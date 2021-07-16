Instituto Federal do ES abre 1.036 vagas em cursos técnicos

Campus Vitória do Ifes: inscrições abertas para processo seletivo Crédito: Ifes/Divulgação

Atualização A versão inicial da matéria trazia o número de 1.068 vagas abertas em cursos técnicos. Porém, o curso integral de Internet das Coisas (Campus Serra), com 32 vagas, foi retirado do edital. O novo total de vagas foi atualizado no título e no texto.

Os interessados podem se inscrever até 2 de agosto, pelo site do Ifes . Não há cobrança de taxa de inscrição e os alunos não pagam pelo curso.

A seleção será feita por uma etapa única, por meio de sorteio eletrônico para determinar a ordem de classificação dos candidatos. O sorteio será realizado no dia 6 de agosto por meio de um software que ordena aleatoriamente os números usando algoritmos e cálculos matemáticos. O momento será gravado e disponibilizado on-line posteriormente.

O Ifes informou que a classificação dos estudantes seguirá a ordem do sorteio, e todos os que estiverem listados dentro do limite de vagas serão convocados para a matrícula. Os demais formarão uma lista de suplentes e poderão ser chamados caso haja vagas remanescentes.

Os cursos concomitantes são aqueles em que o estudante faz curso técnico no Ifes e o ensino médio em outra escola, enquanto que a modalidade subsequente é destinada a quem já concluiu o ensino médio. Já o Proeja é voltado para candidatos com 18 anos ou mais, que tenham o ensino fundamental mas não concluiu o ensino médio, ou seja, eles farão o técnico e concluirão o ensino médio na instituição.

Metade das vagas para todos os cursos serão reservadas às ações afirmativas, que contemplam quem tenha cursado todo o ensino fundamental em escola pública. As ações são divididas em duas partes, seguindo critérios de renda: metade das vagas para quem tem renda familiar per capita igual ou menor a R$ 1.650 e metade das vagas sem necessidade de comprovação de renda. Dentro de cada uma dessas metades, há a reserva para quem se autodeclara preto, pardo, indígena, ou de outras etnias, e ainda pessoa com deficiência.

O candidato fará a opção pela ação afirmativa a que pode concorrer ou pelas vagas de ampla concorrência no momento da inscrição. A classificação dos candidatos será feita entre os inscritos para cada curso e tipo de ação afirmativa ou ampla concorrência.

CONFIRA AS VAGAS

Concomitantes

Campus Cachoeiro de Itapemirim

Eletromecânica (Noturno): 36 vagas

Mineração (Noturno): 36 vagas

Informática (Noturno): 36 vagas

Campus Cariacica

Logística (Noturno): 72 vagas

Portos (Noturno): 36 vagas

Campus Colatina

Edificações (Noturno): 32 vagas

Manutenção e Suporte em Informática (Noturno): 32 vagas

Segurança do Trabalho (Noturno): 32 vagas

Campus Guarapari

Administração (Noturno): 36 vagas

Eletrotécnica (Noturno): 36 vagas

Mecânica (Noturno): 36 vagas

Campus Linhares

Administração (Noturno): 36 vagas

Automação industrial (noturno): 36 vagas

Campus São Mateus

Eletrotécnica (Noturno): 32 vagas

Mecânica (Noturno): 32 vagas

Campus Serra

Informática (noturno): 40 vagas

Automação Industrial (noturno): 32 vagas

Manutenção e Suporte em Informática (noturno): 32 vagas

Campus Vila Velha

Química (noturno): 40 vagas

Campus Vitória

Eletrotécnica (noturno): 32 vagas

Mecânica (noturno): 36 vagas

Mecânica (vespertino): 36 vagas

Metalurgia (diurno): 32 vagas

Subsequentes

Campus Vitória

Geoprocessamento (noturno): 40 vagas

Segurança do Trabalho (noturno): 40 vagas

Edificações (matutino): 36 vagas

Proeja

Campus Vitória

Guia de Turismo (noturno): 40 vagas

Segurança do Trabalho (vespertino): 40 vagas