Justiça federal do ES abre vaga de estágio com bolsa de R$ 800

A Justiça Federal do Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio de nível superior em Publicidade e Propaganda. A oferta é de uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. A bolsa paga aos estudantes será de R$ 800 e auxílio-transporte no valor atual de até R$ 178,20. A jornada será de 20 horas semanais.
Os interessados devem enviar o formulário de inscrição e a documentação até as 17 horas do dia 24 de setembro de 2021, pelo e-mail: [email protected]. Clique aqui para ler o edital.
Para participar, o candidato precisa estar cursando, no ato da inscrição e da posse, entre o 4º e o 7º períodos de Publicidade e Propaganda, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ter conhecimento de programas gráficos (Photoshop, Illustrator, Canva) para criação de posts para redes sociais e outras peças de comunicação físicas e digitais.