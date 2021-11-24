Inscrições abertas para 755 vagas em cursos gratuitos do Pronatec

São oito opções de qualificação com carga horária de 160 horas. Para se inscrever, os interessados devem observar os requisitos exigidos para cada treinamento. As aulas serão 100% on-line.

A lista de classificados será divulgada no dia 30 de dezembro. Os cursos serão realizados a partir do dia 5 de janeiro de 2022 com previsão de término de acordo com a carga horária de cada treinamento.