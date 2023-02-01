Mais de 10 mil vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Curso para aprender a fazer bolos artísticos Crédito: Freepik

Quem quer aprender uma profissão para garantir o espaço no mercado de trabalho deve ficar atento. Já estão abertas as inscrições para as 10.260 vagas em cursos de qualificação profissional do Programa Qualificar ES. Do total de oportunidades, 9.310 são destinadas ao público em geral e 950 exclusivamente às mulheres. Os alunos não pagam pelos cursos, com opções totalmente presenciais.

As chances estão distribuídas por 40 municípios, com 70 cursos gratuitos em diversas áreas. A iniciativa é gerida pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever. Já para as oportunidades exclusivas para mulheres, além dos requisitos acima, é necessário ser do sexo feminino.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 10 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br . No ato da inscrição, o candidato deve informar o e-mail pessoal. Em ambos os editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

De acordo com informações da Secti, a seleção é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificada em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não-preenchidas pelos classificados do bairro prioritário poderão ser ocupadas por candidatos dos bairros do entorno. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.

Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site do Qualificar ES, no dia 21 de fevereiro. A primeira aula começa em 28 de fevereiro.

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

“O foco dos cursos do Qualificar ES está voltado para o empreendedorismo, empregabilidade e a inovação. Dessa forma, o governo do Estado qualifica a mão de obra, gera trabalho, emprego e renda para as pessoas, movimentando os setores da economia, como agronegócio, indústria, comércio e serviços, entre outros”, comenta o secretário da Secti, Bruno Lamas.

Confira as vagas

Agente comunitário de saúde

Agente de combate a endemias

Assistente administrativo

Assistente de contabilidade

Assistente de faturamento

Assistente de logística

Assistente de logística portuária

Assistente de planejamento, programação e controle de produção

Assistente de secretaria escolar

Assistente logística

Atendimento de estabelecimento dos serviços de saúde

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo para biblioteca

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estoque e armazenamento

Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal

Auxiliar de rotinas administrativas

Balconista de farmácia

Berçarista

Biscoitos caseiros

Bolo e suas variações

Bolos artísticos

Comandos elétricos

Comida de boteco

Confeccionador de bolsas

Costura

Cuidador de idosos

Cuidador de pessoa com deficiência

Cuidador infantil

Cuidadora de idosos

Cuidadora infantil

Decoração de festas

Design de sobrancelhas e cuidados com a pele

Doces para festas

Eletricista instalador predial de baixa tensão

Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio

Excel

Fast food

Fotografia

Gestão financeira de pequenas e médias empresas

Informática

Informática e redes sociais

Inglês avançado

Inglês básico

Inglês intermediário

Maquiagem

Marketing - divulgando o seu negócio

Massas italianas

Moda pet

Montador e reparador de computadores

Operador de caixa

Panificação

Penteados

Pizzaiolo

Planejamento financeiro para empreendedores

Porteiro

Preparação de buffet

Preparação de salgados

Recepcionista

Recreador infantil

Segurança do trabalho

Técnicas de atendimento e vendas

Onde estão as vagas