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Enem 2023 será aplicado em 5 e 12 de novembro; veja calendário

Datas da prova foram divulgadas nesta segunda-feira (2) pelo Inep; inscrições devem ser feitas entre 8 e 19 de maio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jan 2023 às 14:38

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 14:38

Estudante durante prova do Enem
Nota da prova do Enem é utilizada para avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica e também é utilizado como forma de ingresso na universidade Crédito: Divulgação
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já tem data definida. A prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro.
As datas do Exame foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (2).
As inscrições devem ser feitas na página do participante no período de 8 a 19 de maio. Os resultados do exame serão divulgados em 16 de janeiro de 2024.
Além de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, o resultado também é utilizado como forma de ingresso em diversas universidades.

Enem PPL

O Inep também divulgou as datas de aplicação do Enem PPL (para Pessoas Privadas de Liberdade), que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro, com inscrições entre 9 e 27 de outubro. O resultado será divulgado em 16 de janeiro.
Essa modalidade do exame é aplicada desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com a intenção de elevar a escolaridade da população prisional.

Calendário Enem 2023

  • Inscrições: de 8 a 19 de maio
  • Provas: 5 e 12 de novembro
  • Resultado: 16 de janeiro de 2024

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