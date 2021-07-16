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Inscrições abertas

Instituto Federal do ES abre 1.036 vagas em cursos técnicos

Inscrições para processo seletivo do Ifes vão até 2 de agosto e seleção será por sorteio eletrônico. Oportunidades estão disponíveis em nove cidades do Estado

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 13:12
Fecha do Campus Vitória do Ifes
Campus Vitória do Ifes: inscrições abertas para processo seletivo Crédito: Ifes/Divulgação

Atualização

16/07/2021 - 4:43
A versão inicial da matéria trazia o número de 1.068 vagas abertas em cursos técnicos. Porém, o curso integral de Internet das Coisas (Campus Serra), com 32 vagas, foi retirado do edital. O novo total de vagas foi atualizado no título e no texto.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso nos cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 1.036 vagas para formações concomitantes, subsequentes e na modalidade de educação de jovens e adultos (Proeja). As oportunidades são para aulas presenciais nos campi Cachoeiro de ItapemirimCariacicaColatinaGuarapariLinharesSão MateusSerraVila Velha e Vitória.
Os interessados podem se inscrever até 2 de agosto, pelo site do Ifes.  Não há cobrança de taxa de inscrição e os alunos não pagam pelo curso. 

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A seleção será feita por uma etapa única, por meio de sorteio eletrônico para determinar a ordem de classificação dos candidatos. O sorteio será realizado no dia 6 de agosto por meio de um software que ordena aleatoriamente os números usando algoritmos e cálculos matemáticos. O momento será gravado e disponibilizado on-line posteriormente.
O Ifes informou que a classificação dos estudantes seguirá a ordem do sorteio, e todos os que estiverem listados dentro do limite de vagas serão convocados para a matrícula. Os demais formarão uma lista de suplentes e poderão ser chamados caso haja vagas remanescentes.
Os cursos concomitantes são aqueles em que o estudante faz curso técnico no Ifes e o ensino médio em outra escola, enquanto que a modalidade subsequente é destinada a quem já concluiu o ensino médio. Já o Proeja é voltado para candidatos com 18 anos ou mais, que tenham o ensino fundamental mas não concluiu o ensino médio, ou seja, eles farão o técnico e concluirão o ensino médio na instituição.
Metade das vagas para todos os cursos serão reservadas às ações afirmativas, que contemplam quem tenha cursado todo o ensino fundamental em escola pública. As ações são divididas em duas partes, seguindo critérios de renda: metade das vagas para quem tem renda familiar per capita igual ou menor a R$ 1.650 e metade das vagas sem necessidade de comprovação de renda. Dentro de cada uma dessas metades, há a reserva para quem se autodeclara preto, pardo, indígena, ou de outras etnias, e ainda pessoa com deficiência.
O candidato fará a opção pela ação afirmativa a que pode concorrer ou pelas vagas de ampla concorrência no momento da inscrição. A classificação dos candidatos será feita entre os inscritos para cada curso e tipo de ação afirmativa ou ampla concorrência.

CONFIRA AS VAGAS

Concomitantes

  • Campus Cachoeiro de Itapemirim
  • Eletromecânica (Noturno): 36 vagas
  • Mineração (Noturno): 36 vagas
  • Informática (Noturno): 36 vagas
  • Campus Cariacica
  • Logística (Noturno): 72 vagas
  • Portos (Noturno): 36 vagas
  • Campus Colatina
  • Edificações (Noturno): 32 vagas
  • Manutenção e Suporte em Informática (Noturno): 32 vagas
  • Segurança do Trabalho (Noturno): 32 vagas
  • Campus Guarapari
  • Administração (Noturno): 36 vagas
  • Eletrotécnica (Noturno): 36 vagas
  • Mecânica (Noturno): 36 vagas
  • Campus Linhares
  • Administração (Noturno): 36 vagas
  • Automação industrial (noturno): 36 vagas
  • Campus São Mateus
  • Eletrotécnica (Noturno): 32 vagas
  • Mecânica (Noturno): 32 vagas
  • Campus Serra
  • Informática (noturno): 40 vagas
  • Automação Industrial (noturno): 32 vagas
  • Manutenção e Suporte em Informática (noturno): 32 vagas
  • Campus Vila Velha
  • Química (noturno): 40 vagas
  • Campus Vitória
  • Eletrotécnica (noturno): 32 vagas
  • Mecânica (noturno): 36 vagas
  • Mecânica (vespertino): 36 vagas
  • Metalurgia (diurno): 32 vagas

Subsequentes

  • Campus Vitória
  • Geoprocessamento (noturno): 40 vagas
  • Segurança do Trabalho (noturno): 40 vagas
  • Edificações (matutino): 36 vagas

Proeja

  • Campus Vitória
  • Guia de Turismo (noturno): 40 vagas
  • Segurança do Trabalho (vespertino): 40 vagas
Com informações do Ifes.

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