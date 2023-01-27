Mais de 1.900 vagas para quem quer aprender uma profissão de graça no ES

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou investir no próprio negócio deve ficar atento. Isso porque estão abertas 1.976 vagas em instituições que oferecem cursos de qualificação de graça.
Para participar, basta os interessados procurarem as unidades, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. As oportunidades estão disponíveis no Senac e nos projetos Norte Laranjeiras e Juventude Ativa.
Confira os cursos
Senac
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que fica na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.077, Bento Ferreira, Vitória.
- Vagas: 76
- Salgadeiro
- Carga horária: 160
- Vagas: 16
- Período de matrícula: até 13 de fevereiro
- Requisitos: Idade mínima: 16 anos; escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo.
- Organizador de Eventos
- Carga horária: 180
- Vagas: 20
- Período de matrícula: até 13 de março
- Requisitos: Idade mínima: 16 anos; escolaridade: Ensino Fundamental completo.
- Camareira(o) em Meios de Hospedagem
- Carga horária: 160
- Vagas: 20
- Período de matrícula: até 27 de março
- Requisitos: Idade mínima: 18 anos; escolaridade: Ensino Fundamental completo.
- Recepcionista em Meios de Hospedagem
- Carga horária: 160
- Vagas: 20
- Período de matrícula: até 3 de abril
- Requisitos: Idade mínima: 16 anos; escolaridade: cursando, no mínimo, o 1º ano do Ensino Médio.
Projeto Norte Laranjeiras
Como participar: os interessados devem entrar em contato por Whatsapp (27) 98868-3808 ou acessar o site projetonorte.com.br. É possível ainda comparecer na sede do projeto, que fica na Avenida Central, 1.219, em Laranjeiras, Serra. Para participar não há cobrança de mensalidade, o aluno colabora somente com uma taxa única de R$79,90 que é referente ao seu material didático e as aulas práticas no laboratório e sala de aula.
- Vagas: 900
- Rotinas Administrativas (100)
- Fiscal de Loja (100)
- Controlador de Estacionamento Privado (100)
- Introdução a Informática (100)
- Telemarketing (100)
- Atendente de Farmácia (100)
- Agente Comercial e Vendas (200)
- Operador de Caixa (100)
Projeto Juventude Ativa
Como participar: as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro ou no site www.juventudeativa.org.br. Há também atendimento presencial aos sábados, das 9 às 12 horas, na sede do projeto, que fica na Rua Julia Eller Dela Costa, 11, Taquara II, Serra; e pelo Whatsapp 99610-6606. O aluno não paga mensalidade, mas precisa doar 2kg de alimentos e para uma taxa única a partir de R$ 29,90, conforme o curso.
- Vagas: 1.000 para cursos profissionalizantes presenciais ou a distância (EAD).
- Cursos presenciais:
- Informática Básica (50)
- Informática Avançada (25)
- Elétrica Predial (25)
- Comandos Elétricos (25)
- Unhas de Gel (25)
- Porteiro (25)
- Auxiliar Administrativo (25)
- Cuidador Infantil (25)
- Cuidador de Idosos (25)
- Cursos a Distância:
- Auxiliar Administrativo (50)
- Recepcionista (50)
- Técnicas de Vendas (50)
- Cuidador Infantil (50)
- Cuidador de Idosos (50)
- Cuidador de estudantes com deficiência (100)
- Cuidador de Pessoas com deficiência (100)
- Porteiro (50)
- Auxiliar de Logística (50)
- Operador de Caixa (50)
- Assessoria Parlamentar (50)
- Berçarista (50)
- Auxiliar de Creche (50)