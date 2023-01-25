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Prefeitura de Vitória abre inscrições para cursos de qualificação de graça

Interessados podem se inscrever no site do Vix Cursos até o preenchimento das vagas; veja como participar e as opções para se qualificar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2023 às 12:43

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 12:43

Curso para aprender a fazer salgados finos
Curso para aprender a fazer salgados finos Crédito: Radan Brendon/PMV
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para novos cursos gratuitos de qualificação profissional. As vagas são para Biscoitos Finos, Qualidade no Atendimento ao Cliente, Design de Sobrancelhas com Henna, Técnicas de Confeitaria Básica, Salgados Finos e Técnicas de Venda.
As aulas vão começar em março e serão realizadas no Senac da Avenida Beira-Mar.
Há ainda oportunidades disponíveis no curso de Mecânico de Manutenção em Geladeira, com início no próximo dia 13 de fevereiro. Essa turma será realizada no Senai do Civit (Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, 520, Serra).
As inscrições podem ser feitas no site do Vix Cursos.  O atendimento ocorre até que as vagas, incluindo as de suplentes, sejam preenchidas, conforme informou a prefeitura. Os interessados podem obter mais informações sobre os cursos na própria plataforma Vix Cursos ou pelo telefone e Whatsapp 3323-4439.
A oferta integra o Projeto Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado, desenvolvido pela Gerência de Qualificação do Trabalhador da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

Documentos necessários

  • Somente originais, que serão apresentados na confirmação da matrícula:
  • Documento de identificação com foto (RG, CNH, CTPS)
  • CPF
  • Comprovante de escolaridade (diploma/certificado de conclusão do curso, ou declaração escolar). Caso não comprovante, pode-se fazer uma auto-declaração da escolaridade mínima exigida.
  • Comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone).

Confira os cursos

  • BISCOITOS FINOS
  • Aulas de 6 a 10 de março, das 8h às 12h
  • Idade mínima de 16 anos
  • Escolaridade mínima: 6º ano do Ensino Fundamental
  • QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE
  • Aulas de 13 a 17 de março, das 19h às 22h
  • Idade mínima: 16 anos
  • Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto
  • DESIGN DE SOBRANCELHAS COM HENNA
  • Aulas de 13 a 22 de março, das 8h às 12h
  • Idade mínima: 16 anos
  • Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental
  • TÉCNICAS DE CONFEITARIA BÁSICA
  • Aulas de 13 a 24 de março, das 8h às 12h
  • Idade mínima: 16 anos
  • Escolaridade mínima: 7º ano do Ensino Fundamental
  • SALGADOS FINOS
  • Aulas de 13 a 17 de março, das 13h30 às 16h30
  • Idade mínima: 16 anos
  • Escolaridade mínima: 7º ano do Ensino Fundamental
  • TÉCNICAS DE VENDA
  • Aulas de 20 a 24 de março, das 19h às 22h
  • Idade mínima: 16 anos
  • Escolaridade mínima: 1º ano do Ensino Fundamental

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