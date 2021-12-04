Mais de 350 vagas de emprego para trabalhar na área de TI

Para se candidatar, basta o profissional fazer o cadastro nas páginas de carreira das companhias ou enviar o currículo por e-mail.

A Mitis, empresa de tecnologia localizada na Serra, está com 10 vagas abertas para diferentes setores da empresa. As chances são para as áreas de analista de relacionamento e comercial.

Oportunidade de trabalho na área de tecnologia da informação Crédito: Freepik

Já a Loga, operadora de internet, telefonia e TV por fibra óptica, está com cinco oportunidades de emprego para atuação em Vila Velha nas áreas comercial e administrativa. As vagas são para analista de marketing pleno, assistente comercial, analista de sistema Protheus e vendedor externo.

A fintech Picpay tem 3 vagas para a sede em Vitória e 190 chances de trabalho remoto. Outras startups também estão contratando novos profissionais. As chances estão na Wakke, de Guarapari, e na Will Bank.

Oportunidades ainda na ISH Tecnologia, na Spassu Tecnologia, na Americanas Tech, na Wine e na Autoglass.

CONFIRA AS VAGAS

Mitis

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo com pretensão salarial para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar currículo com pretensão salarial para o e-mail:

Vagas: 10

10 Analista de relacionamento

Analista comercial

Loga

Como se candidatar: interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto. interessados devem enviar currículo paracom o nome da função no assunto.

Vagas: 5

5 Analista de marketing pleno

Assistente comercial

Analista de sistema Protheus

Vendedor externo

Picpay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 3

3 Desenvolvedor PHP - pleno

Especialista em gestão de incidentes (Command Center)

Pessoa desenvolvedora iOS sênior | aceitação e captura

Vagas para trabalho remoto: 190

190 Agile coach Sr/especialista

Analista de dados junior | super App

Analista de dados sênior

Analista de dados sênior | qualidade transacional

Analista de dados sênior | super App

Analista de estratégia de prevenção à fraude pleno

Analista de negócios sênior | bills & financial management

Analista sênior de estratégia & planejamento | financial marketplace

Analytics engineer | growth & mkt

Arquiteta(o) frontend Web - React - Sênior

Cientista de dados

Cientista de dados especialista | B&A

Cientista de dados Pleno | estratégia de crédito

Cientista de dados | store

Cloud security engineer

Desenvolvedor android - pleno

Desenvolvedor android - sênior

Desenvolvedor android - sênior | serviços bancários e liquidação

Desenvolvedor front-end - pleno | TI Corp

Desenvolvedor iOS - pleno

Desenvolvedor iOS - senior

Desenvolvedor java - pleno

Desenvolvedor java - pleno | banking PF

Desenvolvedor java - sênior

Desenvolvedor java - sênior | banking PF

Desenvolvedor java - sênior | experiência segura

Desenvolvedor PHP - pleno

Desenvolvedor PHP - sênior

Devops / SRE - especialista

DevOps | SRE - pleno

Devops / SRE - sênior

Engenheiro de dados pleno | operações

Engenheiro de dados sênior | super App

Especialista de dados| Tech Cross

Especialista de finanças & performance | financial marketplace

Especialista de gestão de portfólio

Especialista de segurança da informação I open banking

Especialista - finance analytics

Especialista segurança ofensiva | red team

Executivo de vendas I

Gerente de estratégia de prevenção a fraude

Gerente de negócios | seguros

Gerente de tecnologia (plataforma backend e plataforma API) | production engineering

Gerente de tecnologia - serviços financeiros

Gestor tech

Group business manager

Head de negócios

Head de tecnologia | serviços financeiros PJ

Machine learning engineer specialist | open banking

Mobile staff engineer

Pessoa desenvolvedora android pleno | aquisição

Pessoa desenvolvedora android pleno | crédito pessoal

Pessoa desenvolvedora android - pleno | experiência de acesso

Pessoa desenvolvedora android - pleno | open banking (PJ)

Pessoa desenvolvedora android pleno | PF

Pessoa desenvolvedora android pleno | PiggyPay

Pessoa desenvolvedora android pleno | PIX

Pessoa desenvolvedora android - sênior

Pessoa desenvolvedora android sênior | bills PF

Pessoa desenvolvedora android sênior | card

Pessoa desenvolvedora android- sênior | cartão PJ

Pessoa desenvolvedora android sênior | core transacional - plataforma

Pessoa desenvolvedora android - sênior | crédito pessoal

Pessoa desenvolvedora android sênior/especialista | store

Pessoa desenvolvedora android sênior I open banking

Pessoa desenvolvedora android sênior | mobilidade

Pessoa desenvolvedora android - sênior | open banking (PJ)

Pessoa desenvolvedora android sênior | PF

Pessoa desenvolvedora android - sênior | tribo de crédito pessoa jurídica

Pessoa desenvolvedora android sênior | universo vendedores

Pessoa desenvolvedora backend especialista I open banking

Pessoa desenvolvedora backend - Junior | open banking (PJ)

Pessoa desenvolvedora backend - pleno | open banking (PJ)

Pessoa desenvolvedora backend sênior/especialista | store

Pessoa desenvolvedora backend sênior I open banking

Pessoa desenvolvedora backend - senior | open banking (PJ)

Pessoa desenvolvedora backend senior | plataformas

Pessoa desenvolvedora backend - Sr | feature management

Pessoa desenvolvedora backend SR | open banking

Pessoa desenvolvedora de software

Pessoa desenvolvedora frontend - pleno | aquisição PJ

Pessoa desenvolvedora frontend - sênior

Pessoa desenvolvedora front end sênior | banking tech

Pessoa desenvolvedora front-end sênior | store

Pessoa desenvolvedora frontend web pleno | tribo de crédito pessoa jurídica

Pessoa desenvolvedora iOS junior | banking PF

Pessoa desenvolvedora iOS - junior | crédito pessoal

Pessoa desenvolvedora iOS Pl - card

Pessoa desenvolvedora iOS - pleno

Pessoa desenvolvedora iOS pleno | card

Pessoa desenvolvedora iOS pleno | crédito pessoal

Pessoa desenvolvedora iOS pleno I open banking

Pessoa desenvolvedora iOS pleno | P2P lending

Pessoa desenvolvedora iOS pleno | P2P lending coletivo investidor

Pessoa desenvolvedora iOS - pleno | tribo de crédito pessoa jurídica

Pessoa desenvolvedora iOS - sênior

Pessoa desenvolvedora iOS sênior | aceitação e captura

Pessoa desenvolvedora iOS sênior | banking PF

Pessoa desenvolvedora iOS- sênior | cartão PJ

Pessoa desenvolvedora iOS - sênior | crédito pessoal

Pessoa desenvolvedora iOS sênior/especialista | aquisição PJ

Pessoa desenvolvedora iOS sênior / especialista | store

Pessoa desenvolvedora iOS - sênior - ferramentas promocionais PJ

Pessoa desenvolvedora iOS - sênior | open banking (PJ)

Pessoa desenvolvedora iOS - sênior | tribo de crédito pessoa jurídica

Pessoa desenvolvedora java/kotlin - júnior | marketplace (OBK)

Pessoa desenvolvedora java/kotlin - junior | recomendação de produtos

Pessoa desenvolvedora java/kotlin - pleno | marketplace (OBK)

Pessoa desenvolvedora java/kotlin - pleno | open banking

Pessoa desenvolvedora java/ kotlin - sênior

Pessoa desenvolvedora java/kotlin sênior I open banking

Pessoa desenvolvedora java/kotlin - sênior | marketplace (OBK)

Pessoa desenvolvedora java/kotlin - sênior | open banking

Pessoa desenvolvedora java - pleno

Pessoa desenvolvedora java pleno | card

Pessoa desenvolvedora java- pleno | cartão PJ

Pessoa desenvolvedora java pleno I open banking

Pessoa desenvolvedora java- sênior | cartão PJ

Pessoa desenvolvedora java sênior | cash out

Pessoa desenvolvedora java - sênior | experiência de acesso

Pessoa desenvolvedora java - sênior | integridade transacional

Pessoa desenvolvedora java sênior | seguros

Pessoa desenvolvedora java sênior | tribo crédito

Pessoa desenvolvedora kotlin/java pleno I open banking

Pessoa desenvolvedora PHP

Pessoa desenvolvedora PHP - júnior | BILLS PF

Pessoa desenvolvedora PHP júnior | P2P Lending

Pessoa desenvolvedora PHP - júnior | payments PF

Pessoa desenvolvedora PHP - pleno | conta de pagamento

Pessoa desenvolvedora PHP pleno | Payments PF

Pessoa desenvolvedora PHP - sênior

Pessoa desenvolvedora PHP - sênior | atendimento

Pessoa desenvolvedora PHP sênior | bills PF

Pessoa desenvolvedora PHP - sênior/especialista

Pessoa desenvolvedora PHP sênior| P2P lending

Pessoa desenvolvedora PHP sênior | P2P lending investidor

Pessoa desenvolvedora PHP sênior | Payments PF

Pessoa desenvolvedora PHP sênior | PF

Pessoa Desenvolvedora PHP - sênior | Pix

Pessoa desenvolvedora python - sênior | atendimento

Pessoa designer de produtos Pl - preferencialmente para Mulheres

Pessoa designer de produtos senior para design system Ops

Pessoa engenheira de qualidade de software | PJ

Pessoa engenheira de qualidade de software |plataforma | PJ

Pessoa engenheira de qualidade de software senior | PJ

Pessoa engenheira de software | preferencialmente para mulheres

Pessoa engenheira de software SR android | design system

Pessoa engenheira kotlin - pleno | PJ

Pessoa engenheira kotlin sênior | PJ

Pessoa engenheira kotlin sênior | plataforma | PJ

Pessoa frontend staff engineer - production engineering

Pessoa gerente de desenvolvimento de software | tech cross

Pessoa gerente de tecnologia - mobile platform

Principal pessoa arquiteta de software | PJ

Product designer pleno

Product designer senior

Product design lead

Product design manager

Production engineering | pessoa desenvolvedora backend - plataforma API

Product manager

Product manager Sr. I open banking marketplace

Product manager - store

Program manager lead

Program manager specialist - accessibility

Quality engineer | financial marketplace - preferencialmente para mulheres

Quality engineer | production engineering

Salesforce funcional - pleno | TI Corp

Senior product designer

SRE tech manager - preferencialmente para mulheres

Staff product designer

Staff software engineer | PJ

Tech lead - pessoa engenheira de software | tech cross

Tech manager | B&A

Tech manager | bills PF

Tech manager | card

Tech manager | crédito

Tech manager - data discovery

Tech manager I open banking

Tech manager - network

Tech manager - observabilidade | production engineering

Tech manager | open banking

Tech manager | P2P

Tech manager | P2P lending

Tech manager | paymants PF

Tech manager | PJ

Tech manager | serviços financeiros

Tech manager | social

Tech manager | store

Tech writer

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas para Vitória: 20

20 Analista de controladoria

Analista de operações sysAdmin

Analista de projetos

Analista de qualidade (PMO)

Analista de sistemas operacionais

Arquiteto de software

Consultor de segurança da informação

Consultor de TI (cibersegurança)

Coordenador financeiro

Cyber defense analyst (gestão de vulnerabilidade)

Cyber defense analyst (managed detection)

Cyber defense analyst (threat hunting)

Cyber defense infrastructure support specialist (network security)

Especialista de redes

Estagiário de projetos

Gerente de projetos

OSINT threat hunting

Revisor de textos e conteúdos (bilíngue)

Técnico de medições de cibersegurança

Vagas para trabalho remoto: 22

22 Analista de segurança da informação

Analista de segurança da informação (network security)

Consultor de TI (cibersegurança)

Consultor de TI (GRC)

Cyber defense analyst (managed detection)

Cyber defense analyst (osint)

Cyber defense analyst (threat hunting)

Cyber defense infrastructure specialist (checkpoint ou F5)

Cyber defense infrastructure support specialist (endpoint security)

Cyber defense infrastructure support specialist (GRC)

Cyber defense infrastructure support specialist (network security)

Wakke

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vaga: 1 para Guarapari

1 para Guarapari Desenvolvedor

Spassu Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 2

2 Pessoa analista de redes (cisco) - Vila Velha

Pessoa técnica em TI (Vitória)

Vagas para trabalho remoto: 20

20 Arquiteto DevOps

Desenvolvedor front end vue JS

Pessoa analista de testes QA - pleno

Pessoa analista de UX pleno - remoto

Pessoa desenvolvedora backend java - pleno

Pessoa desenvolvedora backend (.NET) senior

Pessoa desenvolvedora front end

Pessoa desenvolvedora fullstack (java angular)

Pessoa desenvolvedora fullstack java - senior

Pessoa desenvolvedora fullstack .NET angular pleno

Pessoa desenvolvedora fullstack .NET react pleno

Pessoa desenvolvedora java

Pessoa desenvolvedora java swing senior

Pessoa desenvolvedora .NET

Pessoa desenvolvedora .Net PL

Pessoa desenvolvedora python

Pessoa scrum master

Will Bank

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 1 para Vitória

1 para Vitória System engineer pleno

Vagas para trabalho remoto: 27

27 Analista de people analytics ops

Analista de segurança GRC sênior (continuidade de negócios)

Analista sênior de CRM analytics | cartões | cobrança

Analista sênior de CRM analytics | cartões | experiência

Assistente de direção de arte

Assistente de redação

Backend software engineer

Coordenação de contas a pagar e receber (tesouraria)

Coordenador de controladoria (reporting)

Data analyst pleno

Data engineer senior

Full stack developer (react.jsnNode.js) pleno/sênior

Gerente consultivo (M&A e direito societário)

iOS developer

Lead backend engineer

Lead cloud engineer

Pessoa coordenadora de App security

Platform engineer sênior | DevOps | cloud

Platform engineer sênior | DevOps | reliability

Product designer pleno/sênior

Product designer sênior

Product designer staff / especialista

Senior business analyst

Senior data scientist

Senior UX researcher

Tech manager

Tech manager (DevOps)

Americanas Tech

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas para trabalho remoto: 16

16 Analista de customer analytics pleno

Analista de customer analytics sênior

Analista de growth sênior

Analista de inteligência de negócios júnior

Desenvolvedor(a) backend java pleno - comunicação

Desenvolvedor(a) backend java sênior - marketplace

Desenvolvedor(a) backend java sênior - meios de pagamento

Desenvolvedor(a) backend pleno | financeiro TI

Desenvolvedor(a) frontend pleno/ sênior JS - marketplace

Desenvolvedor(a) java pleno - suppla

Desenvolvedor(a) java sênior - suppla

Desenvolvedor(a) PL/SQL pleno - umbrella

Desenvolvedor iOS

Engenheiro(a) de dados pleno | employee experience

Product Owner Jr e Pl | produto e experiência

UX designer sênior - produto e experiência

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 7 para Vitória

7 para Vitória Analista de compras e importação

Analista de compras

Agente de relacionamento

Coordenação fiscal

Desenvolvedor back end java

Estagiário: e-commerce

Web e APP analytics

Vagas para trabalho remoto: 17

17 Analista de BI - nível pleno

Analista de compras e importação Jr

Analista de compras

Analista de inteligência comercial

Assistente de recrutamento e seleção - exclusiva para PCD

Desenvolvedor back end java e/ou node.JS

Desenvolvedor front end junior - PJ

Desenvolvedor front end react e/ou vue.JS

Desenvolvedor RPA pleno - blue prism

Designer - contratação PJ

Designer - PJ - temporário

Engenheiro de dados

Engenheiro DevOps

Especialista em growth

Gestor de projetos - PJ (tráfego)

Redator pleno (PJ)

Tech lead

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.