Mais de 230 vagas de estágio abertas no ES com bolsas de até R$ 1,4 mil

Agências de recrutamento e seleção estão com pelo menos 238 vagas de estágios abertas no Espírito Santo. As inscrições devem ser feitas pela internet e há chances para alunos que cursam o ensino médio, técnico e superior.
As bolsas variam, podendo chegar a R$ 1.416,08, além de auxílio ou vale-transporte e outros possíveis benefícios adicionais como alimentação na empresa.
No Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), estão abertas inscrições para 106 vagas de estágio. São 77 vagas para início imediato em áreas de nível superior e 29 vagas para nível médio/técnico. As bolsas que variam entre R$ 500 e R$ 1 mil mensais.
O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) tem 90 vagas de estágio abertas nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Para quem está cursando o ensino superior são 75 oportunidades, além de outros 14 de nível técnico e uma vaga para aluno do ensino médio. As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.416,08.
O Portal Super Estágios está com 15 vagas abertas, na Grande Vitória e em Nova Venécia, para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As bolsas variam entre R$ 300 e R$ 600.
Já a Center RH está com 20 vagas de estágio abertas, sendo a maioria paga alunos de Pedagogia. Há ainda vagas para nível médio e técnico. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 800.
CONFIRA AS VAGAS E COMO SE CANDIDATAR
Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES)
Como se candidatar: os interessados devem se inscrever no site.
- Vagas para estagiários de ensino superior: 77
- Administrativo (30)
- Ciências contábeis (11)
- Pedagogia (4)
- Arquitetura e urbanismo (3)
- Engenharia civil / Engenharia elétrica (4)
- Educação física - bacharelado/licenciatura (1)
- Fotografia (1)
- Publicidade e propaganda/marketing (7)
- Sistemas de informação/Ciência da computação (8)
- Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas/Tecnologia em desenvolvimento de software (8)
- Vagas para estagiários de ensino médio e técnico: 29
- Ensino médio/EA (6)
- Técnico em administração (15)
- Técnico em enfermagem (2)
- Técnico em logística (3)
- Técnico em informática (2)
- Técnico em eletrotécnica (1)
Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES)
Como se candidatar: interessados devem fazer o cadastro no site e selecionar a vaga desejada.
- Vagas para estagiários de ensino superior: 90
- Cursos: Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, e Sistema da Informação
- Vagas para estagiários de ensino técnico: 14
- Cursos: Administração, Automação Industrial, Eletrônica, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho.
- Vaga para estagiário de ensino médio: 1
- Vaga em empresa de multisserviços
Portal Super Estágios
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site, cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada.
- Vagas: 15
- Publicidade e propaganda/marketing/administração - Serra
- Educação física - Vitória
- Educação física - Serra
- Técnico de administração - Vila Velha
- Estagiário de ensino médio - Vila Velha
- Ciências contábeis/administração - Nova Venécia
- Ensino médio integrado ao curso de técnico em administração - Vila Velha
- Técnico em administração/contabilidade/gerência em saúde - Cariacica
- Estagiário de ensino médio - Serra
- Música/Educação musical - Vila Velha
- Técnico em vendas/técnico em marketing - Vila Velha
- Marketing/publicidade e propaganda/design gráfico - Vila Velha
- Estagiário de ensino médio - Vila Velha
- Gastronomia - Vila Velha (2 vagas)
Center RH
Como se candidatar: os interessados devem fazer a inscrição no site.
- Vagas: 20
- Técnico em enfermagem (2 vagas)
- Pedagogia (10 vagas)
- Ciências contábeis
- Educação física
- Ensino médio (5 vagas)
- Gestão comercial