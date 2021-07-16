Instituto Federal do ES abre 1.036 vagas em cursos técnicos

Atualização
16/07/2021 - 4:43
A versão inicial da matéria trazia o número de 1.068 vagas abertas em cursos técnicos. Porém, o curso integral de Internet das Coisas (Campus Serra), com 32 vagas, foi retirado do edital. O novo total de vagas foi atualizado no título e no texto.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso nos cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 1.036 vagas para formações concomitantes, subsequentes e na modalidade de educação de jovens e adultos (Proeja). As oportunidades são para aulas presenciais nos campi Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
Os interessados podem se inscrever até 2 de agosto, pelo site do Ifes. Não há cobrança de taxa de inscrição e os alunos não pagam pelo curso.
A seleção será feita por uma etapa única, por meio de sorteio eletrônico para determinar a ordem de classificação dos candidatos. O sorteio será realizado no dia 6 de agosto por meio de um software que ordena aleatoriamente os números usando algoritmos e cálculos matemáticos. O momento será gravado e disponibilizado on-line posteriormente.
O Ifes informou que a classificação dos estudantes seguirá a ordem do sorteio, e todos os que estiverem listados dentro do limite de vagas serão convocados para a matrícula. Os demais formarão uma lista de suplentes e poderão ser chamados caso haja vagas remanescentes.
Os cursos concomitantes são aqueles em que o estudante faz curso técnico no Ifes e o ensino médio em outra escola, enquanto que a modalidade subsequente é destinada a quem já concluiu o ensino médio. Já o Proeja é voltado para candidatos com 18 anos ou mais, que tenham o ensino fundamental mas não concluiu o ensino médio, ou seja, eles farão o técnico e concluirão o ensino médio na instituição.
Metade das vagas para todos os cursos serão reservadas às ações afirmativas, que contemplam quem tenha cursado todo o ensino fundamental em escola pública. As ações são divididas em duas partes, seguindo critérios de renda: metade das vagas para quem tem renda familiar per capita igual ou menor a R$ 1.650 e metade das vagas sem necessidade de comprovação de renda. Dentro de cada uma dessas metades, há a reserva para quem se autodeclara preto, pardo, indígena, ou de outras etnias, e ainda pessoa com deficiência.
O candidato fará a opção pela ação afirmativa a que pode concorrer ou pelas vagas de ampla concorrência no momento da inscrição. A classificação dos candidatos será feita entre os inscritos para cada curso e tipo de ação afirmativa ou ampla concorrência.
CONFIRA AS VAGAS
Concomitantes
- Campus Cachoeiro de Itapemirim
- Eletromecânica (Noturno): 36 vagas
- Mineração (Noturno): 36 vagas
- Informática (Noturno): 36 vagas
- Campus Cariacica
- Logística (Noturno): 72 vagas
- Portos (Noturno): 36 vagas
- Campus Colatina
- Edificações (Noturno): 32 vagas
- Manutenção e Suporte em Informática (Noturno): 32 vagas
- Segurança do Trabalho (Noturno): 32 vagas
- Campus Guarapari
- Administração (Noturno): 36 vagas
- Eletrotécnica (Noturno): 36 vagas
- Mecânica (Noturno): 36 vagas
- Campus Linhares
- Administração (Noturno): 36 vagas
- Automação industrial (noturno): 36 vagas
- Campus São Mateus
- Eletrotécnica (Noturno): 32 vagas
- Mecânica (Noturno): 32 vagas
- Campus Serra
- Informática (noturno): 40 vagas
- Automação Industrial (noturno): 32 vagas
- Manutenção e Suporte em Informática (noturno): 32 vagas
- Campus Vila Velha
- Química (noturno): 40 vagas
- Campus Vitória
- Eletrotécnica (noturno): 32 vagas
- Mecânica (noturno): 36 vagas
- Mecânica (vespertino): 36 vagas
- Metalurgia (diurno): 32 vagas
Subsequentes
- Campus Vitória
- Geoprocessamento (noturno): 40 vagas
- Segurança do Trabalho (noturno): 40 vagas
- Edificações (matutino): 36 vagas
Proeja
- Campus Vitória
- Guia de Turismo (noturno): 40 vagas
- Segurança do Trabalho (vespertino): 40 vagas
Com informações do Ifes.