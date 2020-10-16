Qualificar ES abre 26 mil vagas em cursos on-line de graça

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou investir no próprio negócio deve ficar atento. O governo do Estado vai abrir 26 mil vagas em cursos on-line gratuitos, por meio do Qualificar ES.
São 13 opções de qualificação, sendo quatro novas. São 2 mil oportunidade para cada um dos cursos: cozinha asiática, cuidador de idosos, hamburgueria gourmet, marketing digital para o seu negócio, segurança do trabalho, auxiliar administrativo, educação especial inclusiva, gestão financeira para pequenas e médias empresas, inglês básico inglês intermediário, maquiagem, tecnologia educacionais e word e excel. A carga horária é de 120 horas.
As inscrições poderão ser feitas de 27 de outubro a 10 de novembro de 2020, no site qualificar.es.gov.br. O candidato poderá optar por até dois cursos.
Para participar, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos completo, acesso à internet e noções básicas de informática.
O Qualificar ES é desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e esta é a quarta oferta de vagas, que também será a última do ano.
O resultado será divulgado no dia 16 de novembro de 2020 e os classificados terão aulas a partir de 24 de novembro de 2020.
CONFIRA OS CURSOS
- Auxiliar Administrativo
- Cozinha Asiática (novo)
- Cuidador de Idosos (novo) - Maior de 18 anos
- Educação Especial Inclusiva
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Hamburgueria Gourmet (novo)
- Inglês Básico
- Inglês Intermediário
- Maquiagem
- Marketing Digital para o seu Negócio (novo)
- Segurança do Trabalho
- Tecnologias Educacionais
- Word e Excel