Mais de 860 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Oportunidades para estudantes ingressarem no mercado de trabalho Crédito: Pixabay

Estudantes de níveis médio, técnico e superior, além dos de pós-graduação, podem se inscrever em uma das 868 vagas de estágio abertas no Espírito Santo . As bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil mensais.

Oportunidades estão disponíveis em empresas, órgãos públicos e instituições de recrutamento de estagiários. Confira a lista completa.

LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL

A empresa administra o Terminal Vila Velha, que funciona no Porto de Vitória

Vagas: Cadastro. Os candidatos selecionados irão atuar no escritório do Rio de Janeiro (RJ) e no Terminal de Vila Velha (ES) e serão alocados nas áreas de Desenvolvimento Organizacional, Novos Projetos, Gestão, Frota e Suprimentos.

Bolsa: não informado.

Cursos:

Administração

Economia

Engenharias

AMERICANAS S.A.

Podem se candidatar estudantes de todo o Brasil, com graduação prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2023, em qualquer curso. O trabalho será no modelo remoto (home office), ou seja, os selecionados poderão se desenvolver de qualquer lugar do país.

Inscrições: até 6 de março no até 6 de março no site do processo seletivo

Vagas: 40 para o Estágio Tech 2022, que tem como objetivo, capacitar jovens que queiram acelerar a carreira em um estágio de 6 meses, 100% on-line.

Bolsas: não divulgado.

Cursos:

Todos.

SIMEC CARIACICA

Inscrições: interessados devem enviar currículo para [email protected], colocando o nome da função no campo “assunto” do e-mail. interessados devem enviar currículo para, colocando o nome da função no campo “assunto” do e-mail.

Vagas: 9

Bolsas: não informada

Cursos:

Engenharia Ambiental

Química

Engenharia Mecânica

Técnico em Mecânica

PROCURADORIA-GERAL DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições: das 10 horas do dia 16 de fevereiro de 2022 até as 17 horas de 7 de março de 2022, no endereço das 10 horas do dia 16 de fevereiro de 2022 até as 17 horas de 7 de março de 2022, no endereço www.selecao.es.gov.br

Vagas: cadastro de reserva.

Bolsa: R$ 1.145,41.

Curso:

Direito, a partir do 4º período.

EBRAND

A agência de publicidade procura estudantes da área de Comunicação e Marketing.

Inscrições: até 7 de Março com o preenchimento de um formulário no até 7 de Março com o preenchimento de um formulário no site da agência

Vagas: 2

Bolsas: R$ 600

Curso:

Comunicação Social

Marketing

IEL-ES

Inscrições: podem ser feitas no podem ser feitas no site da instituição.

Vagas: 89 para atuação em empresas de 89 para atuação em empresas de Cariacica Vila Velha , Vitória, Serra e Castelo.

Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200.

Cursos:

Administração

Arquitetura

Contábeis

Design de Interiores

Design Gráfico/Desenho Industrial

Economia

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Produção

Engenharia Sanitária e Ambiental

Estatística

Jornalismo

Marketing

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Edificações

Técnico em Eletrônica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Estradas

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Logística

Ensino Médio

EDUCAVIX

Inscrição: podem ser feitas no podem ser feitas no site da instituição

Vagas: 45

Bolsas: variam de R$ 550 a R$ 1.200.

Cursos:

Administração (6)

Administração/Economia

Área Comercial

Atendimento ao Cliente (4)

Clipping de Notícias

Comercial Pré-vendas

Compras

Departamento Pessoal

Design

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica (2)

Ensino Médio (4)

Gastronomia

Gestão de Projetos

Informática

Marketing Digital

Moda

Nutrição

Odontologia (2)

Pedagogia

PPCP (Planejamento, Programação e Controle de Produção)

Social Media (2)

Suporte de TI (2)

Suporte Técnico

Técnico de Informática

Técnico em Saúde Bucal (3)

Telemarketing (2)

JOVEM VALOR

Inscrições: podem ser feitas no podem ser feitas no site da instituição

Vagas: 75

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.

Cursos:

Ensino Médio (22 para Vitória, 12 para Vila Velha, 11 para Serra, 8 para Cariacica e 11 para Linhares.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1 para Cariacica)

Sistemas de Informação (1 para Cariacica)

Educação Física (1 para Vitória e seis para Linhares)

Pedagogia (2 para Vila Velha)

SUPER ESTÁGIOS

Inscrições: podem ser feitas no podem ser feitas no site da instituição.

Vagas: 152

Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 2,2 mil.

Cursos:

Ensino médio

Técnico em Administração

Técnico em Marketing

Técnico em Vendas

Técnico em Mecânica

Técnico em mecânica industrial

Técnico em Contabilidade

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Logística

Técnico em Informática

Técnico em Hospedagem

Técnico em Hotelaria

Técnico em Mecânica Industrial

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Auxiliar Administrativo

Técnico em Secretariado

Técnico em Enfermagem

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Gastronomia

Técnico em Gerência em Saúde

Técnico em Edificações

Pedagogia

Marketing

Design Gráfico

Publicidade e Propaganda

Administração

Ciências Contábeis

Recursos Humanos

Logística

Cinema e mídias digitais

Marketing Digital

Educação Física e Esporte

Ciências da Computação

Sistemas de Informação

Gastronomia

Comunicação e Marketing

Direito

Engenharia Civil

Letras - Português

Letras – Inglês

Letras

Engenharia Mecânica

Jornalismo

Gestão Recursos Humanos

Gestão Comercial e Marketing

Comunicação Social – Jornalismo

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Comércio Exterior

Informática- Programação

Comunicação em Mídias Digitais

Matemática

Matemática Aplicada e Computacional

Geografia

História

Ciências Biológicas

Psicologia

Tecnologia da Informação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Farmácia

Gestão de Turismo

Ciências Econômicas

Matemática Aplicada e Computacional

Gestão Estratégica de Pessoas

Departamento Pessoal

Nutrição

Comunicação Social - Rádio e TV

Arquivologia

Química

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia da Computação

Biblioteconomia

Enfermagem

Contabilidade com Ênfase em Tributos

Gestão Fiscal e Tributária

Artes Plásticas

Pós em Administração

Pós em Administração Financeira e Orçamentária

Pós em Administração de Empresas

CIEE-ES

Inscrições: podem ser feitas no podem ser feitas no da instituição.

Vagas: 417

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.

Cursos:

Administração (45)

Ciências Contábeis (20)

Ciências Econômicas (10)

Engenharia Mecânica (2)

Engenharia Civil (5)

Engenharia Química (1)

Engenharia de Produção (7)

Tecnologia em Gestão Comercial (12)

Logística / Tecnologia em Logística (3)

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (8)

Farmácia (1)

Pedagogia (20)

Licenciatura em Artes Visuais (20)

Licenciatura em Artes (20)

Licenciatura em História (20)

Licenciatura em Geografia (20)

Licenciatura em Matemática (20)

Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)

Licenciatura em Ciências Biológicas (20)

Licenciatura em Letras Portugues (20)

Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)

Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)

Licenciatura em Letras Português e Francês (20)

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (14)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (5)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (5)

Ensino Médio (5)

Técnico em Administração (20)

Técnico em Logística (6)

Técnico em Segurança do Trabalho (3)

Técnico em Enfermagem (3)

Técnico em Eletrotécnica (2)

INSTITUTO FORMAR

Inscrição: o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp da instituição através do número (27) 99251-1629, informando o código da vaga desejada.

Vagas: 39

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1.212.