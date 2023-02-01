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Qualificação

Mais de 900 vagas em cursos de graça exclusivo para mulheres

Inscrições podem ser feitas até 10 de fevereiro para cursos como designer de sobrancelha, maquiagem, doces para festas e penteados
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 fev 2023 às 15:02

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 15:02

Curso de maquiagem voltado para mulheres
Curso de maquiagem voltado para mulheres Crédito: Freepik
Já estão abertas as inscrições para as 950 vagas exclusivas para mulheres em cursos profissionalizantes do Qualificar ES. As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou com carteira assinada.
As qualificações estão disponíveis em municípios da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo. A iniciativa é gerida pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Além das vagas para pessoas do sexo feminino, o programa está com 9.310 destinadas ao público em geral. Os alunos não pagam pelos cursos, com opções totalmente presenciais.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado, ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever, além de ser do sexo feminino.
As interessadas podem se inscrever até as 23h59 do dia 10 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. No ato da inscrição, é necessário informar o e-mail pessoal. Em ambos os editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
De acordo com informações da Secti, a seleção é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificada em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não-preenchidas pelos classificados do bairro prioritário poderão ser ocupadas por candidatos dos bairros do entorno. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.
Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site do Qualificar ES, no dia 21 de fevereiro. A primeira aula começa em 28 de fevereiro.
No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

Confira os cursos

  • Agente comunitário de saúde
  • Assistente administrativo
  • Bolos artísticos
  • Bolos e suas variações
  • Comida de Boteco
  • Costura
  • Cuidador de idosos
  • Cuidador infantil
  • Decoração de festas
  • Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
  • Doces para festas
  • Doces para festas
  • Maquiagem
  • Panificação
  • Penteados
  • Pizzaiolo
  • Recepcionista

Onde estão as vagas

  • Cariacica
  • Guarapari
  • Serra
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
  • Aracruz
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Conceição da Barra
  • Itapemirim
  • Linhares
  • Nova Venécia
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina

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