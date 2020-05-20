Oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 2 mil

Oportunidades para estudantes ingressarem no mercado de trabalho Crédito: Pixabay

Estudantes que querem colocar em prática tudo que aprenderam podem procurar uma oportunidade de estágio . Há 40 chances para alunos dos cursos de ensino médio, técnico e superior e as bolsas podem chegar a R$ 2 mil.

O Portal Super Estágios está com 12 vagas para estagiar na Grande Vitória, Colatina e Marataízes. Para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, há quatro vagas disponíveis. Já o nível superior oferece vagas para estudantes dos cursos de Farmácia, Biomedicina, Fisioterapia, Educação Física e para pós-graduandos em Direito. Há ainda chances para quem cursa técnico em Rádio e TV e tecnólogo em Logística.

Os valores das bolsas de estágio podem variar de R$ 400 a R$ 2.127,19, de acordo com a carga horária e o porte da empresa.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) está com 28 vagas de estágio em aberto na Grande Vitória. De acordo com a instituição, as chances são para estudantes de Administração, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação; para estudantes de nível técnico, nas áreas de Administração, Automação Industrial, Eletrotécnica, Logística, Mecânica e Química; além de tecnólogo em Logística.

As oportunidades foram abertas no sistema do IEL na última sexta-feira (15), às 17h30. Estudantes interessados em concorrer às vagas devem realizar cadastro no site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.

Vale lembrar que a vaga é suspensa automaticamente pelo sistema quando atinge o limite de estudantes encaminhados.

CONFIRA AS VAGAS

SUPER ESTÁGIOS

Cadastro: Os interessados devem fazer o cadastro no site Os interessados devem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br . O candidato com cadastro incompleto será eliminado.

Vagas:

Pós graduação em Direito (R$ 2.127,19)

Técnico em Rádio e Televisão (R$ 788)

Farmácia e Biomedicina (R$ 500)

Ensino Médio (bolsas de R$ 400 e R$ 500)

Fisioterapia (R$ 500)

Educação Física - Bacharelado (R$ 500)

Tecnologia em Logística (R$ 800)

IEL

Cadastro: Interessados devem fazer o cadastro no site Interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es

Vagas:

Administração(R$ 750)

Administração e Contábeis (R$ 600)

Administração /Engenharia de Produção ou Tecnólogo em Logística (R$ 1.000)

Ciências Contábeis (R$ 1.000)

Engenharia Ambiental (R$ 650)

Engenharia Elétrica (R$ 530)

Engenharia Mecânica (R$ 500)

Engenharia de Produção (R$ 1.000)

Engenharia Química (R$ 650)

Jornalismo (R$ 725)

Pedagogia (R$ 633,34 a R$ 650)

Publicidade e Propaganda (R$ 900)

Sistema de Informação/ Análise de Sistema/ Ciência da Computação/ Engenharia da Computação (Não informado)

Técnico em Administração (R$ 600)

Técnico em Automação Industrial (R$ 800)

Técnico em Eletrotécnica (R$ 430)

Técnico em Logística (R$ 750)

Técnico em Mecânica (R$ 420 a R$ 800)

Técnico em Química (R$ 647)