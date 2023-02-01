Mais de 900 vagas em cursos de graça exclusivo para mulheres

Já estão abertas as inscrições para as 950 vagas exclusivas para mulheres em cursos profissionalizantes do Qualificar ES. As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou com carteira assinada.
As qualificações estão disponíveis em municípios da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo. A iniciativa é gerida pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Além das vagas para pessoas do sexo feminino, o programa está com 9.310 destinadas ao público em geral. Os alunos não pagam pelos cursos, com opções totalmente presenciais.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado, ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever, além de ser do sexo feminino.
As interessadas podem se inscrever até as 23h59 do dia 10 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. No ato da inscrição, é necessário informar o e-mail pessoal. Em ambos os editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
De acordo com informações da Secti, a seleção é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificada em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não-preenchidas pelos classificados do bairro prioritário poderão ser ocupadas por candidatos dos bairros do entorno. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.
Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site do Qualificar ES, no dia 21 de fevereiro. A primeira aula começa em 28 de fevereiro.
No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
Confira os cursos
- Agente comunitário de saúde
- Assistente administrativo
- Bolos artísticos
- Bolos e suas variações
- Comida de Boteco
- Costura
- Cuidador de idosos
- Cuidador infantil
- Decoração de festas
- Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
- Doces para festas
- Doces para festas
- Maquiagem
- Panificação
- Penteados
- Pizzaiolo
- Recepcionista
Onde estão as vagas
- Cariacica
- Guarapari
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- Aracruz
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Conceição da Barra
- Itapemirim
- Linhares
- Nova Venécia
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina