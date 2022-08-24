Procuradoria-Geral do ES contrata estagiários com bolsa de R$ 1,1 mil

A Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A oferta é de 20 vagas para estudantes de Direito, além da formação de cadastro de reserva. A bolsa mensal é de R$ 1.145,41, para jornada de 20 horas semanais.
Para participar, é necessário que o estudante esteja, no mínimo, no segundo semestre do curso. As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 19 de setembro de 2022, no site do Instituto Consulplan. A taxa de participação é de R$ 29,30.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, prevista para acontecer no dia 16 de outubro de 2022. O exame abordará as disciplinas de: Direito Administrativo; Direito Constitucional; Direito Processual Civil; Direito Processual do Trabalho; Direito Tributário.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado.