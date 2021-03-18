Mais de 230 vagas de estágio abertas no ES com bolsas de até R$ 1,4 mil

Estagiários: seleções abertas no Estado Crédito: Freepik - Javier Sánchez Mingorance

Agências de recrutamento e seleção estão com pelo menos 238 vagas de estágios abertas no Espírito Santo . As inscrições devem ser feitas pela internet e há chances para alunos que cursam o ensino médio, técnico e superior.

As bolsas variam, podendo chegar a R$ 1.416,08, além de auxílio ou vale-transporte e outros possíveis benefícios adicionais como alimentação na empresa.

No Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), estão abertas inscrições para 106 vagas de estágio. São 77 vagas para início imediato em áreas de nível superior e 29 vagas para nível médio/técnico. As bolsas que variam entre R$ 500 e R$ 1 mil mensais.

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) tem 90 vagas de estágio abertas nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Para quem está cursando o ensino superior são 75 oportunidades, além de outros 14 de nível técnico e uma vaga para aluno do ensino médio. As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.416,08.

O Portal Super Estágios está com 15 vagas abertas, na Grande Vitória e em Nova Venécia, para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As bolsas variam entre R$ 300 e R$ 600.

Já a Center RH está com 20 vagas de estágio abertas, sendo a maioria paga alunos de Pedagogia. Há ainda vagas para nível médio e técnico. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 800.

CONFIRA AS VAGAS E COMO SE CANDIDATAR

Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES)

Como se candidatar: os interessados devem se inscrever no os interessados devem se inscrever no site

Vagas para estagiários de ensino superior: 77

Administrativo (30)

Ciências contábeis (11)

Pedagogia (4)

Arquitetura e urbanismo (3)

Engenharia civil / Engenharia elétrica (4)

Educação física - bacharelado/licenciatura (1)

Fotografia (1)

Publicidade e propaganda/marketing (7)

Sistemas de informação/Ciência da computação (8)

Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas/Tecnologia em desenvolvimento de software (8)

Vagas para estagiários de ensino médio e técnico: 29

Ensino médio/EA (6)

Técnico em administração (15)

Técnico em enfermagem (2)

Técnico em logística (3)

Técnico em informática (2)

Técnico em eletrotécnica (1)

Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES)

Como se candidatar: interessados devem fazer o cadastro no interessados devem fazer o cadastro no site e selecionar a vaga desejada.

Vagas para estagiários de ensino superior: 90

Cursos: Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, e Sistema da Informação



Vagas para estagiários de ensino técnico: 14

Cursos: Administração, Automação Industrial, Eletrônica, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho.

Vaga para estagiário de ensino médio: 1

Vaga em empresa de multisserviços

Portal Super Estágios

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site , cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada.

Vagas: 15

Publicidade e propaganda/marketing/administração - Serra

Educação física - Vitória

Educação física - Serra

Técnico de administração - Vila Velha

Estagiário de ensino médio - Vila Velha

Ciências contábeis/administração - Nova Venécia

Ensino médio integrado ao curso de técnico em administração - Vila Velha

Técnico em administração/contabilidade/gerência em saúde - Cariacica

Estagiário de ensino médio - Serra



Música/Educação musical - Vila Velha

Técnico em vendas/técnico em marketing - Vila Velha

Marketing/publicidade e propaganda/design gráfico - Vila Velha

Estagiário de ensino médio - Vila Velha

Gastronomia - Vila Velha (2 vagas)

Center RH

Como se candidatar: os interessados devem fazer a inscrição no os interessados devem fazer a inscrição no site