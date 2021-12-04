Mais de 350 vagas de emprego para trabalhar na área de TI

Empresas da área da Tecnologia da Informação estão com 353 vagas de emprego abertas para profissionais de diversos níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar presencialmente no Espírito Santo e também em home office.
Para se candidatar, basta o profissional fazer o cadastro nas páginas de carreira das companhias ou enviar o currículo por e-mail.
A Mitis, empresa de tecnologia localizada na Serra, está com 10 vagas abertas para diferentes setores da empresa. As chances são para as áreas de analista de relacionamento e comercial.
Já a Loga, operadora de internet, telefonia e TV por fibra óptica, está com cinco oportunidades de emprego para atuação em Vila Velha nas áreas comercial e administrativa. As vagas são para analista de marketing pleno, assistente comercial, analista de sistema Protheus e vendedor externo.
A fintech Picpay tem 3 vagas para a sede em Vitória e 190 chances de trabalho remoto. Outras startups também estão contratando novos profissionais. As chances estão na Wakke, de Guarapari, e na Will Bank.
Oportunidades ainda na ISH Tecnologia, na Spassu Tecnologia, na Americanas Tech, na Wine e na Autoglass.
CONFIRA AS VAGAS
Mitis
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo com pretensão salarial para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 10
- Analista de relacionamento
- Analista comercial
Loga
Como se candidatar: interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto.
- Vagas: 5
- Analista de marketing pleno
- Assistente comercial
- Analista de sistema Protheus
- Vendedor externo
Picpay
- Vagas: 3
- Desenvolvedor PHP - pleno
- Especialista em gestão de incidentes (Command Center)
- Pessoa desenvolvedora iOS sênior | aceitação e captura
- Vagas para trabalho remoto: 190
- Agile coach Sr/especialista
- Analista de dados junior | super App
- Analista de dados sênior
- Analista de dados sênior | qualidade transacional
- Analista de dados sênior | super App
- Analista de estratégia de prevenção à fraude pleno
- Analista de negócios sênior | bills & financial management
- Analista sênior de estratégia & planejamento | financial marketplace
- Analytics engineer | growth & mkt
- Arquiteta(o) frontend Web - React - Sênior
- Cientista de dados
- Cientista de dados especialista | B&A
- Cientista de dados Pleno | estratégia de crédito
- Cientista de dados | store
- Cloud security engineer
- Desenvolvedor android - pleno
- Desenvolvedor android - sênior
- Desenvolvedor android - sênior | serviços bancários e liquidação
- Desenvolvedor front-end - pleno | TI Corp
- Desenvolvedor iOS - pleno
- Desenvolvedor iOS - senior
- Desenvolvedor java - pleno
- Desenvolvedor java - pleno | banking PF
- Desenvolvedor java - sênior
- Desenvolvedor java - sênior | banking PF
- Desenvolvedor java - sênior | experiência segura
- Desenvolvedor PHP - pleno
- Desenvolvedor PHP - sênior
- Devops / SRE - especialista
- DevOps | SRE - pleno
- Devops / SRE - sênior
- Engenheiro de dados pleno | operações
- Engenheiro de dados sênior | super App
- Especialista de dados| Tech Cross
- Especialista de finanças & performance | financial marketplace
- Especialista de gestão de portfólio
- Especialista de segurança da informação I open banking
- Especialista - finance analytics
- Especialista segurança ofensiva | red team
- Executivo de vendas I
- Gerente de estratégia de prevenção a fraude
- Gerente de negócios | seguros
- Gerente de tecnologia (plataforma backend e plataforma API) | production engineering
- Gerente de tecnologia - serviços financeiros
- Gestor tech
- Group business manager
- Head de negócios
- Head de tecnologia | serviços financeiros PJ
- Machine learning engineer specialist | open banking
- Mobile staff engineer
- Pessoa desenvolvedora android pleno | aquisição
- Pessoa desenvolvedora android pleno | crédito pessoal
- Pessoa desenvolvedora android - pleno | experiência de acesso
- Pessoa desenvolvedora android - pleno | open banking (PJ)
- Pessoa desenvolvedora android pleno | PF
- Pessoa desenvolvedora android pleno | PiggyPay
- Pessoa desenvolvedora android pleno | PIX
- Pessoa desenvolvedora android - sênior
- Pessoa desenvolvedora android sênior | bills PF
- Pessoa desenvolvedora android sênior | card
- Pessoa desenvolvedora android- sênior | cartão PJ
- Pessoa desenvolvedora android sênior | core transacional - plataforma
- Pessoa desenvolvedora android - sênior | crédito pessoal
- Pessoa desenvolvedora android sênior/especialista | store
- Pessoa desenvolvedora android sênior I open banking
- Pessoa desenvolvedora android sênior | mobilidade
- Pessoa desenvolvedora android - sênior | open banking (PJ)
- Pessoa desenvolvedora android sênior | PF
- Pessoa desenvolvedora android - sênior | tribo de crédito pessoa jurídica
- Pessoa desenvolvedora android sênior | universo vendedores
- Pessoa desenvolvedora backend especialista I open banking
- Pessoa desenvolvedora backend - Junior | open banking (PJ)
- Pessoa desenvolvedora backend - pleno | open banking (PJ)
- Pessoa desenvolvedora backend sênior/especialista | store
- Pessoa desenvolvedora backend sênior I open banking
- Pessoa desenvolvedora backend - senior | open banking (PJ)
- Pessoa desenvolvedora backend senior | plataformas
- Pessoa desenvolvedora backend - Sr | feature management
- Pessoa desenvolvedora backend SR | open banking
- Pessoa desenvolvedora de software
- Pessoa desenvolvedora frontend - pleno | aquisição PJ
- Pessoa desenvolvedora frontend - sênior
- Pessoa desenvolvedora front end sênior | banking tech
- Pessoa desenvolvedora front-end sênior | store
- Pessoa desenvolvedora frontend web pleno | tribo de crédito pessoa jurídica
- Pessoa desenvolvedora iOS junior | banking PF
- Pessoa desenvolvedora iOS - junior | crédito pessoal
- Pessoa desenvolvedora iOS Pl - card
- Pessoa desenvolvedora iOS - pleno
- Pessoa desenvolvedora iOS pleno | card
- Pessoa desenvolvedora iOS pleno | crédito pessoal
- Pessoa desenvolvedora iOS pleno I open banking
- Pessoa desenvolvedora iOS pleno | P2P lending
- Pessoa desenvolvedora iOS pleno | P2P lending coletivo investidor
- Pessoa desenvolvedora iOS - pleno | tribo de crédito pessoa jurídica
- Pessoa desenvolvedora iOS - sênior
- Pessoa desenvolvedora iOS sênior | aceitação e captura
- Pessoa desenvolvedora iOS sênior | banking PF
- Pessoa desenvolvedora iOS- sênior | cartão PJ
- Pessoa desenvolvedora iOS - sênior | crédito pessoal
- Pessoa desenvolvedora iOS sênior/especialista | aquisição PJ
- Pessoa desenvolvedora iOS sênior / especialista | store
- Pessoa desenvolvedora iOS - sênior - ferramentas promocionais PJ
- Pessoa desenvolvedora iOS - sênior | open banking (PJ)
- Pessoa desenvolvedora iOS - sênior | tribo de crédito pessoa jurídica
- Pessoa desenvolvedora java/kotlin - júnior | marketplace (OBK)
- Pessoa desenvolvedora java/kotlin - junior | recomendação de produtos
- Pessoa desenvolvedora java/kotlin - pleno | marketplace (OBK)
- Pessoa desenvolvedora java/kotlin - pleno | open banking
- Pessoa desenvolvedora java/ kotlin - sênior
- Pessoa desenvolvedora java/kotlin sênior I open banking
- Pessoa desenvolvedora java/kotlin - sênior | marketplace (OBK)
- Pessoa desenvolvedora java/kotlin - sênior | open banking
- Pessoa desenvolvedora java - pleno
- Pessoa desenvolvedora java pleno | card
- Pessoa desenvolvedora java- pleno | cartão PJ
- Pessoa desenvolvedora java pleno I open banking
- Pessoa desenvolvedora java- sênior | cartão PJ
- Pessoa desenvolvedora java sênior | cash out
- Pessoa desenvolvedora java - sênior | experiência de acesso
- Pessoa desenvolvedora java - sênior | integridade transacional
- Pessoa desenvolvedora java sênior | seguros
- Pessoa desenvolvedora java sênior | tribo crédito
- Pessoa desenvolvedora kotlin/java pleno I open banking
- Pessoa desenvolvedora PHP
- Pessoa desenvolvedora PHP - júnior | BILLS PF
- Pessoa desenvolvedora PHP júnior | P2P Lending
- Pessoa desenvolvedora PHP - júnior | payments PF
- Pessoa desenvolvedora PHP - pleno | conta de pagamento
- Pessoa desenvolvedora PHP pleno | Payments PF
- Pessoa desenvolvedora PHP - sênior
- Pessoa desenvolvedora PHP - sênior | atendimento
- Pessoa desenvolvedora PHP sênior | bills PF
- Pessoa desenvolvedora PHP - sênior/especialista
- Pessoa desenvolvedora PHP sênior| P2P lending
- Pessoa desenvolvedora PHP sênior | P2P lending investidor
- Pessoa desenvolvedora PHP sênior | Payments PF
- Pessoa desenvolvedora PHP sênior | PF
- Pessoa Desenvolvedora PHP - sênior | Pix
- Pessoa desenvolvedora python - sênior | atendimento
- Pessoa designer de produtos Pl - preferencialmente para Mulheres
- Pessoa designer de produtos senior para design system Ops
- Pessoa engenheira de qualidade de software | PJ
- Pessoa engenheira de qualidade de software |plataforma | PJ
- Pessoa engenheira de qualidade de software senior | PJ
- Pessoa engenheira de software | preferencialmente para mulheres
- Pessoa engenheira de software SR android | design system
- Pessoa engenheira kotlin - pleno | PJ
- Pessoa engenheira kotlin sênior | PJ
- Pessoa engenheira kotlin sênior | plataforma | PJ
- Pessoa frontend staff engineer - production engineering
- Pessoa gerente de desenvolvimento de software | tech cross
- Pessoa gerente de tecnologia - mobile platform
- Principal pessoa arquiteta de software | PJ
- Product designer pleno
- Product designer senior
- Product design lead
- Product design manager
- Production engineering | pessoa desenvolvedora backend - plataforma API
- Product manager
- Product manager Sr. I open banking marketplace
- Product manager - store
- Program manager lead
- Program manager specialist - accessibility
- Quality engineer | financial marketplace - preferencialmente para mulheres
- Quality engineer | production engineering
- Salesforce funcional - pleno | TI Corp
- Senior product designer
- SRE tech manager - preferencialmente para mulheres
- Staff product designer
- Staff software engineer | PJ
- Tech lead - pessoa engenheira de software | tech cross
- Tech manager | B&A
- Tech manager | bills PF
- Tech manager | card
- Tech manager | crédito
- Tech manager - data discovery
- Tech manager I open banking
- Tech manager - network
- Tech manager - observabilidade | production engineering
- Tech manager | open banking
- Tech manager | P2P
- Tech manager | P2P lending
- Tech manager | paymants PF
- Tech manager | PJ
- Tech manager | serviços financeiros
- Tech manager | social
- Tech manager | store
- Tech writer
ISH Tecnologia
- Vagas para Vitória: 20
- Analista de controladoria
- Analista de operações sysAdmin
- Analista de projetos
- Analista de qualidade (PMO)
- Analista de sistemas operacionais
- Arquiteto de software
- Consultor de segurança da informação
- Consultor de TI (cibersegurança)
- Coordenador financeiro
- Cyber defense analyst (gestão de vulnerabilidade)
- Cyber defense analyst (managed detection)
- Cyber defense analyst (threat hunting)
- Cyber defense infrastructure support specialist (network security)
- Especialista de redes
- Estagiário de projetos
- Gerente de projetos
- OSINT threat hunting
- Revisor de textos e conteúdos (bilíngue)
- Técnico de medições de cibersegurança
- Vagas para trabalho remoto: 22
- Analista de segurança da informação
- Analista de segurança da informação (network security)
- Consultor de TI (cibersegurança)
- Consultor de TI (GRC)
- Cyber defense analyst (managed detection)
- Cyber defense analyst (osint)
- Cyber defense analyst (threat hunting)
- Cyber defense infrastructure specialist (checkpoint ou F5)
- Cyber defense infrastructure support specialist (endpoint security)
- Cyber defense infrastructure support specialist (GRC)
- Cyber defense infrastructure support specialist (network security)
Wakke
- Vaga: 1 para Guarapari
- Desenvolvedor
Spassu Tecnologia
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: 2
- Pessoa analista de redes (cisco) - Vila Velha
- Pessoa técnica em TI (Vitória)
- Vagas para trabalho remoto: 20
- Arquiteto DevOps
- Desenvolvedor front end vue JS
- Pessoa analista de testes QA - pleno
- Pessoa analista de UX pleno - remoto
- Pessoa desenvolvedora backend java - pleno
- Pessoa desenvolvedora backend (.NET) senior
- Pessoa desenvolvedora front end
- Pessoa desenvolvedora fullstack (java angular)
- Pessoa desenvolvedora fullstack java - senior
- Pessoa desenvolvedora fullstack .NET angular pleno
- Pessoa desenvolvedora fullstack .NET react pleno
- Pessoa desenvolvedora java
- Pessoa desenvolvedora java swing senior
- Pessoa desenvolvedora .NET
- Pessoa desenvolvedora .Net PL
- Pessoa desenvolvedora python
- Pessoa scrum master
Will Bank
- Vagas: 1 para Vitória
- System engineer pleno
- Vagas para trabalho remoto: 27
- Analista de people analytics ops
- Analista de segurança GRC sênior (continuidade de negócios)
- Analista sênior de CRM analytics | cartões | cobrança
- Analista sênior de CRM analytics | cartões | experiência
- Assistente de direção de arte
- Assistente de redação
- Backend software engineer
- Coordenação de contas a pagar e receber (tesouraria)
- Coordenador de controladoria (reporting)
- Data analyst pleno
- Data engineer senior
- Full stack developer (react.jsnNode.js) pleno/sênior
- Gerente consultivo (M&A e direito societário)
- iOS developer
- Lead backend engineer
- Lead cloud engineer
- Pessoa coordenadora de App security
- Platform engineer sênior | DevOps | cloud
- Platform engineer sênior | DevOps | reliability
- Product designer pleno/sênior
- Product designer sênior
- Product designer staff / especialista
- Senior business analyst
- Senior data scientist
- Senior UX researcher
- Tech manager
- Tech manager (DevOps)
Americanas Tech
- Vagas para trabalho remoto: 16
- Analista de customer analytics pleno
- Analista de customer analytics sênior
- Analista de growth sênior
- Analista de inteligência de negócios júnior
- Desenvolvedor(a) backend java pleno - comunicação
- Desenvolvedor(a) backend java sênior - marketplace
- Desenvolvedor(a) backend java sênior - meios de pagamento
- Desenvolvedor(a) backend pleno | financeiro TI
- Desenvolvedor(a) frontend pleno/ sênior JS - marketplace
- Desenvolvedor(a) java pleno - suppla
- Desenvolvedor(a) java sênior - suppla
- Desenvolvedor(a) PL/SQL pleno - umbrella
- Desenvolvedor iOS
- Engenheiro(a) de dados pleno | employee experience
- Product Owner Jr e Pl | produto e experiência
- UX designer sênior - produto e experiência
Wine
- Vagas: 7 para Vitória
- Analista de compras e importação
- Analista de compras
- Agente de relacionamento
- Coordenação fiscal
- Desenvolvedor back end java
- Estagiário: e-commerce
- Web e APP analytics
- Vagas para trabalho remoto: 17
- Analista de BI - nível pleno
- Analista de compras e importação Jr
- Analista de compras
- Analista de inteligência comercial
- Assistente de recrutamento e seleção - exclusiva para PCD
- Desenvolvedor back end java e/ou node.JS
- Desenvolvedor front end junior - PJ
- Desenvolvedor front end react e/ou vue.JS
- Desenvolvedor RPA pleno - blue prism
- Designer - contratação PJ
- Designer - PJ - temporário
- Engenheiro de dados
- Engenheiro DevOps
- Especialista em growth
- Gestor de projetos - PJ (tráfego)
- Redator pleno (PJ)
- Tech lead
Autoglass
- Vagas para Vila Velha: 12
- Almoxarife TI
- Analista de cibersegurança - aplicações
- Analista de data center - telecom
- Analista de planejamento - control desk
- Analista lean - equipe controladoria
- Analista lean Jr
- Coordenador de desenvolvimento de software
- Desenvolvedor C# pleno
- Desenvolvedor full stack .Net pleno
- Desenvolvedor LSP
- Product owner
- UI design / front end