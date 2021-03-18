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Seleções

Mais de 230 vagas de estágio abertas no ES com bolsas de até R$ 1,4 mil

Há chances para alunos que cursam o ensino médio, técnico e superior em várias cidades do Estado. Veja como concorrer a uma das vagas

Publicado em 18 de Março de 2021 às 11:15

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

18 mar 2021 às 11:15
Oportunidades de estágio para estudantes de todos os níveis.
Estagiários: seleções abertas no Estado Crédito: Freepik - Javier Sánchez Mingorance
Agências de recrutamento e seleção estão com pelo menos 238 vagas de estágios abertas no Espírito Santo. As inscrições devem ser feitas pela internet e há chances para alunos que cursam o ensino médio, técnico e superior.
As bolsas variam, podendo chegar a R$ 1.416,08, além de auxílio ou vale-transporte e outros possíveis benefícios adicionais como alimentação na empresa.
No Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), estão abertas inscrições para 106 vagas de estágio. São 77 vagas para início imediato em áreas de nível superior e 29 vagas para nível médio/técnico. As bolsas que variam entre R$ 500 e R$ 1 mil mensais.
O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) tem 90 vagas de estágio abertas nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Para quem está cursando o ensino superior são 75 oportunidades, além de outros 14 de nível técnico e uma vaga para aluno do ensino médio. As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.416,08.
O Portal Super Estágios está com 15 vagas abertas, na Grande Vitória e em Nova Venécia, para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As bolsas variam entre R$ 300 e R$ 600.
Já a Center RH está com 20 vagas de estágio abertas, sendo a maioria paga alunos de Pedagogia. Há ainda vagas para nível médio e técnico. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 800.

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CONFIRA AS VAGAS E COMO SE CANDIDATAR

Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES)

Como se candidatar: os interessados devem se inscrever no site.
  • Vagas para estagiários de ensino superior: 77
  • Administrativo (30)
  • Ciências contábeis (11)
  • Pedagogia (4)
  • Arquitetura e urbanismo (3)
  • Engenharia civil / Engenharia elétrica (4)
  • Educação física - bacharelado/licenciatura (1)
  • Fotografia (1)
  • Publicidade e propaganda/marketing (7)
  • Sistemas de informação/Ciência da computação (8)
  • Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas/Tecnologia em desenvolvimento de software (8)
  • Vagas para estagiários de ensino médio e técnico: 29
  • Ensino médio/EA (6)
  • Técnico em administração (15)
  • Técnico em enfermagem (2)
  • Técnico em logística (3)
  • Técnico em informática (2)
  • Técnico em eletrotécnica (1)

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Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES)

Como se candidatar: interessados devem fazer o cadastro no site e selecionar a vaga desejada.
  • Vagas para estagiários de ensino superior: 90
  • Cursos: Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, e Sistema da Informação
  • Vagas para estagiários de ensino técnico: 14
  • Cursos: Administração, Automação Industrial, Eletrônica, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho.
  • Vaga para estagiário de ensino médio: 1
  • Vaga em empresa de multisserviços

Portal Super Estágios

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site, cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada.
  • Vagas: 15
  • Publicidade e propaganda/marketing/administração - Serra
  • Educação física - Vitória
  • Educação física - Serra
  • Técnico de administração - Vila Velha
  • Estagiário de ensino médio - Vila Velha
  • Ciências contábeis/administração - Nova Venécia
  • Ensino médio integrado ao curso de técnico em administração - Vila Velha
  • Técnico em administração/contabilidade/gerência em saúde - Cariacica
  • Estagiário de ensino médio - Serra
  • Música/Educação musical - Vila Velha
  • Técnico em vendas/técnico em marketing - Vila Velha
  • Marketing/publicidade e propaganda/design gráfico - Vila Velha
  • Estagiário de ensino médio - Vila Velha
  • Gastronomia - Vila Velha (2 vagas)

Center RH

Como se candidatar: os interessados devem fazer a inscrição no site.
  • Vagas: 20
  • Técnico em enfermagem (2 vagas)
  • Pedagogia (10 vagas)
  • Ciências contábeis 
  • Educação física 
  • Ensino médio (5 vagas)
  • Gestão comercial 

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