Justiça federal do ES abre vaga de estágio com bolsa de R$ 800

A Justiça Federal do

está com inscrições abertas para o processo seletivo de

de nível superior em Publicidade e Propaganda. A oferta é de uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. A bolsa paga aos estudantes será de R$ 800 e auxílio-transporte no valor atual de até R$ 178,20. A jornada será de 20 horas semanais.