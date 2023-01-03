Enem 2023 será aplicado em 5 e 12 de novembro; veja calendário

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já tem data definida. A prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro.
As datas do Exame foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (2).
As inscrições devem ser feitas na página do participante no período de 8 a 19 de maio. Os resultados do exame serão divulgados em 16 de janeiro de 2024.
Além de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, o resultado também é utilizado como forma de ingresso em diversas universidades.
Enem PPL
O Inep também divulgou as datas de aplicação do Enem PPL (para Pessoas Privadas de Liberdade), que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro, com inscrições entre 9 e 27 de outubro. O resultado será divulgado em 16 de janeiro.
Essa modalidade do exame é aplicada desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com a intenção de elevar a escolaridade da população prisional.
Calendário Enem 2023
- Inscrições: de 8 a 19 de maio
- Provas: 5 e 12 de novembro
- Resultado: 16 de janeiro de 2024