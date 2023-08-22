Mais de 9 mil vagas para aprender uma profissão de graça no ES

Estão abertas as inscrições para as 9.405 vagas em cursos de qualificação de graça oferecidos pelo Programa Qualificar ES. As oportunidades são voltadas para quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria.
Do total de vagas, 1.160 são destinadas exclusivamente para mulheres.
Esta é a terceira oferta de aulas presenciais para o público em geral, distribuídas por 58 cursos. O programa é desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
As chances são para cursos como Segurança do Trabalho, Cuidador de Idosos, Informática (básica e intermediária), Auxiliar Administrativo, Inglês Básico, entre outros.
Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro, no site do Qualificar ES. O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos.
Para participar das qualificações, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.
A seleção se dará por ordem decrescente, conforme a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno.
Conforme instruções da Secti, o candidato classificado deverá comparecer ao polo, nos dias 20 e 21 de setembro, para efetivação de sua matrícula, exclusivamente, com o professor que ministrará o curso, quando será entregue toda a documentação, para a conferência dos dados, de acordo com a lista de classificados.
O candidato que não comparecer até o primeiro dia de aula para realizar sua matrícula, poderá ser substituído pelo suplente. Não havendo suplente, será substituído por vagas remanescentes. O resultado será divulgado no dia 19 de setembro.
Ao final do curso, o candidato que cumprir, no mínimo, 75% da carga horária, estará apto para receber o certificado de conclusão de curso. Os alunos que concluírem os cursos terão direito à um kit empreendedor por Eixo. A única exceção será o Eixo de Ambiente e Saúde.
Municípios
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Irupi
- Itaguaçu
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santo Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- Serra
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Cursos
- Agente comunitário de saúde
- Agente de combate à endemias
- Almoxarife
- Assistente administrativo
- Assistente de contabilidade
- Assistente de faturamento
- Assistente de logística
- Assistente de logística portuária
- Assistente de secretaria escolar
- Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de estoque e armazenamento
- Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
- Balconista de farmácia
- Berçarista
- Biscoitos caseiros
- Bolos artísticos
- Bolos e suas variações
- Comandos elétricos
- Comida de boteco
- Confeccionador de bolsas
- Costura
- Cuidador de idosos
- Cuidador infantil
- Cuidador de pessoa com deficiência
- Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
- Decoração de festas
- Doces para festas
- Eletricista instalador predial de baixa tensão
- Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio
- Estratégia de negócios
- Excel básico
- Fast food
- Informática básica
- Informática e redes sociais
- Informática intermediário
- Inglês básico
- Massas italianas
- Maquiagem
- Marketing - divulgando o seu negócio
- Montador e reparador de computadores
- Operador de caixa
- Operador de supermercados
- Panificação
- Penteados
- Pizzaiolo
- Planejamento financeiro para empreendedores
- Porteiro
- Preparação de buffet
- Preparação de salgados
- Recepcionista
- Recreador infantil
- Segurança do trabalho
- Soldador no processo eletrodo revestido de carbono e aço baixa liga
- Soldador de processo TIG
- Técnicas de atendimento e vendas
- Tortas e massas
- Word e excel
Mais de 9 mil vagas para aprender uma profissão de graça no ES