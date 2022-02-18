Mais de 860 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Estudantes de níveis médio, técnico e superior, além dos de pós-graduação, podem se inscrever em uma das 868 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil mensais.
Oportunidades estão disponíveis em empresas, órgãos públicos e instituições de recrutamento de estagiários. Confira a lista completa.
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL
A empresa administra o Terminal Vila Velha, que funciona no Porto de Vitória.
Inscrições: até 21 de fevereiro, no site do processo seletivo.
Vagas: Cadastro. Os candidatos selecionados irão atuar no escritório do Rio de Janeiro (RJ) e no Terminal de Vila Velha (ES) e serão alocados nas áreas de Desenvolvimento Organizacional, Novos Projetos, Gestão, Frota e Suprimentos.
Bolsa: não informado.
- Cursos:
- Administração
- Economia
- Engenharias
AMERICANAS S.A.
Podem se candidatar estudantes de todo o Brasil, com graduação prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2023, em qualquer curso. O trabalho será no modelo remoto (home office), ou seja, os selecionados poderão se desenvolver de qualquer lugar do país.
Inscrições: até 6 de março no site do processo seletivo.
Vagas: 40 para o Estágio Tech 2022, que tem como objetivo, capacitar jovens que queiram acelerar a carreira em um estágio de 6 meses, 100% on-line.
Bolsas: não divulgado.
- Cursos:
- Todos.
SIMEC CARIACICA
Inscrições: interessados devem enviar currículo para [email protected], colocando o nome da função no campo “assunto” do e-mail.
Vagas: 9
Bolsas: não informada
- Cursos:
- Engenharia Ambiental
- Química
- Engenharia Mecânica
- Técnico em Mecânica
PROCURADORIA-GERAL DO ESPÍRITO SANTO
Inscrições: das 10 horas do dia 16 de fevereiro de 2022 até as 17 horas de 7 de março de 2022, no endereço www.selecao.es.gov.br.
Vagas: cadastro de reserva.
Bolsa: R$ 1.145,41.
- Curso:
- Direito, a partir do 4º período.
EBRAND
A agência de publicidade procura estudantes da área de Comunicação e Marketing.
Inscrições: até 7 de Março com o preenchimento de um formulário no site da agência.
Vagas: 2
Bolsas: R$ 600
- Curso:
- Comunicação Social
- Marketing
IEL-ES
Vagas: 89 para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Castelo.
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200.
- Cursos:
- Administração
- Arquitetura
- Contábeis
- Design de Interiores
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Economia
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Sanitária e Ambiental
- Estatística
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrônica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Logística
- Ensino Médio
EDUCAVIX
Inscrição: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 45
Bolsas: variam de R$ 550 a R$ 1.200.
- Cursos:
- Administração (6)
- Administração/Economia
- Área Comercial
- Atendimento ao Cliente (4)
- Clipping de Notícias
- Comercial Pré-vendas
- Compras
- Departamento Pessoal
- Design
- Engenharia Civil
- Engenharia Mecânica (2)
- Ensino Médio (4)
- Gastronomia
- Gestão de Projetos
- Informática
- Marketing Digital
- Moda
- Nutrição
- Odontologia (2)
- Pedagogia
- PPCP (Planejamento, Programação e Controle de Produção)
- Social Media (2)
- Suporte de TI (2)
- Suporte Técnico
- Técnico de Informática
- Técnico em Saúde Bucal (3)
- Telemarketing (2)
JOVEM VALOR
Vagas: 75
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
- Cursos:
- Ensino Médio (22 para Vitória, 12 para Vila Velha, 11 para Serra, 8 para Cariacica e 11 para Linhares.
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1 para Cariacica)
- Sistemas de Informação (1 para Cariacica)
- Educação Física (1 para Vitória e seis para Linhares)
- Pedagogia (2 para Vila Velha)
SUPER ESTÁGIOS
Vagas: 152
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 2,2 mil.
- Cursos:
- Ensino médio
- Técnico em Administração
- Técnico em Marketing
- Técnico em Vendas
- Técnico em Mecânica
- Técnico em mecânica industrial
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Logística
- Técnico em Informática
- Técnico em Hospedagem
- Técnico em Hotelaria
- Técnico em Mecânica Industrial
- Técnico em Eletromecânica
- Técnico em Auxiliar Administrativo
- Técnico em Secretariado
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Gastronomia
- Técnico em Gerência em Saúde
- Técnico em Edificações
- Pedagogia
- Marketing
- Design Gráfico
- Publicidade e Propaganda
- Administração
- Ciências Contábeis
- Recursos Humanos
- Logística
- Cinema e mídias digitais
- Marketing Digital
- Educação Física e Esporte
- Ciências da Computação
- Sistemas de Informação
- Gastronomia
- Comunicação e Marketing
- Direito
- Engenharia Civil
- Letras - Português
- Letras – Inglês
- Letras
- Engenharia Mecânica
- Jornalismo
- Gestão Recursos Humanos
- Gestão Comercial e Marketing
- Comunicação Social – Jornalismo
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Comércio Exterior
- Informática- Programação
- Comunicação em Mídias Digitais
- Matemática
- Matemática Aplicada e Computacional
- Geografia
- História
- Ciências Biológicas
- Psicologia
- Tecnologia da Informação
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Farmácia
- Gestão de Turismo
- Ciências Econômicas
- Matemática Aplicada e Computacional
- Gestão Estratégica de Pessoas
- Departamento Pessoal
- Nutrição
- Comunicação Social - Rádio e TV
- Arquivologia
- Química
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia da Computação
- Biblioteconomia
- Enfermagem
- Contabilidade com Ênfase em Tributos
- Gestão Fiscal e Tributária
- Artes Plásticas
- Pós em Administração
- Pós em Administração Financeira e Orçamentária
- Pós em Administração de Empresas
CIEE-ES
Inscrições: podem ser feitas no da instituição.
Vagas: 417
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
- Cursos:
- Administração (45)
- Ciências Contábeis (20)
- Ciências Econômicas (10)
- Engenharia Mecânica (2)
- Engenharia Civil (5)
- Engenharia Química (1)
- Engenharia de Produção (7)
- Tecnologia em Gestão Comercial (12)
- Logística / Tecnologia em Logística (3)
- Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (8)
- Farmácia (1)
- Pedagogia (20)
- Licenciatura em Artes Visuais (20)
- Licenciatura em Artes (20)
- Licenciatura em História (20)
- Licenciatura em Geografia (20)
- Licenciatura em Matemática (20)
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
- Licenciatura em Letras Portugues (20)
- Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
- Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
- Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (14)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (5)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (5)
- Ensino Médio (5)
- Técnico em Administração (20)
- Técnico em Logística (6)
- Técnico em Segurança do Trabalho (3)
- Técnico em Enfermagem (3)
- Técnico em Eletrotécnica (2)
INSTITUTO FORMAR
Inscrição: o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp da instituição através do número (27) 99251-1629, informando o código da vaga desejada.
Vagas: 39
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1.212.
- Cursos:
- Pedagogia (7)
- Administração/Economia (5)
- Ciências Contábeis (2)
- Publicidade/Marketing (1)
- Direito (1)
- Design de Moda (1)
- Ensino Médio (11)
- Técnico em Administração/Logística (8)
- Técnico em Mecânica /Elétrica (1)
- Técnico em Mecânica Automotiva (1)
- Técnico em Produção de Moda (1)