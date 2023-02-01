Mais de 10 mil vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Quem quer aprender uma profissão para garantir o espaço no mercado de trabalho deve ficar atento. Já estão abertas as inscrições para as 10.260 vagas em cursos de qualificação profissional do Programa Qualificar ES. Do total de oportunidades, 9.310 são destinadas ao público em geral e 950 exclusivamente às mulheres. Os alunos não pagam pelos cursos, com opções totalmente presenciais.
As chances estão distribuídas por 40 municípios, com 70 cursos gratuitos em diversas áreas. A iniciativa é gerida pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever. Já para as oportunidades exclusivas para mulheres, além dos requisitos acima, é necessário ser do sexo feminino.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 10 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. No ato da inscrição, o candidato deve informar o e-mail pessoal. Em ambos os editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
De acordo com informações da Secti, a seleção é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificada em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não-preenchidas pelos classificados do bairro prioritário poderão ser ocupadas por candidatos dos bairros do entorno. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.
Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site do Qualificar ES, no dia 21 de fevereiro. A primeira aula começa em 28 de fevereiro.
No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
“O foco dos cursos do Qualificar ES está voltado para o empreendedorismo, empregabilidade e a inovação. Dessa forma, o governo do Estado qualifica a mão de obra, gera trabalho, emprego e renda para as pessoas, movimentando os setores da economia, como agronegócio, indústria, comércio e serviços, entre outros”, comenta o secretário da Secti, Bruno Lamas.
Confira as vagas
- Agente comunitário de saúde
- Agente de combate a endemias
- Assistente administrativo
- Assistente de contabilidade
- Assistente de faturamento
- Assistente de logística
- Assistente de logística portuária
- Assistente de planejamento, programação e controle de produção
- Assistente de secretaria escolar
- Assistente logística
- Atendimento de estabelecimento dos serviços de saúde
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo para biblioteca
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de estoque e armazenamento
- Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
- Auxiliar de rotinas administrativas
- Balconista de farmácia
- Berçarista
- Biscoitos caseiros
- Bolo e suas variações
- Bolos artísticos
- Comandos elétricos
- Comida de boteco
- Confeccionador de bolsas
- Costura
- Cuidador de idosos
- Cuidador de pessoa com deficiência
- Cuidador infantil
- Cuidadora de idosos
- Cuidadora infantil
- Decoração de festas
- Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
- Doces para festas
- Eletricista instalador predial de baixa tensão
- Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio
- Excel
- Fast food
- Fotografia
- Gestão financeira de pequenas e médias empresas
- Informática
- Informática e redes sociais
- Inglês avançado
- Inglês básico
- Inglês intermediário
- Maquiagem
- Marketing - divulgando o seu negócio
- Massas italianas
- Moda pet
- Montador e reparador de computadores
- Operador de caixa
- Panificação
- Penteados
- Pizzaiolo
- Planejamento financeiro para empreendedores
- Porteiro
- Preparação de buffet
- Preparação de salgados
- Recepcionista
- Recreador infantil
- Segurança do trabalho
- Técnicas de atendimento e vendas
Onde estão as vagas
- Cariacica
- Guarapari
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Fundão
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marechal Floriano
- Montanha
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- São Mateus
- Vargem Alta
- Vila Pavão