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Prefeitura da Serra abre vagas para curso de operação de tratores

A oferta é de 16 vagas, voltadas para produtores rurais que querem aprimorar o manejo de máquinas e implementos agrícolas. Inscrição vai até o dia 19 de abril
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 abr 2024 às 14:11

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 14:11

Curso de manutenção de tratores
Curso de manutenção de tratores Crédito: Freepik
Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o curso gratuito de operação e manutenção de tratores. A oferta é de 16 vagas, voltadas para produtores rurais que querem aprimorar o manejo de máquinas e implementos agrícolas.
As aulas acontecem por meio de uma parceria entre a Secretaria Especial de Agricultura, Aquicultura e Pesca (Seap), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de abril pelo email [email protected].
Mais informações pelo telefone (27) 3291-2322 ou presencialmente na sala do Incaper, que fica no 3º andar do prédio da Prefeitura Municipal da Serra, em Caçaroca. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.
O diretor do Departamento de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo da Seap, David Cruz, ressalta que a iniciativa faz parte da assistência rural prestada por esses órgãos ao setor agropecuário local, sendo importante para melhorar os processos produtivos do meio rural, especialmente no que se refere às atividades relacionadas ao preparo da terra, que atualmente sofrem com a carência de mão de obra capacitada.
O curso será realizado de 22 a 26 de abril, na Fazenda Caimirim, em Putiri, na zona rural da Serra.Serão oito horas diárias divididas entre aulas práticas e teóricas, das 8h às 17h.
Entre os temas, prevenção de acidentes com tratores, operação segura de tratores e máquinas agrícolas, ferramentas adequadas de manutenção.

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