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Plataforma digital

Finep lança plataforma de conectividade e negócios

Ambiente permite compartilhar conhecimentos, oportunidades e serviços

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 16:59
Finep lança plataforma de conectividade e negócios Crédito: Débora Brito/Agência Brasil
A Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), agência brasileira de inovação, lançou nesta segunda-feira (12) uma plataforma digital de conectividade e negócios para o ecossistema de inovação brasileiro. O lançamento foi feito durante o Innovation Summit, que segue até a próxima quarta-feira (14) em Florianópolis.
Um dos objetivos é conectar instituições de ensino e pesquisa ao governo e à indústria. A tecnologia permite compartilhar conhecimentos, oportunidades, serviços e negócios. Será possível construir o perfil do interessado e criar um ambiente de contatos, além de ter acesso à postagem de toda a rede. A plataforma contará ainda com informações sobre chamadas públicas e oportunidades em incubadoras e aceleradoras.
“Vai funcionar de modo a conectar os principais atores. Será um ambiente virtual, em que os interessados passarão a ter informações sobre oportunidades. Eles também poderão ofertar suas competências, de modo que teremos uma grande sinergia e racionalização e faremos com que as ações empreendedoras tenham realmente sobrevivência e resultados positivos”, disse o presidente da Finep, general Waldemar Barroso Magno Neto.
Em entrevista à Agência Brasil, ele explicou que a plataforma será chamada de Hub Finep de Inovação e deve começar a funcionar em breve. “Estamos estimando que, em cerca de três meses, já teremos o protótipo”, disse. “Mas vai depender, naturalmente, da aceitação do conceito, para que a gente evolua em suas fases”. A plataforma estará disponível na página da Finep na internet.
*A repórter viajou a convite da organização do Innovation Summit

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