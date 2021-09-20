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Justiça federal do ES abre vaga de estágio com bolsa de R$ 800

Chances estão disponíveis para estudantes do curso de Publicidade e Propaganda; inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 24 de setembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 set 2021 às 14:09

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 14:09

Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Oportunidades para estudantes de Publicidade na Justiça Federal  Crédito: Ricardo Medeiros
A Justiça Federal do Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio de nível superior em Publicidade e Propaganda. A oferta é de uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. A bolsa paga aos estudantes será de R$ 800 e auxílio-transporte no valor atual de até R$ 178,20. A jornada será de 20 horas semanais.
Os interessados devem enviar o formulário de inscrição e a documentação até as 17 horas do dia 24 de setembro de 2021, pelo e-mail: [email protected]Clique aqui para ler o edital. 
Para participar, o candidato precisa estar cursando, no ato da inscrição e da posse, entre o 4º e o 7º períodos de Publicidade e Propaganda, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ter conhecimento de programas gráficos (Photoshop, Illustrator, Canva) para criação de posts para redes sociais e outras peças de comunicação físicas e digitais.

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