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MEC antecipa calendário de inscrições do Sisu, Prouni e Fies

Estudantes poderão se inscrever a partir de fevereiro usando a nota do Enem 2022; cadastro é gratuito. Confira as datas

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 16:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 dez 2022 às 16:14
A partir de fevereiro, estudantes que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 poderão se inscrever no Sisu, Prouni e Fies, usando a nota obtida no Exame. O cadastro é gratuito e feito exclusivamente pelo site Acesso Único.
Ministério da Educação informou o número de vagas ofertadas em datas próximas ao período de inscrição. Em janeiro, estudantes já poderão acessar os editais do Sisu, Prouni e Fies.
Prédio do Ministério da Educação (MEC), em Brasília
Prédio do Ministério da Educação (MEC), em Brasília Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Confira as datas

  • SISU
  • Inscrições:  16 a 24 de fevereiro
  • Resultado: 28 de fevereiro
  • PROUNI
  • Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março
  • 1ª chamada: 7 de março
  • 2ª chamada: 21 de março
  • OBSERVAÇÃO: Neste caso, será possível usar a nota do Enem 2021 ou 2022.
  • FIES
  • Inscrições: 7 a 10 de março
  • Resultado: 14 de março

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