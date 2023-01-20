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Ensino superior

Inscrições para mil bolsas em faculdades do ES começam nesta segunda

São 54 opções de cursos para a escolha da população; interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 14 de fevereiro; veja as regras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2023 às 13:46

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 13:46

oportunidades de estágio ou trainee
Oportunidade para cursar o ensino superior  Crédito: Pixabay
Inscrições para mil bolsas em faculdades do ES começam nesta segunda
As inscrições para o Programa Nossa Bolsa 2023 começam na próxima segunda-feira (23). A oferta é de mil bolsas integrais, ou seja, com 100% das mensalidades custeadas e 54 opções de cursos para a escolha da população.
Há oportunidades para cursar faculdade de Direito, Administração, Medicina, Odontologia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Educação Física, Engenharias, Fisioterapia, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia da Informação e muito mais. Ao todo, 33 instituições de Ensino Superior privadas, localizadas em 15 municípios de todas as regiões do Estado, têm ofertas de bolsas.
As inscrições poderão ser feitas até as 23h59 do dia 14 de fevereiro, no site do programa
A seleção dos estudantes será feita por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2018 a 2022 e o interessado poderá optar por qual edição do Enem usará a nota na seletiva. O programa é destinado a pessoas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais e têm ter renda familiar per capita de até um salário mínimo.
O Nossa Bolsa 2023 é uma realização do governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), em parceria com a Secretaria da Educação (Sedu), e investe R$ 42,2 milhões para custear os cursos de graduação que duram, em média, cinco anos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.
“Por meio do programa, o governo do Estado demonstra todo o empenho em democratizar o acesso ao Ensino Superior para a parcela da população que mais precisa e nas mais diversas áreas profissionais, afinal, são 54 opções de cursos. Graduação particular tem um custo alto e com o Nossa Bolsa queremos graduar bons profissionais e oportunizar o conhecimento. Estamos com ótimas expectativas”, comentou o diretor-presidente da Fapes, Denio Arantes.
O processo seletivo vai priorizar o ingresso de candidatos que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclarar afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Requisitos

  • Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;
  • Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;
  • Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;
  • Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;
  • Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

Não podem concorrer a uma das bolsas os estudantes que:

  • Já tenham sido beneficiários do Programa Nossa Bolsa;
  • Já tenham concluído qualquer curso de graduação.

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