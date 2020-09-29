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Curso on-line gratuito ensina gestão e finanças para as mulheres

Os temas abordados nesse primeiro encontro são: marketing digital, gestão financeira e dicas de como elaborar seu 'pitch'

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 18:36
Mulheres empreendedoras poderão fazer curso do Ifes pela internet
Mulheres empreendedoras poderão fazer curso do Ifes pela internet Crédito: Pixabay
Começa nesta terça-feira (29) o primeiro de um ciclo de três lives para mulheres que querem aprender mais sobre finanças e negócios. Os cursos gratuitos são oferecidos pelo programa Agenda Mulher, do governo do Estado, em parceria com a Agência de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Agifes).
Os temas abordados nesse primeiro ciclo serão: marketing digital, gestão financeira e dicas de como elaborar seu "pitch". O objetivo é estimular e capacitar mulheres em diversas áreas do empreendedorismo.
As próximas aulas, que não precisam de inscrição prévia, vão ocorrer no dia 6 e 13 de outubro. (Conheça aqui o site Todas Elas.)

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