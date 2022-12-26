MEC antecipa calendário de inscrições do Sisu, Prouni e Fies

A partir de fevereiro, estudantes que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 poderão se inscrever no Sisu, Prouni e Fies, usando a nota obtida no Exame. O cadastro é gratuito e feito exclusivamente pelo site Acesso Único.
O Ministério da Educação informou o número de vagas ofertadas em datas próximas ao período de inscrição. Em janeiro, estudantes já poderão acessar os editais do Sisu, Prouni e Fies.
Confira as datas
- SISU
- Inscrições: 16 a 24 de fevereiro
- Resultado: 28 de fevereiro
- PROUNI
- Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março
- 1ª chamada: 7 de março
- 2ª chamada: 21 de março
- OBSERVAÇÃO: Neste caso, será possível usar a nota do Enem 2021 ou 2022.
- FIES
- Inscrições: 7 a 10 de março
- Resultado: 14 de março