas espalhadas por vários municípios da Grande Vitória.
Rede de supermercados do ES abre 380 vagas de emprego

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Para concorrer as vagas abertas, o candidato precisa ser maior de 18 anos, ter ensino fundamental ou médio completo, além de disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Nem todas as funções vão exigir experiência.
As pessoas interessadas devem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com na seção de empregos. Não será aceito currículo de forma presencial nas lojas.

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Guarapari

  • Açougueiro;
  • Operador de caixa;
  • Embalador;
  • Repositor;
  • Auxiliar de padaria;
  • Operador de frios e laticínios;
  • Cozinheiro;
  • Fiscal de loja.
Supermercado
São 180 vagas de emprego temporários em sete unidades da companhia em Guarapari Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação

Serra, Cariacica, Vitória, Viana ou Vila Velha

  • Auxiliar de depósito;
  • Cozinheiro;
  • Fiscal de loja;
  • Açougueiro;
  • Operador de caixa;
  • Embalador;
  • Repositor;
  • Auxiliar de padaria;
  • Operador de frios e laticínios.

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