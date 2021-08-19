Latam abre 34 vagas de emprego no Aeroporto de Vitória

A companhia aérea Latam está com 34 vagas de emprego abertas para a seleção de novos colaboradores no Espírito Santo. Os profissionais vão reforçar a equipe de trabalhadores do Aeroporto de Vitória em função do aumento da demanda e a ampliação dos voos da empresa para o Estado.
As chances são para o cargo de agente de aeroporto e há oportunidades para pessoas com deficiência. Os interessados podem fazer o cadastro até 31 de agosto na página de carreira da companhia.
A empresa busca profissionais que tenham o ensino médio completo, conhecimento de pacote Office, experiência em atendimento ao cliente, habilidade em relacionamento interpessoal, flexibilidade, criatividade, empatia e adaptabilidade.
Os contratados terão como benefício, além do salário, assistência médica e odontológica, vale-alimentação, concessão de passagens, entre outros. A carga horária será de 4 a 6 horas por dia, de acordo com a disponibilidade de horário.
A Latam informou que, em todo o país, serão contratados mil novos funcionários. A empresa já retornou com 75% da sua oferta doméstica de assentos e encerrará 2021 com mais destinos no país do que antes da pandemia. Esta é terceira vez que a companhia anuncia contratações em função do seu processo de retomada.