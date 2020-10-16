Qualificar ES abre 26 mil vagas em cursos on-line de graça

Candidatos poderão fazer cursos sem sair de casa Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou investir no próprio negócio deve ficar atento. O governo do Estado vai abrir 26 mil vagas em cursos on-line gratuitos, por meio do Qualificar ES.

São 13 opções de qualificação, sendo quatro novas. São 2 mil oportunidade para cada um dos cursos: cozinha asiática, cuidador de idosos, hamburgueria gourmet, marketing digital para o seu negócio, segurança do trabalho, auxiliar administrativo, educação especial inclusiva, gestão financeira para pequenas e médias empresas, inglês básico inglês intermediário, maquiagem, tecnologia educacionais e word e excel. A carga horária é de 120 horas.

As inscrições poderão ser feitas de 27 de outubro a 10 de novembro de 2020, no site qualificar.es.gov.br . O candidato poderá optar por até dois cursos.

Para participar, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos completo, acesso à internet e noções básicas de informática.

O Qualificar ES é desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e esta é a quarta oferta de vagas, que também será a última do ano.

O resultado será divulgado no dia 16 de novembro de 2020 e os classificados terão aulas a partir de 24 de novembro de 2020.

CONFIRA OS CURSOS