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Qualificação

Inscrições abertas para 755 vagas em cursos gratuitos do Pronatec

São oito opções de qualificação para quem quer ingressar no mercado de trabalho; interessados podem se inscrever até 14 de dezembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 nov 2021 às 12:31

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 12:31

Estão abertas as inscrições para as 755 vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade Educação a Distância (EaD). A qualificação é gratuita. Clique aqui para ler o edital. 
As inscrições podem ser feitas até 14 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (Sectides). Cada candidato poderá realizar uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso.
São oito opções de qualificação com carga horária de 160 horas. Para se inscrever, os interessados devem observar os requisitos exigidos para cada treinamento. As aulas serão 100% on-line.
A lista de classificados será divulgada no dia 30 de dezembro. Os cursos serão realizados a partir do dia 5 de janeiro de 2022 com previsão de término de acordo com a carga horária de cada treinamento.
Curso on-line para aprender profissão sem sair de casa
Curso on-line para aprender profissão sem sair de casa Crédito: Pixabay
De acordo com informações do Ministério da Educação (MEC), a formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional são organizados para preparar a vida produtiva e social, promovendo a inserção de reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho. A iniciativa inclui cursos de capacitação profissional, aperfeiçoamento e atualização profissional de trabalhadores em todos os níveis de escolaridade. Abrange cursos especiais, de livre oferta, abertos à comunidade, além de cursos de qualificação profissional integrados aos itinerários formativos do sistema educacional.

CONFIRA AS VAGAS

  • Assistente Administrativo
  • Vagas: 150
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) incompleto e idade mínima de 16 anos
  • Assistente de Contabilidade
  • Vagas: 100
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Assistente de Despachante Aduaneiro
  • Vagas: 100
  • Requisitos: Ensino Médio completo  e idade mínima de 16 anos
  • Assistente de Faturamento
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Vagas: 155
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Balconista de Farmácia
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 18 anos
  • Operador de Supermercados
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vendedor
  • Vagas: 100
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

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