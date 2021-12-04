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Vários cargos

Mais de 350 vagas de emprego para trabalhar na área de TI

Postos estão disponíveis para exercer a atividade presencialmente e também em home office; veja onde estão as oportunidades e como se candidatar
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 dez 2021 às 19:27

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 19:27

Empresas da área da Tecnologia da Informação estão com 353 vagas de emprego abertas para profissionais de diversos níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar presencialmente no Espírito Santo e também em home office.
Para se candidatar, basta o profissional fazer o cadastro nas páginas de carreira das companhias ou enviar o currículo por e-mail.
A Mitis, empresa de tecnologia localizada na Serra, está com 10 vagas abertas para diferentes setores da empresa. As chances são para as áreas de analista de relacionamento e comercial.
Oportunidade de trabalho na área de tecnologia da informação
Oportunidade de trabalho na área de tecnologia da informação Crédito: Freepik
Já a Loga, operadora de internet, telefonia e TV por fibra óptica, está com cinco oportunidades de emprego para atuação em Vila Velha nas áreas comercial e administrativa. As vagas são para analista de marketing pleno, assistente comercial, analista de sistema Protheus e vendedor externo.
A fintech Picpay tem 3 vagas para a sede em Vitória e 190 chances de trabalho remoto. Outras startups também estão contratando novos profissionais. As chances estão na Wakke, de Guarapari, e na Will Bank.
Oportunidades ainda na ISH Tecnologia, na Spassu Tecnologia, na Americanas Tech, na Wine e na Autoglass.

CONFIRA AS VAGAS

Mitis

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo com pretensão salarial para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 10
  • Analista de relacionamento
  • Analista comercial

Loga

Como se candidatar: interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto.
  • Vagas: 5
  • Analista de marketing pleno
  • Assistente comercial
  • Analista de sistema Protheus 
  • Vendedor externo

Veja Também

Escola abre 200 vagas de emprego em nova unidade de Vila Velha

Picpay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 3
  • Desenvolvedor PHP - pleno
  • Especialista em gestão de incidentes (Command Center)
  • Pessoa desenvolvedora iOS sênior | aceitação e captura
  • Vagas para trabalho remoto: 190
  • Agile coach Sr/especialista
  • Analista de dados junior | super App
  • Analista de dados sênior
  • Analista de dados sênior | qualidade transacional
  • Analista de dados sênior | super App
  • Analista de estratégia de prevenção à fraude pleno
  • Analista de negócios sênior | bills & financial management
  • Analista sênior de estratégia & planejamento | financial marketplace
  • Analytics engineer | growth & mkt
  • Arquiteta(o) frontend Web - React - Sênior
  • Cientista de dados
  • Cientista de dados especialista | B&A
  • Cientista de dados Pleno | estratégia de crédito
  • Cientista de dados | store
  • Cloud security engineer
  • Desenvolvedor android - pleno
  • Desenvolvedor android - sênior
  • Desenvolvedor android - sênior | serviços bancários e liquidação
  • Desenvolvedor front-end - pleno | TI Corp
  • Desenvolvedor iOS - pleno
  • Desenvolvedor iOS - senior
  • Desenvolvedor java - pleno
  • Desenvolvedor java - pleno | banking PF
  • Desenvolvedor java - sênior
  • Desenvolvedor java - sênior | banking PF
  • Desenvolvedor java - sênior | experiência segura
  • Desenvolvedor PHP - pleno
  • Desenvolvedor PHP - sênior
  • Devops / SRE - especialista
  • DevOps | SRE - pleno
  • Devops / SRE - sênior
  • Engenheiro de dados pleno | operações
  • Engenheiro de dados sênior | super App
  • Especialista de dados| Tech Cross
  • Especialista de finanças & performance | financial marketplace
  • Especialista de gestão de portfólio
  • Especialista de segurança da informação I open banking
  • Especialista - finance analytics
  • Especialista segurança ofensiva | red team
  • Executivo de vendas I
  • Gerente de estratégia de prevenção a fraude
  • Gerente de negócios | seguros
  • Gerente de tecnologia (plataforma backend e plataforma API) | production engineering
  • Gerente de tecnologia - serviços financeiros
  • Gestor tech
  • Group business manager
  • Head de negócios
  • Head de tecnologia | serviços financeiros PJ
  • Machine learning engineer specialist | open banking
  • Mobile staff engineer
  • Pessoa desenvolvedora android pleno | aquisição
  • Pessoa desenvolvedora android pleno | crédito pessoal
  • Pessoa desenvolvedora android - pleno | experiência de acesso
  • Pessoa desenvolvedora android - pleno | open banking (PJ)
  • Pessoa desenvolvedora android pleno | PF
  • Pessoa desenvolvedora android pleno | PiggyPay
  • Pessoa desenvolvedora android pleno | PIX
  • Pessoa desenvolvedora android - sênior
  • Pessoa desenvolvedora android sênior | bills PF
  • Pessoa desenvolvedora android sênior | card
  • Pessoa desenvolvedora android- sênior | cartão PJ
  • Pessoa desenvolvedora android sênior | core transacional - plataforma
  • Pessoa desenvolvedora android - sênior | crédito pessoal
  • Pessoa desenvolvedora android sênior/especialista | store
  • Pessoa desenvolvedora android sênior I open banking
  • Pessoa desenvolvedora android sênior | mobilidade
  • Pessoa desenvolvedora android - sênior | open banking (PJ)
  • Pessoa desenvolvedora android sênior | PF
  • Pessoa desenvolvedora android - sênior | tribo de crédito pessoa jurídica
  • Pessoa desenvolvedora android sênior | universo vendedores
  • Pessoa desenvolvedora backend especialista I open banking
  • Pessoa desenvolvedora backend - Junior | open banking (PJ)
  • Pessoa desenvolvedora backend - pleno | open banking (PJ)
  • Pessoa desenvolvedora backend sênior/especialista | store
  • Pessoa desenvolvedora backend sênior I open banking
  • Pessoa desenvolvedora backend - senior | open banking (PJ)
  • Pessoa desenvolvedora backend senior | plataformas
  • Pessoa desenvolvedora backend - Sr | feature management
  • Pessoa desenvolvedora backend SR | open banking
  • Pessoa desenvolvedora de software
  • Pessoa desenvolvedora frontend - pleno | aquisição PJ
  • Pessoa desenvolvedora frontend - sênior
  • Pessoa desenvolvedora front end sênior | banking tech
  • Pessoa desenvolvedora front-end sênior | store
  • Pessoa desenvolvedora frontend web pleno | tribo de crédito pessoa jurídica
  • Pessoa desenvolvedora iOS junior | banking PF
  • Pessoa desenvolvedora iOS - junior | crédito pessoal
  • Pessoa desenvolvedora iOS Pl - card
  • Pessoa desenvolvedora iOS - pleno
  • Pessoa desenvolvedora iOS pleno | card
  • Pessoa desenvolvedora iOS pleno | crédito pessoal
  • Pessoa desenvolvedora iOS pleno I open banking
  • Pessoa desenvolvedora iOS pleno | P2P lending
  • Pessoa desenvolvedora iOS pleno | P2P lending coletivo investidor
  • Pessoa desenvolvedora iOS - pleno | tribo de crédito pessoa jurídica
  • Pessoa desenvolvedora iOS - sênior
  • Pessoa desenvolvedora iOS sênior | aceitação e captura
  • Pessoa desenvolvedora iOS sênior | banking PF
  • Pessoa desenvolvedora iOS- sênior | cartão PJ
  • Pessoa desenvolvedora iOS - sênior | crédito pessoal
  • Pessoa desenvolvedora iOS sênior/especialista | aquisição PJ
  • Pessoa desenvolvedora iOS sênior / especialista | store
  • Pessoa desenvolvedora iOS - sênior - ferramentas promocionais PJ
  • Pessoa desenvolvedora iOS - sênior | open banking (PJ)
  • Pessoa desenvolvedora iOS - sênior | tribo de crédito pessoa jurídica
  • Pessoa desenvolvedora java/kotlin - júnior | marketplace (OBK)
  • Pessoa desenvolvedora java/kotlin - junior | recomendação de produtos
  • Pessoa desenvolvedora java/kotlin - pleno | marketplace (OBK)
  • Pessoa desenvolvedora java/kotlin - pleno | open banking
  • Pessoa desenvolvedora java/ kotlin - sênior
  • Pessoa desenvolvedora java/kotlin sênior I open banking
  • Pessoa desenvolvedora java/kotlin - sênior | marketplace (OBK)
  • Pessoa desenvolvedora java/kotlin - sênior | open banking
  • Pessoa desenvolvedora java - pleno
  • Pessoa desenvolvedora java pleno | card
  • Pessoa desenvolvedora java- pleno | cartão PJ
  • Pessoa desenvolvedora java pleno I open banking
  • Pessoa desenvolvedora java- sênior | cartão PJ
  • Pessoa desenvolvedora java sênior | cash out
  • Pessoa desenvolvedora java - sênior | experiência de acesso
  • Pessoa desenvolvedora java - sênior | integridade transacional
  • Pessoa desenvolvedora java sênior | seguros
  • Pessoa desenvolvedora java sênior | tribo crédito
  • Pessoa desenvolvedora kotlin/java pleno I open banking
  • Pessoa desenvolvedora PHP
  • Pessoa desenvolvedora PHP - júnior | BILLS PF
  • Pessoa desenvolvedora PHP júnior | P2P Lending
  • Pessoa desenvolvedora PHP - júnior | payments PF
  • Pessoa desenvolvedora PHP - pleno | conta de pagamento
  • Pessoa desenvolvedora PHP pleno | Payments PF
  • Pessoa desenvolvedora PHP - sênior
  • Pessoa desenvolvedora PHP - sênior | atendimento
  • Pessoa desenvolvedora PHP sênior | bills PF
  • Pessoa desenvolvedora PHP - sênior/especialista
  • Pessoa desenvolvedora PHP sênior| P2P lending
  • Pessoa desenvolvedora PHP sênior | P2P lending investidor
  • Pessoa desenvolvedora PHP sênior | Payments PF
  • Pessoa desenvolvedora PHP sênior | PF
  • Pessoa Desenvolvedora PHP - sênior | Pix
  • Pessoa desenvolvedora python - sênior | atendimento
  • Pessoa designer de produtos Pl - preferencialmente para Mulheres
  • Pessoa designer de produtos senior para design system Ops
  • Pessoa engenheira de qualidade de software | PJ
  • Pessoa engenheira de qualidade de software |plataforma | PJ
  • Pessoa engenheira de qualidade de software senior | PJ
  • Pessoa engenheira de software | preferencialmente para mulheres
  • Pessoa engenheira de software SR android | design system
  • Pessoa engenheira kotlin - pleno | PJ
  • Pessoa engenheira kotlin sênior | PJ
  • Pessoa engenheira kotlin sênior | plataforma | PJ
  • Pessoa frontend staff engineer - production engineering
  • Pessoa gerente de desenvolvimento de software | tech cross
  • Pessoa gerente de tecnologia - mobile platform
  • Principal pessoa arquiteta de software | PJ
  • Product designer pleno
  • Product designer senior
  • Product design lead
  • Product design manager
  • Production engineering | pessoa desenvolvedora backend - plataforma API
  • Product manager
  • Product manager Sr. I open banking marketplace
  • Product manager - store
  • Program manager lead
  • Program manager specialist - accessibility
  • Quality engineer | financial marketplace - preferencialmente para mulheres
  • Quality engineer | production engineering
  • Salesforce funcional - pleno | TI Corp
  • Senior product designer
  • SRE tech manager - preferencialmente para mulheres
  • Staff product designer
  • Staff software engineer | PJ
  • Tech lead - pessoa engenheira de software | tech cross
  • Tech manager | B&A
  • Tech manager | bills PF
  • Tech manager | card
  • Tech manager | crédito
  • Tech manager - data discovery
  • Tech manager I open banking
  • Tech manager - network
  • Tech manager - observabilidade | production engineering
  • Tech manager | open banking
  • Tech manager | P2P 
  • Tech manager | P2P lending
  • Tech manager | paymants PF
  • Tech manager | PJ
  • Tech manager | serviços financeiros
  • Tech manager | social
  • Tech manager | store
  • Tech writer

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas para Vitória: 20
  • Analista de controladoria
  • Analista de operações sysAdmin
  • Analista de projetos
  • Analista de qualidade (PMO)
  • Analista de sistemas operacionais
  • Arquiteto de software
  • Consultor de segurança da informação
  • Consultor de TI (cibersegurança)
  • Coordenador financeiro
  • Cyber defense analyst (gestão de vulnerabilidade)
  • Cyber defense analyst (managed detection)
  • Cyber defense analyst (threat hunting)
  • Cyber defense infrastructure support specialist (network security)
  • Especialista de redes
  • Estagiário de projetos
  • Gerente de projetos
  • OSINT threat hunting
  • Revisor de textos e conteúdos (bilíngue)
  • Técnico de medições de cibersegurança
  • Vagas para trabalho remoto: 22
  • Analista de segurança da informação
  • Analista de segurança da informação (network security)
  • Consultor de TI (cibersegurança)
  • Consultor de TI (GRC)
  • Cyber defense analyst (managed detection)
  • Cyber defense analyst (osint)
  • Cyber defense analyst (threat hunting)
  • Cyber defense infrastructure specialist (checkpoint ou F5)
  • Cyber defense infrastructure support specialist (endpoint security)
  • Cyber defense infrastructure support specialist (GRC)
  • Cyber defense infrastructure support specialist (network security)

Veja Também

Sines têm 1.708 oportunidades de emprego e estágio no ES

Wakke

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vaga: 1 para Guarapari
  • Desenvolvedor

Spassu Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 2
  • Pessoa analista de redes (cisco) - Vila Velha
  • Pessoa técnica em TI (Vitória)
  • Vagas para trabalho remoto: 20
  • Arquiteto DevOps
  • Desenvolvedor front end vue JS
  • Pessoa analista de testes QA - pleno
  • Pessoa analista de UX pleno - remoto
  • Pessoa desenvolvedora backend java - pleno
  • Pessoa desenvolvedora backend (.NET) senior 
  • Pessoa desenvolvedora front end
  • Pessoa desenvolvedora fullstack (java angular) 
  • Pessoa desenvolvedora fullstack java - senior
  • Pessoa desenvolvedora fullstack .NET angular pleno 
  • Pessoa desenvolvedora fullstack .NET react pleno 
  • Pessoa desenvolvedora java
  • Pessoa desenvolvedora java swing senior
  • Pessoa desenvolvedora .NET
  • Pessoa desenvolvedora .Net PL
  • Pessoa desenvolvedora python
  • Pessoa scrum master 

Will Bank

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 1 para Vitória
  • System engineer pleno
  • Vagas para trabalho remoto: 27 
  • Analista de people analytics ops
  • Analista de segurança GRC sênior (continuidade de negócios)
  • Analista sênior de CRM analytics | cartões | cobrança
  • Analista sênior de CRM analytics | cartões | experiência
  • Assistente de direção de arte
  • Assistente de redação
  • Backend software engineer
  • Coordenação de contas a pagar e receber (tesouraria)
  • Coordenador de controladoria (reporting)
  • Data analyst pleno
  • Data engineer senior
  • Full stack developer (react.jsnNode.js) pleno/sênior
  • Gerente consultivo (M&A e direito societário)
  • iOS developer
  • Lead backend engineer
  • Lead cloud engineer
  • Pessoa coordenadora de App security
  • Platform engineer sênior | DevOps | cloud
  • Platform engineer sênior | DevOps | reliability
  • Product designer pleno/sênior
  • Product designer sênior 
  • Product designer staff / especialista
  • Senior business analyst
  • Senior data scientist
  • Senior UX researcher
  • Tech manager
  • Tech manager (DevOps)

Americanas Tech

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para trabalho remoto: 16
  • Analista de customer analytics pleno 
  • Analista de customer analytics sênior
  • Analista de growth sênior 
  • Analista de inteligência de negócios júnior
  • Desenvolvedor(a) backend java pleno - comunicação 
  • Desenvolvedor(a) backend java sênior - marketplace
  • Desenvolvedor(a) backend java sênior - meios de pagamento 
  • Desenvolvedor(a) backend pleno | financeiro TI
  • Desenvolvedor(a) frontend pleno/ sênior JS - marketplace 
  • Desenvolvedor(a) java pleno - suppla
  • Desenvolvedor(a) java sênior - suppla 
  • Desenvolvedor(a) PL/SQL pleno - umbrella
  • Desenvolvedor iOS 
  • Engenheiro(a) de dados pleno | employee experience 
  • Product Owner Jr e Pl | produto e experiência 
  • UX designer sênior - produto e experiência 

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 7 para Vitória
  • Analista de compras e importação
  • Analista de compras 
  • Agente de relacionamento 
  • Coordenação fiscal
  • Desenvolvedor back end java
  • Estagiário: e-commerce
  • Web e APP analytics
  • Vagas para trabalho remoto: 17
  • Analista de BI - nível pleno
  • Analista de compras e importação Jr
  • Analista de compras 
  • Analista de inteligência comercial
  • Assistente de recrutamento e seleção - exclusiva para PCD
  • Desenvolvedor back end java e/ou node.JS
  • Desenvolvedor front end junior - PJ
  • Desenvolvedor front end react e/ou vue.JS
  • Desenvolvedor RPA pleno - blue prism
  • Designer - contratação PJ
  • Designer - PJ - temporário
  • Engenheiro de dados
  • Engenheiro DevOps
  • Especialista em growth
  • Gestor de projetos - PJ (tráfego)
  • Redator pleno (PJ)
  • Tech lead

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas para Vila Velha: 12
  • Almoxarife TI
  • Analista de cibersegurança - aplicações
  • Analista de data center - telecom
  • Analista de planejamento - control desk
  • Analista lean - equipe controladoria
  • Analista lean Jr
  • Coordenador de desenvolvimento de software
  • Desenvolvedor C# pleno
  • Desenvolvedor full stack .Net pleno
  • Desenvolvedor LSP
  • Product owner
  • UI design / front end

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