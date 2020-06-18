Curso on-line gratuito vai ensinar gastronomia a profissionais trans no ES

Militantes pedem paz e amor durante parada gay Crédito: Divulgação

A pandemia da Covid-19 trouxe muitos impactos para a sociedade e o mundo do trabalho. Mesmo neste momento de crise, é fundamental também voltar a atenção para as pessoas historicamente excluídas por causa de preconceitos com relação a sua orientação sexual e identidade de gênero.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) desenvolveram uma importante iniciativa para a promoção da empregabilidade de pessoas em situação de exclusão socioeconômica, como as pessoas transexuais. Trata-se do projeto Empregabilidade Trans  Cozinha & Voz, que vai ocorrer no Espírito Santo e tem como objetivo formar e qualificar profissionais na área de auxiliar de cozinha.

O curso é gratuito e prevê duração de 3 meses, com carga horária semanal de oito horas em média, contemplando aulas de poesia e formação pessoal e profissional. Uma parte das aulas será on-line. As aulas de gastronomia serão presenciais e vão ocorrer no Senac. Serão ao todo 25 vagas. Mas há a possibilidade de novas turmas serem fechadas.

Os interessados devem preencher o formulário até o dia 20 de junho. É importante lembrar que haverá seleção das pessoas que se inscreverem. Será preciso ter acesso à internet/celular para acompanhar o curso.

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O projeto Cozinha&Voz foi lançado em 2018 e integra uma ampla iniciativa de promoção do trabalho decente para pessoas em situação de vulnerabilidade, desenvolvida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). A iniciativa conta com o apoio da chef de cozinha Paola Carosella e da Casa Poema, coordenada pela atriz, cantora e escritora Elisa Lucinda e pela atriz e diretora Geovana Pires.

Para assegurar a capacitação contínua e treinamentos essenciais neste período, o projeto adotou um plano de contingência visando garantir a profissionalização das pessoas já capacitadas, com um método inédito de aulas on-line ministradas por intermédio de ferramentas de videoconferência, conversas virtuais e outras alternativas de conexão.

A Gazeta mostrou a dura realidade do mercado de trabalho para pessoas transexuais na série mostrou a dura realidade do mercado de trabalho para pessoas transexuais na série "Vidas Transformadas: transexuais rompem as barreiras do preconceito". A reportagem foi vencedora do prêmio do Ministério Público do Trabalho (MPT) nas categorias Nacional e Regional Sudeste de Jornal Impresso, em 2019.

SAIBA MAIS

Inscrições: até 20 de junho. O candidato deve preencher o formulário disponível no site.

Duração: 3 meses, com carga horária semanal de 8 horas em média.