Prefeitura de Vitória abre inscrições para cursos de qualificação de graça

Curso para aprender a fazer salgados finos Crédito: Radan Brendon/PMV

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para novos cursos gratuitos de qualificação profissional. As vagas são para Biscoitos Finos, Qualidade no Atendimento ao Cliente, Design de Sobrancelhas com Henna, Técnicas de Confeitaria Básica, Salgados Finos e Técnicas de Venda.

As aulas vão começar em março e serão realizadas no Senac da Avenida Beira-Mar.

Há ainda oportunidades disponíveis no curso de Mecânico de Manutenção em Geladeira, com início no próximo dia 13 de fevereiro. Essa turma será realizada no Senai do Civit (Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, 520, Serra).

As inscrições podem ser feitas no site do Vix Cursos . O atendimento ocorre até que as vagas, incluindo as de suplentes, sejam preenchidas, conforme informou a prefeitura. Os interessados podem obter mais informações sobre os cursos na própria plataforma Vix Cursos ou pelo telefone e Whatsapp 3323-4439.

A oferta integra o Projeto Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado, desenvolvido pela Gerência de Qualificação do Trabalhador da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

Documentos necessários

Somente originais, que serão apresentados na confirmação da matrícula:

Documento de identificação com foto (RG, CNH, CTPS)

CPF

Comprovante de escolaridade (diploma/certificado de conclusão do curso, ou declaração escolar). Caso não comprovante, pode-se fazer uma auto-declaração da escolaridade mínima exigida.

Comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone).

Confira os cursos

BISCOITOS FINOS

Aulas de 6 a 10 de março, das 8h às 12h

Idade mínima de 16 anos

Escolaridade mínima: 6º ano do Ensino Fundamental

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

Aulas de 13 a 17 de março, das 19h às 22h

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto

DESIGN DE SOBRANCELHAS COM HENNA

Aulas de 13 a 22 de março, das 8h às 12h

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental

TÉCNICAS DE CONFEITARIA BÁSICA

Aulas de 13 a 24 de março, das 8h às 12h

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 7º ano do Ensino Fundamental

SALGADOS FINOS

Aulas de 13 a 17 de março, das 13h30 às 16h30

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 7º ano do Ensino Fundamental