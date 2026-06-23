ONG abre 25 vagas para formação gratuita em tecnologia

O Instituto Oportunidade Brasil (IOB) está com inscrições abertas para 25 vagas para a nova turma do projeto Reprogramando o Futuro. As oportunidades são destinadas a jovens pretos, pardos e indígenas com idade entre 15 e 29 anos, com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo, que estejam cursando o ensino médio.





Os alunos terão seis meses de aulas, com conteúdo voltado para novas tecnologias, principalmente as emergentes, tais como Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Biotecnologia, Realidade Virtual e Aumentada.





Além disso, os participantes aprenderão sobre Power Platform, recebendo formação prática no uso de ferramentas de automação e análise de dados, como Power BI, Power Apps e Power Automate.