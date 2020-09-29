Curso on-line gratuito ensina gestão e finanças para as mulheres

Começa nesta terça-feira (29) o primeiro de um ciclo de três lives para mulheres que querem aprender mais sobre finanças e negócios. Os cursos gratuitos são oferecidos pelo programa Agenda Mulher, do governo do Estado, em parceria com a Agência de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Agifes).
Os temas abordados nesse primeiro ciclo serão: marketing digital, gestão financeira e dicas de como elaborar seu "pitch". O objetivo é estimular e capacitar mulheres em diversas áreas do empreendedorismo.
As próximas aulas, que não precisam de inscrição prévia, vão ocorrer no dia 6 e 13 de outubro. (Conheça aqui o site Todas Elas.)