Imetame abre vagas de emprego para profissionais de 16 cargos

Os interessados podem fazer o cadastro no site da companhia.
Os cargos exigem que os candidatos tenham experiência e disponibilidade para viagens, além de morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva.
Além das vagas abertas, nos próximos meses as obras de construção de um porto devem gerar 950 postos de trabalho diretos e indiretos.
CONFIRA OS CARGOS
Analista de desenvolvimento Java
- Requisitos:
- Desenvolver, manter e documentar os programas desenvolvidos em Java, modelagem orientada a objeto; modelagem de banco de dados; programação Java e Node.JS; programação básica de SQL (Sql Server); desenvolver soluções personalizadas e elaborar especificações técnicas, a fim de atender os requisitos da área de atendimento; desenho de processos junto às áreas para criação de solução técnica; habilidade para Análise de Sistemas;
- Desejável experiência com desenvolvimento de interfaces (Web Services); e experiência em manutenção e melhoria de códigos (Java);
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva;
- Disponibilidade para viagem;
- Empresa: Imetame Metalmecânica.
Assistente de sondador de perfuração (operação de equipamento especializado)
- Requisitos:
- Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva;
- Disponibilidade para viagem;
- Empresa: Imetame Energia.
Auxiliar de plataformista (operação de equipamento especializado)
- Requisitos:
- Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva - ES;
- Disponibilidade para viagem;
- Empresa: Imetame Energia.
Eletricista
- Requisitos:
- Desejável experiência na função;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES;
- Disponibilidade para viagens;
- Empresa: Imetame Metalmecânica.
Encarregado de sonda de perfuração (operação de equipamento especializado)
- Requisitos
- Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
- Possuir experiência comprovada em sondas terrestres;
- Disponibilidade para viagem;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva - ES;
- Empresa: Imetame Energia.
Mecânico
- Requisitos:
- Desejável experiência mínima de 1 ano em manutenção de máquinas e equipamentos pesados / diesel em geral;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
- Disponibilidade para viagens;
- Área de atuação: Transporte;
- Empresa: Imetame Metalmecânica.
Mecânico de sonda de perfuração
- Requisitos:
- Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva - ES;
- Disponibilidade para viagem;
- Empresa: Imetame Energia.
Motorista operador de equipamento (carreta)
- Requisitos:
- Desejável experiência mínima de 1 ano com carreta;
- Carteira Nacional de Habilitação categoria E;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
- Disponibilidade para viagens;
- Área de atuação: Transporte;
- Empresa: Imetame Metalmecânica.
Motorista operador de equipamento (guindaste)
- Requisitos:
- Desejável experiência mínima de 1 ano em operação de guindaste;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
- Disponibilidade para viagens;
- Área de atuação: Transporte;
- Empresa: Imetame Metalmecânica.
Motorista operador de equipamento (guindauto)
- Requisitos:
- Desejável experiência mínima de 6 meses em operação de guindauto;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva (ES) ou Agudos (SP);
- Disponibilidade para viagens;
- Área de atuação: Transporte;
- Empresa: Imetame Metalmecânica.
Motorista operador de munck e grove 3T
- Requisitos:
- Desejável experiência na função;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES;
- Disponibilidade para viagens;
- Empresa: Imetame Metalmecânica.
Operador de centrifuga decantadora (sistema extratores de sólidos)
- Requisitos:
- Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva;
- Disponibilidade para viagem;
- Empresa: Imetame Energia.
Plataformista (operação de equipamento especializado)
- Requisitos:
- Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva;
- Disponibilidade para viagem;
- Empresa: Imetame Energia.
Técnico (inspeção de solda)
- Requisitos:
- Certificação conforme SNQC;
- Experiência em implantação e manutenção de fábricas de celulose;
- Atuar na Inspeção de soldagem Nível 1 e Inspeção de Líquido Penetrante;
- Área de atuação: qualidade;
- Empresa: Imetame Metalmecânica.
Técnico de segurança do trabalho
- Requisitos:
- Desejável 1 ano de experiência na função;
- Disponibilidade para viagens;
- Empresa: Imetame Metalmecânica.
Torrista de perfuração (operação de equipamento especializado)
- Requisitos:
- Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
- Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva - ES;
- Disponibilidade para viagem;
- Empresa: Imetame Energia.