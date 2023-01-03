Enem 2023 será aplicado em 5 e 12 de novembro; veja calendário

Nota da prova do Enem é utilizada para avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica e também é utilizado como forma de ingresso na universidade Crédito: Divulgação

O Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2023 já tem data definida. A prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro.

As datas do Exame foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ) nesta segunda-feira (2).

As inscrições devem ser feitas na página do participante no período de 8 a 19 de maio. Os resultados do exame serão divulgados em 16 de janeiro de 2024.

Além de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, o resultado também é utilizado como forma de ingresso em diversas universidades.

Enem PPL

O Inep também divulgou as datas de aplicação do Enem PPL (para Pessoas Privadas de Liberdade), que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro, com inscrições entre 9 e 27 de outubro. O resultado será divulgado em 16 de janeiro.

Essa modalidade do exame é aplicada desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com a intenção de elevar a escolaridade da população prisional.

Calendário Enem 2023