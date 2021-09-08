Picpay abre mais de 220 vagas de emprego, inclusive em home office

PicPay abre novas oportunidades de emprego Crédito: PicPay | Divulgação

Atualização A primeira versão deste texto trazia a informação de que o PicPay também tinha vagas de emprego para Vitória. Tratava-se de apenas uma oportunidade para líder de customer experience que constava até quarta-feira (8) no site da empresa. Mas, nesta quinta, a chance de trabalho não estava mais disponível. Por isso, o texto foi atualizado.

A fintech capixaba PicPay está com mais de 220 vagas de emprego abertas em todo o país, com oportunidades para trabalho remoto e presencial para candidatos interessados em trabalhar em São Paulo ou Recife. Também há chances para atuar em outras localidades.

De acordo com o aplicativo de pagamentos, os postos são para várias áreas de atuação como desenvolvimento, produtos, Engenharia de Confiabilidade de Sites (SRE), CloudOps, mobile, open banking, dados, UX, CRM, RH, vendas, arquitetura de sistemas, compras, entre outras. Confira a lista completa mais abaixo.

Podem participar do processo seletivo profissionais de vários níveis de escolaridade e de qualquer região do Brasil. Para se candidatar, basta o interessado acessar a página de carreiras da fintech

Os novos contratados terão assistências médica e odontológica; seguro de vida; vale-transporte e/ou auxílio-combustível; vale-refeição e/ou vale-alimentação; PicPay Acolhe (Programa de apoio jurídico, social, psicológico e financeiro); participação nos resultados; horário flexível e Gympass.

A empresa destaca que preza por uma cultura voltada à inovação, por isso estimula a experimentação e a agilidade no desenvolvimento de suas soluções. O aplicativo incentiva ainda os funcionários a integrarem grupos de afinidade – Afro, Pride e Elas que Lutem Juntas, com a discussão de temas sobre a qualidade de vida profissional e necessidades de produtos para todos os públicos.

O Picpay é uma empresa de tecnologia que foi fundada em 2012, em Vitória, e conta com mais de 3 mil colaboradores. Hoje, a plataforma tem mais de 55 milhões de usuários.

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