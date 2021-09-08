Picpay abre mais de 220 vagas de emprego, inclusive em home office

Atualização
09/09/2021 - 1:01
A primeira versão deste texto trazia a informação de que o PicPay também tinha vagas de emprego para Vitória. Tratava-se de apenas uma oportunidade para líder de customer experience que constava até quarta-feira (8) no site da empresa. Mas, nesta quinta, a chance de trabalho não estava mais disponível. Por isso, o texto foi atualizado.
De acordo com o aplicativo de pagamentos, os postos são para várias áreas de atuação como desenvolvimento, produtos, Engenharia de Confiabilidade de Sites (SRE), CloudOps, mobile, open banking, dados, UX, CRM, RH, vendas, arquitetura de sistemas, compras, entre outras. Confira a lista completa mais abaixo.
Podem participar do processo seletivo profissionais de vários níveis de escolaridade e de qualquer região do Brasil. Para se candidatar, basta o interessado acessar a página de carreiras da fintech.
Os novos contratados terão assistências médica e odontológica; seguro de vida; vale-transporte e/ou auxílio-combustível; vale-refeição e/ou vale-alimentação; PicPay Acolhe (Programa de apoio jurídico, social, psicológico e financeiro); participação nos resultados; horário flexível e Gympass.
A empresa destaca que preza por uma cultura voltada à inovação, por isso estimula a experimentação e a agilidade no desenvolvimento de suas soluções. O aplicativo incentiva ainda os funcionários a integrarem grupos de afinidade – Afro, Pride e Elas que Lutem Juntas, com a discussão de temas sobre a qualidade de vida profissional e necessidades de produtos para todos os públicos.
O Picpay é uma empresa de tecnologia que foi fundada em 2012, em Vitória, e conta com mais de 3 mil colaboradores. Hoje, a plataforma tem mais de 55 milhões de usuários.
CONFIRA AS VAGAS
- Agile Coach
- Analista Cloud FinOps Sênior
- Analista Contábil Sênior
- Analista de Aquisição
- Analista de Compras Júnior
- Analista de Controle Financeiro Sênior
- Analista de dados - People Analytics Sênior
- Analista de Dados | Analytics - CRO de CLM
- Analista de Dados | Portfólio
- Analista de Dados Pleno
- Analista de dados Sênior | Open Banking
- Analista de Designer Sênior
- Analista de Estratégia de Prevenção à Fraude Pleno
- Analista de Estratégia e Planejamento | Sênior
- Analista de Growth Sr. - Store, Social & Ads
- Analista de Informações Gerenciais Pleno
- Analista de Negócio | Martech
- Analista de Negócios Pleno | Crédito
- Analista de Ouvidoria PL
- Analista de Planejamento Comercial
- Analista de Planejamento Financeiro Pleno
- Analista de Planejamento Financeiro Sênior
- Analista de Precificação
- Analista de Recrutamento e Seleção Pleno
- Analista de Recrutamento e seleção Júnior
- Analista de Remuneração Sênior
- Analista de Segurança da Informação Sênior - Governança
- Analista de Segurança da Informação Sênior - Resposta à Incidentes
- Analista de Segurança da Informação Sênior (Segurança de Aplicações)
- Analista de TI - Pleno |Service Management
- Analista Employer Branding e Comunicação Interna Sênior
- Analista Júnior de Estratégia de Negócio | Vertical de Social
- Analista Sênior de Customer Insights | Growth Analytics
- Analista Sênior de Estratégia de Negócio | Vertical de Social
- Analista Sênior de Negócios - Card
- Analytics Engineer
- Analytics Engineer | Growth & Mkt
- Analytics Engineer | Social
- Cientista de Dados | Busca
- Cientista de Dados Júnior
- Cientista de Dados Pleno
- Cientista de Dados Sênior | Inteligência Artificial
- Coordenação de Controladoria
- Coordenação de CRM
- Coordenador de Operações - Store
- Coordenador de Tecnologia (QA Plataforma) | Production Engineering
- Coordenador Estratégia Operacional
- Customer Reliability Engineer (CRE) - Operações, CX, Prevenção à Fraude
- Data Analytics Sênior
- Data Science Coordinator
- Data Science Pleno | Credit
- DBA MySQL / MongoDB Senior| Infra Cloud
- Pessoa Desenvolvedora Front End Pleno | Cash Out
- Pessoa Desenvolvedora FRONT-END - Pleno | TI Corp
- Pessoa Desenvolvedora Java - Pleno
- Pessoa Desenvolvedora Java - Sênior
- Pessoa Desenvolvedora Java - Sênior | Experiência Segura
- Pessoa Desenvolvedora Java - Sênior | Tribo de Crédito
- Pessoa Desenvolvedora PHP - Júnior | Plataforma de Cartões
- Pessoa Desenvolvedora PHP - Junior | Prevenção à Fraude
- Pessoa Desenvolvedora PHP - Pleno| Varejo
- Pessoa Desenvolvedora PHP - Sênior
- Pessoa Desenvolvedora / SRE - Sênior
- Pessoa Desenvolvedora | SRE - Pleno
- Pessoa Desenvolvedora | SRE Júnior
- DevOps Júnior - Observabilidade
- Director of Design
- Pessoa Engenheira de Dados Pleno | Open Banking
- Pessoa Engenheira de Operações de Segurança - SoE
- Especialista - Rentabilidade e Planejamento - Crédito PJ
- Especialista de Negócios - Cartões
- Especialista de Negócios - Crédito PJ
- Especialista em Arquitetura de Sistemas
- Especialista em Planejamento Financeiro
- Especialista Martech
- Executivo de Vendas - Canal Direto
- Gerente de Ciclo de Vida do Cliente
- Gerente de Desenvolvimento
- Gerente de Desenvolvimento Aceitação
- Gerente de Estratégia e Planejamento | Marketing e Growth
- Gerente de Performance Improvement
- Gerente de Planejamento
- Gerente de Segurança de Aplicações e Ethical Hacking
- Gerente de Tecnologia - Serviços Financeiros
- Gerente Regional - Nordeste
- Gestão de Identidade e Acesso - Implantação de IDM
- Gestor Tech
- Group Business Manager
- Head de negócios
- Head de Produtos/Negócios - Crédito PJ
- Head of Design | Wallet & Banking
- Head of Product Ops
- HR Business Partner | Customer Experience
- HR Business Partner | Finance & Legal
- Machine Learning Engineer Jr | MLOps
- Machine Learning Engineer Pleno | MLOps
- Market Researcher Sr
- Pessoa Arquiteta de Software
- Pessoa Coordenadora de Operações e Contratos BPO´s
- Pessoa Coordenadora de Treinamentos - Área Comercial
- Pessoa Desenvolvedora Android - Sênior
- Pessoa Desenvolvedora Android - Sênior | Crédito Pessoal
- Pessoa Desenvolvedora Android Júnior | Crédito Pessoal
- Pessoa Desenvolvedora Android Pl - Card
- Pessoa Desenvolvedora Android Pleno
- Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Aquisição
- Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Conta de Pagamento
- Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Crédito Pessoal
- Pessoa Desenvolvedora Android Pleno | Repasses
- Pessoa Desenvolvedora Android Sênior - Segurança PJ
- Pessoa Desenvolvedora Android Sênior | Mobilidade
- Pessoa Desenvolvedora Android Sênior | Store
- Pessoa Desenvolvedora Backend - Jr | Integrações
- Pessoa Desenvolvedora Backend - Pleno | Plataforma Aberta
- Pessoa Desenvolvedora Backend - Pleno | Store
- Pessoa Desenvolvedora Backend - Sr | Education
- Pessoa Desenvolvedora Backend - Sr | Food Services
- Pessoa Desenvolvedora Front End Pleno | Banking Tech
- Pessoa Desenvolvedora Front End Sênior | Banking Tech
- Pessoa Desenvolvedora Frontend - Pleno | Store Afiliados
- Pessoa Desenvolvedora Frontend - Pleno | PicPay Lab
- Pessoa Desenvolvedora Frontend - Sênior | Banking Tech
- Pessoa Desenvolvedora Frontend- Pleno | Banking Tech
- Pessoa Desenvolvedora Frontend Sênior - Aquisição PJ
- Pessoa Desenvolvedora Front-end Sênior | Store
- Pessoa Desenvolvedora iOS - Júnior | Crédito Pessoal
- Pessoa Desenvolvedora iOS - Sênior
- Pessoa Desenvolvedora iOS - Sênior | Conta Core PJ
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- Pessoa Desenvolvedora Java - Júnior | Conciliação
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- Pessoa Desenvolvedora Java - Sênior
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- Pessoa Desenvolvedora Java - Sênior | Integridade Transacional
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- Pessoa Desenvolvedora Java Júnior - Card
- Pessoa Desenvolvedora Java Júnior | Crédito
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- Pessoa Desenvolvedora Java Pleno - Card
- Pessoa Desenvolvedora Java Pleno - Card
- Pessoa Desenvolvedora Java Pleno | Crédito
- Pessoa Desenvolvedora Java Sênior - Card
- Pessoa Desenvolvedora Java Sênior | TI Corp
- Pessoa Desenvolvedora Java Sênior
- Pessoa Desenvolvedora PHP - Júnior | Atendimento
- Pessoa Desenvolvedora PHP - Pleno | TI Corp
- Pessoa Desenvolvedora PHP - Sênior
- Pessoa Desenvolvedora PHP - Sênior | Atendimento
- Pessoa Desenvolvedora PHP - Sênior | Atendimento
- Pessoa Desenvolvedora PHP - Sênior | Pix transacional
- Pessoa Desenvolvedora PHP | Social
- Pessoa Desenvolvedora PHP Júnior - Mobilidade
- Pessoa Desenvolvedora PHP Júnior | P2P Lending
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- Pessoa Desenvolvedora PHP- Pleno | Growth
- Pessoa Desenvolvedora PHP Pleno | P2P Lending
- Pessoa Desenvolvedora PHP Pleno |TEF
- Pessoa Desenvolvedora PHP Sênior - Mobilidade
- Pessoa Desenvolvedora PHP Sênior | B2P
- Pessoa Desenvolvedora PHP Sênior - Segurança PJ
- Pessoa Desenvolvedora Python - Júnior | Atendimento
- Pessoa Desenvolvedora Python - Sênior | Atendimento
- Pessoa Engenheira de dados - People Analytics Pleno
- Piloto de Reserva Bancária Sênior
- Product Design Lead
- Product Designer | Store
- Product Designer Pleno
- Product Manager
- Product Manager - Aquisição Cartões
- Product Manager - Autorização
- Product Manager - Conta PJ
- Product Manager - Crédito
- Product Manager - Crédito PJ - Antecipação de Recebíveis (Experiência)
- Product Manager - Crédito PJ - Antecipação de Recebíveis (Oferta e ativação)
- Product Manager - Store
- Product Manager Banking Sênior
- Product Owner | Governança de Dados
- Production Engineering | Pessoa desenvolvedora Backend
- Quality Assurance Manager
- Quality Engineer | Production Engineering
- Recruiter Source
- Research Hunter
- Software Engineer | Social
- Sr. Analytics Engineer
- Team Lead - Data Analytics
- Tech Manager - Core Financeiro
- Tech Manager | Card
- Tech Manager | Conta PF
- Tech Manager | Crédito
- Tech Manager | Open Banking
- Tech Manager | P2P Lending
- Tech Manager | Prevenção Cadastral
- Tech Manager | Social
- Tech Manager | Store
- Tech Manager | TI Corp | Local Support | SP
- UX Research Lead
- UX Researcher - Social
- UX Researcher Sr - Vertical PF