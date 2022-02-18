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Jovens talentos

Mais de 860 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Oportunidades estão disponíveis em empresas, órgãos públicos e instituições de recrutamento de estagiários; veja a lista completa e como se inscrever

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 10:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 fev 2022 às 10:43
vagas de estágio
Oportunidades para estudantes ingressarem no mercado de trabalho Crédito: Pixabay
Estudantes de níveis médio, técnico e superior, além dos de pós-graduação, podem se inscrever em uma das 868 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil mensais.
Oportunidades estão disponíveis em empresas, órgãos públicos e instituições de recrutamento de estagiários. Confira a lista completa.
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL
A empresa administra o Terminal Vila Velha, que funciona no Porto de Vitória.
Inscrições: até 21 de fevereiro, no site do processo seletivo
Vagas: Cadastro. Os candidatos selecionados irão atuar no escritório do Rio de Janeiro (RJ) e no Terminal de Vila Velha (ES) e serão alocados nas áreas de Desenvolvimento Organizacional, Novos Projetos, Gestão, Frota e Suprimentos.
Bolsa: não informado.
  • Cursos: 
  • Administração
  • Economia
  • Engenharias

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AMERICANAS S.A.
Podem se candidatar estudantes de todo o Brasil, com graduação prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2023, em qualquer curso. O trabalho será no modelo remoto (home office), ou seja, os selecionados poderão se desenvolver de qualquer lugar do país.
Inscrições: até 6 de março no site do processo seletivo.
Vagas: 40 para o Estágio Tech 2022, que tem como objetivo, capacitar jovens que queiram acelerar a carreira em um estágio de 6 meses, 100% on-line.
Bolsas: não divulgado.
  • Cursos:
  • Todos.
SIMEC CARIACICA
Inscrições: interessados devem enviar currículo para [email protected], colocando o nome da função no campo “assunto” do e-mail.
Vagas: 9
Bolsas: não informada
  • Cursos: 
  • Engenharia Ambiental
  • Química
  • Engenharia Mecânica 
  • Técnico em Mecânica
PROCURADORIA-GERAL DO ESPÍRITO SANTO
Inscrições: das 10 horas do dia 16 de fevereiro de 2022 até as 17 horas de 7 de março de 2022, no endereço www.selecao.es.gov.br.
Vagas: cadastro de reserva.
Bolsa: R$ 1.145,41.
  • Curso: 
  • Direito, a partir do 4º período.

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EBRAND
A agência de publicidade procura estudantes da área de Comunicação e Marketing.
Inscrições: até 7 de Março com o preenchimento de um formulário no site da agência
Vagas: 2
Bolsas: R$ 600
  • Curso: 
  • Comunicação Social 
  • Marketing
IEL-ES
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 89 para atuação em empresas de CariacicaVila Velha, Vitória, Serra e Castelo.
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200.
  • Cursos: 
  • Administração
  • Arquitetura
  • Contábeis
  • Design de Interiores
  • Design Gráfico/Desenho Industrial
  • Economia
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Sanitária e Ambiental
  • Estatística
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Pedagogia 
  • Publicidade e Propaganda
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrônica
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento 
  • Técnico em Logística
  • Ensino Médio
EDUCAVIX
Inscrição: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 45
Bolsas: variam de R$ 550 a R$ 1.200.
  • Cursos: 
  • Administração (6)
  • Administração/Economia
  • Área Comercial
  • Atendimento ao Cliente (4)
  • Clipping de Notícias
  • Comercial Pré-vendas
  • Compras
  • Departamento Pessoal
  • Design
  • Engenharia Civil
  • Engenharia Mecânica (2)
  • Ensino Médio (4)
  • Gastronomia
  • Gestão de Projetos
  • Informática
  • Marketing Digital
  • Moda
  • Nutrição
  • Odontologia (2)
  • Pedagogia
  • PPCP (Planejamento, Programação e Controle de Produção)
  • Social Media (2)
  • Suporte de TI (2)
  • Suporte Técnico
  • Técnico de Informática
  • Técnico em Saúde Bucal (3)
  • Telemarketing (2)
JOVEM VALOR
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 75
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
  • Cursos:
  • Ensino Médio (22 para Vitória, 12 para Vila Velha, 11 para Serra, 8 para Cariacica e 11 para Linhares. 
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1 para Cariacica)
  • Sistemas de Informação (1 para Cariacica)
  • Educação Física (1 para Vitória e seis para Linhares)
  • Pedagogia (2 para Vila Velha)

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SUPER ESTÁGIOS
Inscrições: podem ser feitas no site da instituição.
Vagas: 152
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 2,2 mil.
  • Cursos: 
  • Ensino médio
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Marketing
  • Técnico em Vendas
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em mecânica industrial
  • Técnico em Contabilidade
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Hospedagem
  • Técnico em Hotelaria
  • Técnico em Mecânica Industrial
  • Técnico em Eletromecânica
  • Técnico em Auxiliar Administrativo
  • Técnico em Secretariado
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Gastronomia
  • Técnico em Gerência em Saúde
  • Técnico em Edificações
  • Pedagogia
  • Marketing
  • Design Gráfico
  • Publicidade e Propaganda
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Recursos Humanos
  • Logística
  • Cinema e mídias digitais
  • Marketing Digital
  • Educação Física e Esporte
  • Ciências da Computação
  • Sistemas de Informação
  • Gastronomia
  • Comunicação e Marketing
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Letras - Português
  • Letras – Inglês
  • Letras
  • Engenharia Mecânica
  • Jornalismo
  • Gestão Recursos Humanos
  • Gestão Comercial e Marketing
  • Comunicação Social – Jornalismo
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Comércio Exterior
  • Informática- Programação
  • Comunicação em Mídias Digitais
  • Matemática
  • Matemática Aplicada e Computacional
  • Geografia
  • História
  • Ciências Biológicas
  • Psicologia
  • Tecnologia da Informação
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Farmácia
  • Gestão de Turismo
  • Ciências Econômicas
  • Matemática Aplicada e Computacional
  • Gestão Estratégica de Pessoas
  • Departamento Pessoal
  • Nutrição
  • Comunicação Social - Rádio e TV
  • Arquivologia
  • Química
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia da Computação
  • Biblioteconomia
  • Enfermagem
  • Contabilidade com Ênfase em Tributos
  • Gestão Fiscal e Tributária
  • Artes Plásticas
  • Pós em Administração
  • Pós em Administração Financeira e Orçamentária
  • Pós em Administração de Empresas
CIEE-ES
Inscrições: podem ser feitas no da instituição.
Vagas: 417
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
  • Cursos: 
  • Administração (45)
  • Ciências Contábeis (20)
  • Ciências Econômicas (10)
  • Engenharia Mecânica (2)
  • Engenharia Civil (5)
  • Engenharia Química (1)
  • Engenharia de Produção (7)
  • Tecnologia em Gestão Comercial (12)
  • Logística / Tecnologia em Logística (3)
  • Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (8)
  • Farmácia (1)
  • Pedagogia (20)
  • Licenciatura em Artes Visuais (20)
  • Licenciatura em Artes (20)
  • Licenciatura em História (20)
  • Licenciatura em Geografia (20)
  • Licenciatura em Matemática (20)
  • Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
  • Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
  • Licenciatura em Letras Portugues (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (14)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (5)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (5)
  • Ensino Médio (5)
  • Técnico em Administração (20)
  • Técnico em Logística (6)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (3)
  • Técnico em Enfermagem (3)
  • Técnico em Eletrotécnica (2)
INSTITUTO FORMAR
Inscrição: o candidato deve se cadastrar no portal iformar.org e enviar o currículo para [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp da instituição através do número (27) 99251-1629, informando o código da vaga desejada.
Vagas: 39
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1.212.
  • Cursos:
  • Pedagogia (7)
  • Administração/Economia (5)
  • Ciências Contábeis (2)
  • Publicidade/Marketing (1)
  • Direito (1)
  • Design de Moda (1)
  • Ensino Médio (11)
  • Técnico em Administração/Logística (8)
  • Técnico em Mecânica /Elétrica (1)
  • Técnico em Mecânica Automotiva (1)
  • Técnico em Produção de Moda (1)

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