Oportunidades para recém-formados com salários de até R$ 7 mil

Oportunidade para começar a carreira em um grande empresa Crédito: Pixabay

Começar a carreira em uma grande empresa e um salário inicial de R$ 7 mil. Esses são os principais atrativos dos programas de trainee. Ao todo, sete instituições estão com inscrições abertas, com o objetivo de selecionar profissionais recém-formados.

Para participar, basta ter, no máximo, três anos de graduação. Por conta da pandemia no novo coronavírus , todas as etapas serão on-line. As chances estão em bancos, cervejarias, entre outras.

O Itaú Unibanco procura recém-formados para vagas nas áreas de Negócios Atacado e Negócios Varejo. A remuneração inicial é de R$ 7 mil. O banco não colocou restrição de cursos para as vagas. E todo o programa será online, facilitando para que candidatos de todo o Brasil participem.

Para participar, é necessário ter concluído a graduação após dezembro de 2018 ou ter a previsão de formatura até julho de 2022. Para a área de Negócios Atacado, é necessário ter inglês avançado, enquanto a trilha de Varejo não exige o idioma.

CONFIRA OUTROS PROGRAMAS ABERTOS

SÃO MARTINHO

O grupo, que atua na área sucroenergética, tem vagas para as áreas Administrativa, Agrícola e Indústria e os interessados precisam ter se formado entre 2017 e 2020. É necessário estar disposto a viajar e mudar de localidade. Também é um requisito ter inglês intermediário a avançado. A sede da empresa fica em Pradópolis, São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de agosto pelo até 31 de agosto pelo site do programa.

SANTANDER

O programa de trainee do banco é destinado a profissionais com formação entre dezembro de 2018 e de 2020 em qualquer curso de graduação. É necessário ter disponibilidade para trabalhar e viajar para qualquer estado. O inglês avançado e experiência profissional anterior são diferenciais.

Salário: R$ 6.700 e benefícios

AMBEV

A cervejaria procura jovens de qualquer curso e fará todo o processo seletivo pela internet. Além disso, a cervejaria tirou a avaliação do nível de inglês e passa a oferecer bolsa para quem não tem conhecimento do idioma. Outra alteração foi feita na prova de lógica, que se tornou mais fluída e com menos foco na matemática. Para participar, o candidato precisa ter se formado em curso de ensino superior entre junho de 2018 e dezembro de 2020.

Salário: R$ 7 mil

Inscrições: até 8 de setembro, pelo : até 8 de setembro, pelo site do programa

HEINEKEN

A cervejaria está com 20 vagas abertas para profissionais formados entre 2014 e 2018 em qualquer curso universitário de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Não é obrigatório o conhecimento de inglês, mas é desejável ter o nível intermediário da língua.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 11 de setembro pelo até o dia 11 de setembro pelo site do programa

EY

A empresa, que atua no serviço de auditoria e consultoria, oferece 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo o ano todo pelo site do programa

TERNIUM

A siderúrgica está com inscrições abertas para o programa trainee e tem vagas para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado