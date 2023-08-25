Mais de 1.000 vagas exclusivas para mulheres em cursos de qualificação de graça

Curso para se qualificar em design de sobrancelhas Crédito: Freepik

Mulheres interessadas em fazer um curso de qualificação de graça devem ficar atentas. Estão abertas as inscrições para 1.160 vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES reservadas ao público feminino. As aulas são presenciais.

Ao todo, são 14 opções como Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Cuidados da Pele, Costura, Assistente Administrativo, Cuidador de Idosos, entre outros cursos. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; ser alfabetizada, e ser do gênero feminino.

As interessadas podem se inscrever até as 23h59 do dia 4 de setembro, no site do Qualificar ES . A candidata poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos.

A seleção será feita por ordem decrescente, conforme a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno.

A candidata classificada deverá comparecer ao polo, nos dias 20 e 21 de setembro, para a efetivação da matrícula, exclusivamente, com o professor que ministrará o curso, e é quando será entregue toda a documentação para a conferência dos dados, de acordo com a lista de classificadas.

Aquela que não comparecer até o primeiro dia de aula para realizar a matrícula poderá ser substituída pela suplente. Não havendo suplente, será substituída por vagas remanescentes. O resultado será divulgado no dia 19 de setembro.

Ao final do curso, a candidata que cumprir, no mínimo, 75% da carga horária, estará apta para receber o certificado de conclusão de curso. As alunas que concluírem os cursos terão direito a um kit empreendedor por Eixo. A única exceção será o Eixo de Ambiente e Saúde.

Os cursos são oferecidos pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Programa Agenda Mulher.

O Qualificar ES também está com inscrições abertas para 8.260 vagas voltadas para o público em geral, em 58 cursos da modalidade presencial. As chances são para qualificação em Segurança do Trabalho, Cuidado de Idosos, Informática (básica e intermediária), Auxiliar Administrativo, Inglês Básico, entre outras oportunidades. Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro, no site do programa

Confira os cursos

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Recursos Humanos e Departamento Pessoal

Biscoitos Caseiros

Cuidador de Idosos

Cuidador Infantil

Costura

Costura Infantil

Design de Sobrancelhas e Cuidados da Pele

Doces para Festas

Massa Italiana

Maquiagem

Penteados

Preparação de Buffet

Preparação de Salgados

Municípios contemplados