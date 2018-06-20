Transexuais do ES celebram saída da transexualidade da lista de doenças

Deborah Sabará diz que iniciativa é fundamental Crédito: Fábio Vicentini | Arquivo

Militantes e especialistas comemoram que a transexualidade não é mais considerada uma doença mental na nova versão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) da Organização Mundial de Saúde (OMS). O anúncio foi feito pelo órgão na última segunda-feira. A mudança é considerada um marco, já que há três décadas não havia uma grande revisão da lista.

Pessoas de vários países vão ser beneficiadas agora, principalmente no Brasil que é o país onde mais acontecem assassinatos de transexuais. A mudança é um marco na luta por direitos de pessoas trans, comentou a militante do movimento LGBT, a transexual Deborah Sabará.

Ela ressalta que a iniciativa é fundamental, mas os preconceitos e a criminalização continuam. Nossa luta pelos direitos das pessoas trans continua.

Agora, a transexualidade é considerada uma condição, de acordo com a coordenadora do Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa da OMS, Lale Say. A transexualidade foi tirada dos distúrbios de saúde mental porque nós temos uma compreensão melhor de que ela não é realmente uma condição de saúde mental, e mantê-la nessa categoria estava provocando estigma, esclareceu em anúncio na segunda-feira.

Para a presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Carmita Abdo, o avanço na OMS só foi possível devido às evidências e estudos científicos na área. Ainda segundo a especialista, nos Estados Unidos a transexualidade já não era considerada doença desde 2013. Pesquisas apontam que as pessoas transexuais possuem uma série de influências próprias. Ainda se estuda as causas da transexualidade, mas há subsídios suficientes para mostrar que as pessoas não adoecem e aí se tornam transexuais. As influências podem ser de ordem genética ou até congênitas.

Apesar de ter saído da lista de doenças mentais, a transexualidade passou a ter um novo termo chamado de incongruência de gêneros e foi inserida na categoria condição relativa à saúde sexual. Segundo a psicóloga e transexual Júlia Santigliani, a justificativa para essa permanência na lista é para garantir o acesso das pessoas trans à saúde pública.

O ideal seria a retirada total assim como aconteceu com a homossexualidade, na década de 90. Vejo um avanço no sentido de proporcionar cidadania para essa comunidade trans, mas precisamos continuar nossa luta e discussões. Não considero uma conquista completa, mas é um passo importante, afirmou Júlia.

Saber as questões relativas ao gênero e a orientação sexual de uma pessoa, do ponto de vista médico, interessa para identificar se há algum tipo de sofrimento como trauma, insatisfação ou depressão segundo o psiquiatra Fernando Furieri. Temos que descobrir se há alguma doença, um trauma que mereça tratamento, mas isso não significa que ao tratar vai mudar a orientação sexual ou gênero da pessoa. Há, por exemplo, casos de pessoas que não são aceitas pela família por essas questões e desenvolvem um quadro de depressão e ansiedade, explicou. (Com agências)

ENTENDA

Classificação da oms

Internacional

A transexualidade deixou de fazer parte da lista de doenças mentais na nova versão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Mudança

Atual

Agora, a transexualidade é considerada uma condição, de acordo com a OMS. O termo passou a ser chamado de incongruência de gêneros e foi inserida na categoria condição relativa à saúde sexual.

Pesquisas

Subsídio

Para a presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Carmita Abdo, o avanço na OMS só foi possível devido às evidências e estudos científicos na área. Segundo a especialista, pesquisas apontam que as pessoas não adoecem e aí se tornam transexuais. Os Estados Unidos já não consideram doença desde 2013.

OBSTÁCULO PARA TROCAR DE NOME

Após ter travado uma batalha, o estudante Pedro Henrique Mareto, de 18 anos, que mora em Iúna, na região Sul do Estado, conseguiu realizar o sonho de mudar de nome. Ele fez a alteração diretamente em um cartório e atualizou a certidão de nascimento.

Após dificuldade, ele mudou seu nome para Pedro Crédito: Vitor Jubini

Pedro Henrique é um homem transexual e tinha o nome feminino no registro. Essa é a primeira retificação realizada no Estado sem precisar acionar a Justiça. Fiquei muito feliz. É uma vitória alcançada porque esperei muito por esse momento. Não só para mim, mas para toda população trans.

Mesmo sem a necessidade de entrar com uma ação judicial, o jovem procurou a Defensoria Pública no início de fevereiro em busca de auxílio jurídico. No início de março, o Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu a alteração de prenome e gênero no registro civil diretamente nos cartórios independentemente de cirurgia de redesignação sexual.

Mesmo com a decisão, nenhuma pessoa transexual ou travesti conseguiu retificar seu nome e/ou gênero no Estado, de acordo com a Defensoria Pública. Segundo o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da defensoria Douglas Admiral Louzada, de 15 pedidos feitos nos cartórios pelo órgão, apenas a de Pedro Henrique foi aceito. Infelizmente os cartórios do Estado têm alegado a necessidade de uma regulamentação pela Corregedoria do Tribunal de Justiça (TJES). Não concordamos com essa exigência porque a decisão do STF já estabeleceu os parâmetros, defende Douglas.

SAIBA MAIS

Como deveria ser

Qualquer maior de 18 anos compareceria ao Cartório de Registro Civil em que foi registrado ou a outra unidade da região onde mora e solicitaria a retificação de seu nome e gênero apresentando certidão de nascimento, documento de identidade, título de eleitor, CPF, comprovante de residência e de renda.

Como é hoje

Os cartórios negam o direito de retificação alegando necessidade de regulamentação pela Corregedoria do TJES, a qual, por sua vez, ainda não expediu a normatização.

O que pode ser feito

Quem se sentir prejudicado pode procurar a Defensoria Pública para ser orientado.