Mais de 2.300 vagas de emprego e estágio abertas no ES

Chance para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agência do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.330 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (19). Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar. É necessário levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, à medida que forem preenchidas.

Os postos são para cargos de torneiro, vendedor, recepcionista, técnico de segurança do trabalho, cozinheiro, pedreiro, encarregado de obra, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, jardineiro, mecânico de refrigeração, entre outras funções.

Na Grande Vitória, as chances estão nos Sines de Cariacica (90), Vila Velha (232), Serra (742) e Vitória (142), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (749). Já no interior, os trabalhadores podem concorrer às vagas disponíveis nas unidades de Anchieta (15), Aracruz (68), Linhares (183) e São Mateus (109).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 232

232 Açougueiro (12)

Ajudante, auxiliar de bar (7)

Ajudante de obras (15)

Armador de ferragens na construção civil (6)

Auxiliar de vendas (2)

Atendente de lanchonete (5)

Atendente de lojas (6)

Atendente de padaria (5)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de garçom (5)

Auxiliar de laboratorista de solo (4)

Auxiliar de limpeza (7)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Balconista de açougue (4)

Bombeiro hidráulico (10)

Cabeleireiro (1)

Carpinteiro (18)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (4)

Copeiro de hotel (2)

Cozinheiro geral (1)

Designer de interiores (1)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Empregado doméstico arrumador (1)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de seção de controle de produção (2)

Fiscal de prevenção de perdas (1)

Gerente de operações de transportes (1)

Gerente industrial (3)

Instrutor de cursos livres (2)

Jardineiro (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de caminhão (2)

Operador de caixa (10)

Operador de rompedor (3)

Padeiro (1)

Pedreiro (43)

Repositor - em supermercados (10)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Supervisor administrativo (2)

Supervisor de atendimento ao cliente (1)

Supervisor de logística (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Tosador de animais domésticos (1)

Vendedor de comércio varejista (6)

Vendedor interno (4)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 749

749 Açougueiro (5)

Administrativo de obra (1)

Agente de limpeza (1)

Ajudante de carga e descarga (11)

Ajudante de entrega (4)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de padeiro (10)

Ajudante de serralheiro (2)

Almoxarife (2)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Analista administrativo (1)

Analista laboratório (1)

Armador (4)

Armador oficial (12)

Assistente de departamento pessoal (1)

Assistente de e-commerce (10)

Assistente de manutenção (2)

Assistente de operações (20)

assistente operacional (2)

Atendente (3)

Atendente/balconista (3)

Atendente/vendedor (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo de produção (1)

Auxiliar de carga e descarga (32)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de corte (5)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de escritório (financeiro) (2)

Auxiliar de expedição (15)

Auxiliar de faturamento (2)

Auxiliar de instalação de energia fotovoltaica (5)

Auxiliar de lavador de peças (1)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de logística (16)

Auxiliar de loja (1)

Auxiliar de lubrificação (1)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de mecânico (3)

Auxiliar de obras (11)

Auxiliar de produção (29)

Auxiliar de serviços gerais -ferista (1)

Auxiliar de serviços gerais (19)

Auxiliar de transportes (10)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar logística (1)

Balconista (4)

Caixa (2)

Caldeireiro (10)

Carpinteiro (6)

Carregador (8)

Conferente (12)

Conferente de mercadorias (2)

Consultor comercial (1)

Consultor de vendas (60)

Coordenador de contrato (1)

Costureira (7)

Costureira industrial (2)

Cozinheira (1)

Cozinheiro(a) (1)

Diarista e doméstica (20)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Embalador (4)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de manutenção automotiva (1)

Encarregado de montagem (6)

Estofador (1)

Estoquista (8)

Fiscal de loja (12)

Gerente de loja (1)

Lavador automotivo (1)

Marceneiro (3)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel (6)

Mecânico líder (1)

Mecânico montador (12)

Mestre de obras (3)

Motoboy (1)

Motorista (2)

Motorista carreteiro (11)

Motorista carreteiro cnh E (10)

Motorista cnh D (4)

Motorista cnh E (2)

Motorista de caminhão cnh D (1)

Motorista de entrega cnh C (4)

Oficial armador (2)

Oficial carpinteiro (4)

Oficial pleno (1)

Oficial pleno pedreiro (4)

Operador de caixa (2)

Operador de call center (20)

Operador de carga e descarga (15)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de frios e laticínios (1)

Operador de logística (12)

Operador de loja (1)

Operador de perecíveis (6)

Operador de ponte rolante (4)

Operador de transpaleteira (4)

Operadora de caixa (3)

Operadora de perecíveis (3)

Padeiro (2)

Pedreiro (6)

Pedreiro de acabamento (1)

Pedreiro oficial (12)

Pedreiro polivalente (3)

Pintor (5)

Pintor oficial pleno (12)

Projetista (2)

Promotor vendedor (5)

Recepcionista (3)

Repositor de frios (1)

Saladeira (1)

Secretária de clínica (1)

Serralheiro (6)

Social media (1)

Soldador (14)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de fábrica (1)

Supervisor de logística (3)

Supervisor de montagem (2)

Técnico de meio ambiente (2)

Técnico de planejamento (3)

Técnico de segurança (3)

Técnico de segurança do trabalho (5)

Técnico eletromecânico (1)

Técnico em eletrotécnica (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico (2)

Vendedor externo (13)

Vendedor interno (7)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Assistente de recebimento fiscal (1)

Assistente social (1)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar logístico (2)

Enfermeiro (1)

Farmacêutico (1)

Gari (1)

Secretária de clínica (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 742

742 Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (15)

Ajudante de cozinha (10)

Ajudante de obras (50)

Ajudante de padeiro (2)

Ajudante de pintor (10)

Almoxarife (2)

Analista administrativo (1)

Analista de controle de qualidade (1)

Analista de planejamento e logística (1)

Apontador de obras (1)

Armador de ferro (52)

Artífice de manutenção (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente balconista (10)

Atendente de padaria (11)

Atendente de relacionamento (30)

Auxiliar técnico - estágio (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de limpeza (15)

Auxiliar de limpeza pcd (5)

Auxiliar de corte (4)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de logística (50)

Auxiliar de manutenção (4)

Auxiliar de manutenção elétrica (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (3)

Auxiliar de padeiro (4)

Auxiliar de topógrafo (1)

Auxiliar técnico de montagem (1)

Auxiliar técnico (1)

Balconista (2)

Cadista (1)

Caldeireiro (2)

Carga e descarga (50)

Carpinteiro (50)

Chapeiro (2)

Confeiteiro (1)

Conferente de lanchonete (1)

Consultor administrativo (1)

Coordenador de obras - de contratos (1)

Coordenador de restaurante (1)

Cortador de roupas (4)

Cozinheiro geral (1)

Cozinheiro (1)

Desenhista gráfico - designer gráfico (3)

Eletricista de manutenção em geral (1)

Eletricista (2)

Eletromecânico (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (30)

Encarregado de montagem (6)

Encarregado administrativo de obra (1)

Encarregado de obras (6)

Encarregado de obras (20)

Engenheiro de produção (2)

Estilista de moda (3)

Estoquista (5)

Frentista (2)

Garçom (6)

Gerente de produção e inspetor da qualidade (1)

Greidista (10)

Jardineiro operador (1)

Lavador de carros (2)

Mandrilhador (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (10)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Mecânico montador (20)

Mecânico (4)

Montador de andaimes - edificações (10)

Motofretista (2)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador (2)

Operador eletromecânico (1)

Operador de caixa (4)

Operador de furadeira radial (1)

Padeiro (7)

Pedreiro de acabamento fino (2)

Pedreiro(51)

Pintor de automóveis (1)

Pintor de metais a pistola (10)

Pintor industrial (5)

Porteiro (4)

Preparador de mistura abrasiva (2)

Projetista (2)

Promotor de vendas - externo (15)

Salgadeiro (2)

Serralheiro (5)

Servente geral inerte (2)

Soldador (13)

Supervisor de construção civil (5)

Supervisor de montagem (2)

Técnico de controle de meio ambiente (2)

Técnico de edificações (3)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (3)

Técnico em manutenção mecatrônica (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Técnico mecânico (3)

Televendas-vendedor interno (10)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de auto peças (3)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 142

142 Açougueiro (1)

Ajudante, auxiliar de mecânico de avião (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (2)

Ajustador mecânico de manutenção (2)

Analista de recursos humanos (1)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente balconista (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar administrativo pcd (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de limpeza (10)

Auxiliar de limpeza pcd (3)

Auxiliar de lubrificador de veículos (1)

Auxiliar de mecânico de autos (3)

Auxiliar de operação pcd (1)

Auxiliar de pessoal (2)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (2)

Carpinteiro (1)

Comprador (1)

Controlador de serviços de produção (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Eletricista (5)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletrotécnico (2)

Garçom (2)

Garçom de bar (2)

Instalador de antenas de televisão (40)

Instalador fotovoltaico (1)

Lavador de veículos pcd (1)

Lavador de veículos (1)

Manicure (2)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de diesel e eletricidade (1)

Mecânico de instalações industriais - manutenção (2)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)

Mestre de obras (1)

Motofretista (3)

Operador de telemarketing ativo (5)

Pedreiro (1)

Repositor de mercadorias (3)

Representante comercial autônomo (5)

Saladeiro (1)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (2)

Técnico de suporte de ti (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor interno (1)

Vendedor por catálogos (1)

Vendedor pracista (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 90

90 Ajudante de carga e descarga (10)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Arrematadeira (1)

Auxiliar de produção (1)

Borracheiro (1)

Cumim (2)

Dedetizador (1)

Garçom (2)

Gerente de vendas (1)

Instalador de som e acessórios (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico diesel (4)

Montador de estruturas (5)

Motorista de caminhão (5)

Promotor de vendas (5)

Recuperador de crédito (41)

Técnico de refrigeração (1)

Vendedor de serviços (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 15

15 Auxiliar de limpeza pcd (1)

Barman (1)

Cozinheiro (3)

Garçom/garçonete (4)

Jardineiro (2)

Operador de munck (1)

Técnico segurança do trabalho (3)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 68

68 Ajudante de confeiteiro (3)

Ajudante de marceneiro (2)

Analista de sistema desenvolvedor (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de pré impressão (1)

Auxiliar de produção (2)

Carpinteiro (1)

Cozinheiro (1)

Educador físico (1)

Encarregado (2)

Encarregado civil (2)

Engenheiro de projeto e estrutura naval (1)

Garçom (2)

Lixador (10)

Maçariqueiro (4)

Marceneiro (2)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de equipamento - guindaste de esteira e treliçado (2)

Operador de equipamento - retroescavadeira (2)

Operador de equipamento - caminhão bomba lança (2)

Pedreiro (7)

Projetista 3D Naval (1)

Projetista de estrutura naval (1)

Projetista de tubulação naval (1)

Projetista elétrica e telecom naval (1)

Supervisor de loja (1)

Supervisor de mergulho (1)

Técnico de eletrônica com conhecimento em sistemas (1)

Vigia noturno (2)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 183

183 Assistente administrativo (1)

Assistente de logística (5)

Atendente (7)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de departamento contábil (1)

Auxiliar de eletricista (4)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de obras (7)

Auxiliar de produção (14)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Balconista (2)

Bandeirinha (8)

Bombeiro hidráulico (3)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (18)

Churrasqueiro (1)

Coordenador de caixa e cobrança (1)

Coordenador de estoque (1)

Cozinheiro (5)

Designer gráfico (1)

Eletricista (3)

Eletricista f/c (2)

Eletrotécnico (1)

Encarregado de condomínio (1)

Encarregado de obras (2)

Estagiário de jornalismo (1)

Estoquista (1)

Garçom (2)

Inspetor de monitoramento (2)

Lavador de carro (1)

Líder de produção (1)

Mecânica de refrigeração (1)

Mecânico de pesados (2)

Motoboy (1)

Motorista de caminhão (2)

Motorista de distribuição (2)

Oficial pedreiro (10)

Oficial pleno (6)

Operador de máquinas (4)

Pedreiro (13)

Separador de mercadoria (5)

Siga e pare (8)

Soldador (1)

Supervisor de pcp (1)

Técnico em mecânica automotiva (1)

Vendedor / atendente (2)

Vendedor de produção agrícolas (1)

Vendedor interno (2)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.