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Oportunidades

Mais de 160 vagas para trabalhar em bares e restaurantes do ES

Empresários estão apostando na recuperação da economia e contratando profissionais como garçom, cozinheiro, copeiro e auxiliar de cozinha

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 13:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 out 2021 às 13:56
Oportunidade de trabalho no Caranguejo do Assis
Oportunidade de trabalho no Caranguejo do Assis Crédito: Caranguejo do Assis/Divulgação
Profissionais do setor de serviços e que estão à procura de uma oportunidade de trabalho devem ficar atentos às vagas disponíveis em bares e restaurantes do Espírito Santo. Ao todo, são 161 empregos para cargos como cozinheiro, garçom, ajudante de cozinha, recepcionista e churrasqueiro.
O segmento foi um dos mais impactados pela crise provocada pelo novo coronavírus. Isso porque os estabelecimentos precisaram ficar com as portas fechadas por vários meses por conta das restrições impostas pelo governo estadual. Os empresários agora apostam na retomada e voltaram a contratar.
As contratações são imediatas e os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou entregar pessoalmente nas unidades, conforme as regras de cada estabelecimento. Para se candidatar, os profissionais devem ter disponibilidade para trabalhar à noite e nos finais de semana e feriados. Alguns cargos exigem experiência.

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No Bar e Restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha, estão abertas 30 vagas de emprego efetivas e, até o fim de novembro, novas contratações temporárias ainda devem ser feitas. Segundo o sócio-proprietário da casa, Dyonatan Giovanelli, o movimento já começou a crescer.
“Diante do novo contexto, percebemos um crescimento na demanda, que deve aumentar ainda mais no verão. Estamos colocando em prática, também, nosso plano de expansão, que vai aumentar nossa capacidade de atendimento em 30%”, destaca.
No Ilha do Caranguejo, a oferta é de 65 vagas nas mais variadas funções nas duas unidades, que funcionam no Shopping Boulevard, em Vila Velha, e em Jardim Camburi, em Vitória. Já na Churrascaria Farofa Steak House, em Vila Velha, a oferta é de 15 postos. Para se candidatar às chances dos dois estabelecimentos, os interessados podem enviar o currículo por e-mail ou entregá-lo em um dos restaurantes, das 16 às 18 horas.

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O Bar Bacana, que funciona no Bairro de Fátima (Serra), no Bairro República (Vitória) e na Praia da Costa (Vila Velha), está contratando 25 profissionais. O maior número de postos está disponível no estabelecimento da cidade canela-verde. Para se candidatar, basta o interessado procurar um dos restaurantes ou enviar o currículo por e-mail.
“As contratações são para atender a demanda da retomada e recompor o quadro de pessoal”, ressalta o proprietário Marcelo Bauduin.
Um novo bar se prepara para abrir as portas na Praia do Canto. Trata-se do Ginteria, que ainda está fazendo o recrutamento de 11 colaboradores. A inauguração está prevista para 26 de novembro.
O Coco Bambu, em Vila Velha, contrata 10 funcionários, enquanto que o Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, cinco.

CONFIRA AS VAGAS

Ilha do Caranguejo

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregá-lo em uma das unidades do restaurante, em Vitória e Vila Velha, das 16 às 18 horas.
  • Vagas: 65
  • Auxiliar de cozinha (10)
  • Copeiro (10)
  • Cozinheiro (10)
  • Garçom (10)
  • Recreador (5)
  • Recepcionista (5)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de barman (3)
  • Auxiliar de garçom (10)

Coco Bambu

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo pelo e-mail: [email protected]. Também é possível entrar em contato pelas redes sociais do restaurante. 
  • Vagas: 10
  • Garçom
  • Auxiliar de garçom
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Cozinheiro
  • Auxiliares de cozinha
  • Recepcionista

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Churrascaria Farofa Steak House

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou entregá-lo em uma das unidades do restaurante, das 16 às 18 horas.
  • Vagas: 15
  • Passador de carne - 10
  • Churrasqueiro - 5

Empório 85 Wine Bar

Como se candidatar: os interessados devem entrar em contato pelo Instagram
  • Vagas: 5
  • Garçom (2)
  • Barman  (1)
  • Cozinheira (2)

Bar Bacana

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregá-lo em uma das unidades de Vila Velha, Vitória e Serra.
  • Vagas: 25
  • Gerente
  • Subgerente
  • Chef de cozinha
  • Cozinheiro
  • Ajudante de churrasqueiro
  • Churrasqueiro 

Ginteria

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 11 
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Cozinheiro (3)
  • Barman (4)
  • Garçom (3) 

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Caranguejo do Assis

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 30
  • Cumim
  • Copeiro
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de sushiman
  • Auxiliar de cozinha
  • Cozinheiro

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