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Oportunidades

ONG abre 25 vagas para formação gratuita em tecnologia

Chances são destinadas a jovens pretos, pardos e indígenas com idade entre 15 e 29 anos

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 14:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jun 2026 às 14:24
Participantes do projeto terão aulas presenciais e on-line
Participantes do projeto terão aulas presenciais e on-line Divulgação

O Instituto Oportunidade Brasil (IOB) está com inscrições abertas para 25 vagas para a nova turma do projeto Reprogramando o Futuro. As oportunidades são destinadas a jovens pretos, pardos e indígenas com idade entre 15 e 29 anos, com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo, que estejam cursando o ensino médio.  


Os alunos terão seis meses de aulas, com conteúdo voltado para novas tecnologias, principalmente as emergentes, tais como Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Biotecnologia, Realidade Virtual e Aumentada. 


Além disso, os participantes aprenderão sobre Power Platform, recebendo formação prática no uso de ferramentas de automação e análise de dados, como Power BI, Power Apps e Power Automate. 

Em parceria com a PUC-Rio, os jovens terão um módulo on-line sobre Low Code, para o desenvolvimento de softwares, incluindo a criação de aplicativos. 


O curso também engloba a preparação para o mercado de trabalho, com aulas sobre comunicação e trabalho em equipe, por exemplo. 


Os interessados podem se inscrever no site do IOB.  

Os selecionados receberão vale-transporte, lanche e camisas do projeto. As aulas presenciais ocorrem em Vitória, sempre pela manhã, com início em julho. 


Desta vez, jovens de todo o Brasil podem participar, com aulas na modalidade on-line. 


A capacitação, que é gratuita, conta com a parceria nacional do Instituto Localiza. 

Mais informações pelo telefone (27) 99299-0852.

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