Mais de 160 vagas para trabalhar em bares e restaurantes do ES

Profissionais do setor de serviços e que estão à procura de uma oportunidade de trabalho devem ficar atentos às vagas disponíveis em bares e restaurantes do Espírito Santo. Ao todo, são 161 empregos para cargos como cozinheiro, garçom, ajudante de cozinha, recepcionista e churrasqueiro.
O segmento foi um dos mais impactados pela crise provocada pelo novo coronavírus. Isso porque os estabelecimentos precisaram ficar com as portas fechadas por vários meses por conta das restrições impostas pelo governo estadual. Os empresários agora apostam na retomada e voltaram a contratar.
As contratações são imediatas e os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou entregar pessoalmente nas unidades, conforme as regras de cada estabelecimento. Para se candidatar, os profissionais devem ter disponibilidade para trabalhar à noite e nos finais de semana e feriados. Alguns cargos exigem experiência.
No Bar e Restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha, estão abertas 30 vagas de emprego efetivas e, até o fim de novembro, novas contratações temporárias ainda devem ser feitas. Segundo o sócio-proprietário da casa, Dyonatan Giovanelli, o movimento já começou a crescer.
“Diante do novo contexto, percebemos um crescimento na demanda, que deve aumentar ainda mais no verão. Estamos colocando em prática, também, nosso plano de expansão, que vai aumentar nossa capacidade de atendimento em 30%”, destaca.
No Ilha do Caranguejo, a oferta é de 65 vagas nas mais variadas funções nas duas unidades, que funcionam no Shopping Boulevard, em Vila Velha, e em Jardim Camburi, em Vitória. Já na Churrascaria Farofa Steak House, em Vila Velha, a oferta é de 15 postos. Para se candidatar às chances dos dois estabelecimentos, os interessados podem enviar o currículo por e-mail ou entregá-lo em um dos restaurantes, das 16 às 18 horas.
O Bar Bacana, que funciona no Bairro de Fátima (Serra), no Bairro República (Vitória) e na Praia da Costa (Vila Velha), está contratando 25 profissionais. O maior número de postos está disponível no estabelecimento da cidade canela-verde. Para se candidatar, basta o interessado procurar um dos restaurantes ou enviar o currículo por e-mail.
“As contratações são para atender a demanda da retomada e recompor o quadro de pessoal”, ressalta o proprietário Marcelo Bauduin.
Um novo bar se prepara para abrir as portas na Praia do Canto. Trata-se do Ginteria, que ainda está fazendo o recrutamento de 11 colaboradores. A inauguração está prevista para 26 de novembro.
CONFIRA AS VAGAS
Ilha do Caranguejo
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregá-lo em uma das unidades do restaurante, em Vitória e Vila Velha, das 16 às 18 horas.
- Vagas: 65
- Auxiliar de cozinha (10)
- Copeiro (10)
- Cozinheiro (10)
- Garçom (10)
- Recreador (5)
- Recepcionista (5)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de barman (3)
- Auxiliar de garçom (10)
Coco Bambu
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo pelo e-mail: [email protected]. Também é possível entrar em contato pelas redes sociais do restaurante.
- Vagas: 10
- Garçom
- Auxiliar de garçom
- Auxiliar de serviços gerais
- Cozinheiro
- Auxiliares de cozinha
- Recepcionista
Churrascaria Farofa Steak House
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou entregá-lo em uma das unidades do restaurante, das 16 às 18 horas.
- Vagas: 15
- Passador de carne - 10
- Churrasqueiro - 5
Empório 85 Wine Bar
Como se candidatar: os interessados devem entrar em contato pelo Instagram.
- Vagas: 5
- Garçom (2)
- Barman (1)
- Cozinheira (2)
Bar Bacana
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregá-lo em uma das unidades de Vila Velha, Vitória e Serra.
- Vagas: 25
- Gerente
- Subgerente
- Chef de cozinha
- Cozinheiro
- Ajudante de churrasqueiro
- Churrasqueiro
Ginteria
- Vagas: 11
- Auxiliar de cozinha (1)
- Cozinheiro (3)
- Barman (4)
- Garçom (3)
Caranguejo do Assis
- Vagas: 30
- Cumim
- Copeiro
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de sushiman
- Auxiliar de cozinha
- Cozinheiro