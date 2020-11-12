Lojas recebem currículo para 3.600 vagas temporárias no ES

Comércio da Avenida Expedito Garcia é um dos mais movimentados de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Lojas em todo o Estado estão recebendo currículo de pessoas interessadas em trabalhar como temporárias neste fim de ano. Os comerciantes estão selecionando trabalhadores para reforçar as equipes de vendas. São 3.633 vagas para serem preenchidas no varejo, com a finalidade de potencializar o faturamento no Natal. A maior parte das oportunidades é para o cargo de vendedor, que exige o nível médio.

As chances estão distribuídas pelas lojas de rua e shopping centers da Grande Vitória e também de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Colatina. Os interessados já podem preparar o currículo e distribuir pelos estabelecimentos.

Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas de Cariacica , José Antônio Pupin, a estimativa é de que o comércio do município contrate entre 800 e 1.000 profissionais temporários. As chances estão, principalmente, nos estabelecimentos comerciais da Avenida Expedito Garcia e dos bairros Bela Aurora, Porto de Santana e Itacibá.

O mesmo quantitativo também está previsto para as contratações temporárias na Serra, conforme informações de Pupin, que também é presidente da CDL do município. Os postos de trabalho se concentram em bairros como Laranjeiras, Porto Canoa e Barcelona.

A estimativa da Associação Comercial da Praia do Canto é de que os estabelecimentos contratem cerca de 160 trabalhadores. Em Jardim da Penha, as equipes estão enxutas, mas os comerciantes estimam que o quadro de funcionários cresça em torno de 20%.

O Polo de Confecções da Glória deve admitir 200 trabalhadores. O Mini Preço, com lojas em Vitória, Serra e Vila Velha, tem quatro vagas abertas, sendo duas para auxiliar de estoque e duas para repositor de loja.

Em Guarapari, o superintendente da CDL da Cidade Saúde, Aguinaldo Ferreira Júnior, estima que deverão ser abertas cerca de 300 oportunidades temporárias nas lojas.

Já em Colatina, a previsão é de que sejam contratados cerca de 300 profissionais, de acordo com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do ES, Geraldo Magela. Segundo ele, os comerciantes ainda estão receosos quanto à pandemia do novo coronavírus , mas acreditam que vão conseguir ter boas vendas.

Em Cachoeiro de Itapemirim, o presidente da CDL, Celso Luiz da Costa, aponta que serão abertas em torno de 400 oportunidades de emprego no comércio e na prestação de serviços no município. Mesmo com a pandemia, esperamos que as vendas cresçam, mesmo sabendo que não será como foi em 2019, diz.

Também haverá contratações em Linhares, mas os comerciantes não têm uma previsão de quantos postos de trabalho serão abertas. Com a pandemia, muitos lojistas ainda estão se recuperando dos impactos da crise e devem contratar menos do que nos anos anteriores, disse o presidente do Sindicato dos Lojistas de Linhares, Antônio de Pádua Faustini.

Com o aumento do consumo, o comércio e a prestação de serviços devem voltar a contratar em São Mateus. Apesar de não ter um quantitativo, a presidente da CDL do município, Rúbia Schueng, se diz otimista com as vendas do comércio para o Natal.

SHOPPING CENTERS

As contratações nos shopping centers da Grande Vitória também já começaram. O Shopping Vila Velha espera ofertar 500 novas oportunidades para profissionais que querem trabalhar com contrato temporários.

Já no Shopping Vitória, estão previstas cerca de 150 vagas. A gerente de marketing do empreendimento, Letícia Dalvi, explica que, além de vagas por tempo determinado, há previsão de contratação de profissionais fixos nas 20 lojas que devem ser abertas nos próximos meses.

O Shopping Praia da Costa está com 15 vagas abertas, enquanto que no Mestre Álvaro, na Serra, os interessados podem se candidatar a uma das quatro oportunidades disponíveis.

CONFIRA AS VAGAS

Jardim da Penha

Como se candidatar: os interessados devem procurar as lojas do município.

Vagas: as lojas devem ampliar em 20% o quadro de funcionários.

Cargos: vendedor, caixa e estoquista.

Serra

Como se candidatar: os interessados devem procurar as lojas do município.

Vagas: a previsão é de que sejam contratados entre 800 e 1.000 profissionais temporários, já somando as vagas disponíveis nos shopping centers do município. O maior volume de contratação nas lojas de rua deve ocorrer no comércio de Laranjeiras, Porto Canoa e Barcelona.

Cargos: vendedor, caixa, estoquista, entre outros.

Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem procurar as lojas do município.

Vagas: a previsão é de que sejam gerados entre 800 e 1.000 postos de trabalho temporário. As contratações devem ocorrer nas lojas de shopping, na Avenida Expedito Garcia, Bela Aurora, Porto de Santana e Itacibá.

Cargos: vendedor, caixa, estoquista, entre outras.

Praia do Canto

Como se candidatar: os candidatos podem procurar as lojas do bairro.

Vagas: a perspectiva é de contratar 160 profissionais temporários.

Cargos: vendedor, caixa, estoquista, atendente, entre outros

Glória

Como se candidatar: os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas do Polo de Moda.

Vagas: a previsão é de que o Polo de Modas Glória contrate mais de 200 trabalhadores temporários.

Vagas: costureira, vendedora, estoquista, caixa, entre outras.

Shopping Vila Velha

Como se candidatar: os currículos podem ser entregues no SAC do Shopping Vila Velha ou diretamente nos estabelecimentos/lojas de interesse do candidato.

Vagas: a expectativa é de que sejam abertas 500 novas oportunidades temporárias.

Cargos: vendedor, atendente de lanchonete, estoquista, caixa, entre outros.

Shopping Vitória

Como se candidatar: Os interessados podem entregar o currículo nas lojas ou conferir as oportunidades disponíveis no site Os interessados podem entregar o currículo nas lojas ou conferir as oportunidades disponíveis no site www.shoppingvitoria.com.br

Vagas: a previsão é de que sejam contratados cerca de 150 profissionais. De acordo com o centro de compras, a maior oferta é para cargos temporários, mas também há previsão de emprego fixos em novas lojas que serão abertas no empreendimento.

Cargos: vendedor, auxiliar de cozinha, caixa, atendente de lanchonete, gerente, entre outras.

Shopping Praia da Costa

Como se candidatar: interessados devem entregar os currículos nas lojas.

Vagas: estão abertas 15 vagas para trabalhar no centro de compras.

Cargos: vendedor, caixa, estoquista, entre outras.

Shopping Mestre Álvaro

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para as lojas

Vagas: estão abertas quatro oportunidades.

Cargos: vendedor, estoquista, caixa e operador de loja.

Mini Preço

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site : os interessados devem cadastrar o currículo no site www.minipreco.com.br ou mandar por e-mail [email protected] ou ainda entregar em uma das lojas.

Vagas: estão abertas quatro oportunidades

Cargos: auxiliar de estoque (2) e repositor de loja - decoração (2)

Guarapari

Como se candidatar: os trabalhadores devem entregar o currículo nas lojas do município.

Vagas: devem ser abertas cerca de 300 oportunidades temporárias nas lojas.

Colatina

Como se candidatar: os interessados devem entregar os currículos diretamente nas lojas.

Vagas: a previsão é de que sejam contratados 300 profissionais.

Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo nos estabelecimentos comerciais da cidade.

Vagas: devem ser abertas em torno de 400 oportunidades de emprego no comércio e na prestação de serviços no município.

Linhares

Como se candidatar: os trabalhadores devem procurar diretamente as lojas.

Vagas: os comerciantes devem fazer contratações para o Natal, mas não há um quantitativo de oportunidades.

São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar as lojas da cidade.