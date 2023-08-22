Mais de 9 mil vagas para aprender uma profissão de graça no ES

Curso de qualificação para aprender fazer bolos artesanais Crédito: Freepik

Estão abertas as inscrições para as 9.405 vagas em cursos de qualificação de graça oferecidos pelo Programa Qualificar ES. As oportunidades são voltadas para quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria.

Do total de vagas, 1.160 são destinadas exclusivamente para mulheres.

Esta é a terceira oferta de aulas presenciais para o público em geral, distribuídas por 58 cursos. O programa é desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

As chances são para cursos como Segurança do Trabalho, Cuidador de Idosos, Informática (básica e intermediária), Auxiliar Administrativo, Inglês Básico, entre outros.

Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro, no site do Qualificar ES . O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos.

Para participar das qualificações, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do curso, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

A seleção se dará por ordem decrescente, conforme a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno.

Conforme instruções da Secti, o candidato classificado deverá comparecer ao polo, nos dias 20 e 21 de setembro, para efetivação de sua matrícula, exclusivamente, com o professor que ministrará o curso, quando será entregue toda a documentação, para a conferência dos dados, de acordo com a lista de classificados.

O candidato que não comparecer até o primeiro dia de aula para realizar sua matrícula, poderá ser substituído pelo suplente. Não havendo suplente, será substituído por vagas remanescentes. O resultado será divulgado no dia 19 de setembro.

Ao final do curso, o candidato que cumprir, no mínimo, 75% da carga horária, estará apto para receber o certificado de conclusão de curso. Os alunos que concluírem os cursos terão direito à um kit empreendedor por Eixo. A única exceção será o Eixo de Ambiente e Saúde.

Municípios

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Aracruz

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Irupi

Itaguaçu

João Neiva

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Mimoso do Sul

Montanha

Pancas

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

Santa Leopoldina

Santo Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

Serra

Vargem Alta

Viana

Vila Velha

Vitória

Cursos

Agente comunitário de saúde

Agente de combate à endemias

Almoxarife

Assistente administrativo

Assistente de contabilidade

Assistente de faturamento

Assistente de logística

Assistente de logística portuária

Assistente de secretaria escolar

Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estoque e armazenamento

Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal

Balconista de farmácia

Berçarista

Biscoitos caseiros

Bolos artísticos

Bolos e suas variações

Comandos elétricos

Comida de boteco

Confeccionador de bolsas

Costura

Cuidador de idosos

Cuidador infantil

Cuidador de pessoa com deficiência

Design de sobrancelhas e cuidados com a pele

Decoração de festas

Doces para festas

Eletricista instalador predial de baixa tensão

Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio

Estratégia de negócios

Excel básico

Fast food

Informática básica

Informática e redes sociais

Informática intermediário

Inglês básico

Massas italianas

Maquiagem

Marketing - divulgando o seu negócio

Montador e reparador de computadores

Operador de caixa

Operador de supermercados

Panificação

Penteados

Pizzaiolo

Planejamento financeiro para empreendedores

Porteiro

Preparação de buffet

Preparação de salgados

Recepcionista

Recreador infantil

Segurança do trabalho

Soldador no processo eletrodo revestido de carbono e aço baixa liga

Soldador de processo TIG

Técnicas de atendimento e vendas

Tortas e massas

Word e excel