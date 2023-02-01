Mais de 900 vagas em cursos de graça exclusivo para mulheres

Curso de maquiagem voltado para mulheres Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para as 950 vagas exclusivas para mulheres em cursos profissionalizantes do Qualificar ES. As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou com carteira assinada.

As qualificações estão disponíveis em municípios da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo. A iniciativa é gerida pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado, ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever, além de ser do sexo feminino.

As interessadas podem se inscrever até as 23h59 do dia 10 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. No ato da inscrição, é necessário informar o e-mail pessoal. Em ambos os editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

De acordo com informações da Secti, a seleção é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificada em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não-preenchidas pelos classificados do bairro prioritário poderão ser ocupadas por candidatos dos bairros do entorno. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.

Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site do Qualificar ES, no dia 21 de fevereiro. A primeira aula começa em 28 de fevereiro.

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

Confira os cursos

Agente comunitário de saúde

Assistente administrativo

Bolos artísticos

Bolos e suas variações

Comida de Boteco

Costura

Cuidador de idosos

Cuidador infantil

Decoração de festas

Design de sobrancelhas e cuidados com a pele

Doces para festas

Doces para festas

Maquiagem

Panificação

Penteados

Pizzaiolo

Recepcionista

Onde estão as vagas