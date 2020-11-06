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Norte do ES

Imetame abre vagas de emprego para profissionais de 16 cargos

Oportunidades são para trabalhar na sede da empresa em Aracruz e nos setores de metalmecânica e energia; veja como concorrer a uma vaga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 13:07

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 13:07

Vista aérea da empresa Imetame
Vista aérea da empresa Imetame Crédito: Imetame/Divulgação
Imetame está com oportunidades de emprego abertas em 16 cargos, distribuídos pelos segmentos de metalmecânica e energia. Os profissionais contratados vão atuar na sede da empresa, em Aracruz. Há ainda chances em São Paulo, Rio Grande do Norte e Bahia
Os interessados podem fazer o cadastro no site da companhia. 
Os cargos exigem que os candidatos tenham experiência e disponibilidade para viagens, além de morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva. 
Além das vagas abertas, nos próximos meses as obras de construção de um porto devem gerar 950 postos de trabalho diretos e indiretos.

CONFIRA OS CARGOS

Analista de desenvolvimento Java

  • Requisitos: 
  • Desenvolver, manter e documentar os programas desenvolvidos em Java, modelagem orientada a objeto; modelagem de banco de dados; programação Java e Node.JS; programação básica de SQL (Sql Server); desenvolver soluções personalizadas e elaborar especificações técnicas, a fim de atender os requisitos da área de atendimento; desenho de processos junto às áreas para criação de solução técnica; habilidade para Análise de Sistemas;
  • Desejável experiência com desenvolvimento de interfaces (Web Services); e experiência em manutenção e melhoria de códigos (Java);
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva;
  • Disponibilidade para viagem;
  • Empresa: Imetame Metalmecânica.

Assistente de sondador de perfuração (operação de equipamento especializado)

  • Requisitos: 
  • Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva;
  • Disponibilidade para viagem;
  • Empresa: Imetame Energia.

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Auxiliar de plataformista (operação de equipamento especializado)

  • Requisitos:
  • Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva - ES;
  • Disponibilidade para viagem;
  • Empresa: Imetame Energia.

Eletricista

  • Requisitos:
  • Desejável experiência na função;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES;
  • Disponibilidade para viagens;
  • Empresa: Imetame Metalmecânica.

Encarregado de sonda de perfuração (operação de equipamento especializado)

  • Requisitos
  • Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
  • Possuir experiência comprovada em sondas terrestres;
  • Disponibilidade para viagem;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva - ES;
  • Empresa: Imetame Energia.

Mecânico

  • Requisitos:
  • Desejável experiência mínima de 1 ano em manutenção de máquinas e equipamentos pesados / diesel em geral;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
  • Disponibilidade para viagens;
  • Área de atuação: Transporte;
  • Empresa: Imetame Metalmecânica.

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Mecânico de sonda de perfuração

  • Requisitos:
  • Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva - ES;
  • Disponibilidade para viagem;
  • Empresa: Imetame Energia.

Motorista operador de equipamento (carreta)

  • Requisitos:
  • Desejável experiência mínima de 1 ano com carreta;
  • Carteira Nacional de Habilitação categoria E;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
  • Disponibilidade para viagens;
  • Área de atuação: Transporte;
  • Empresa: Imetame Metalmecânica.

Motorista operador de equipamento (guindaste)

  • Requisitos:
  • Desejável experiência mínima de 1 ano em operação de guindaste;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES ou Agudos-SP;
  • Disponibilidade para viagens;
  • Área de atuação: Transporte;
  • Empresa: Imetame Metalmecânica.

Motorista operador de equipamento (guindauto)

  • Requisitos:
  • Desejável experiência mínima de 6 meses em operação de guindauto;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva (ES) ou Agudos (SP);
  • Disponibilidade para viagens;
  • Área de atuação: Transporte;
  • Empresa: Imetame Metalmecânica.

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Motorista operador de munck e grove 3T

  • Requisitos:
  • Desejável experiência na função;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva - ES;
  • Disponibilidade para viagens;
  • Empresa: Imetame Metalmecânica.

Operador de centrifuga decantadora (sistema extratores de sólidos)

  • Requisitos:
  • Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva;
  • Disponibilidade para viagem;
  • Empresa: Imetame Energia.

Plataformista (operação de equipamento especializado)

  • Requisitos:
  • Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva;
  • Disponibilidade para viagem;
  • Empresa: Imetame Energia.

Técnico (inspeção de solda)

  • Requisitos:
  • Certificação conforme SNQC;
  • Experiência em implantação e manutenção de fábricas de celulose;
  • Atuar na Inspeção de soldagem Nível 1 e Inspeção de Líquido Penetrante;
  • Área de atuação: qualidade;
  • Empresa: Imetame Metalmecânica.

Técnico de segurança do trabalho

  • Requisitos:
  • Desejável 1 ano de experiência na função;
  • Disponibilidade para viagens;
  • Empresa: Imetame Metalmecânica.

Torrista de perfuração (operação de equipamento especializado)

  • Requisitos:
  • Atuar na atividade de perfuração e completação de poços terrestres em Mossoró-RN, Bahia e Espírito Santo;
  • Desejável morar nas cidades de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva - ES;
  • Disponibilidade para viagem;
  • Empresa: Imetame Energia.

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